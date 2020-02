Lidl poszukuje 2 tys. pracowników. Pracownicy w Warszawie z kolejnymi podwyżkami

Od marca po podwyżce początkujący pracownicy sklepów Lidl Polska będą zarabiać od 3400 zł brutto do 4150 zł brutto. Po roku zatrudnienia firma gwarantuje pracownikom wzrost płacy do poziomu od 3500 zł do 4350 zł brutto, a po dwóch latach stażu - od 3700 zł brutto do 4600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia. Kierownicy sklepu zarabiają co najmniej 6000 zł brutto miesięcznie. Ich wynagrodzenie również rośnie ze stażem pracy. Świadczenia pozapłacowe w Lidlu : prywatna opieka medyczna,ubezpieczenie grupowe,karta Multisport,dofinansowanie na kursy języków obcych oraz szkolenia,wyprawki dla noworodków oraz pierwszoklasistów.

