Letnia strefa relaksu na Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Tutaj za damo m.in. pograsz w piłkarzyki, planszówki i napijesz się kawy

W Pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik marka Converse stworzyła miejsce do letniego wypoczynku. Możecie tutaj spędzić czas z przyjaciółmi lub we własnym towarzystwie i za darmo skorzystać z atrakcji, jakie przygotowała marka.

Pamiętasz świetlicę w swojej szkole? Converse przywraca ten klimat w Pawilonie 512. Jest to miejsce, do którego możesz zajrzeć w każdym momencie - odpocząć, od słońca, poczytać książkę z naszej biblioteczki czy pograć ze znajomymi w planszówki - wymienia Converse, zachęcając do odwiedzin pawilonu.