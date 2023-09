Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w gm. Wiśniewie

adres: Wiśniewo 78, 06-521 Wiśniewo numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Stare Kosiny 1, 06-521 Stare Kosiny numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Głużek 69, 06-521 Głużek numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Bogurzyn 84, 06-521 Bogurzyn numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Wojnówka 3, 06-521 Wojnówka numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Podkrajewo 19D, 06-521 Podkrajewo numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Nowa Otocznia 3, 06-521 Nowa Otocznia numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Modła 62B, 06-521 Modła numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Kowalewo 78, 06-521 Kowalewo numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Żurominek 64, 06-521 Żurominek numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Ile trzeba mieć lat, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych?

Według polskiego prawa możliwość głosowania w wyborach, czyli czynne prawo wyborcze, posiada każdy obywatel, który: