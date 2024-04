Listy kandydatów do rad dzielnic m.st. Warszawy. Zobacz, kto startuje w Twojej dzielnicy

Kto kandyduje do rad dzielnic m.st. Warszawy w wyborach samorządowych 2024? Poniżej przedstawiamy listy kandydatów dla określonych okręgów wyborczych w dzielnicach Warszawy. Sprawdź, jakie nazwiska znajdują się na listach w Twojej dzielnicy.

Ile list kandydatów w jednym okręgu może zgłosić komitet wyborczy? Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną listę kandydatów. Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż trzy i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów.

Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bemowo - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 32 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Afrodyty, ul. Akantu, ul. Alberta Einsteina, ul. Andyjska, ul. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, ul. Antoniego Kocjana, ul. Apenińska, ul. Apollina, ul. Archimedesa, ul. Arkadyjska, ul. Artemidy, ul. Bawełniana, ul. Bolimowska, ul. Borzęcińska, ul. Cieplarniana, ul. Dorohuska, ul. Dostępna, ul. Dymitra Mendelejewa, ul. Dynarska, ul. Dywizjonu 303 od 113 do 175, ul. Ebro, ul. Edmunda Jana Osmańczyka, ul. Elektry, ul. Fabiańska, ul. Franciszka Kawy, ul. Galileusza, ul. Gen. Franciszka Kleeberga, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego nieparzyste od 9 do 49, 57, parzyste od 2 do 2E, 20, ul. Gen. Wiktora Thomméego, ul. Gottfrieda Leibniza, ul. Grotowska ul. Gustawa Morcinka, ul. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", ul. Hery ul. Himalajska, ul. Hucisko, ul. Isaaca Newtona, ul. Iskry, ul. Jana Bułhaka, ul. Józefa Brandta, ul. Karola Miarki, ul. Kartezjusza, ul. Kazimierza Siemienowicza, ul. Kircholmska, ul. Komorowska, ul. Konstantego Ciołkowskiego, ul. Kozłowicka, ul. Krajeńska, ul. Krzysztofa Arciszewskiego, ul. Księżycowa nieparzyste od 1 do 5A, Laserowa, ul. Lazurowa nieparzyste od 173 do 185E, ul. Michała Sobczaka, ul. Natalii, ul. Oblęgorska, ul. Oławska 1, 1A, 5, ul. Ołtarzewska, ul. Oryszewska, ul. Osowiecka, ul. Otrębuska, ul. Pawła Stellera, ul. Piastów Śląskich, ul. Pirenejska, ul. Pitagorasa, ul. Płk. Kazimierza Leskiego nieparzyste od 5 do 9, ul. Płk. Witolda Łokuciewskiego, ul. Podkowińska, ul. Podmiejska, ul. Posejdona, ul. Powązkowska od 59A do 59A, ul. Powstańców Śląskich 72, od 89 do 89d, 101, 103, od 118 do 133, ul. Prometeusza, ul. Przy Fosie 1, ul. Radiowa nieparzyste od 1 do 33, parzyste 2, od 20 do 26, ul. Radziejowicka, ul. Rąblowska, ul. Rodła, ul. Romana Popiołka, ul. Romualda Millera, ul. Rozalińska, ul. Skłoby, ul. Sosnowiecka, ul. Spychowska, ul. Stanisława Kunickiego, ul. Stanisława Ligonia, ul. Stanisława Rostworowskiego, ul. Strawczyńska, ul. Telefoniczna, ul. Telewizyjna, ul. Wacława Gąsiorowskiego, ul. Westerplatte 24, ul. Wielbarska, ul. Wojciecha Korfantego, ul. Wrocławska 25, 27, ul. Zaboreczne, ul. Zachodzącego Słońca, ul. Zeusa, ul. Żołnierzy Wyklętych. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: LASZKO Tomasz Jacek: pozycja 1 KLAŻYŃSKI Wojciech Jan: pozycja 2 POLITOWSKA Maria Jolanta: pozycja 3 GÓRNY Stanisław Andrzej: pozycja 4 TWARDOCH Alicja: pozycja 5 ŚWISTAK Stanisław Tadeusz: pozycja 6 WITKOWSKA Ewa Teresa: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: RADECKA-JELEN Magdalena: pozycja 1 HERBAŃSKA Anna: pozycja 2 BORECKA Wioletta: pozycja 3 BORECKI Krzysztof: pozycja 4 MATRYBA Maciej: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: BAZYLCZUK-KORCZEWSKA Ewa: pozycja 1 GASIK-DASZKOWSKI Michał Witold: pozycja 2 SZCZUKIEWICZ Elżbieta: pozycja 3 TYNDA Karol Dominik: pozycja 4 ZYCHOWICZ Paulina: pozycja 5 WOJTASIK Bartłomiej Jerzy: pozycja 6 KAŁWA Tomasz Jacek: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PRZYCHODZIEŃ-SCHMIDT Ewa Agnieszka: pozycja 1 STAŃKO Adam Marek: pozycja 2 CISZKOWSKI Maksymilian: pozycja 3 DACA Elżbieta Alicja: pozycja 4 GŁAZOWSKI Adam: pozycja 5 WRÓBLEWSKA Sylwia: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRZAK OBORSKI WYBIERAMY BEMOWO - POLSKA 2050: LORENTOWICZ Łukasz Krzysztof: pozycja 1 PAWŁOWSKA-HENCEL Joanna: pozycja 2 SKWAREK Marta Beata: pozycja 3 PODPŁOŃSKA Monika Maria: pozycja 4 WÓJCICKI Marek: pozycja 5 ROSPĘDOWSKI Jerzy Marian: pozycja 6 EWERTOWSKA Ewelina Aleksandra: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bemowo - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Andrzeja Sołtana, ul. Apoloniusza Kędzierskiego, ul. Czerwonych Maków, ul. Gen. Bolesława Szareckiego, ul. Gen. Mikołaja Bołtucia, ul. Gołuchowska, ul. Jana Blatona, ul. Jerzego Waldorffa, ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego, ul. Ks. Bronisława Markiewicza, ul. Księcia Bolesława, ul. Michała Elwira Andriollego 1, ul. Mieczysława Wolfkego od 1 do 20, ul. Obrońców Tobruku nieparzyste od 7G do 31C parzyste od 18 do 48, ul. Oławska 3, 3A, ul. Orlich Gniazd, ul. Powązkowska od 93 do 97, ul. Powstańców Śląskich parzyste od 90 do 108C, ul. Ppłk. Wacława Szadkowskiego, ul. Radiowa parzyste od 14 do 18, ul. Rosy Bailly, ul. Secemińska, ul. Stanisława Lencewicza, ul. Uniejowska, ul. Widawska, ul. Wrocławska od 1 do 10G, 12, nieparzyste od 9 do 23B, parzyste od 14 do 20B, 24, 24A, 38. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WIERZCHOWSKI Marcin: pozycja 1 CACKOWSKI Marek Jan: pozycja 2 PĘPKIEWICZ Iwona Małgorzata: pozycja 3 PERKOWSKA Mirosława: pozycja 4 BOROWY Marek: pozycja 5 JASIŃSKI Tadeusz Sławomir: pozycja 6 BORODZIŃSKA Ewa Teresa: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WOŚKO-MATRYBA Joanna Ewa: pozycja 1 URBANIAK Jan Piotr: pozycja 2 BENDA Paulina Joanna: pozycja 3 WITKOWIAK Jerzy: pozycja 4 PATALAS Elżbieta Mieczysława: pozycja 5 HERBAŃSKI Paweł Kamil: pozycja 6 MIKOŁAJSKI Artur: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: STAŃCZYK Anna Maria: pozycja 1 CEGIEŁKA Eryk Piotr: pozycja 2 PRUSZYŃSKA Anna Grażyna: pozycja 3 NOWIŃSKI Marek Andrzej: pozycja 4 SŁOMIŃSKA Natasza Anna: pozycja 5 KIEDROWSKI Adam Ludwik: pozycja 6 JAKUBOWSKI Bartosz: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: DĄBROWSKI Jarosław Jan: pozycja 1 KOŚCIŃSKI Krzysztof Paweł: pozycja 2 WOSIŃSKA Anna: pozycja 3 SZAMBORSKI Jan Krzysztof: pozycja 4 GŁOWACKI Michał Tadeusz: pozycja 5 ŚLUSARCZYK Monika Paulina: pozycja 6 WYGANOWSKA-KRZYNÓWEK Anna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRZAK OBORSKI WYBIERAMY BEMOWO - POLSKA 2050: PODPŁOŃSKI Robert: pozycja 1 JAKIMIAK Rafał Andrzej: pozycja 2 KOMOROWSKI Monika Sylwia: pozycja 3 BANASIK Bartosz Wojciech: pozycja 4 BIAŁECKA Maria Agnieszka: pozycja 5 DOBOSZ Marta Anna: pozycja 6 KUNCEWICZ-DMOWSKA Katarzyna Marta: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bemowo - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Arki Bożka, ul. Babimojska, ul. Baborowska, ul. Batalionów Chłopskich parzyste od 74 do 84A, ul. Bogatyńska, ul. Bolesława Orlińskiego 3, 3A, ul. Bolkowska, ul. Budy, ul. Dębicka, ul. Gen. Meriana C. Coopera, ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego od 3 do 20C, od 22A do 139, ul. Górczewska parzyste od 144 do 250A, nieparzyste od 253 do 259, ul. Grodkowska, ul. Jeździecka, ul. Kazimierza Deyny, ul. Kazubów, ul. Kluczborska, ul. Kołczana, ul. Lazurowa nieparzyste od 5 do 91, od 127 do 168, ul. Łagowska, ul. Marynin, ul. Narwik, ul. Powstańców Śląskich od 80 do 87B, ul. Siodlarska od 5 do 12, ul. Stanisława Konarskiego 20, 22, ul. Strońska, ul. Szlifierska, ul. Trzech Lotniczek Polskich 1, ul. Wieśniacza, ul. Zaborowska, ul. Ziębicka. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SOSNOWSKI Andrzej Piotr: pozycja 1 KLEMP Wacław David: pozycja 2 WIERZBICKA Elżbieta Janina: pozycja 3 MISIAK Piotr Michał: pozycja 4 WIERZCHOWSKA Izabela: pozycja 5 GAWEŁ Janina Ewa: pozycja 6 BODYCH-BIERNACKA Milena: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: BURDECKI Bogusław Wojciech: pozycja 1 POPIELARZ Beata: pozycja 2 GAUDYNEK Bogusław Jacek: pozycja 3 HERBAŃSKA Anna Katarzyna: pozycja 4 BENDERZ Damian Karol: pozycja 5 OGÓREK Renata: pozycja 6 MATRYBA Paweł: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: MOSTEK Konrad: pozycja 1 NOWAK Monika: pozycja 2 PAWŁOWSKI Jacek: pozycja 3 MICKIEWICZ Edyta: pozycja 4 GÓRAL Oktawian Mateusz: pozycja 5 BUGAJSKI Michał Mateusz: pozycja 6 KOWALSKA Róża Dominika: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: LIPIŃSKI Marek Tadeusz: pozycja 1 RYSZKOWSKI Maciej: pozycja 2 ZAWITKOWSKA Monika: pozycja 3 OJRZANOWSKI Mikołaj Tymon: pozycja 4 JAKIMKO Alicja Natalia: pozycja 5 GALA Paweł: pozycja 6 NOWOLECKA Aneta: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRZAK OBORSKI WYBIERAMY BEMOWO - POLSKA 2050: GIERASIMOWICZ Michał Jerzy: pozycja 1 SZENIAWSKI Andrzej: pozycja 2 JAKUBOWSKA Joanna: pozycja 3 HALICKA Beata: pozycja 4 BARUSIŃSKI Szymon Piotr: pozycja 5 BLACHA Katarzyna: pozycja 6 SYLWESTRZAK Maciej Kacper: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bemowo - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Aleksandra Świętochowskiego, ul. Batalionów Chłopskich nieparzyste od 73 do 91A, ul. Batalionu "Miotła", ul. Człuchowska parzyste od 26 do 98, ul. Drogomilska, ul. Eugeniusza Szwankowskiego, ul. Gen. Ludomiła Rayskiego od 3 do 11, ul. Gen. Waleriana Czumy, ul. Gimnazjalna, ul. Górczewska nieparzyste od 223 do 249, ul. Jamesa Joyce'a, ul. Jana Olbrachta od 71 do 126, ul. Karabeli, ul. Karola Irzykowskiego, ul. Kazimierza Wyki, ul. Kiermaszowa, ul. Kpt. Władysława Raginisa, ul. Kruszyńska, ul. Kryształowa, ul. Lajosa Kossutha, ul. Lazurowa parzyste od 18 do 26, 40, ul. Legendy, ul. Muszlowa, ul. Okoliczna, Osiedle Przyjaźń, ul. Oświatowa, Plac Kasztelański, ul. Powstańców Śląskich nieparzyste 49, 45, od 61 do 69G, parzyste od 26 do 70, ul. Rzędzińska, ul. Stanisława Konarskiego 1, 3, 4A, ul. Stanisława Szobera, ul. Strąkowa od 25 do 48, ul. Świetlików 10, ul. Wacława Borowego, ul. Witolda Doroszewskiego, ul. Zenona Klemensiewicza. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: NIEDZIAŁEK Adam Antoni: pozycja 1 ŚWIDERSKA Teresa: pozycja 2 PIETRAK Grzegorz Piotr: pozycja 3 BEDNARSKI Marcin Ryszard: pozycja 4 MIZIOŁEK Stefan Leszek: pozycja 5 GREIPNER Zofia Henryka: pozycja 6 WIŚNIEWSKA Marianna Halina: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: CZERWIEC Karol: pozycja 1 GAWLIŃSKI Paweł Andrzej: pozycja 2 GARDIAN-SZYMAŃSKA Aneta Zofia: pozycja 3 OSADA Martyna Agnieszka: pozycja 4 ZALEWSKI Antoni: pozycja 5 MUCHOROWSKI Jan Jerzy: pozycja 6 MIŚKIEWICZ Joanna: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: BARTOSIAK Maciej Sebastian: pozycja 1 FALISZEWSKA Judyta Anna: pozycja 2 FRANCZAK Maria Teresa: pozycja 3 SIEDLECKI Jan Witold: pozycja 4 LESZCZYŃSKA Aleksandra: pozycja 5 OSIŃSKA Jolanta Stanisława: pozycja 6 KULESZA Marcin: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRZAK OBORSKI WYBIERAMY BEMOWO - POLSKA 2050: SYLWESTRZAK Marta Karolina: pozycja 1 BARCIŃSKI Krystian: pozycja 2 CIESŁOWSKI Eryk: pozycja 3 IZDEBSKI Mariusz Piotr: pozycja 4 WOCHELSKA Izabella Maria: pozycja 5 KOMAN-JĘDRZEJEWSKA Anna Karolina: pozycja 6 PAWIŃSKA Barbara: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bemowo - okręg numer 5

W okręgu nr 5 startuje 34 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Anieli Krzywoń, ul. Borowej Góry, ul. Brygadzistów, ul. Chrzanowska, ul. Cokołowa, ul. Człuchowska nieparzyste od 9 do 43, ul. Drzeworytników, ul. Dźwigowa nieparzyste od 51 do 67, ul. Fortuny, ul. Gabriela, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 57, 58, ul. Józefa Wybickiego, ul. Kontuszowa, ul. Kopalniana, ul. Lazurowa parzyste od 2 do 16k, ul. Legionowa, ul. Lustrzana, ul. Łęgi, ul. miejska, ul. Mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Mory, ul. Moździerzy, ul. Na Wyraju, ul. Nowej Huty, ul. Okrętowa, ul. Owczarska, ul. Podgrodzie 3, ul. Połczyńska od 4A do 126, ul. Powstańców Śląskich od 1 do 24B, ul. Puszczy Solskiej, ul. Reżyserska, ul. Rodzinna, ul. Rotundy, ul. Rozłogi od 2 do 18, ul. Siemiatycka, ul. Słomiana, ul. Sochaczewska, ul. Sternicza od 30 do 131, ul. Strzelców, ul. Synów Pułku, ul. Szczotkarska, ul. Szeligowska nieparzyste od 11 do 91 parzyste od 2 do 10, od 16 do 46A, ul. Świetlików od 2 do 9, ul. Tkaczy, ul. Żeńców. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SIWIK Kacper Józef: pozycja 1 SKWARCZYŃSKI Andrzej Władysław: pozycja 2 JABŁOŃSKA Joanna: pozycja 3 BOROWA Elżbieta: pozycja 4 LEWICKI Kewin Mateusz: pozycja 5 MAŃKOWSKA Anna: pozycja 6 SNARSKI Andrzej: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SAMCZYK Anna Elżbieta: pozycja 1 SOKOŁOWSKI Marcin Andrzej: pozycja 2 BUCZYŃSKA Jolanta Kinga: pozycja 3 SUDOMIR Witold: pozycja 4 BARTOSIAK Paweł: pozycja 5 WITT Grażyna Irena: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: FRYDRYCH Zuzanna: pozycja 1 KOLIPIŃSKI Adam Karol: pozycja 2 ANIELSKA Natalia: pozycja 3 KAWKA-OSIK Grzegorz Jakub: pozycja 4 KOSIŃSKA Iwona: pozycja 5 UHLIG Wiktor Roman: pozycja 6 PILLICH-KOLIPIŃSKA Agata Maria: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KACZMAREK Piotr: pozycja 1 ŁOBODA Iwona: pozycja 2 OLEJNIK Katarzyna Barbara: pozycja 3 RUMIANEK Mikołaj Jan: pozycja 4 ZAWISTOWSKA Ewa Iwona: pozycja 5 KRYSIK Krzysztof: pozycja 6 SKUDLARSKA Bożena Małgorzata: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRZAK OBORSKI WYBIERAMY BEMOWO - POLSKA 2050: OBORSKI Jarosław Robert: pozycja 1 MAŁCZYŃSKI Sebastian Dominik: pozycja 2 MAKHANKOVA Iga Irena: pozycja 3 KOMOROWSKA Anna Katarzyna: pozycja 4 KORZENIEWSKA Monika Joanna: pozycja 5 KRZYWORĄCZKA Alicja Maria: pozycja 6 STAŃCZAK Andrzej Dominik: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Białołęka - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. J. Antalla: cała, ul. Atutowa: od nr 1 do nr 13A nieparzyste, ul. Braci Zawadzkich: cała, ul. Czarnocińska: cała, ul. Delfina: cała, ul. Dorodna: cała, ul. Drogowa: cała, ul. Drożdżowa: cała, ul. Druciana: cała, ul. Duninów: cała, ul. Dziatwy: cała, ul. Ekspresowa: cała, ul. Elektronowa: cała, ul. Familijna: cała, ul. A. Fleminga: od nr 1 do nr 20C, od nr 21 do końca, ul. Fortel: cała, ul. Gębicka: cała, ul. Gołdapska: cała, ul. Huczna: cała, ul. Igrzyskowa: cała, ul. Kasztanowa: cała, ul. M. Kątskiego: cała, ul. Klasyków: cała, ul. Klembowska: cała, ul. Kobierzycka: cała, ul. Kołacińska: cała, ul. Konwaliowa: cała, ul. Kościeszów: cała, ul. J. Kowalczyka: cała, ul. Krokwi: cała, ul. Krzyżówki: cała, ul. Ku Rzece: cała, ul. Laurowa: cała, ul. Leliwitów: cała, ul. Leszczynowa: cała, ul. Liczydło: cała, ul. Lucynowska: cała, ul. Łopianowa: cała, ul. Marcelińska: cała, ul. Marchołta: cała, ul. Marywilska: cała, ul. Masztowa: cała, ul. Miętowa: cała, ul. Mirocińska: cała, ul. Modlińska: od nr 15 do nr 55 nieparzyste, od nr 57 do nr 195 nieparzyste, od nr 6 do nr 96 parzyste, od nr 98 do nr 210 parzyste, ul. Morelowa: cała, ul. Myśliborska: od nr 1 do nr 83 nieparzyste i od nr 2 do nr 92R parzyste, ul. Nagodziców: cała, ul. Nastawnicza: cała, ul. Obrazkowa: cała, ul. Oczeretu: cała, ul. Pałuków: cała, ul. Pasieki: cała, ul. P. Picassa: od nr 1 do nr 11 nieparzyste, 13, ul. Piechocka: cała, ul. Płochocińska: od nr 1 do nr 24, ul. Płużnicka: cała, ul. Podróżnicza: cała, , ul. Połączona: cała, ul. Porajów: cała, ul . Portowa: cała, ul. Powałów: cała, ul. Przaśna: cała, ul. Pszczela: cała, ul. K. Pułaskiego cała, ul. Rozewska: cała, ul. Samowarowa: cała, ul. Sąsiedzka: cała, ul. 15 Sierpnia: cała, ul. Skuterowa: cała, ul. Soczewkowa: cała, ul. Spedycyjna: cała, ul. Srebrnogórska: cała, ul. Starowiślna: cała, ul. Sygnałowa: cała, ul. Szafrańców: cała, ul. K. Szałasa: cała, ul. Szałwiowa: cała, ul. Szczęśliwa: cała, ul. Szczupacza: cała, ul. Szynowa: cała, ul. Śreniawitów: 8, 9, 10, 12, od nr 1 do nr 7, ul. Świderska: od nr 1 do nr 60, ul. W. Świętosławskiego: cała, ul. Tarasowa: cała, ul. Trakt Nadwiślański: cała, ul. Uczniowska: cała, ul. Uniwersału: cała, ul. Vincenta Van Gogha: cała, ul. Wartka: cała, ul. Wczele: cała, ul. Weteranów: cała, ul. Wiklinowa: cała, ul. E. Wittiga: cała, ul. Wyspiarska: cała, ul. Zabłocka: cała, ul. Zakątna: cała, ul. Zarzecze: cała, ul. Żerańska: cała, ul. Żubowiecka: cała, ul. Życzliwa: cała, ul. Żywiczna: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KLIMIUK Wiktor: pozycja 1 LIGĘZA Dariusz Jacek: pozycja 2 SEKUŁA Maria Elżbieta: pozycja 3 PRUSINOWSKA Beata: pozycja 4 PAWLIKOWSKA Ewa Stanisława: pozycja 5 ZAWADZKI Przemysław Daniel: pozycja 6 FURDYNA Jan: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: LEWANDOWSKI Tomasz: pozycja 1 CHMIELAK-BRZEZIŃSKA Ewelina: pozycja 2 JAWORSKI Dawid: pozycja 3 CZARNECKA-KALINOWSKA Magdalena: pozycja 4 KĘDZIERSKI Tomasz: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KOZIOŁ Michał Roman: pozycja 1 KUCICKI Krzysztof Mariusz: pozycja 2 ŁĄCKA Ilona Joanna: pozycja 3 MATUSIK Karolina: pozycja 4 STACHURSKI Roman Kazimierz: pozycja 5 AKSAMIT Tatiana: pozycja 6 GĘSINA Elżbieta Dorota: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI: SENKO Mateusz Maciej: pozycja 1 RAMUS-BIAŁORUCKA Elżbieta Marta: pozycja 2 ZIELIŃSKA Justyna Agnieszka: pozycja 3 PIEKARSKI Michał Andrzej: pozycja 4 ZABŁOCKA Marta: pozycja 5 KOSTRO-OLECHOWSKI Tomasz: pozycja 6 CICHOCKA Joanna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM BIAŁOŁĘKĘ: STASZEWSKA Elżbieta: pozycja 1 WYSZYŃSKI Rafał Sebastian: pozycja 2 STROMECKI Marcin: pozycja 3 KORDEK Ewa: pozycja 4 GMITRZAK Piotr Kazimierz: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA BIAŁOŁĘKA POLSKA 2050: DRAGAN-BABRAJ Anna Agnieszka: pozycja 1 KLIMEK Aleksandra: pozycja 2 DĄBROWSKA-KUCHNA Monika: pozycja 3 KAMIŃSKI Radosław: pozycja 4 AMBROZIEWICZ Mieczysław Wojciech: pozycja 5 DĘBOWCZYK Marek: pozycja 6 MOSKWA Danuta: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Białołęka - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 39 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Anecińska: cała, ul. Anilinowa: cała, ul. E. Barszczewskiej: cała, ul. Bieszczadzka: cała, ul. Boczańska: cała, ul. Ch. Botewa: od nr 1 do nr 4H, od nr 10 do 12, ul. Bramka: cała, ul. Ceglana: cała, ul. Ceramiczna: cała, ul. Chęcińska: cała, ul. Czarodzieja: cała, ul. Czeremchowa: cała , ul. Czterolistnej Koniczynki: cała, ul. Ćmielowska: cała, ul. M. Ćwiklińskiej: cała, ul. Dionizosa: cała, ul. Dołowa: cała, ul. Dyliżansowa: cała, ul. Dzikiej Kaczki: cała, ul. Erazma z Zakroczymia: od nr 1 do nr 12, od nr 13 do końca, ul. Fletniowa: cała, ul. Geograficzna: cała, ul. Gozdawitów: cała, ul. Grudowska: cała, ul. S. Jagmina: cała, ul. Kabrioletu: cała, ul. Kaflowa: cała, ul. Kalendarzowa: cała, ul. Kaliny: cała, ul. A. Kamińskiego: cała, ul. Karnicka: cała, ul. Kącik: cała, ul. K. Kiersnowskiego: cała, ul. Leśnej Polanki: cała, ul. Łąkowa: cała, ul. R. Maciejewskiego: cała, ul. Majolikowa: cała, ul. Maluchów: cała, ul. J. Mehoffera: od nr 1 do nr 70D, od nr 71 do nr 117 nieparzyste, od nr 76 do nr 122 parzyste i 72/74, ul. Milenijna: cała, ul. Modlińska: od nr 197 do nr 223D nieparzyste, od nr 225 do nr 345 nieparzyste i od nr 212 do nr 336C parzyste, ul. Myśliborska: od nr 85 nieparzyste i od nr 94 parzyste, ul. Oczary: cała, ul. Okienko: cała, ul. Orchowiecka: cała, ul. H. Ordonówny: od nr 16 do końca, ul. Osiedle: cała, ul. Osuchowska: cała, ul. F. Pancera: od nr 3 do nr 12, od nr 13 do końca, ul. Pani na Wiśniewie: cała, ul. Papieska: cała, ul. Parcelacyjna: cała, ul. Pasłęcka: cała, ul. Płaska: cała, ul. Płudowska: cała, ul. Pochyła: cała, ul. Podgórna: cała, ul. Podkładowa: cała, ul. Poetów: cała, ul. Połoniny: cała, ul. Pomianowska: cała, ul. Pomorska: cała, ul. Produkcyjna: cała, ul. Prząśniczek: cała, ul. Przemian: cała, ul. Rozłączona: cała, ul. Rustykalna: cała, ul. Semaforowa: cała, ul. Sprawna od nr 18 do końca, ul. Stągiewna: cała, ul. Strzybnicka: cała, ul. Szafirków: cała, ul. Szczerbca: cała, ul. Szydłowiecka: cała, ul. Ścieżka: cała, ul. Światowida: od nr 1 do nr 49B nieparzyste i od nr 2 do nr 56 parzyste, 88, ul. Świderska: od nr 61 do końca, ul. Talarowa: cała, ul. Topolowa: cała, ul. Ugorek: cała, ul. Wilczej Łąki: cała, ul. Winorośli: cała, ul. M. Wyrzykowskiego: cała, ul. Zagaje: cała, ul. Zręby: cała, ul. J. Żiżki: cała, ul. Żużlowa: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ORACZ Piotr: pozycja 1 DĄBROWSKI Daniel: pozycja 2 MAJ Anna: pozycja 3 WYBRANOWSKI Zbigniew Andrzej: pozycja 4 GAŁĄZKA Bożena Maria: pozycja 5 NIEZABITOWSKI Andrzej: pozycja 6 PRAJZNER Olga Maria: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: GRAJDA Małgorzata Wioletta: pozycja 1 NOWICKI Jan Paweł: pozycja 2 MAZUREK Marcin: pozycja 3 LEWANDOWSKA Arleta Justyna: pozycja 4 PODSIADŁO Krzysztof Piotr: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: DĄBROWA Bartosz Jan: pozycja 1 KOCIK Elżbieta Barbara: pozycja 2 GORCZYŃSKI Dariusz Robert: pozycja 3 FIRLEJ Damian: pozycja 4 SZULGOWICZ Anna Małgorzata: pozycja 5 SOBOLEWSKI Mateusz: pozycja 6 ROGOŚ Ewa: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI: OLSZEWSKI Dariusz Stanisław: pozycja 1 MACKIEWICZ Jan Sławomir: pozycja 2 CHMIELEWSKI Kamil Paweł: pozycja 3 GOSK Urszula Maria: pozycja 4 CIUK Andrzej Jerzy: pozycja 5 NITEK Dorota Janina: pozycja 6 GOŁASZEWSKA Marta: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM BIAŁOŁĘKĘ: ROGALA Hanna Danuta: pozycja 1 ŻENTKOWSKA Beata Wacława: pozycja 2 MUSIALIK Dawid: pozycja 3 ROZMUS Rudolf Mariusz: pozycja 4 OKTABA Aleksander: pozycja 5 MALARSKA Agnieszka Elżbieta: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA BIAŁOŁĘKA POLSKA 2050: JAWORSKI Piotr Grzegorz: pozycja 1 KNAP Piotr: pozycja 2 FOLTYN Ilona: pozycja 3 STANISZEWSKA Marta: pozycja 4 LIPIŃSKA Justyna: pozycja 5 PŁATEK Przemysław: pozycja 6 SZTORC Marta Elżbieta: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Białołęka - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Aluzyjna: od nr 1 do nr 20C, od nr 21 do końca, ul. S. Barei: cała, ul. A. Ciołkosza: cała, ul. Dróżka: cała, ul. Dzierzgońska: cała, ul. Grzymalitów: cała, ul. Książkowa: cała, ul. Łącząca: cała, ul. Marcina z Wrocimowic: cała, ul. Nowodworska: cała, ul. Odkryta: cała, ul. H. Ordonówny: od nr 1 do nr 12, ul. A. Pajdaka: cała, ul. Plac Światowida: cała, ul. Sprawna: od nr 1 do nr 17, ul. gen. Milana Štefánika: cała, ul. Strumykowa: cała, ul. Światowida: od nr 51 do nr 77 nieparzyste i od nr 58 do nr 62 parzyste, ul. Tłuchowska: cała, ul. M. Trąby: cała, ul. Zamknięta: cała, ul. Zbytki: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: OPRAWSKI Łukasz Henryk: pozycja 1 WRÓBLEWSKI Karol: pozycja 2 SUL Ewa: pozycja 3 TURKIEWICZ Marek Dariusz: pozycja 4 JAGIEŁŁO Krzysztof Władysław: pozycja 5 WAGNER Dorota Elwira: pozycja 6 SAPIEJEWSKA-WACHNIK Grażyna Wanda: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: IGNACZAK Sławomir: pozycja 1 KOPROWSKI Rafał Szczęsny: pozycja 2 WOŹNIAK Anita: pozycja 3 HANDKE Dorota: pozycja 4 NOWOTKA Przemysław: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: SOLAREK Kinga Sylwia: pozycja 1 KAMIŃSKI Waldemar: pozycja 2 TYBURC Paweł Konrad: pozycja 3 DZIEWULAK Andrzej: pozycja 4 MARTYNOWSKA Beata Lidia: pozycja 5 KOMAR Marzena Agnieszka: pozycja 6 JANICKI Paweł Stanisław: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI: CIESZKOWSKI Piotr: pozycja 1 STACIWA Dariusz Oskar: pozycja 2 SABAT Kamila Maria: pozycja 3 ZABOROWSKI Michał: pozycja 4 MAZUREK Kinga Lidia: pozycja 5 WOLIŃSKA Katarzyna: pozycja 6 TUMASZ Wojciech: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM BIAŁOŁĘKĘ: GOSTOMSKI Michał: pozycja 1 KOTECKA Elżbieta Monika: pozycja 2 GRODZKA-CHOMIUK Anna: pozycja 3 KOWIRANDA Wojciech Dominik: pozycja 4 DĄBROWSKI Rafał: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA BIAŁOŁĘKA POLSKA 2050: KOŁNIERZAK Marcin Marian: pozycja 1 ROBERT Sebastian: pozycja 2 LISOWSKA Anna Alicja: pozycja 3 BABRAJ Piotr Tadeusz: pozycja 4 KĘSICKA Iza Marta: pozycja 5 GROBELNA Paulina: pozycja 6 MILCZARSKI Konrad Franciszek: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Białołęka - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Ambaras: cała, ul. Ojca Aniceta: cała, ul. Animuszu: cała, ul. Annopol: cała, ul. Arkony: cała, ul. Aroniowa: cała, ul. Artyleryjska: cała, ul. Babinicza: cała, ul. Bałtycka: cała, ul. Basetli: cała, ul. Białołęcka: cała, ul. H. Billewicza: cała, ul. Błonie: cała, ul. Bobrowa: cała, ul. Bogoriów: cała, ul. Bohaterów: cała, ul. Bohuna: cała, ul. Borecka: cała, ul. Braniewska: cała, ul. Bruszewska: cała, ul. Brzeziny: cała, ul. Brzezińska: cała, ul. Brzozowy Zagajnik: cała, ul. Bukowska: cała, ul. Calineczki: cała, ul. Celtów: cała, ul. Chlebowa: cała, ul. Chlubna: cała, ul. Cichy Zakątek: cała, ul. Ciechanowska: cała, ul. Cieślewskich: cała, ul. Ciupagi: od nr 2 do końca i 1, ul. Cudna: cała, ul. Cudne Manowce: cała, ul. Cytadeli: cała, ul. Cytrusowa: cała, ul. Czajki: cała, ul. Czołowa: cała, ul. Czystej Wody: cała, ul. Daniszewska: cała, ul. Danusi: cała, ul. Deseniowa: cała, ul. Dębinki: cała, ul. Dębowa: cała, ul. Długi Kąt: cała, ul. Długorzeczna: cała, ul. Dobka z Oleśnicy: cała, ul. Dwusieczna: cała, ul. Dylewska: cała, ul. Dynamiczna: cała, ul. Dzikiego Wina: cała, ul. Dziwna: cała, ul. Echa Leśne: cała, ul. Elfów: cała, ul. Epopei: cała, ul. Eskimoska: cała, ul. Fajna: cała, ul. Fantastyczna: cała, ul. M. Faradaya: cała, ul. Flisaków: cała, ul. Forsycji: cała, ul. Frachtowa: cała, ul. Gaik: cała, ul. N. Gąsiorowskiej: cała, ul. Gerberowa: cała, ul. Gitarowa: cała, ul. Gladioli: cała, ul. Główna: cała, ul. Grenlandzka: cała, ul. Gryfitów: cała, ul. Guńki: cała, ul. Hajduczka: cała, ul. Hałabały: cała, ul. M. Hemara: cała, ul. Henrykowska: cała, ul. J. Husa: cała, ul. Inna: cała, ul. Inowłodzka: cała, ul. Insurekcji: cała, ul. Jabłoni: cała, ul. Księcia Jaremy: cała, ul. Jarzębinowa: cała, ul. Jelonka: cała, ul. Jeżowa: cała, ul. M. Jeżowskiego: cała, ul. H. Jędrzejowskiego: cała, ul. Juranda ze Spychowa: cała, ul. Kaczorowa: cała, ul. Kalenicka: cała, ul. Kamykowa: cała, ul. W. Kaweckiej: cała, ul. Kawkowizna: cała, ul. Kazuńska: cała, ul. Ketlinga: cała, ul. Kępa Tarchomińska: cała, ul. Kibiców: cała, ul. Kłosowa: cała, ul. Kobiałka: cała, ul. Kominkowa: cała, ul. Konturowa: cała, ul. Kopijników: cała, ul. Kosobudzka: cała, ul. Kośby: cała, ul. Koziołka: cała, ul. Krzemienna: cała, ul. J. Kukuczki: cała, ul. Kupiecka: cała, ul. Kuszników: cała, ul. Kwietniowa: cała, ul. Landwarowska: cała, ul. Lapońska: cała, ul. Lemiesz: cała, ul. Leśny Potok: cała, ul. Lidzbarska: cała, ul. Lubawska: cała, ul. Lubczyka: cała, ul. Łanowa: cała, ul. Ławnicza: cała, ul. Łazanowicka: cała, ul. Łazy: cała, ul. Łączna: cała, ul. Łosia: cała, ul. Łuczników: cała, ul. Łuczywo: cała, ul. Maćka z Bogdańca: cała, ul. W. Majewskiej: cała, ul. Majorki: cała, ul. Małego Księcia: cała, ul. Małego Rycerza: cała, ul. Małej Żabki: cała, ul. Małopolska: cała, ul. Małych Dębów: cała, ul. Mańkowska: cała, ul. Św. Marii Magdaleny: cała, ul. Marmurowa: cała, ul. Mazurska: cała, ul. J. Mehoffera: od nr 132 do końca parzyste i od nr 125 do końca nieparzyste, ul. L. Messal: cała, ul. Michałówek: cała, ul. Mielnicka: cała, ul. Międzyrzecze: cała, ul. Mikołaja z Długolasu: cała, ul. Mirabelki: cała, ul. Misia Uszatka: cała, ul. Mławska: cała, ul. Młyńska: cała, ul. Mochtyńska: cała, ul. Modlińska: od nr 347 do końca nieparzyste i od nr 338 do końca parzyste, ul. Morwowa: cała, ul. Myśliwska: cała, ul. Na Przełaj: cała, ul. Nad Rzeczką: cała, ul. Poli Negri: cała, ul. Nowiny: cała, ul. P. Nurmiego: cała, ul. Obrębowa: cała, ul. Odlewnicza: cała, ul. Odłogi: cała, ul. Ogniskowa: cała, ul. Ogrody Przyjaciół: cała, ul. Oleńki: cała, ul. Olesin: cała, ul. Ołówkowa: cała, ul. Operowa: cała, ul. Opłotki: cała, ul. Ornecka: cała, ul. Osieki: cała, ul. Ostoja: cała, ul. Ostródzka: od nr 50 do nr 226 parzyste i od nr 53 do nr 225B nieparzyste i od nr 227 do końca, ul. Owoców Leśnych: cała, ul. R. Palestera: cała, ul. Parowozowa: cała, ul. Perkusyjna: cała, ul. Piasta Kołodzieja: cała, ul. Piknikowa: cała, ul. Pionierów: cała, ul. Pisankowa: cała, ul. Piskląt: cała, ul. Piwoniowa: cała, ul. Platanowa: cała, ul. Płochocińska od nr 25 do końca, ul. Płytowa: cała, ul. Pocztowa: cała, ul. Polnego Wiatru: cała, ul. Polnych Kwiatów: cała, ul. Porannej Rosy: cała, ul. Poręby: cała, ul. Porzeczkowa: cała, ul. Pośrednia: cała, ul. Proletariatczyków: cała, ul. Przejezdna: cała, ul. Przeździecka: cała, ul. Przy Kanale: cała, ul. Przydrożna: cała, ul. Przyjazna: cała, ul. Przykoszarowa: cała, ul. Przylesie: cała, ul. Przyrzecze: cała, ul. Przytulna: cała, ul. Pstra: cała, ul. Raciborska: cała, ul. Rajgrasowa: cała, ul. Reniferowa: cała, ul. Różopole: cała, ul. Ruciańska: cała, ul. Ruskowy Bród: cała, ul. Rybacka: cała, ul. Rzędziana: cała, ul. Sadkowska: cała, ul. Samosiejki: cała, ul. Sarenki: cała, ul. Sianokosów: cała, ul. Sielska: cała, ul. Skierdowska: cała, ul. Skrzatów: cała, ul. Słodka: cała, ul. Smugowa: cała, ul. Sortowa: cała, ul. Spadkowa: cała, ul. Starego Dębu: cała, ul. Staropolska: cała, ul. Stary Dwór: cała, ul. Stasinek: cała, ul. Stębarska: cała, ul. Z. Stojowskiego: cała, ul. Strunowa: cała, ul. Stuletnia: cała, ul. Stumilowy Las: cała, ul. Sygnetowa: cała, ul. Szamocin: cała, ul. Szamotulska: cała, ul. Szawelska: cała, ul. Szklarniowa: cała, ul. Szlachecka: cała, ul. Ślepa: cała, ul. Śliwkowa: cała, ul. Śpiewaków: cała, ul. Świerkowa: cała, ul. Tapetowa: cała, ul. W. Tetmajera: cała, ul. Toporczyków: cała, ul. Traszki: cała, ul. Truskawkowa: cała, ul. Twórcza: cała, ul. Tymotki: cała, ul. Uzdowska: cała, ul. A. Vivaldiego: cała, ul. Wadowicka: cała, ul. Waligóry: cała, ul. Wałuszewska: cała, ul. Warmińska: cała, ul. Warzelnicza: cała, ul. Wąska: cała, ul. Wenecka: cała, ul. Werandowa: cała, ul. Widna: cała, ul. Wieliszewska: cała, ul. Wielkiego Dębu: cała, ul. Wierzbiny: cała, ul. Wikingów: cała, ul. Wilkowiecka: cała, ul. Wiolonczeli: cała, ul. Wiślana Kępa: cała, ul. Wiśniowy Sad: cała, ul. P. Włodkowica: cała, ul. Wojdyńska: cała, ul. Wspaniała: cała, ul. Współczesna: cała, ul. Wyganowska: cała, ul. Wykrot: cała, ul. Zagrodecka: cała, ul. Zakręcona: cała, ul. Zamożna: cała, ul. Zapłotek: cała, ul. Zasieki: cała, ul. Zawiślańska: cała, ul. Zbożowa: cała, ul. Zbyszka z Bogdańca: cała, ul. Zdziarska: od nr 1 do nr 39, ul. Zegarynki: cała, ul. Zielony Zagajnik: cała, ul. Zielonych Traw: cała, ul. Ziołowa: cała, ul. Złotej Rybki: cała, ul. Złotokwiatu: cała, ul. Złotych Dębów: cała, ul. Zmyślona: cała, ul. Zyndrama z Maszkowic: cała, ul. Żeglugi Wiślanej: cała, ul. Żółta: cała, ul. Żyrardowska: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: GOZDEK Piotr Paweł: pozycja 1 MOLKA Halina: pozycja 2 KOPERSKI Adrian: pozycja 3 GREJCZ Maksymilian Robert: pozycja 4 ZAJĄC Elżbieta: pozycja 5 MAKOWSKI Patryk: pozycja 6 FURDYNA Elżbieta Izabela: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: PODGÓRSKI Marcin: pozycja 1 MIROŃSKI Krzysztof: pozycja 2 SIKORA Monika: pozycja 3 OKTABIŃSKA Sylwia: pozycja 4 GŁAŻEWSKI Marek: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: WINIARSKA Izabela Maria: pozycja 1 ROSZAK Waldemar Jan: pozycja 2 LUBBE Joanna Zofia: pozycja 3 FIDURA Daniela Teresa: pozycja 4 WIELGOŁASKA Agnieszka Marta: pozycja 5 STACHURA-MICHALSKI Dariusz: pozycja 6 POWAŁA Piotr: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI: OLSZEWSKA Mariola Aneta: pozycja 1 RYBARCZYK Dominika Maria: pozycja 2 GMITRZUK-ZIĘTARSKA Elwira Elżbieta: pozycja 3 JÓŹWIAK Rafał Janusz: pozycja 4 CIESZKOWSKI Krzysztof: pozycja 5 ŁOKIEĆ Piotr Zbigniew: pozycja 6 SZCZEPAŃSKA Monika Iwona: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM BIAŁOŁĘKĘ: KURDZIEL-ŚWIECZKA Waldemar Marcin: pozycja 1 MALARSKA Izabella Katarzyna: pozycja 2 MUSIALIK Sebastian Zbigniew: pozycja 3 GOCŁAWSKA Agnieszka Maria: pozycja 4 ŻENTKOWSKI Krzysztof Tomasz: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA BIAŁOŁĘKA POLSKA 2050: PELC Filip Tadeusz: pozycja 1 OLSZEWSKA Dorota: pozycja 2 CIEŚLAK Magdalena Stefania: pozycja 3 JAKUBIAK Wojciech Bogumił: pozycja 4 GLINKA Jolanta: pozycja 5 MAŃK Joanna Katarzyna: pozycja 6 KOWALSKI Emil: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Białołęka - okręg numer 5

