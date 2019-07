Lista przebojów YouTube 🎶, najnowsze piosenki - TOP15 muzyki YT [24.07.2019]

Przygotowa艂am dla Ciebie list臋 TOP15 najbardziej popularnych piosenek na dzie艅 24.07.2019. Zobacz najpopularniejsz膮 muzyk臋 na YouTube, mo偶e co艣 przypadnie Ci do gustu?

Muzyczna lista przeboj贸w YouTube YouTube to nie tylko platforma wideo. Dla wielu z nas to przecie偶 tak偶e odtwarzacz muzyki 馃帶. Zobaczcie, czego obecnie najch臋tniej s艂uchamy my Polacy. Najnowsze przeboje YouTube - TOP3 1.聽Kizo - Z艁OTO I BIEL (prod.PSR)

2.聽Sarius - Pierwszy Dzie艅 Po Ko艅cu 艢wiata (prod. Gibbs)

3.聽Major SPZ ft. Kazior - ZS-Y

Lista przeboj贸w YouTube - miejsca 4.-15. 4.聽Sam Smith - How Do You Sleep? (Official Video)

5.聽bad guy (with Justin Bieber)

6.聽Kabe - Uliczny styl (prod. Opiat/Bartz) VIDEO

7.聽Ed Sheeran & Travis Scott - Antisocial [Official Video]

8.聽Lil Nas X - Old Town Road (Week 17 Version) ft. Billy Ray Cyrus

9.聽Slipknot - Solway Firth [OFFICIAL VIDEO]

10.聽Ellie Goulding, Juice WRLD - Hate Me

11.聽Ti毛sto, Jonas Blue, Rita Ora - Ritual (Alternate Cut)

12.聽A$AP Ferg - Floor Seats (Official Video)

13.聽Rita Ora - New Look [Official Video]

14.聽PLK - Probl猫mes (Clip officiel)

15.聽Mi艂o艣膰 ro艣nie wok贸艂 nas (cover piosenki z filmu "Kr贸l Lew")

Czym jest lista przeboj贸w? Lista przeboj贸w Youtube to zbi贸r najbardziej popularnych piosenek. Na li艣cie znajdziesz najnowsze piosenki artyst贸w polskich i zagranicznych. Lista przeboj贸w zawiera te piosenki, kt贸rych Polacy s艂uchaj膮 najcz臋艣ciej i najch臋tniej. Sprawd藕, czy muzyka znajduj膮ca si臋 na li艣cie odpowiada Twojemu gustowi. Ka偶dego utworu muzycznego, b臋d膮cego w rankingu, pos艂uchasz w serwisie YouTube. Wybranej piosenki mo偶esz pos艂ucha膰, bez opuszczania naszej strony. Aktualne przeboje na dzi艣 Uwielbiasz muzyk臋? Gdzie s艂uchasz ulubionych piosenek? Czy znalaz艂e艣 na li艣cie przeboj贸w jak膮艣 muzyk臋 do pos艂uchania dzi艣? Jeste艣 zaskoczony tym, czego obecnie s艂uchaj膮 Polki i Polacy, jakie s膮 ich przeboje? Co艣 wpad艂o Ci w ucho? Koniecznie zostaw nam komentarz. Mi艂ego s艂uchania muzyki!