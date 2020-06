Lista przebojów YouTube 🎶, najnowsze piosenki - TOP15 muzyki YT [05.06.2020]

Jeśli zastanawiasz się, czego teraz słuchają Polacy na YouTube, przygotowałam dla Ciebie przegląd TOP15 najnowszych przebojów 💃 05.06.2020. Zobacz najpopularniejszą muzykę na YouTube, może coś przypadnie Ci do gustu?

Muzyczna lista przebojów YouTube 05.06.2020 YouTube to nie tylko platforma wideo. Dla wielu z nas to przecież także odtwarzacz muzyki 🎧. Zobaczcie, czego obecnie najchętniej słuchamy my, Polki i Polacy. Lista przebojów, miejsca od 1. do 3. 1.Małach ft. Shellerini, DJ Shoodee - Idę (prod. Małach/M.Grzywacz) [Official Video]

2.Epis DYM KNF ft. Dudek P56 - Nadzieja

3.CatchUp - Danse Macabre (Official Video)

Pozostałe przeboje, które wpadły Polakom w ucho: 4.Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

5.MiłyPan - Pod Ścianą (Official Video)

6.Małe TGD i Roksana Węgiel - Nie z tej ziemi (oficjalny teledysk serialu “Nie z tej ziemi”)

7.Yabadabadoo (prod. Ceha) #DZIADZIOR

8.Vivat - Oddam Ci wszystko (Official Video) Disco Polo 2020

9.TWICE "MORE & MORE" M/V

10.BLACHA - Miami Vice (Prod. Chivas)

11.Kukon x Magiera ft. Avi - Czarne BMW (Official Video)

12.Agust D '대취타' MV

13.Rundki

14.AFTER PARTY - DAM JEJ BIAŁY WELON I OBRĄCZKI DWIE (OFFICIAL VIDEO)

15.TEDE & SIR MICH - DISCO NOIR feat. PlanBe / DISCO NOIR

Czym jest lista przebojów? Lista przebojów Youtube to zbiór najbardziej popularnych piosenek. Na liście znajdziesz najnowsze piosenki artystów polskich i zagranicznych. Lista przebojów zawiera te piosenki, których Polacy słuchają najczęściej i najchętniej. Sprawdź, czy muzyka znajdująca się na liście odpowiada Twojemu gustowi. Każdego utworu muzycznego, będącego w rankingu, posłuchasz w serwisie YouTube. Wybranej piosenki możesz posłuchać, bez opuszczania naszej strony. Aktualne przeboje na dziś Uwielbiasz muzykę? Gdzie słuchasz ulubionych piosenek? Czy znalazłeś na liście przebojów jakąś muzykę do posłuchania dziś? Jesteś zaskoczony tym, czego obecnie słuchają Polki i Polacy, jakie są ich przeboje? Coś wpadło Ci w ucho? Koniecznie zostaw nam komentarz. Miłego słuchania muzyki!