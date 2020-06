Lex Deweloper na Pradze Południe. Chcą postawić bloki na zabytkowych budynkach i przy Trasie Łazienkowskiej

- Niepokojące wieści - po raz kolejny deweloperzy w naszej dzielnicy składają wnioski w trybie tzw. ustawy lex deweloper, która umożliwia im realizację inwestycji nawet wbrew miejscowemu planu zagospodarowania przestrzennego – alarmuje stowarzyszenie Wiatrak.

Chodzi o dwie inwestycje, przy Grochowskiej 301/305, w miejscu dawnych zakładów „Perun” oraz przy Lizbońskiej 1 – na Saskiej Kępie. Przypomnijmy, ustawa nazywana „lex deweloper” pozwala na stawianie budynków mieszkaniowych sprzecznych z planem zagospodarowania. Oznacza to, że mogą one zupełnie nie pasować do okolicy, być większe i wyższe niż sąsiedztwo. Zgodę musi na to wydać jednak Rada Warszawy.