W okręgu nr 5 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Astrowa: cała, ul. Atrakcyjna: cała, ul. V. Belliniego: cała, ul. L. Berensona: od nr 2 do końca parzyste, od nr 5 do końca nieparzyste, ul. M. Callas: cała, ul. S. Chudoby: cała, ul. A. Corellego: cała, ul. Czarująca: cała, ul. Derby: cała, ul. Dudka: cała, ul. Geodezyjna: cała, ul. Geometryczna: cała, ul. Głębocka: od nr 54 do końca, ul. Gościnna: cała, ul. Internetowa: cała, ul. Jasiniec: cała, ul. Jesiennych Liści cała, ul. Kartograficzna: cała, ul. Kawki: cała, ul. Kąty Grodziskie: cała, ul. Kniei: cała, ul. Konik Polny: cała, ul. Kroczewska: cała, ul. Kumaka: cała, ul. Lewandów: cała, ul. Magiczna: cała, ul. Małej Brzozy: cała, ul. C. Monteverdiego: cała, ul. Oknicka: cała, ul. Okrągła: cała, ul. Olsztyńska: cała, ul. L. Pavarottiego: cała, ul. Podłużna: cała, ul. Podwójna: cała, ul. Prowansalska: cała, ul. Przy Trasie: cała, ul. Przyrodnicza: cała, ul. Pszczółki Mai: cała, ul. Pszeniczna: cała, ul. G. Pucciniego: cała, ul. Rodowa: cała, ul. G. Rossiniego: cała, ul. D. Scarlattiego: cała, ul. Sieczna: cała, ul. Skarbka z Gór: cała, ul. Skośna: cała, ul. Słonecznego Poranka: cała, ul. Spichrzowa: cała, ul. Starej Gruszy cała, ul. Stogi: cała, ul. Suchocińska: cała, ul. Szumiących Traw cała, ul. Tajemna: cała, ul. G. Verdiego: cała, ul. Wyszkowska: cała, ul. Zaskrońca: cała, ul. Zaułek: cała, ul. Zdziarska od nr 40 do końca. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KOROWAJ Marcin: pozycja 1 WOLSKA Iwona Joanna: pozycja 2 SOBIESKA Magdalena: pozycja 3 TURKIEWICZ Dariusz Andrzej: pozycja 4 PRUSINOWSKI Tadeusz: pozycja 5 MIĄSZKIEWICZ Paulina Katarzyna: pozycja 6 PIETRASIK Dorota: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: STELMAŃSKI Michał: pozycja 1 MISIEJKO Paweł Adam: pozycja 2 SŁABOWSKA Marzena: pozycja 3 KOWALIK-RYBICKA Magdalena: pozycja 4 MARCZAK Tomasz Paweł: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JAWORSKI Piotr Marcin: pozycja 1 MYŚLIŃSKA Anna Dorota: pozycja 2 BABIK Bartłomiej Marcin: pozycja 3 MUSZYŃSKI Piotr Maciej: pozycja 4 SZCZYGIEŁ Sylwia Monika: pozycja 5 STRZAŁKOWSKA Monika: pozycja 6 BREJWO Justyna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI: ZALESKA Danuta: pozycja 1 GUT Sebastian Tomasz: pozycja 2 ZYCH Jerzy Konrad: pozycja 3 PACZÓSKA Katarzyna: pozycja 4 GRYDŹ Anna Katarzyna: pozycja 5 TKACZUK-WNĘTOWSKA Anna Danuta: pozycja 6 FEDOROWICZ Kamil: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM BIAŁOŁĘKĘ: POPIOŁEK Paweł Zbigniew: pozycja 1 KOSIŃSKA Patrycja Elżbieta: pozycja 2 RYBARCZYK Tomasz: pozycja 3 GOSTOMSKA Dagmara: pozycja 4 CZERWONKA Mikołaj: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA BIAŁOŁĘKA POLSKA 2050: JAWORSKI Michał Paweł: pozycja 1 MAJKUT Mateusz Adrian: pozycja 2 GRZYBOWSKA Elżbieta Krystyna: pozycja 3 ŚWIDWA Paweł Rafał: pozycja 4 PIĄTKOWSKA Monika Katarzyna: pozycja 5 ZALEWSKA Magdalena Monika: pozycja 6 PODDĘBNIAK Jacek Ryszard: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bielany - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 26 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: A. Bohdziewicza cała, A. Fontany 3 , 22 - 40 parzyste, A. Sacharowa cała, al. Armii Krajowej 10 , al. Słowiańska cała , al. Władysława Reymonta 24 - 34 parzyste, Aleja Zjednoczenia cała, B. Leśmiana cała, B. Podczaszyńskiego cała, B. Schulza cała, B. Zuga cała, Babicka cała, Barcicka cała, Brochowska cała, Cegłowska cała, Chlewińska cała, Cząstkowska cała, Dewajtis cała, E. Schroegera cała, E. Stachury cała, G. Daniłowskiego 32 , 34 - 39 , 41 - 60 , 62 , 64, Gdańska: strona parzysta od nr 12, strona nieparzysta od nr 23A, Granowska cała, Grębałowska cała, Gwiaździsta cała, Hajoty cała, J. Kasprowicza 12 - 20 , 27 , 29 , 30 - 42/44 , 45 - 48 , 50 , 52 - 67 , 69 - 105A nieparzyste, J. Parandowskiego cała, J. Słowackiego 108, K. Grodeckiego cała, K. Makuszyńskiego cała, K. Pruszyńskiego cała, K. Wierzyńskiego cała, Karska cała, Kaskadowa cała, Kiwerska cała, Klaudyny cała, Kleczewska 29 , 31 , 32 , 34 , 36 - 56 , 61/63 - 115 , Kolektorska: strona parzysta od nr 22, strona nieparzysta od nr 9, Kościańska cała, Krotoszyńska cała, Krzemieniecka cała, Kulczycka cała, Lektykarska cała, Lesznowolska cała, Lipińska cała, Lisowska cała, Lubomelska cała, Łomiańska cała, M. Hłaski cała, M. Oczapowskiego 2 - 14 parzyste, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej cała, Marii Kazimiery 122 , 128, Marymoncka 6 - 16 parzyste, 32B - 109, Oksywska cała, Opatowska cała, Pelplińska cała, Pergaminów cała, Pęcicka cała, pl. Konfederacji cała, Płatnicza 35/37 - 115, Podleśna cała, Raduńska cała, Rudzka cała, S. Grochowiaka cała, S. Przybyszewskiego 28 - 48/54 parzyste, 51 - 57 nieparzyste, 60/62 - 80/82 parzyste, 63/67 , 69 , 73/77, S. Żeromskiego 4 - 22/28 parzyste , 36/42 - 66/72A parzyste, Skalbmierska cała, Sobocka cała, Swarzewska cała, Szaflarska cała, Tczewska cała, Twardowska cała, W. Berenta cała, W. Gombrowicza cała, W. Smoleńskiego cała, Wybrzeże Gdyńskie cała, Zabłocińska cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZCZEPAŃSKI Mariusz: pozycja 1 MIANOWSKI Radosław Tomasz: pozycja 2 PODCZASKI Ryszard Stanisław: pozycja 3 OSIŃSKA Teresa: pozycja 4 WOLSKA Małgorzata: pozycja 5 JAROSZ Wojciech: pozycja 6 ORŁOWSKA Maria: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: LESIUK Remigiusz: pozycja 1 RAKOWSKA Magdalena Anna: pozycja 2 ZAWITKOWSKA Anna Karina: pozycja 3 WASILEWSKI Maciej: pozycja 4 CHMIELEWSKA Monika: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PIENIEK Daniel Tomasz: pozycja 1 SZWED Małgorzata: pozycja 2 BANASIAK Teresa Renata: pozycja 3 GRZYWACZ Łukasz Jan: pozycja 4 BŁACHNIO Jarosław Józef: pozycja 5 MŁODZIEJEWSKA Hanna Monika: pozycja 6 BARTOSIEWICZ Adam: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA BIELAN”: TUREK Ewa: pozycja 1 MAŁECKA-RZODKIEWICZ Maria Władysława: pozycja 2 NOWAK Szymon: pozycja 3 KANIASTY Marta Olga: pozycja 4 MACIAK Mariusz: pozycja 5 SZAFRANIEC Tomasz Wojciech: pozycja 6 SARNOWSKA Weronika Natalia: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bielany - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 26 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: A. Fontany 1 , 2, 12, A. Jarzębskiego 1 , 4 , 6 , 8, Kleczewska 1 - 11 nieparzyste , 12 - 26A, A. Magiera cała, al. Władysława Reymonta 16 , 17 , 19, Aspekt 42 , 44 , 46 , 48 , 48A , 50, Fortowa cała, G. Daniłowskiego 1 , 2/4 - 16 parzyste, 3 , 11 , 17 - 31 nieparzyste, Gąbińska cała, gen. K. S. Rudnickiego od 2 do 10A parzyste, 16, J. Bajana cała, J. Kochanowskiego 1 - 22 , 24 - 48A parzyste, Kiełpińska cała, Księgarzy cała, L. Rydla cała, L. Staffa cała, Literacka 2 , 4 , 6 - 19C , 21 - 27 nieparzyste, Ogólna cała, Płatnicza 1/15, 17 - 20 , 21/23 , 22 , 24 - 32, Powązkowska cała, Renesansowa cała, S. Przybyszewskiego 10 - 20/24 parzyste, 41 - 47 nieparzyste, S . Żeromskiego 1 - 29 nieparzyste, 33 - 51/53 nieparzyste, 55/67 , 71/75 , 77 , 81, Słodowiec cała, Starej Baśni cała, Szepietowska cała, W. Broniewskiego 37 - 101 nieparzyste, 44 - 74A parzyste, W. Perzyńskiego cała, Wólczyńska 7 , 9 , 13 , 13A , 15 , 17 , 17A , 26, Z. Nałkowskiej cała, Z. Romaszewskiego cała, Żbikowianka cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: UMIŃSKI Sławomir Bogdan: pozycja 1 WŁODARCZYK Michał Janusz: pozycja 2 BOCZULA Daniel Paweł: pozycja 3 KURKOWSKA Wanda Władysława: pozycja 4 KAMIŃSKI Waldemar: pozycja 5 WŁOSTOWSKA Elżbieta: pozycja 6 JEŻEWSKA Wioletta Marta: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WYSZYŃSKI Dominik: pozycja 1 PIEŃKOWSKI Maciej Igor: pozycja 2 BRĘCZEWSKA-KRUSZYNA Magdalena Beata: pozycja 3 ŻEBROWSKA Bożena: pozycja 4 BURZYKOWSKI-ROMANOWSKI Paweł Damian: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MALINA Andrzej Janusz: pozycja 1 BORKOWSKI Wojciech Józef: pozycja 2 KRUPA Natalia Urszula: pozycja 3 DAŚKO Paulina: pozycja 4 ZWIJALSKI Piotr Kazimierz: pozycja 5 ŁAPAJ Małgorzata: pozycja 6 PUŚKO Radosław: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA BIELAN”: PIETRUCZUK Grzegorz Jarosław: pozycja 1 SZADKOWSKA Monika: pozycja 2 WALAS Piotr: pozycja 3 CIUPKA Renata Zofia: pozycja 4 JANCZEWSKA Arleta: pozycja 5 GŁUCH Krystian: pozycja 6 BANASIUK Robert: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bielany - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 26 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. Władysława Reymonta 1, 2 - 12A parzyste, 7, 7A, 15 nieparzyste, Aspekt 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77, B. Głowackiego cała, Brązownicza cała, Esej cała, Galla Anonima cała, gen. K. S. Rudnickiego od 1 do 3A nieparzyste, J. Conrada 1 - 16, 18, 18A, 22 - 32A parzyste, Kalinowej Łąki cała, J. Kochanowskiego 23 - 47 nieparzyste, 50 – 53, Kluczowa cała, Księżycowa 2, 10 - 36 parzyste, 54, 56 - 68U parzyste, 70/1 - 70/27 , 72A , 76 - 76H, Kwitnąca 2/4 - 8 parzyste, 12A - 12C, 14, 3 - 9A nieparzyste, 11 - 15 nieparzyste, M. Dąbrowskiej cała, Maszewska cała, Melioracyjna cała, Mistrzowska cała, Osikowa cała, P. Nerudy cała, płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” cała, Rodziny Połanieckich cała, Sieciechowska cała, Słonecznikowa cała, W. Bogusławskiego 2 , 4 , 6 , 8 - 16A parzyste, 18, 17 - 19 nieparzyste, Wólczyńska 3, 5, 23, 50, 55, 57, 61 - 69C nieparzyste, Zgrupowania AK „Żmija” cała, Zgrupowania AK „Żubr” cała, Zgrupowania AK „Żyrafa” cała, Żółwia cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: DŁUSKA Karolina: pozycja 1 PALUSZEK Aneta: pozycja 2 NOWOSIELSKI Wiesław: pozycja 3 DYBALSKI Piotr: pozycja 4 NAWROCKA Olga: pozycja 5 MIZERSKI Zbigniew Edward: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ROGUSKI Michał: pozycja 1 POPIS Marek: pozycja 2 BUBIAK Marta Aniela: pozycja 3 MALINOWSKI Łukasz: pozycja 4 LIPIŃSKA Wiesława: pozycja 5 RYNKIEWICZ Anna: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: POPŁAWSKA Ilona: pozycja 1 ZĘGOTA Filip Klaudiusz: pozycja 2 NESKA Anna: pozycja 3 TURECZEK-ZAKRZEWSKI Mariusz Stefan: pozycja 4 MORAWSKI Bartłomiej Rafał: pozycja 5 RUSTECKA Barbara Maria: pozycja 6 BŁACHUT Jakub: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA BIELAN”: LISIAK Krystian Mateusz: pozycja 1 WŁODARCZYK Marcin Witold: pozycja 2 KACPRZAK Grażyna Renata: pozycja 3 GRDEŃ-KOŁSUT Justyna Ewa: pozycja 4 DAMIESZKO Mirosława Wanda: pozycja 5 ŻEBROWSKI Olaf: pozycja 6 CYGLER Sławomir: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bielany - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: A. Parola 1, Abecadło cała, Anny Jagiellonki cała, Antyczna cała, Arrasowa cała, Balaton cała, Biograficzna cała, Czyżyka cała, Daglezji cała, Dankowicka cała, Dorycka 1 - 7, 9, Dzierżoniowska cała, Dziwożony cała, Encyklopedyczna cała, Farysa cała, Heroldów cała, Hieroglif cała, Humanistów cała, Improwizacji cała, J. Balcerzaka 1, 2, 4, J. Kasprowicza 68 - 82 parzyste, 86 - 90 parzyste, 132, Jamki cała, K. Wóycickiego 1/3, 4, 5A - 8A, 10 - 10B, Kolumbijska cała, Kosa cała, Królowej Jadwigi cała, Książąt Mazowieckich cała, Marii Ludwiki Gonzagi cała, Marymoncka 121 - 131 nieparzyste, 137/139, 143 - 161A nieparzyste, Metafory cała , Michaliny cała, Muzealna cała, Odysei cała, Ostaszewska cała, Papirusów cała, Pasterska cała, Pasymska cała, Prozy cała, Przy Agorze 1A - 3A, 5 - 23, 25 – 28, Przytyk cała, Ptasi Raj cała, Pułkowa cała, Radecka cała, Rudzika cała, S. B. Lindego 10 - 20 parzyste, 26, Samogłoska cała, Spartakusa cała, Szegedyńska 1 - 13A, Szubińska 3, 4, 6, T. Gajcego 5 - 11 nieparzyste, T. Nocznickiego 6A, 7, 9, 13 - 15, 17, Trylogii cała, Tułowicka cała, Wazów cała, Wrzeciono 1 - 12W, 14A, 16, 16A, 17, 20 - 24 parzyste, 28 - 32 parzyste, 33 - 39, 41, 42, 45 - 52, 54, 54A, 55 - 59C nieparzyste , 63A, 65 - 65B, Wygon cała, Z. Roesler, Zgrupowania "AK Kampinos": cała , Żubrowa cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: JEŻEWSKI Jacek Robert: pozycja 1 KOMOREK Irena Teresa: pozycja 2 KOLĘDA Artur Zygmunt: pozycja 3 ŚWIDERSKA Anna Maria: pozycja 4 PERZYNA Krzysztof: pozycja 5 NOWACKA Ewa: pozycja 6 STRUGALSKI Tomasz: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: BUBIAK Krzysztofa Zofia: pozycja 1 JUŚ Ewa: pozycja 2 ZADROGA Katarzyna: pozycja 3 KAMODA Piotr: pozycja 4 RUTKOWSKI Paweł: pozycja 5 BRZOSTEK Jan: pozycja 6 STRZEŻEK Iga Gabriela: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ŚLASKI Piotr Cezary: pozycja 1 SZYMAŃCZYK Aleksandra Elżbieta: pozycja 2 ZUCHOWICZ Aneta: pozycja 3 JANIKOWSKA Natalia: pozycja 4 BASAK Robert Jacek: pozycja 5 LEJWODA Wojciech: pozycja 6 ZIĘCINA Olaf Mieczysław: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA BIELAN”: CZARNECKA Anna Maria: pozycja 1 PIĄTKOWSKI Włodzimierz Janusz: pozycja 2 GOLA Agnieszka Ewa: pozycja 3 BIAŁOWĄS Małgorzata Urszula: pozycja 4 ŻYLIŃSKI Maciej Jakub: pozycja 5 WASIELKIEWICZ Dorota: pozycja 6 ŁONIEWSKI Michał Stefan: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Bielany - okręg numer 5

W okręgu nr 5 startuje 21 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: A. Czechowa cała, Akcent cała, al. Władysława Reymonta 21 - 25 nieparzyste, 40, 44 - 54 parzyste, 101, 105, Andromedy cała, Arkuszowa cała, Burleska cała, C. Goldoniego 1, Chabrowa cała, Cienka cała, Dantego Alighieri 1 - 7 nieparzyste, Dziewierza cała, Energetyczna cała, Estrady cała, Groteski cała, H. Balzaka cała, H. Ch. Andersena 1 – 8, Hefajstosa 4 - 34 parzyste, Herbowa cała, J. Conrada 17 - 23 nieparzyste, 29 - 29B, J. Kasprowicza 107, 109, 113 - 119E nieparzyste, 145, 151, Jowisza cała, Kabaretowa cała, Kalambur cała, Kaliszówka cała, Kampinoska 1, Kasjopei cała, Księżycowa 122 - 128C parzyste, 129J, 133, 135 – 138, Kwitnąca 17 - 21 nieparzyste, L. Tołstoja cała, Lekka cała, Linotypowa cała, Loteryjki cała, M. Oczapowskiego 3, 13 - 17 nieparzyste, Nokturnu cała, Olszynowa cała, Opalin cała, Opłotek cała, Oriona cała, Palisadowa cała, Parnas cała, Perseusza cała, Popiela cała, Rokokowa cała, Sándora Petöfiego cała, Sokratesa cała, Swarożyca cała, T. Nocznickiego 23 - 33 nieparzyste, Trenów cała, Tytułowa cała, W. Bogusławskiego 6B, 16B, 20 - 26 parzyste, 27, 28, 30, W. Szekspira 1 - 4, 8, Wergiliusza cała, Widokowa cała, Wolumen cała, Wólczyńska 2A, 2B, 14, 64, 107, 115, 117A, 119A, 133, 136A, 151 - 157 nieparzyste, 163, 170, 170B, 171, 173, 178 - 190 parzyste, 194 - 200A parzyste, 201, 202 - 210/214 parzyste, 220, 230 - 234 parzyste, 235, 237, 238, 242, 244, 247, 249, 260, 272, 276, 278, 281, 290, 292 - 305, 307 - 309, 311 - 315 nieparzyste, 321, Kazimierza Wóycickiego 12, 14 - 14B, 15 - 27A nieparzyste, 33 - 37 nieparzyste, 41, 51 - 55 nieparzyste. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KULESZA Stefan: pozycja 1 WOLSKA Joanna Daria: pozycja 2 CHOWAŃCZAK Zdzisław Jan: pozycja 3 LENART Anna Maria: pozycja 4 OSIŃSKI Jan: pozycja 5 OBRĘBSKA Jolanta: pozycja 6 BARANEK Eryk Adrian: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: CHMIELEWSKI Maciej: pozycja 1 CHĘCIŃSKI Lech Krzysztof: pozycja 2 RADZIEJEWSKA Joanna Maria: pozycja 3 BOCHENEK Krzysztof: pozycja 4 DĄBROWSKA Katarzyna Sylwia: pozycja 5 ZIENKIEWICZ Jacek Stanisław: pozycja 6 HEVELKE-KASIEWICZ Magdalena Blanka: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA BIELAN”: WALENTYNOWICZ Iwona: pozycja 1 GŁOWICKA-MISZCZAK Agnieszka Wioletta: pozycja 2 SROCZYŃSKI Radosław Jerzy: pozycja 3 PISARSKA Marzena Anna: pozycja 4 POCHMURSKI Krzysztof Andrzej: pozycja 5 KRASUSKI Adam: pozycja 6 TWAROWSKI Artur Paweł: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Mokotów - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 37 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Akacjowa cała, Aleja Niepodległości 82 - 164 parzyste, 119 - 177 nieparzyste, ul. Asfaltowa cała, ul. Balladyny cała, ul. M. Bałuckiego cała, ul. Belgijska cała, ul. Belwederska 13 - 19 nieparzyste, ul. Biały Kamień cała, ul. św. Andrzeja Boboli cała, ul. Boryszewska cała parzyste, ul. G. Bruna cała, ul. Chocimska cała, ul. J. K. Chodkiewicza cała, ul. J. Dąbrowskiego 1 - 118, ul. Dożynkowa cała, ul. Drużynowa cała, ul. Dworkowa cała, ul. Falęcka cała, ul. J. Fałata cała, ul. Gimnastyczna cała, ul. Grażyny cała, ul. A. Grottgera cała, ul. Humańska cała, ul. M. Karłowicza cała, ul. Kazimierzowska 3 - 85 nieparzyste, 4 - 76C parzyste, ul. Kielecka 1 - 45 nieparzyste, 2 - 48 parzyste, ul. K. Komedy cała, ul. A. Kraushara 1 - 3 nieparzyste, ul. Króżańska 4 - 20 parzyste, ul. Kujawska cała , ul. J. Kulskiego 5, 7, ul. Kwiatowa 1 - 16, 21 - 28, ul. Lewicka cała, ul. Ligocka 2, 8, ul. Łowicka 1 - 41 nieparzyste, 2 - 50 parzyste, 51 - 62, ul. Łyżwiarska cała, ul. A. J. Madalińskiego 1 - 101A nieparzyste, 4 - 108 parzyste, ul. Maratońska 4, ul. Melsztyńska cała, ul. Miłobędzka 38/40, 55, ul. Morskie Oko cała, ul. L. Narbutta cała, ul. Odolańska 3 - 23 nieparzyste, 33, 6 - 58 parzyste, ul. Olesińska cała, ul. Olkuska cała, ul. Olszewska 6 - 22 parzyste, 7/9/11 - 17 nieparzyste, ul. Opoczyńska cała, ul. Oszczepników cała, ul. Piłkarska cała, ul. Pływacka cała, ul. Pogodna cała, ul. Puławska 1 - 71 nieparzyste, 2 - 86 parzyste, ul. Racławicka 1 - 35 nieparzyste, 2 - 140 parzyste, ul. Rakowiecka 2 - 38 parzyste, 1 - 61 nieparzyste, ul. T. Rejtana 2 - 6 parzyste, 3 - 9A nieparzyste, 14 - 17, ul. J. i J. Rostafińskich 1, 4, ul. Różana 1 - 75 nieparzyste, 2 - 44 parzyste, ul. L. Różyckiego 1 - 5 nieparzyste, ul. Sandomierska 2 - 18 parzyste, 13 - 23 nieparzyste, ul. Skolimowska cała ul. Słoneczna cała, ul. B. Smetany cała, ul. Starościńska cała, ul. Stefana Batorego cała nieparzyste, ul. Szczekocińska cała, ul. św. Szczepana cała, ul. Tenisowa cała, ul. Turystyczna cała, ul. Ursynowska cała, ul. Wiktorska 3 - 24, 27 - 99 nieparzyste, 76 - 110 parzyste, ul. Willowa cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Wołoska 70 - 88B parzyste, 137 - 141A nieparzyste, ul. Wrotkowa cała, ul. Wybieg cała, ul. Wygoda cała, ul. Zajączkowska cała, ul. S. Żaryna cała, ul. Żwirki i Wigury 24, 26. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZCZEGIELNIAK Tomasz: pozycja 1 ŻEMAJTIS Marta Aleksandra: pozycja 2 RADZIKOWSKI Wojciech Andrzej: pozycja 3 DĘBOWSKA Hanna Krystyna: pozycja 4 ZBROJA Jerzy Zygmunt: pozycja 5 SKARBEK Joanna Zofia: pozycja 6 JAKUBOWSKI Jerzy Stefan: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: NOGAL Paweł: pozycja 1 PIZŁO Wojciech Stanisław: pozycja 2 WANCERZ Krystyna: pozycja 3 KURLEJ Kamila Katarzyna: pozycja 4 CZARNOTA Arkadiusz: pozycja 5 SZCZEPANIK Adrianna Dominika: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: CICHOSZ Michał: pozycja 1 WOJNA Edyta Wioletta: pozycja 2 FISZER Łukasz Franciszek: pozycja 3 WOLNY Małgorzata Agata: pozycja 4 KSIĄŻEK Jerzy: pozycja 5 MSZYCA Aleksander Szymon: pozycja 6 TROJANOWSKA Anna Magdalena: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: STĘPIEŃ Marcin: pozycja 1 CZAPLIŃSKA Izabella Monika: pozycja 2 KWIATKOWSKI Marek: pozycja 3 KOSIŃSKA-KRAUZE Bożena Maria: pozycja 4 WRÓBEL-WOLIŃSKA Elżbieta Janina: pozycja 5 ŚMIGULSKI Tomasz Janusz: pozycja 6 OSTAPKOWICZ Maciej Robert: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: WAWRYNIUK Maciej: pozycja 1 ANUSZEWSKA Michalina Wanda: pozycja 2 KRYZA Piotr Michał: pozycja 3 KROSZCZYŃSKA-PIOTROWSKA Małgorzata Ewa: pozycja 4 ROSTKOWSKI Tomasz: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY MOKOTÓW DLA WSZYSTKICH: KĘPIŃSKA Ewa: pozycja 1 GAŁAT Paweł Mateusz: pozycja 2 PRZYBYSZ Maria: pozycja 3 WLAZŁO Marek Zenon: pozycja 4 BOROWSKA Agata Teresa: pozycja 5



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Mokotów - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. E. J. Abramowskiego cała, Aleja Niepodległości 4, 9/11 - 111 nieparzyste, 18 - 80 parzyste, Aleja Promienistych cała, Aleja Wilanowska 364 - 372 parzyste, ul. Baboszewska cała, ul. Bachmacka cała, ul. Bagażowa cała, ul. Balonowa cała, ul. Bełska cała, ul. Białej Floty cała, ul. Bieżanowska cała, ul. Broniwoja cała, ul. S. Bryły cała, ul. Brzegowa cała, ul. Bukietowa cała, ul. J. Bytnara „Rudego” cała, ul. J. Czeczota cała, ul. Domaniewska 10 - 52 parzyste, 9/11 - 49 nieparzyste, ul. Do Fortu cała, ul. Dworska cała, ul. Etiudy Rewolucyjnej cała, ul. Filona cała, ul. G. Fitelberga cała, ul. Fregaty cała, ul. Gandalfa cała, ul. M. Gandhiego cała, ul. Garażowa cała, ul. Głogowa cała, ul. S. Goszczyńskiego cała, ul. Japońska cała, ul. F. Joliot-Curie cała, ul. Karolinki cała, ul. Karwińska cała, ul. O. Kolberga cała, ul. Konstruktorska cała, ul. I. Krasickiego cała, ul. Ksawerów cała, ul. J. Kurtyki cała, ul. O. Langego cała, ul. T. Lenartowicza cała, ul. Lutocińska cała, ul. Łagodna cała, ul. Magazynowa cała, ul. J. Maklakiewicza cała, ul. A. Malawskiego cała, ul. A. Malczewskiego 1 - 49 nieparzyste, 6 - 56 parzyste, ul. Marynarska 2/6 -14 parzyste, ul. Marzanny cała, ul. Miączyńska cała, ul. Mieszczańska cała, ul. Miłobędzka 1 - 51 nieparzyste, 2 - 20 parzyste, ul. Z. Modzelewskiego 35 - 77A nieparzyste, 54 - 102 parzyste, ul. Morska cała, ul. A. Naruszewicza od 2 do 30 parzyste, od 1 do 29 nieparzyste, ul. A. E. Odyńca 1 - 73 nieparzyste, 6, ul. Okęcka cała, ul. Olimpijska cała, ul. W. Orkana cała, ul. Pęcherska cała, ul. Pilicka cała, Plac I. Gugulskiego cały, ul. Płatowcowa cała, ul. Pocieszeń cała, ul. Postępu 15 - 27 nieparzyste, 16 - 22 parzyste, ul. Przejazd cała, ul. Puławska 90 - 186 parzyste, ul. Pułku AK „Baszta” cała, ul. Racjonalizacji cała, ul. Racławicka 93 - 109 nieparzyste, ul. Rajska cała, ul. Rejsu cała, ul. Rodziny Hiszpańskich cała, ul. Rymarska cała, ul. Samochodowa cała, ul. J. Sibeliusa cała, ul. Spartańska cała, ul. Sportowa cała, ul. Staszowska cała, ul. Suwak cała, ul. Syryńska cała, ul. Szarotki cała, ul. Sztormowa cała, ul. Szuwary cała, ul. Szyprów cała, ul. R. Tagore cała, ul. Tawerny cała, ul. J. R. R. Tolkiena cała, ul. Tyniecka cała, ul. Ukryta cała, ul. Warowna cała, ul. A. Wejnerta 12 - 38 parzyste, 15 - 37B nieparzyste, ul. Wielicka cała, ul. Wołoska 3 - 75 nieparzyste, 12 - 58/62 parzyste, ul. J. P. Woronicza cała, ul. Wyględowska cała, ul. Wyjazd cała, ul. Wytworna cała, ul. Zamglona cała, ul. M. Zdziechowskiego cała, ul. Żaglowa cała, ul. W. Żuławskiego cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: OWSIANKO Grzegorz: pozycja 1 KAŁASKA Przemysław Bernard: pozycja 2 IMBIEROWICZ Maria Dominika: pozycja 3 RZYMSKI Grzegorz Antoni: pozycja 4 GRUZ Krystyna Wanda: pozycja 5 SADOWNIK Józef: pozycja 6 ŚWIDERSKA Jadwiga Janina: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KĘPSKA Monika Aleksandra: pozycja 1 BLICHARSKI Marcin Zygmunt: pozycja 2 KOMPA Jakub Paweł: pozycja 3 MILEWSKI Andrzej Karol: pozycja 4 PRIEBE Maciej Marian: pozycja 5 BOTULIŃSKA Urszula Maria: pozycja 6 HOŁOWNIA Bożenna Urszula: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: JANKOWSKA Dominika Maria: pozycja 1 WASZKIEWICZ Tomasz Jan: pozycja 2 JEDYŃSKA Sylwia: pozycja 3 POPŁAWSKA Aleksandra Aniela: pozycja 4 SAWONIEWICZ Marek: pozycja 5 TUBELEWICZ Piotr Edward: pozycja 6 MATŁOKA Michał: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MYCKA Michał Piotr: pozycja 1 SZCZĘSNA Małgorzata Hanna: pozycja 2 KUROPATNICKA-JUREK Anna Maria: pozycja 3 NOWICKI Maciej: pozycja 4 ZAGÓRSKI Michał Jan: pozycja 5 KUCHARCZUK Paweł Stanisław: pozycja 6 CZERNIEWSKA Monika Barbara: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: SIKORSKI Ireneusz Adam: pozycja 1 LITEWSKA Katarzyna Genowefa: pozycja 2 ŁĄCZ Arkadiusz Adolf: pozycja 3 SKWIERAWSKA Janina Anna: pozycja 4 AUGUSTYNOWICZ Artur Andrzej: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY MOKOTÓW DLA WSZYSTKICH: PIECHNIK Leszek: pozycja 1 WAŁOWSKI Marzenna Elżbieta: pozycja 2 BANASIAK Ryszard Grzegorz: pozycja 3 BEŁKOWSKA Teresa: pozycja 4 MACIASZEK Mateusz Maciej: pozycja 5



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Mokotów - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja Harcerzy Rzeczypospolitej cała, Aleja Lotników cała, Aleja Wilanowska 178 - 240 parzyste, 257 - 371 nieparzyste, Aleja Wyścigowa cała, ul. J. S. Bacha 2 - 34A parzyste, 7, 15 - 35A nieparzyste, ul. Bartłomieja cała, ul. Batuty cała, ul. Bełdan cała, ul. Blacharska cała, ul. Bogunki cała, ul. Bokserska cała parzyste, ul. Cybernetyki cała, ul. Dominikańska cała, ul. J. Elsnera: cała, ul. Gotarda cała, ul. Granitowa cała, ul. P. Gruszczyńskiego cała, ul. Irysowa cała, ul. Jadźwingów cała, ul. Kmicica cała, ul. Kolady cała, ul. Komputerowa cała, ul. K. Kurpińskiego cała, ul. Lubaszki: cała, ul. Łukowa: cała, ul. Marynarska cała nieparzyste, ul. Modra cała, ul. Z. Modzelewskiego 6 - 52 parzyste, 15 - 27 nieparzyste, ul. W. A. Mozarta cała, ul. Narocz cała, ul. Niedźwiedzia cała, ul. Niegocińska cała, ul. Z. Noskowskiego: cała, ul. Nowoursynowska: 210/212, ul. Obrzeżna cała , ul. Orzycka cała, ul. S. Pieńkowskiego cała, ul. Podbipięty cała, ul. Postępu 1 - 13 nieparzyste, 2 - 14B parzyste, ul. Puławska 153 - 257 nieparzyste, 228 - 256 parzyste, ul. Anny Radziwiłł cała, ul. Rolna 153 - 195 nieparzyste, ul. W. Rzymowskiego 17 - 49 nieparzyste, 18 - 38 parzyste, ul. Skrzetuskiego cała, ul. M. Smoluchowskiego cała, ul. Smyczkowa cała, ul. Sonaty cała, ul. Studencka cała, ul. Wita Stwosza cała, ul. Sulimy cała, ul. Szturmowa cała, ul. Śniardwy cała, ul. Świeradowska cała, ul. Tarniny: cała, ul. Taśmowa cała, ul. Tuchlińska cała, ul. Wałbrzyska cała, ul. Wernyhory cała, ul. Wiartel cała, ul. Wołodyjowskiego cała, ul. Wróbla cała, ul. Wydmińska cała, ul. Wynalazek cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SKARBEK Katarzyna: pozycja 1 OLECH Tymon Fabian: pozycja 2 PĘKALSKA Dorota Ilona: pozycja 3 SKIBA Andrzej Henryk: pozycja 4 JAROSZ Jadwiga Teresa: pozycja 5 SOŁTAN Adam Maria: pozycja 6 ADAMCZYK Ewa: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SALAMON Marcin Wacław: pozycja 1 NAWROCKI Paweł: pozycja 2 KINASIEWICZ Marianna Antonina: pozycja 3 KOZŁOWSKA Małgorzata Gabriela: pozycja 4 RYĆ Jan Kazimierz: pozycja 5 GŁODOWSKI Roman: pozycja 6 CHRAPEK Dominika Gizela: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KUZAK Kamil Krzysztof: pozycja 1 KRZYŻAK-PITURA Agnieszka Marta: pozycja 2 ORŁOWSKI Radosław Jakub: pozycja 3 KWAŚNIEWSKA Kamila: pozycja 4 OLCZAK Lech: pozycja 5 JAKUBIAK-WOŹNIAK Magdalena: pozycja 6 MATERNA Kacper Szymon: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: TKACZ Łukasz: pozycja 1 POLUBIEC Natalia Katarzyna: pozycja 2 KOZŁOWSKI Marcin: pozycja 3 SZYMAŃSKA Joanna: pozycja 4 KIEŁCZEWSKI Piotr Marek: pozycja 5 BRÓZDA Hanna Janina: pozycja 6 SADOWSKA Katarzyna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: SKWIERAWSKI Paweł: pozycja 1 KOZŁOWSKI Piotr Zygmunt: pozycja 2 SIKORSKA Izabela: pozycja 3 KRYZA Agnieszka Sława: pozycja 4 MAZUREK Kamil Julian: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY MOKOTÓW DLA WSZYSTKICH: WERSOŁOWSKI Andrzej Roman: pozycja 1 PUSŁOWSKA Maria Jolanta: pozycja 2 KORNATOWSKA Małgorzata Maria: pozycja 3 ZAWIŚLAK Elżbieta Zofia: pozycja 4 KUZIEMSKI Bogdan Maciej: pozycja 5



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Mokotów - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 36 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja W. Giżyckiego cała, Aleja Polski Walczącej 2, ul. Ch. P. Aignera cała, ul. E. Ajewskiego cała, ul. Ananasowa cała, ul. Antoniewska cała, ul. Badowska cała, ul. Bananowa cała, ul. Bandoski cała, ul. Banioska cała, ul. Bartycka cała, ul. Batalionu AK „Bałtyk” cała, ul. Batalionu AK „Karpaty” cała, ul. Batalionu AK "Olza", ul. Batalionu AK „Ryś” cała, ul. Belwederska 1 - 9A nieparzyste, 2 - 20/22 parzyste, ul. Bergamotki cała, ul. Białego Dębu cała, ul. Białej Koniczyny cała, ul. Bielawska cała, ul. Bluszczańska cała, ul. Bobrowiecka cała, ul. Bocheńska cała, ul. Boryszewska cała nieparzyste, ul. Bukowa cała, ul. Bukowińska cała, ul. Bukszpanowa cała, ul. Bzowa cała, ul. M. Cetysówny cała, ul. Chełmska cała, ul. Cichy Potok cała, ul. Cieszyńska cała, ul. Cisowa cała, ul. Z. Cybulskiego cała, ul. Cytrynowa cała, ul. Czerniakowska 18- 102 parzyste, 71 - 137 nieparzyste, ul. Czerniowiecka cała, ul. Czerska cała, ul. Daktylowa cała, ul. Dolna cała, ul. Dywizjonu AK „Jeleń” cała, ul. A. Dyżewskiego cała, ul. J. P. Dziekońskiego cała, ul. Dzikich Jabłoni cała, ul. Eukaliptusowa cała, ul. Faworytki cała, ul. Figowa cała, ul. Fort Piłsudskiego cała, ul. J. Gagarina cała, ul. Gąsocińska cała, ul. A. Gierymskiego cała, ul. Gościniec cała, ul. Górska cała, ul. Grabowa cała, ul. Grupy AK „Krybar” cała, ul. Grupy AK „Północ” cała, ul. Gwintowa cała, ul. W. Hańczy cała, ul. T. Hołówki cała, ul. Huculska cała, ul. L. Idzikowskiego 1 - 41 nieparzyste, 30, ul. Ikara cała, ul. Imielińska cała, ul. Inspektowa cała, ul. Iwicka 1 - 53/55 nieparzyste, 2 - 42 parzyste, ul. Jana III Sobieskiego 87 - 113 nieparzyste, 100 - 114 parzyste, ul. Jaśminowa cała, ul. Jaworowska cała, ul. Jazgarzewska cała, ul. Jedwabnicza cała, ul. Kalatówki cała, ul. Kaszubska cała, ul. Kątna cała, ul. S. Kierbedzia cała, ul. Konduktorska cała, ul. F. Kostrzewskiego cała, ul. Koszykarska cała, ul. Krasnołęcka 3, ul. Ku Wiśle cała, ul. Kwiatu Paproci cała, ul. Kwiatu Pomarańczy cała, ul. Kwitnących Jabłoni cała, ul. Leszczyny cała, ul. Lubkowska cała, ul. Ludowa cała, ul. Ludwiga van Beethovena cała, ul. B. Ludwiżanki cała, ul. Łososiowa cała, ul. Łużycka cała, ul. Melomanów cała, ul. D. Merliniego cała, ul. L. Nabielaka cała, ul. Nadrzeczna cała, ul. Niewielka cała, ul. Obserwatorów cała, ul. Okolska cała, ul. Padewska cała, ul. Pejzażowa cała, ul. Piaseczyńska cała, ul. Piaskarzy cała, ul. Braci Pillatich cała, ul. G. Piramowicza cała, ul. J. F. Piwarskiego cała, ul. Płatków Róż cała, ul. Płyćwiańska cała, ul. Pod Kopcem cała, ul. Pod Skocznią cała, ul. Podchorążych cała, ul. J. Pohoskiego cała, ul. Polkowska cała, ul. Polska cała, ul. A. Ponikowskiego cała, ul. Pory 76 - 82 parzyste, ul. Potoki cała, ul. Promenada cała, ul. Przy Żółtej Karczmie cała, ul. A. Pszenickiego cała, ul. Puławska 73/75 - 145 nieparzyste, ul. W. Pytlasińskiego cała, ul. Rodzynkowa cała, ul. Siekierkowska cała, ul. Sielecka cała, ul. Sobieszyńska cała, ul. Srebrnych Świerków cała, ul. Stępińska cała, ul. Stopowa cała, ul. Sułkowicka cała, ul. Śpiewu Ptaków cała, ul. Tatrzańska cała, ul. Teresińska cała , ul. Turecka cała , ul. Ukryty Raj cała , ul. Wał Zawadowski 225, 227, ul. Z. Wasiutyńskiego cała, ul. J. Węgrzyna cała, ul. Włoska cała, ul. Wyciszona cała, ul. Zakrzewska cała, ul. Zapachu Bzu cała, ul. Zawrat cała, ul. Zbierska cała, ul. Zwierzyniecka cała, ul. W. Żenczykowskiego cała, ul. W. Żywnego cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SOSNOWSKI Radosław Artur: pozycja 1 GOCA Bożena: pozycja 2 MALINOWSKA Liliana Małgorzata: pozycja 3 IWANOW Jerzy: pozycja 4 GAJDEK Jan Andrzej: pozycja 5 BUDZYK Andrzej Krzysztof: pozycja 6 TARTAS Joanna Krystyna: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: PRUCNAL Tomasz Stefan: pozycja 1 MYKA Małgorzata Danuta: pozycja 2 KRÓLAK Kamila: pozycja 3 DRAL Katarzyna Agnieszka: pozycja 4 CISEK Tomasz Robert: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: GRZESZAK Jacek Julian: pozycja 1 PANEK Mateusz Piotr: pozycja 2 BUGAJ Karolina Anna: pozycja 3 WERESZCZYŃSKI Marcin: pozycja 4 JĘDRZEJEWSKA Zuzanna Halina: pozycja 5 CHABIERA Luiza: pozycja 6 JAGODZIŃSKA Anna Klara: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: LEWANDOWSKA Joanna Franciszka: pozycja 1 SARNOWICZ Michał Kazimierz: pozycja 2 FAŁEK Jacek Tomasz: pozycja 3 WABIK Jacek: pozycja 4 NICZYPORUK Mariola Iwona: pozycja 5 KOTAŃSKI Robert Klaudiusz: pozycja 6 MENDELEWSKA Sylwia Marzena: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: RUPP Mariusz: pozycja 1 DZIEWULSKA Agnieszka: pozycja 2 ROGACZ Piotr Maciej: pozycja 3 NIZIOŁEK Monika Elżbieta: pozycja 4 BRODZKA Iwona: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY MOKOTÓW DLA WSZYSTKICH: RUTKOWSKA Anna: pozycja 1 HEMAN Karolina Katarzyna: pozycja 2 MARKIEWICZ Teresa Julianna: pozycja 3 MICHROWSKI Stanisław Wincenty: pozycja 4 ROUBINEK Otton Krzysztof: pozycja 5



