Leśny plac zabaw w Powsinie już otwarty. Ruchomy labirynt, równoważnia i miejsca do wspinaczki [ZDJĘCIA]

Miejsce do wspinaczki, tunele, ruchomy labirynt, kulordorm, który odzwierciedla obieg wody w przyrodzie, słupek do wspinania przypominający huby na pniu i piaskownice w kształcie gniazda to kolejne atrakcje, hamaki, podniesiona leśna rabata z labiryntem i tunelem, tor przeszkód wykonany z pieńków, a także wieża ze zjeżdżalnią to kolejne atrakcje, które czekają na dzieci i dorosłych przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej w Powsinie. Całość została zbudowana wyłącznie z elementów drewnianych i stanowi nową aranżację w miejscu rozebranych starych zabudowań przy CEPL.