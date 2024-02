Lilum Tower. Wieżowiec słynnej Zahy Hadid miał stać w centrum Warszawy. Czemu nigdy nie powstał? Piotr Wróblewski

To miała być ikona Warszawy. Wieżowiec dla jednych miał wyglądać jak lilia, dla innych jak kukurydza. Co ważne, wymyśliła go najwybitniejsza ówczesna architektka na świecie. Lilium Tower miał stanąć naprzeciw Dworca Centralnego i być najwyższym budynkiem w Polsce. I miał już nawet zgodę na budowę. Dlaczego się nie udało?