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Mokotów - okręg numer 5

W okręgu nr 5 startuje 37 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Adriatycka cała, ul. Akermańska cała, Aleja Gen. Władysława Sikorskiego cała, Aleja Wilanowska 31 - 115 nieparzyste, 108A - 170 parzyste, ul. Arbuzowa 8 - 46 parzyste, ul. Augustówka cała nieparzyste, 22 -40 parzyste, ul. Barcelońska cała, ul. Batalionu AK "Oaza" cała, ul. Batumi cała, ul. Bernardyńska cała, ul. Biechowska: cała, ul. św. Bonifacego cała, ul. Budzikowa: cała, ul. Burgaska cała, ul. Buska cała, ul. Capri cała, ul. Chochołowska cała, ul. Ciechocińska cała, ul. Cieplicka: cała, ul. Cyganeczki cała, ul. Cypryjska cała, ul. Czarnomorska cała, ul. Czerniakowska 2/4, ul. Cześnika cała, ul. Czyżewska cała, ul. Domowa: cała, ul. Egejska cała, ul. J. Fučíka cała, ul. C. Godebskiego: cała, ul. Gołkowska: cała, ul. Goplańska 2 - 28 parzyste, ul. Goraszewska: cała, ul. S. Grzesiuka: cała, ul. Iberyjska cała, ul. L. Idzikowskiego 2 - 12 parzyste, ul. Inowrocławska cała, ul. Iwonicka cała, ul. Jałtańska cała, ul. Jana III Sobieskiego 1 - 45 nieparzyste, 22, 26, 60 - 78 parzyste, ul. Jaszowiecka cała, ul. Jedlińska cała, ul. Jeziorna cała, ul. Jodłowa cała, ul. Juraty cała, ul. Karczocha cała, ul. Kartaginy cała, ul. Kaspijska cała, ul. Katalońska cała, ul. Kaukaska cała, ul. Kąkolewska: cała, ul. Kąpielowa: cała, ul. Klarysewska cała, ul. Kobylańska: cała, ul. Kołobrzeska cała, ul. Konstancińska cała, ul. Korczyńska cała, ul. Koronowska cała, ul. Korsykańska cała, ul. Korzenna: cała, ul. Kostrzyńska: cała, ul. H. Kozłowskiej cała, ul. Krymska cała, ul. Kuracyjna: cała, ul. K. Kuratowskiego cała, ul. B. Limanowskiego cała, ul. A. Locciego cała, ul. Macedońska cała, ul. Maltańska cała, ul. Mangalia cała, ul. Marsylska cała, ul. Mesyńska cała, ul. Mocna: cała, ul. Morszyńska: cała, ul. Muszyńska: cała, ul. Na Urzeczu cała, ul. Nałęczowska cała , ul. Neseberska cała , ul. Nicejska cała , ul. Ojcowska: cała, ul. Okrężna: cała, ul. Orężna cała, ul. A. Patkowskiego cała, ul. J. Piekałkiewicza cała, Plac A. Rembowskiego: cały, Plac Bernardyński: 1 - 3, ul. Podgórska cała, ul. Polanicka: cała, ul. Portofino cała, ul. Pory 47 - 67, ul. Powsińska cała, ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie cała, ul. Przy Grobli cała, ul. S. Pyjasa cała, ul. Rabarbarowa cała, ul. Rabczańska: cała, ul. Rymanowska: cała, ul. Sałatkowa cała, ul. Santocka: cała, ul. Sardyńska cała, ul. Sewastopolska cała, ul. Skałacka: cała, ul. Sławkowska: cała, ul. Sobolewska cała, ul. Soczi cała, ul. Solankowa cała , ul. Sozopolska cała, ul. Spalska cała, ul. Spiralna: cała, ul. F. Starowieyskiego: cała, ul. R. Statkowskiego: cała, ul. H. Steinhausa cała, ul. Sueska cała, ul. Sycylijska cała, ul. Sypniewska: cała, ul. Śródziemnomorska cała, ul. Truskawiecka cała, ul. Tuzinowa: 6, ul. Tyrreńska cała, ul. Urle cała, ul. Warneńska cała, ul. A. Waszkowskiego: cała, ul. Wolicka: cała, ul. Woziwody: cała, ul. W. Wróblewskiego: cała, ul. Wysowska cała, ul. Zaciszna: cała, ul. Zakręt: cała, ul. Zalew cała, ul. Zaniemyska cała, ul. Zawodzie: cała, ul. Zawojska cała, ul. Zawrotna: cała, ul. Zdrojowa cała, ul. Zegarowa: cała, ul. A. Zelwerowicza cała, ul. Zielona: cała, ul. Złotych Piasków cała, ul. Zwardońska: cała, ul. Żegiestowska cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WASILEWSKI Witold Ludwik: pozycja 1 BOROWSKI Sylwester Robert: pozycja 2 TARNAWCZYK Anna Katarzyna: pozycja 3 MALINOWSKI Jacek Grzegorz: pozycja 4 KUBASIK Lidia Jadwiga: pozycja 5 SZELĄGOWSKI Krzysztof Jarosław: pozycja 6 OWSIANKO Małgorzata Bronisława: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: NAŁĘCZ Sławomir Michał: pozycja 1 GMYREK Leszek Jarosław: pozycja 2 WĘDRYCHOWSKA Agnieszka Anna: pozycja 3 BIERNACIK Anna Teresa: pozycja 4 ŁOKAJ Agnieszka Maria: pozycja 5 JUNIAK Maciej: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: SAWONIEWICZ Wojciech Vincent: pozycja 1 ZIONTEK Karolina Elżbieta: pozycja 2 PLISZKA Weronika Luiza: pozycja 3 JAWOROWSKA Zofia Wiktoria: pozycja 4 HASSA Maciej Marcin: pozycja 5 KWIATEK Kacper Aleksander: pozycja 6 KONDRACKI Kacper: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: SOSNOWSKI Krzysztof Marcin: pozycja 1 BALIŃSKA Joanna Jadwiga: pozycja 2 BUGAJCZYK Sławomir Wojciech: pozycja 3 PIETRASIK Paulina Aleksandra: pozycja 4 GÓRSKI Marcin Jan: pozycja 5 STACHURA Robert: pozycja 6 DEMBOWSKA Joanna Anna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: LITEWSKI Michał Bartłomiej: pozycja 1 WÓLCZYŃSKA Julia Klaudia: pozycja 2 RĘCZKOWSKI Paweł: pozycja 3 PIECZKOWSKI Ireneusz Piotr: pozycja 4 ZAWALICH Marta Magdalena: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY MOKOTÓW DLA WSZYSTKICH: WNOROWSKA Żaneta Helena: pozycja 1 DADUN Emanuel Maciej: pozycja 2 SZABRAŃSKI Mariusz Piotr: pozycja 3 GASIŃSKA Maria: pozycja 4 WERBENIEC Andrzej: pozycja 5



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ochota - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Barska: cała, Białobrzeska: 39, 55, 62/64, 68, Aleje Jerozolimskie: nieparzyste od 81 do 159, ul. Tadeusza Joteyki: cała, ul. Sękocińska: cała, ul. Szczęśliwicka: 1/5, 2, 4, 7/9, 8, 19, 34, 36, 36A, ul. Kopińska: cała, ul. Węgierska: cała, ul. Kaliska: cała, ul. Słupecka: cała, ul. Andrzejowska: cała, ul. Grójecka: parzyste od 14A do 46/50, nieparzyste od 19/25 do 81/87, ul. Poniecka: cała, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza: cała, ul. Spiska: cała, ul. Daleka: cała, ul. Raszyńska: cała, ul. Tarczyńska: cała, ul. Adama Asnyka: cała, ul. Filtrowa: cała, ul. Akademicka: cała, ul. Zygmunta Glogera: cała, ul. Józefa Korzeniowskiego: cała, ul. Józefa Mianowskiego: cała, ul. Maurycego Mochnackiego: cała, ul. Adama Pługa: cała, ul. Uniwersytecka: cała, ul. Wawelska: cała, ul. Stefana Banacha: cała, ul. Stefana Batorego 16, 18, ul. Czubatki: cała, ul. Ludwika Pasteura: cała, ul. Winnicka: cała, ul. Wolnej Wszechnicy: cała, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 9, Williama Heerleina Lindleya: cała, ul. Nowogrodzka 62B, i od 74 do 78, ul. Koszykowa 79A, 82B, ul. Aleja Niepodległości 213, 217, 219, 221, 223, 225, 227/233, 235/237, 245, ul. Nowowiejska 28, 37A, 39, ul. Aplikancka: cała, ul. Jana Dantyszka: cała, ul. Łukasza Górnickiego: cała, ul. Jesionowa: cała, ul. Marcina Kromera: cała, ul. Andrzeja Krzyckiego: cała, ul. Ludwika Krzywickiego: cała, ul. Mariana Langiewicza: cała, ul. bł. Ładysława z Gielniowa: cała, ul. Łęczycka: cała, ul. Orzechowska: cała, ul. Prezydencka: cała, ul. Prokuratorska: cała, ul. Mikołaja Reja: cała, ul. Rudawska: cała, ul. Sędziowska: cała, ul. Antoniego Solariego: cała, ul. Krzysztofa Warszewickiego: cała, ul. Szymona Zimorowica: cała, ul. Lelechowska: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KWAŚNIEWSKI Łukasz Tadeusz: pozycja 1 NOWACKA Agata Małgorzata: pozycja 2 KRUKOWSKI Marek: pozycja 3 MILCZAREK Danuta: pozycja 4 KARACZEWSKA Helena: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KAŁŁAUR Urszula Barbara: pozycja 1 SZCZEPANIAK Krzysztof Łukasz: pozycja 2 JAWORSKA Wiktoria Lilianna: pozycja 3 PYTLAK Henryk Józef: pozycja 4 NIEWIADOMSKI Jakub Tomasz: pozycja 5 SZYMAŃSKI Adam Paweł: pozycja 6 ZACZYŃSKA Maja: pozycja 7 KOPALKO Piotr: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: CIECHOMSKA-SOŁTYK Małgorzata Karolina: pozycja 1 TURCZYK Jacek Grzegorz: pozycja 2 SZWED Aleksandra Maria: pozycja 3 FUDALI Dariusz: pozycja 4 SMOGORZEWSKI Tomasz Maciej: pozycja 5 KURZAWA Magdalena: pozycja 6 WAWRZKIEWICZ Patryk: pozycja 7 ROJEK Małgorzata Dorota: pozycja 8 PLUTA Jan: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE Z OCHOTĄ: STEGIENKA Dorota: pozycja 1 PARZYCH Irena Krystyna: pozycja 2 ŁABUŚ-BRZEZIŃSKA Magdalena Hanna: pozycja 3 GŁOWIŃSKI Krzysztof Lech: pozycja 4 ROGULSKI Igor: pozycja 5 KALETA Marlena: pozycja 6 GUZEK Piotr Grzegorz: pozycja 7 SZABELSKA Jolanta Elżbieta: pozycja 8 GŁUSZEK Krzysztof: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OCHOCIANIE + POLSKA 2050: JOŃCZYK Jerzy: pozycja 1 KOPIŃSKI Aleksander Adam: pozycja 2 KOWALEWSKA-WIŚNIEWSKA Katarzyna Maria: pozycja 3 GADOMSKA Agata Karolina: pozycja 4 JANIKOWSKA Ingeborga Klara: pozycja 5 KŁOS Piotr Mikołaj: pozycja 6 KLIMOWSKI Marcin Tomasz: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ochota - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 45 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Drawska: cała, ul. Figiel: cała, ul. Przy Parku: cała, Aleje Jerozolimskie: 168, ul. Włodarzewska: parzyste od 58 do 84, nieparzyste od 77 do 95A, ul. Zadumana: cała, ul. Cesarskiej Korony: cała, ul. Chińskiej Róży: cała, ul. Filipinki: cała, ul. Maksymiliana Tytusa Hubera: cała, ul. Kurhan: cała, ul. Kukiełki: cała, ul. Kwitnącego Sadu: cała, ul. Henryka Mierzejewskiego: cała, ul. Mszczonowska: cała, ul. Na Bateryjce: cała, ul. Nowoberestecka: cała, ul. Opaczewska: cała, ul. Pandy: cała, ul. Stadionowa: cała, ul. Włochowska: cała, ul. Złotego Smoka: cała, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.: cała, Aleja Bohaterów Września: cała, ul. Dobosza: cała, ul. Szczęśliwicka: nieparzyste od 19A do 41, 45/47, 51, 59, parzyste od 68 do 80, 44, 50/54, 54, 58, 60, ul. Białobrzeska: nieparzyste od 1 do 37, parzyste od 2 do 40A, ul. Częstochowska: cała, ul. Rokosowska: cała, ul. Baśniowa: cała, ul. Chotomowska: cała, ul. Grójecka: parzyste od 56/58 do 122, ul. Nieborowska: cała, ul. Radomska: cała, ul. Dorotowska: cała, ul. Przemyska: cała, ul. Siewierska: cała, ul. Dunajecka: cała, ul. Mątwicka: cała, ul. Elizy Orzeszkowej: cała, ul. Piotrkowska: cała, ul. Karola Dickensa: nieparzyste od 15 do 31B i parzyste od 16 do 34, ul. Trzech Budrysów: cała, ul. Stefana Bobrowskiego: cała, ul. Stanisława Skarżyńskiego: cała, ul. Urbanistów: cała, ul. Władysława Korotyńskiego: nieparzyste od 17 do 21 i parzyste od 40 do 48, ul. Wahadło: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WOJCIECHOWSKI Krzysztof Ryszard: pozycja 1 KOŃCZYKOWSKI Andrzej Jerzy: pozycja 2 KWAŚNIEWSKA Ewa: pozycja 3 DŁAWICHOWSKA Jolanta Urszula: pozycja 4 KASPRZYK Teresa Maria: pozycja 5 ŻUK Agnieszka Gabriela: pozycja 6 KRZYSTOSZEK Bogdan Antoni: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: MOSPAN Jeremi Michał: pozycja 1 MACHALSKI Jan: pozycja 2 RÓŻYCKA Julia Maria: pozycja 3 FRĄCEK Michał Konrad: pozycja 4 BABIUCH-HALL Jan Krzysztof: pozycja 5 ZYBURA Beata Daria: pozycja 6 SAKOWICZ Karolina Maria: pozycja 7 KWIATKOWSKI Filip Michał: pozycja 8 LASOTA Wiktoria: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KRASNODĘBSKI Piotr: pozycja 1 PORĘBA Mira Jowita: pozycja 2 ORŁOWSKI Maciej Roman: pozycja 3 POSPIESZYŃSKA Elżbieta Kazimiera: pozycja 4 WRÓBLEWSKI Spartak: pozycja 5 ZIELIŃSKA Jolanta Franciszka: pozycja 6 RAMZIA Krzysztof Wojciech: pozycja 7 BONAS Kamil Krystian: pozycja 8 SZYMAŃSKA Anita Katarzyna: pozycja 9 KACZPRZAK Nikodem Włodzimierz: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE Z OCHOTĄ: LASZCZKOWSKA Barbara Krystyna: pozycja 1 KRUK Krzysztof Adam: pozycja 2 PRUSZCZYŃSKA Kamila Monika: pozycja 3 PROKOPIAK Michał Andrzej: pozycja 4 GÓRNIAK Joanna: pozycja 5 WAWRZKIEWICZ Piotr Sławomir: pozycja 6 WICHLIŃSKA Jolanta Maria: pozycja 7 ERTMAN-PODSIADŁO Beata Agnieszka: pozycja 8 NAGÓRKA Artur Jan: pozycja 9 PAWŁOWSKI Eryk Maciej: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OCHOCIANIE + POLSKA 2050: GRAJEWSKI Jacek Paweł: pozycja 1 GAWRYŚ Łukasz Karol: pozycja 2 PAWLICKA Róża Anna: pozycja 3 SOSNOWSKI Remigiusz Henryk: pozycja 4 MARECKA Anna Maria: pozycja 5 GOŁĄB Radosław Jacek: pozycja 6 KRYSTOSIAK Agnieszka Monika: pozycja 7 TATERA Agnieszka: pozycja 8 ANDRZEJEWSKA Aleksandra Alicja: pozycja 9



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ochota - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 45 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Mikołaja Drygały: cała, ul. Maszynowa: cała, ul. Włodarzewska: 15, parzyste od 4 do 54, i nieparzyste od 43 do 67E, ul. Gorlicka: cała, ul. Jankowska: cała, ul. Mołdawska: cała, ul. Żwirki i Wigury 33, 41, 43, 45, 45A, 47, 51, 53, 53A, 55A, 57, 57A, 59, 95/97, 97/99, ul. Władysława Okińskiego: cała, ul. Sąchocka: cała, ul. Władysława Korotyńskiego: parzyste od 4 do 34 i nieparzyste od 5 do 9, ul. Szczepana Grzeszczyka: cała, ul. Racławicka: cała, ul. Pruszkowska: cała, ul. Altowa: cała, ul. Bielska: cała, ul. Grójecka: nieparzyste od 93 do 125, parzyste od 124 do 216, ul. Harfowa: cała, ul. Lirowa: cała, ul. Lutniowa: cała, ul. Sadurka: cała, ul. Usypiskowa: cała, ul. Walentego Skorochód-Majewskiego: cała, ul. Geodetów: cała, ul. Powstańców Wielkopolskich: cała, ul. Karola Dickensa: 2, 5, 5A, 6, 7, 8, 10, ul. Adolfa Pawińskiego: cała, ul. Józefa Siemieńskiego: cała, ul. Wacława Sierpińskiego: cała, ul. Sanocka: cała, ul. Mariana Nowickiego: cała, ul. Archiwalna: cała, ul. Księcia Trojdena: cała, ul. Jasielska: cała, ul. Karola Bohdanowicza: cała, ul. Stefana Baleya: cała, ul. Wiślicka: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KASPRZYK Jan Józef: pozycja 1 ŻUK Małgorzata Julia: pozycja 2 JEGLIŃSKI Andrzej Tadeusz: pozycja 3 ŁAZARCZYK Czesław: pozycja 4 ŚWIECHOWSKA Elżbieta Zofia: pozycja 5 KOŃCZYKOWSKA Elżbieta Barbara: pozycja 6 OKOŃSKA Anna Maria: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: NOWAKOWSKA Magdalena Natalia: pozycja 1 MAKOWIECKI Kamil Grzegorz: pozycja 2 WODYŃSKI Karol Antoni: pozycja 3 BORATYŃSKI Olgierd Michał: pozycja 4 OCHREMIAK Anna Daria: pozycja 5 WŁODARSKA Laura Ewa: pozycja 6 URBAN Anna Maria: pozycja 7 ZALEWSKA Iwona Teresa: pozycja 8 BONSIGNORI Maciej Piotr: pozycja 9 STRYJNIAK Krzysztof Jakub: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: BARYCKI Lech: pozycja 1 MRÓZ Sylwia Anna: pozycja 2 OKIŃSKI Waldemar: pozycja 3 DOMERADZKA Magdalena Ewa: pozycja 4 ZAPERTY Artur Mariusz: pozycja 5 JAROSIŃSKA-POTYRA Anna Małgorzata: pozycja 6 WILKOSZ Jacek: pozycja 7 PASTRYK Krzysztof Stefan: pozycja 8 SENATOR-KACZPRZAK Julia: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE Z OCHOTĄ: KRÓL Cezary Jarosław: pozycja 1 CAO HONG Vinh: pozycja 2 KUCHARSKI Zygmunt Jan: pozycja 3 KRAWCZYŃSKA Teresa Jadwiga: pozycja 4 KUCIŃSKA Anna Iwona: pozycja 5 MADALIŃSKA Aleksandra Beata: pozycja 6 BALA Paweł: pozycja 7 PAWLONEK Jerzy: pozycja 8 KŁOS Tomasz Jan: pozycja 9 TOKARZEWSKA Jolanta: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OCHOCIANIE + POLSKA 2050: ZALEWSKI Daniel Stanisław: pozycja 1 WACHNIK Joanna Maria: pozycja 2 DANIEL Tomasz Artur: pozycja 3 RADIUKIEWICZ Anna Olga: pozycja 4 FICHNA Jakub Piotr: pozycja 5 TOŁYŻ Ewa: pozycja 6 PATELSKA-WRZESIŃSKA Anna Dorota: pozycja 7 MYCIELSKI Krzysztof Feliks: pozycja 8 SŁODKOWSKA Irena Anna: pozycja 9



