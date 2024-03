Wartość szacunkowa: 570 000,00 zł Cena wywoławcza: 380 000,00 zł Szczegóły: nieruchomość położona jest przy: ul. Sarnia 1, Komorowo, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, wolnostojącym o powierzchni zabudowy ok. 112,56 m2 oraz powierzchni użytkowej ok. 135,86 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, przy skrzyżowaniu ulicy Leśnej i Sarniej. Działka w kształcie korzystnego wielokąta, ogrodzona siatką stalową na słupkach drewnianych, wyposażona w przyłącze do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Więcej tutaj. Kolejna nieruchomość na następnej stronie >>>

licytacje.komornik.pl