Linia S3 wraca na starą trasę. Mieszkańcy protestują, SKM wyjaśnia

Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana. -nie ma żadnych planów w zakresie likwidacji linii S3 i z całą pewnością będzie ona kursowała nadal. od 15 grudnia 2019 roku pociągi SKM linii S3 zostały skierowane na trasę objazdową przez stację Warszawa Gdańska i tzw. linię obwodową jedynie czasowo. Jest to związane z budową przez zarządcę infrastruktury, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe, nowego przystanku Warszawa Targówek zlokalizowanego pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Praga. Po zakończeniu realizacji wspomnianych prac zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pociągi SKM linii S3 po prostu wrócą na swoją dotychczasową trasę, przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna - wyjaśnia rzecznik SKM Kamil Migała.

Jak przyznaje rzecznik Szybkiej Kolei Miejskiej, do SKM nie trafiły żadne sygnały odnośnie ewentualnych próśb mieszkańców. Być może także dla tego, że to nie SKM powinno być adresatem takich petycji. Linia S3 kursuje zmienioną trasą jedynie w ramach “trybu awaryjnego”. - Wynika to z ustaleń zawartych pomiędzy zarządcą infrastruktury (spółką PKP Polskie Linie Kolejowe), organizatorem transportu na terenie stołecznej aglomeracji (Zarządem Transportu Miejskiego) oraz Szybką Koleją Miejską. - tłumaczy Migała. Oznacza to, że aby wniosek mieszkańców doszedł do skutku, zgodę muszą wyrazić jeszcze PKP oraz ZTM. A na to będziemy musieli jeszcze poczekać.