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Praga-Południe - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 41 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja Jerzego Waszyngtona nr 33, Apteczna, Bakaliowa, Barwnicza, Beskidzka, Biłgorajska, Biskupia, Bitwy Grochowskiej, Bliska, Boremlowska, Byczyńska, Chłodnicza, Józefa Chłopickiego, Chodakowska, Wojciecha Chrzanowskiego, Cukrownicza, Czechowicka, Daszowska, Dęby, Ignacego Domeyki, Drewnicka, Drwęcka, Dubieńska, Dudziarska, Józefa Dwernickiego, Dynowska, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Garwolińska, Głucha, Gocławska, Gorzelnicza, Grochowska strona parzysta nr 2 do nr 354, strona nieparzysta od nr 287 do nr 299, od nr 309/317 do 365A nieparzyste, Groszowicka, Hetmańska, Jordanowska, Kaleńska, Kałuszyńska, Kamionkowska, Brunona Kicińskiego, Ludwika Kickiego, Kinowa nr 23, nr 25, Kiprów, Kobielska, Koprzywiańska, Augustyna Kordeckiego, Kresowa, Kwatery Głównej, Liwiecka, Lubartowska, Lubelska, Lubieszowska, Lubiniecka, Ludwisarska, Łaziebna, Łysogórska, Makowska, Marsa strona nieparzysta od nr 3 do nr 25, Mińska, Morgowa od nr 1 do nr 8, Murmańska, Ludwika Mycielskiego, Naddnieprzańska od nr 1 do nr 23 , Nasielska, Nizinna, Nowińska, Obarowska, Olszynki Grochowskiej, Osada Ojców, Osowska, Owsiana, Pabianicka, Ludwika Michała Paca, Płowce, Płowiecka od nr 5A do nr 7, Podhajecka, Podolska, Podskarbińska, Pokrzywnicka, Prochowa, Przeworska, Pułtuska, Rębkowska, Roztocka, Rożnowska, Rusznikarska, Rybna, Serocka, Siennicka strona nieparzysta od nr 15 do nr 29B i strona parzysta od nr 22 do nr 48, Skaryszewska, Stanisława Augusta strona parzysta od nr 32 do nr 42, strona nieparzysta od nr 71 do nr 75, Stanisławowska, Stoczkowska, Styrska, Szaserów, Plac Piotra Szembeka, Szklanych Domów, Sztabowa, ks. Jana Sztuki, Targowa od nr 1 do nr 16, Tarnobrzeska, Terespolska, Trembowelska, Tyśmienicka, Wawerska, Weterynaryjna, Wiarusów, Wiatraczna, Wspólna Droga, Józefa Zaliwskiego, Załęże, Jana Zamoyskiego, Tomasza Zana, Zapałczana, Zawierciańska, Zbrojarska, Stanisława Żółkiewskiego, Żupnicza. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: BORKOWSKI Marek Piotr: pozycja 1 KIERYŁ Justyna Gabriela: pozycja 2 KALINOWSKI Sławomir Piotr: pozycja 3 NOWAK Dominik Konrad: pozycja 4 MAŁECKA Anna Elżbieta: pozycja 5 SZAMOCKA Bożenna: pozycja 6 DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI Krzysztof Roman: pozycja 7 SKĄPSKA Ewa Anna: pozycja 8 JANKOWSKA-LAMCHA Dorota Alina: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: TARŁOWSKI Olgierd Franciszek: pozycja 1 KRALL Dorota Anna: pozycja 2 MAJEWICZ Zofia Maria: pozycja 3 LIPIŃSKI Maciej Bernard: pozycja 4 ZACZYŃSKI Karol: pozycja 5 JANCZAK Katarzyna: pozycja 6 ZAKRZEWSKI Ireneusz Adam: pozycja 7 PARKITA Karol Miłosz: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: ŚWIERKOCKI Marcel Krzysztof: pozycja 1 SPYRKA Dorota: pozycja 2 GERULA Katarzyna Monika: pozycja 3 TATARCZUK Aleksandra: pozycja 4 OSTASZEWSKI Przemysław Jakub: pozycja 5 JAKUBCZYK Tomasz Andrzej: pozycja 6 BORATYŃSKA Zofia Weronika: pozycja 7 STES Stanisław: pozycja 8 WRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MANARCZYK Bożena Maria: pozycja 1 JEZIORSKI Bogdan: pozycja 2 KLIMONT-BODZIŃSKA Aleksandra Maria: pozycja 3 SERZYSKO Grażyna Iwona: pozycja 4 NOWAK Sylwester Paweł: pozycja 5 SZCZEPANIAK Paweł: pozycja 6 GRZEGRZÓŁKA Piotr: pozycja 7 MUSIŃSKI Henryk Stanisław: pozycja 8 PRZYBYSZEWSKA Bożena Zofia: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”: SIEJKA Leszek Antoni: pozycja 1 WIECZOREK-MIDZIO Teresa Beata: pozycja 2 TARNAWCZYK Lech Piotr: pozycja 3 MIKLASZEWSKA Beata: pozycja 4 DĄBROWSKI Andrzej: pozycja 5 FIJEWSKA Anna Grażyna: pozycja 6



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Praga-Południe - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 42 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja Jerzego Waszyngtona strona parzysta od nr 96 do nr 142, strona nieparzysta od nr 37 do nr 85, Aleja Stanów Zjednoczonych strona parzysta od nr 32 do nr 72, strona nieparzysta nr 55, Bełchatowska, Białowieska, Bracławska, Budrysów, Busolowa, Celownicza, Cyraneczki, Cyrklowa, Czapelska, Darłowska, Dęblińska, Dobrowoja, Filomatów, Fundamentowa, Giuseppe Garibaldiego, Gdecka, Gedymina, Grenadierów, Grochowska strona nieparzysta od nr 43 do nr 285, Igańska, Jarocińska, kard. Aleksandra Kakowskiego, Karczewska, Kawcza, Kinowa strona parzysta od nr 4 do nr 24, Kirasjerów, Kokoryczki, Komorska, Kompasowa, Korytnicka, Ignacego Kruszewskiego, Krypska, Kutnowska, Kwarciana, Latyczowska, Lotnicza, Lubomira, Łukiska, Łukowska, Majdańska, Męcińska, Międzyborska, Mlądzka, Modrzewiowa, Motorowa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego parzyste od nr 4 do nr 42, Okuniewska, Omulewska, Opinogórska, Optyków, Osiecka, Ostrobramska, Ostrołęcka, Ostrzycka, Perkuna, Płowiecka nr 2 i nr 6A, Poligonowa, 1 Praskiego Pułku WP, Precyzyjna, Pustelnicka, Marii Rodziewiczówny, Rozłucka, Siennicka strona parzysta od nr 2/4 do nr 12, strona nieparzysta od nr 3 do nr 11, Spalinowa, Stanisława Augusta strona parzysta od nr 2A do nr 30 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 5A, Suchodolska, Sulejkowska, Tadeusza Sygietyńskiego, Szczawnicka, Świętosławska, Tarnowiecka, Turbinowa, Walewska, Wąwolnicka, Witolińska, Wzorcowa, Zagójska, Zamieniecka, Zarośla, Zbaraska, Zgierska, Znicza, Franciszka Żymirskiego. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KRAKOWIAK-PACHOLSKA Anna Katarzyna: pozycja 1 PIEKNIK Katarzyna Ewa: pozycja 2 ZALEWSKI Paweł Czesław: pozycja 3 WITAK Małgorzata Joanna: pozycja 4 KRÓLAK Jarosław: pozycja 5 TOKARSKI Piotr Michał: pozycja 6 ROWIŃSKA Elżbieta Teodozja: pozycja 7 GRUBIŃSKI Leszek Tomasz: pozycja 8 LEWANDOWSKI Wiesław Janusz: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: RYBICKA Joanna: pozycja 1 LATOCH Konrad: pozycja 2 WILK Kacper: pozycja 3 SZTEJNWALD-GAJDA Mirosława: pozycja 4 STANIEC Monika Barbara: pozycja 5 SOWA Barbara Ewa: pozycja 6 ORZECHOWSKA Urszula Maria: pozycja 7 WRÓBLEWSKI Andrzej Wojciech: pozycja 8 WRZESIEŃ Sylwester: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: DOMAŃSKA Inga Maria: pozycja 1 GAJEWSKA Magda: pozycja 2 POGODOWSKI Michał Aleksander: pozycja 3 CZOPEK Karolina Alicja: pozycja 4 ORLIŃSKI Jacek: pozycja 5 WALICKA Marta Anna: pozycja 6 LEKKI Wiktor Jan: pozycja 7 KOBIERSKI Marek Andrzej: pozycja 8 MIESZKOWSKI Jakub Adam: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JANKOWSKI Adam: pozycja 1 KOWALCZYK Karol Jan: pozycja 2 BARTOSIŃSKA Irena: pozycja 3 NAMIOTA Artur Szczepan: pozycja 4 KUJAWA Wiktoria Aleksandra: pozycja 5 URBANIAK Kacper: pozycja 6 KOSSAKOWSKI Tomasz Jarosław: pozycja 7 STRUDZIŃSKA Alicja Marzena: pozycja 8 DĘBIŃSKA-ŻYTKIEWICZ Anna Magdalena: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”: DĄBROWSKI Paweł: pozycja 1 MIDZIO Paulina Natalia: pozycja 2 KASIŃSKI Ernest: pozycja 3 NAJBURG Klaudia: pozycja 4 PIOTROWSKA Magdalena: pozycja 5 SILAROW Bartłomiej Rafał: pozycja 6



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Praga-Południe - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 33 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Adampolska, Afrykańska, Królowej Aldony, Aleja Jerzego Waszyngtona strona parzysta od nr 2A do nr 46, strona nieparzysta nr 3, Aleja Stanów Zjednoczonych strona parzysta od nr 16 do nr 26, strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, Algierska, Alzacka, Angorska, Arabska, Argentyńska, Ateńska, Bajońska, Berezyńska, Berneńska, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od nr 56 do nr 56C, Brazylijska, Brukselska, Bułgarska, Czeska, Dąbrowiecka, Dąbrówki, Drezdeńska, Egipska, Elsterska, Estońska, Finlandzka, Francuska, Genewska, Grecka, Gruzińska, Holenderska, Indyjska, Irlandzka, Jakubowska, Kanadyjska, Katowicka, Koreańska, Kryniczna, Kubańska, Libijska, Lipska, Lizbońska, Londyńska, Lotaryńska, Łotewska, Marokańska, Meksykańska, Międzynarodowa, Niekłańska, Alfreda Nobla, Jana Nowaka-Jeziorańskiego strona parzysta od nr 44 do nr 52, strona nieparzysta od nr 45 do nr 53G, Nubijska, Nurska, Obrońców, Paryska, Peszteńska, Plac Przymierza, Poselska, Radziłowska, Rapperswilska, Rumuńska, Rzymska, Saska, gen. Stanisława Skalskiego, Jana Styki, Szczuczyńska, Walecznych, Wał Miedzeszyński nr 345, nr 389A, nr 820, nr 822, nr 844, nr 868, nr 870, nr 872, Wandy, Wąchocka, Wersalska, Zakopiańska, Złoczowska, Zwycięzców. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: TERLECKA Mirosława Hanna: pozycja 1 BOGDAN Paweł Jan: pozycja 2 CIESZKOWSKI Ludomir Tomasz: pozycja 3 KOPCZYŃSKA Ewa Elżbieta: pozycja 4 WACHOWICZ Radosław Marcin: pozycja 5 SAWICKA Hanna Zofia: pozycja 6 PIEKNIK Marianna Danuta: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WOŹNIAK Jan Mateusz: pozycja 1 ŚPIEWAK Michał Andrzej: pozycja 2 WINNICKA Sylwia Beata: pozycja 3 GAJDA Nikola: pozycja 4 ZARĘBA-FUS Paulina Karolina: pozycja 5 SENDECKA Katarzyna Małgorzata: pozycja 6 SADOWSKI Jakub: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: MIGAS Robert: pozycja 1 LELITO Aleksandra Kinga: pozycja 2 DYBICH Bartłomiej Mirosław: pozycja 3 LEWKO Natalia Roma: pozycja 4 BARTOSZEWSKI Piotr: pozycja 5 GĘBSKA Karolina: pozycja 6 SMATER Paweł Stanisław: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: RYNKIEWICZ Małgorzata: pozycja 1 PATOKA Jacek Paweł: pozycja 2 OŻDŻEŃSKI Wojciech: pozycja 3 CIUKTA Kinga Małgorzata: pozycja 4 LENAR-BIELECKA Anna Antonina: pozycja 5 KOPKA Piotr Paweł: pozycja 6 BŁOTNY Michał Ryszard: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”: WĘGLER Artur Sebastian: pozycja 1 TARCZYŃSKA Hanna: pozycja 2 PIETRANIK Mirosław: pozycja 3 SASIN-MIROCHA Irmina Beata: pozycja 4 REJN Artur: pozycja 5



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Praga-Południe - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: gen. Romana Abrahama, Awionetki RWD, gen. Bronisława Bohaterewicza, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego strona parzysta od nr 6 do nr 54, strona nieparzysta od nr 21 do nr 39A, Brygady Pościgowej, Jerzego Bukowskiego, Zbigniewa Burzyńskiego, Cichociemnych, Dedala, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Konrada Guderskiego, Eugeniusza Horbaczewskiego, Jantarowy Szlak, Jugosłowiańska, Kapelanów Armii Krajowej, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Tadeusza Manteuffla, Janusza Meissnera, Stanisława Mikołajczyka, Jana Nagórskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego strona nieparzysta od nr 7 do nr 15, gen. Leopolda Okulickiego, Orlego Lotu, św. Patryka, Mieczysława Pawlikowskiego, Mariana Pisarka, Plac Tadeusza Kotarbińskiego, Polskich Skrzydeł, Grzegorza Przemyka, 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy, Tadeusza Rechniewskiego, Stanisława Rogalskiego, Witolda Rychtera, Salamandry, Samolotowa, gen. Stanisława Sosabowskiego, Szkoły Orląt, Władysława Tatarkiewicza, Władysława Umińskiego, Wał Miedzeszyński 646, Czesława Witoszyńskiego, Władysława Witwickiego, Złotej Wilgi, Floriana Znanieckiego. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZABŁOWSKI Paweł Marek: pozycja 1 WYSOCKI Krzysztof: pozycja 2 SZUFLITOWSKI Marcin Łukasz: pozycja 3 KWIATKOWSKA Izabella Agata: pozycja 4 BŁOCKA Anna Maria: pozycja 5 JAKUBOWSKI Zbigniew Jacek: pozycja 6 KRAKOWIAK Małgorzata Maria: pozycja 7 TROJAK Paweł: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ŻYWKO Iwona Barbara: pozycja 1 ROSZCZYK Joanna Barbara: pozycja 2 RACIBORSKA Anna Zuzanna: pozycja 3 LYSKA Julia Helena: pozycja 4 DROŻDŻ Jakub Piotr: pozycja 5 NIEPOKULCZYCKA Anna Katarzyna: pozycja 6 BARTOCHOWSKI Marek Piotr: pozycja 7 RYBICKI Paweł Jarosław: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: DOBROGOWSKI Dawid: pozycja 1 RAJS Marika Alicja: pozycja 2 SURAŁA Wojciech: pozycja 3 POPIOŁEK Aneta Emilia: pozycja 4 PIĄTEK Janusz Franciszek: pozycja 5 WIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga: pozycja 6 GIERSZEWSKI Mateusz Aleksander: pozycja 7 BODZĘTA Dariusz Adam: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: WIEREMIEJCZYK Michał: pozycja 1 OLSZEWSKA Katarzyna Bernadetta: pozycja 2 PODGÓRZAK Magdalena: pozycja 3 MAŁKOWSKA Małgorzata Marta: pozycja 4 STACEWICZ-PAIXÃO Marta Anna: pozycja 5 ROBASZEWSKA Magdalena Ewa: pozycja 6 STROJEK Wojciech: pozycja 7 WALASIŃSKI Marcin Maurycy: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”: WITKOWSKA Barbara: pozycja 1 FALIŃSKI Janusz: pozycja 2 DĄBROWSKA Monika: pozycja 3 JAKOWIECKI Dominik Sebastian: pozycja 4 DĄBROWSKA Ewa: pozycja 5 SAWICKI Piotr Jerzy: pozycja 6



