Linia R2, Warszawa. Zmiany w kursowaniu pociągów na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna

Fatalna wiadomość dla osób dojeżdżających do Warszawy linią R2. W związku z przebudową stacji Warszawa Rembertów od poniedziałku 18 listopada aż do 25 listopada 2019 r. włącznie. wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu kolejowym na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna. Sprawdźcie, co się zmieni.