Linie lotnicze wprowadzają środki bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Odwołane rejsy do Włoch i bezpłatne zmiany w rezerwacjach

Koronawirus w Warszawie - odwołane loty

Węgierskie przedsiębiorstwo Wizzair oraz PLL LOT to pierwsze linie lotnicze administrujące rejsy na terenie naszego kraju, które zadecydowały o wprowadzeniu dodatkowych środków bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. W komunikacie węgierskiego przewoźnika czytamy o natychmiastowym zawieszeniu połączeń do:

Mediolanu

Treviso

Bergamo

Wizzair informuje, że decyzja została podyktowana zamknięciem regionu północnych Włoch w celu opanowania epidemii koronawirusa.

Loty z Warszawy, Gdańska i Katowic do Bergamo zostają zawieszone do 3 kwietnia - przekazują przedstawiciele linii lotniczej Wizzair.

Podobne obostrzenia wprowadziły również rodzime PLL LOT. Jak tłumaczył Michał Czerniecki (p.o. rzecznika prasowego LOT) - przedsiębiorstwo zawiesza wszystkie rejsy do Włoch. Na chwilę obecną decyzja została wydana do 12 marca włącznie. O fakcie poinformowane mają zostać wszystkie osoby posiadające bilety na połączenia m.in. do Wenecji czy Mediolanu.