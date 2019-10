Linie lotnicze znów rekrutują w Warszawie. Wiemy, jak zostać stewardessą lub stewardem

"Poszukujemy radosnych, energicznych i pozytywnych osób, które dołączą do naszego personelu pokładowego w bazach w Europie Środkowej i Wschodniej" - czytamy w ogłoszeniu.

Dla wielu to praca marzeń - ciągłe podróże, nieustające wyzwania i dużo adrenaliny. Nic dziwnego, że spotkania rekrutacyjne na stanowisko stewardessy lub stewarda cieszą się zawsze tak ogromnym zainteresowaniem. Nie inaczej będzie na pewno i tym razem. W najbliższych dniach pracowników w w Warszawie będzie poszukiwał przewoźnik WizzAir .

Jeśli marzy ci się praca stewardessy/ stewarda musisz koniecznie posiadać ważny dowód bez ograniczeń (minimum 6 miesięcy). Powinieneś mieszkać lub móc dojechać w ciągu 60 minut do wybranej bazy i być przygotowana do tej podróży każdego dnia, o każdej porze dnia. Tatuaże i piercing są dopuszczalne o ile nie widać ich po założeniu munduru. Co ważne, przyszły pracownik musi być zawsze punktualny i wypoczęty. Musi też lubić pracę z ludźmi. Pamiętaj też, że jeżeli nosisz okulary lub soczewki kontaktowe z powodu wady powyżej -4 lub +4 prawdopodobnie nie zdasz obowiązkowego badania lekarskiego.