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Praga-Północ - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 47 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja al. „Solidarności”: 6, i strona parzysta od nr 10 do nr 14, ul. Batalionu Platerówek: cała, ul. B. Brechta: od nr 12 do nr 17A, ul. Bródnowska: cała, ul. W. Burdzińskiego: cała, ul. K. Darwina: cała, ul. Dąbrowszczaków: cała, ul. W. Gersona: cała, ul. Golędzinowska: cała, ul. Instytutowa: cała, ul. Jagiellońska: strona nieparzysta od nr 45 do nr 111, strona parzysta od nr 56 do nr 66, strona parzysta od nr 70 do nr 94, ul. Kamienna: cała, ul. Konopacka: 12, 16, 20 i strona nieparzysta od nr 15 do nr 21, ul. Kotsisa: cała, ul. Kowelska: cała, ul. Kowieńska: cała, ul. Letnia: cała, ul. Lęborska: cała, ul. K. Linneusza: cała, ul. 11 Listopada: 7, 13 i od 15 do 28 i strona parzysta od nr 34 do nr 42A i strona parzysta od nr 44 do nr 66, ul. J. Młota: cała, ul. Modlińska: do nr 5, ul. Namysłowska: cała, ul. Józefa Nusbauma-Hilarowicza cała, ul. pl. Plac gen. Józefa Hallera: strona nieparzysta, ul. Ratuszowa: 17/19 i nr 21, ul. W. Skoczylasa: 8 i od 10/12 do nr 15, ul. Stalowa: 58 i 64 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 39 i strona nieparzysta od nr 41 do nr 77, ul. Staniewicka 1A, ul. S. Starzyńskiego: cała, ul. Stolarska: cała, ul. Strzelecka: strona parzysta od nr 2 do nr 30/32 i strona parzysta od nr 36 do nr 48 i strona nieparzysta, ul. J. Szanajcy: od nr 3 do nr 14 i od nr 16 do nr 20A, ul. W. Szernera: cała, ul. Szwedzka: strona nieparzysta od nr 11 i strona parzysta cała, ul. K. Szymanowskiego: cała, ul. Środkowa: strona nieparzysta od nr 7 do nr 13 i strona nieparzysta od nr 17 do nr 27 i strona parzysta od nr 12 do nr 20 i strona parzysta od nr 30 do nr 32, ul. S. Witkiewicza: cała, ul. Wybrzeże Puckie: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZYSZKO Karol: pozycja 1 SZYMAŃCZUK Grażyna Stanisława: pozycja 2 KOBYLIŃSKI Ernest Jerzy: pozycja 3 STAWOWSKA-KLIZA Jolanta: pozycja 4 KAZANECKA Iwona: pozycja 5 BAJOR Witold: pozycja 6 SIEDLECKA-WŁODARCZYK Dorota Agata: pozycja 7 KADŁUBOWSKI Mieczysław: pozycja 8 LISIECKI Tadeusz Janusz: pozycja 9 DOMAŃSKA Małgorzata Izabela: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KĘDZIERSKI Sebastian Robert: pozycja 1 MICKIEWICZ Katarzyna: pozycja 2 BICZYŃSKI Marcin Krzysztof: pozycja 3 DUDA-GODOŃ Anita Katarzyna: pozycja 4 NIEMCZURA Tomasz Adam: pozycja 5 KLIMEK Kamil Paweł: pozycja 6 KACZMARSKA Magdalena Wioleta: pozycja 7 CZŁAPSKI Krzysztof: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: PIASECKI Jakub Jan: pozycja 1 GRUDZIEŃ Wanda: pozycja 2 GARSTECKA Agata: pozycja 3 PAJA Mikołaj Igor: pozycja 4 KRAJEWSKA Karolina Joanna: pozycja 5 GĄSIENICA-SZOSTAK Szymon Jan: pozycja 6 GIERSZON Agnieszka: pozycja 7 SOKOŁOWSKI Paweł Jakub: pozycja 8 CELEJ Jolanta: pozycja 9 TOMASZEWSKA Anna: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: DĄBROWSKI Marcin Dominik: pozycja 1 BARTKOWSKI Tomasz: pozycja 2 JANKOWSKA Katarzyna Krystyna: pozycja 3 KOWALSKA Dorota: pozycja 4 OSIAKOWSKA Żaneta Anna: pozycja 5 ŻUCHOWSKA Monika: pozycja 6 GŁĘBOCKA Ewa: pozycja 7 MICHALSKI Piotr: pozycja 8 LEWOCKI Łukasz: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY KOCHAM PRAGĘ: CIEPIEŃKO Kamil Janusz: pozycja 1 AMBROZIAK Krystyna Elżbieta: pozycja 2 SOWA Andrzej Adam: pozycja 3 WOJDAT Sławomir Leonard: pozycja 4 JANEK Anna: pozycja 5 MALINOWSKI Krzysztof Franciszek: pozycja 6 MARKIEWICZ Aneta: pozycja 7 ZIEMBICKA Gabriela Katarzyna: pozycja 8 ANDRYSIAK Elżbieta Barbara: pozycja 9 CIELECKI Piotr Wojciech: pozycja 10



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Praga-Północ - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 50 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. „Solidarności”: nr 52 i strona nieparzysta od nr 13 do nr 15 i strona nieparzysta od nr 49 do nr 67, ul. Białostocka: strona nieparzysta do nr 11A, ul. Blaszana: cała, ul. T. Borowskiego: cała, ul. B. Brechta: od nr 2/4 do nr 9, ul. Świętych Cyryla i Metodego: cała, ul. Czynszowa: cała, ul. Floriańska: cała, ul. J. Groszkowskiego: cała, ul. Inżynierska: cała, Jagiellońska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, strona nieparzysta od nr 23 do nr 35 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 22, strona parzysta od nr 26 do nr 38, strona parzysta od nr 42 do nr 54, ul. J. Jasińskiego: cała, ul. Kameralna: cała, ul. Kępna: cała, ul. ks. I. Kłopotowskiego: cała, ul. Konopacka: 3/5, 7 i strona parzysta od nr 4 do nr 8, ul. Krowia: cała, ul. 11 Listopada: strona parzysta od nr 4 do nr 14, ul. Mała: cała, ul. K. Marcinkowskiego: cała, ul. S. Okrzei: cała, ul. Olszowa: cała, ul. Panieńska: cała, pl. Plac gen. Józefa Hallera: strona parzysta, ul. Ratuszowa: do nr 14, ul. Równa: cała, ul. J. Sierakowskiego: cała, ul. W. Skoczylasa: 4 i 9, ul. Sokola: cała, ul. Sprzeczna: cała, ul. Stalowa: strona parzysta od nr 2 do nr 28 i strona parzysta od nr 34 do nr 56, ul. Szwedzka: strona nieparzysta do nr 9, ul. Środkowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 3A i strona parzysta od nr 2/4 do nr 8, ul. Targowa: strona nieparzysta od nr 15 do nr 23, strona nieparzysta od nr 25 do nr 49/51, strona nieparzysta od nr 59 do nr 73, strona nieparzysta od nr 81 do nr 85, strona parzysta od nr 70 do nr 74, strona parzysta od nr 76 do nr 86, ul. Wileńska: strona parzysta od nr 2 do nr 18 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 13 i strona nieparzysta od nr 19 do nr 37/39B i strona nieparzysta od nr 43 do nr 69, ul. Wrzesińska: cała, ul. Wybrzeże Helskie: cała, ul. Wybrzeże Szczecińskie: cała, ul. J. Zamoyskiego: do nr 29, ul. Zaokopowa: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: NASTULA Wojciech Witold: pozycja 1 MIODUSZEWSKA Teresa: pozycja 2 GRZEGORZEWSKA Małgorzata Anna: pozycja 3 KOWNAS Wojciech Stanisław: pozycja 4 KARPIŃSKA Alicja Agata: pozycja 5 LISIECKI Michał: pozycja 6 OLĘDZKI Robert Tomasz: pozycja 7 ŁADNO Jacek: pozycja 8 SZYMAŃSKA Wiktoria: pozycja 9 GOŁASZEWSKA Anna: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: JEZIERSKI Rafał Jarosław: pozycja 1 FARKOWSKA Agata Maria: pozycja 2 STAWISZYŃSKI Albert Robert: pozycja 3 GUT Zbigniew: pozycja 4 KLIMEK Agnieszka Magdalena: pozycja 5 PUCKO Michał Jakub: pozycja 6 KACPRZAK Julia: pozycja 7 CEGIEŁKA Adam: pozycja 8 ZAREMBA Karolina: pozycja 9 SOBÓTKA Andrzej: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: MICHALSKI Krzysztof Piotr: pozycja 1 GREGIER Damian: pozycja 2 GLIŃSKI Cezary Eugeniusz: pozycja 3 SIATKOWSKA-LUŚTYK Karolina Katarzyna: pozycja 4 ADAMIAK Tymon: pozycja 5 POGORZELSKI Karol Lew: pozycja 6 MERECZ Antonina Kazimiera: pozycja 7 GĘBORYS Jacek: pozycja 8 OSTROWSKA Monika: pozycja 9 KALNOJ-ZIAJKOWSKA Ewa Maria: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: SONDIJ Patrycja Hanna: pozycja 1 KWAŚNIEWSKA Barbara: pozycja 2 SKIBIŃSKA Joanna Maria: pozycja 3 GAJDA Piotr Paweł: pozycja 4 KNOPIK Robert Roman: pozycja 5 GRZESZCZAK Agnieszka Katarzyna: pozycja 6 BOSAK Paweł Stanisław: pozycja 7 CELIŃSKI Krzysztof: pozycja 8 LESZCZYŃSKA Lila: pozycja 9 ORZECHOWSKA Kinga Anna: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY KOCHAM PRAGĘ: WACHOWICZ Jacek: pozycja 1 KOMOSA Daniela: pozycja 2 BULER Jadwiga Agnieszka: pozycja 3 PISKOWSKI Krzysztof: pozycja 4 LUC Dorota Elżbieta: pozycja 5 MASYK-GOLA Lewi Daniel: pozycja 6 PYSZ-JUSZCZYŃSKA Dorota Lidia: pozycja 7 POGOŃSKA Elżbieta Zuzanna: pozycja 8 JASKÓLSKI Łucjan: pozycja 9 WĄSIK Anna Elżbieta: pozycja 10



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Praga-Północ - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 43 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. Tysiąclecia: cała, ul. Białostocka: od nr 36 do nr 59 i strona parzysta od nr 4 do nr 24, Boruty: cała, ul. Brzeska: cała, ul. Folwarczna: cała, ul. Grajewska: cała, ul. Grodzieńska: cała, ul. Jadowska: cała, ul. Kawęczyńska: cała, ul. Kijowska: cała, ul. T. Korsaka: cała, uI. Kosmowskiej: cała, ul. Łochowska: cała, ul. Łomżyńska: cała, ul. A. Mackiewicza: cała, ul. Markowska: cała, ul. Michałowska: cała, ul. Nieporęcka: cała, ul. Objazdowa: cała, ul. Otwocka: cała, pl. Konesera: cały, ul. Radzymińska: strona parzysta od nr 2 do nr 16 i strona parzysta od nr 28 do nr 82A, strona nieparzysta od nr 29 do nr 37 i strona nieparzysta od nr 43 do nr 65, ul. Siedlecka: cała, ul. Śnieżna: cała, ul. Tarchomińska: cała, ul. Targowa: strona parzysta od nr 18 do nr 68, ul. Wiosenna: cała, ul. Wojnicka: cała, ul. Wołomińska: cała, ul. Zachariasza: cała, ul. Ząbkowska: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KAZANECKI Robert Marian: pozycja 1 MARKOWSKA Małgorzata Halina: pozycja 2 SKUPIŃSKI Paweł Wojciech: pozycja 3 BUDA Krystyna: pozycja 4 DĄBROWSKI Adrian Rafał: pozycja 5 KWIATKOWSKI Łukasz: pozycja 6 WIŚNIEWSKI Damian Andrzej: pozycja 7 KORZEB Maryla Ewa: pozycja 8 JARZĘBSKA Hanna Jolanta: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: JEŻYK Magdalena: pozycja 1 SIEDLECKA Jadwiga Helena: pozycja 2 KACPRZAK Karolina: pozycja 3 PIETRASZKO Anna Karolina: pozycja 4 KACZMARSKI Paweł: pozycja 5 PARFIEŃCZYK Jerzy: pozycja 6 CHOJNOWSKI Tadeusz Jerzy: pozycja 7 JAGIEŁŁO Ilona Irena: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: BOROWSKI Mariusz: pozycja 1 WRÓBLEWSKA Antonina Hanna: pozycja 2 KARPIŃSKA-SZARATA Weronika Agnieszka: pozycja 3 MOLSKI Marcin: pozycja 4 WRZOSEK Tomasz Janusz: pozycja 5 KOC Olga: pozycja 6 PALUCH Jacek Włodzimierz: pozycja 7 SOBIECH Dominika: pozycja 8 KLIMIUK Sylwester: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: STĘPIEŃ Krzysztof Bogdan: pozycja 1 URBAŃSKA Katarzyna Beata: pozycja 2 SZAREK Bogusław Piotr: pozycja 3 GABELSKI Adam Krzysztof: pozycja 4 KUCHARSKI Dariusz Zbigniew: pozycja 5 MACIEJEWSKI Bartosz Alan: pozycja 6 SMOLIŃSKA Małgorzata Elżbieta: pozycja 7 GĘSINA Katarzyna: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY KOCHAM PRAGĘ: DOMAŃSKA Barbara Irena: pozycja 1 KLIMKIEWICZ Andrzej: pozycja 2 SOBCZYŃSKA Agata Julitta: pozycja 3 KOZŁOWSKI Hubert Michał: pozycja 4 PUCHALSKA Klaudia: pozycja 5 WOŹNICKI Hubert Andrzej: pozycja 6 LENARCZYK Magdalena: pozycja 7 ARĘDZKI Kacper Patryk: pozycja 8 BIAŁAS Grzegorz Sławomir: pozycja 9



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Rembertów - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 42 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Agrarna cała, ul. Aleja Sztandarów: cała, ul. Babie Lato: cała, ul. Buchalteryjna: cała, ul. Budnicza: cała, ul. Chełmżyńska: cała, ul. Józefa Chłopickiego: od nr 73 do nr 98, ul. Czapnicza: cała, ul. Czwartaków: od nr 69 do końca nieparzyste oraz od nr 80 do końca parzyste, ul. Gontarska: cała, ul. Gwarków: od nr 37 do nr 47, ul. Izdebnicka: cała, ul. Jedwabnicka: cała, ul. Jerzego cała, ul. Józefa Szymańskiego: cała, ul. Kamasznicza: cała, ul. Kapelusznicza: cała, ul. Kapitańska: cała, ul. Karla: cała, ul. Kołodziejska: cała, ul. Koniecpolska: cała, ul. Krobińska: cała, ul. Lakowa: cała, ul. Licealna: cała, ul. Listonoszy: cała, ul. Lotosu: cała, ul. Magenta: od nr 3 do nr 53 nieparzyste oraz od nr 6 do nr 44 parzyste, ul. Marsa: od nr 29 do nr 85 nieparzyste, ul. Matecznik: cała, ul. Meblowa: cała, ul. Mirska: cała, ul. Młodnicka: cała, ul. Mokry Ług: od nr 3 do nr 89B nieparzyste, ul. Niepołomicka: cała, ul. Notarialna: cała, ul. Oraczy: cała, ul. Pacholęca: cała, ul. Ignacego Paderewskiego: od nr 167 do końca nieparzyste oraz od nr 158A do końca parzyste, ul. Pastuszków: cała, ul. Podhalańska: cała, ul. Poświętna: cała, ul. Powroźnicza: cała, ul. Puszkarzy: cała, ul. Rafii: cała, ul. Rękawicznicza: cała, ul. Smolarzy: cała, ul. Solferino: cała, ul. Stelmachów: cała, ul. Stężycka: cała, ul. Strażacka: od nr 39 do nr 89, ul. Szeroka: cała, ul. Szewska: cała, ul. Szkutników: cała, ul. Szyszaków: cała, ul. Świetlicka: cała, ul. Toporowska: cała, ul. Traczy: cała, ul. Wał Kościuszkowski: cała, ul. Zdrowotna: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WOSZTYL Artur: pozycja 1 HRYCZUK Leszek Piotr: pozycja 2 DZIEDZIC Jolanta Grażyna: pozycja 3 ROGALA Teresa Halina: pozycja 4 SZMURŁO Szczepan: pozycja 5 LEWANDOWSKA Halina Stanisława: pozycja 6 KOWALIK Włodzimierz: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: SKORUPA Kamil Szymon: pozycja 1 DOMAŃSKA Sylwia: pozycja 2 KEMPISTY Mariusz Antoni: pozycja 3 KOZŁOWSKA Małgorzata Ewa: pozycja 4 WÓJTIUK-JANUSZ Renata: pozycja 5 KOTECKA Joanna: pozycja 6 BABICZ Michał Janusz: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM DLA REMBERTOWA: JARZĘCKI Marek Krzysztof: pozycja 1 PROCHOWICZ Diana: pozycja 2 WRÓBEL Henryk: pozycja 3 WOJTKOWSKA Wioletta Maria: pozycja 4 GOLÓNKA Mieczysław: pozycja 5 NIEWIADOMSKA Barbara: pozycja 6 KUŚ Robert Stanisław: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA REMBERTÓW BEZPOŚREDNIO: LESIŃSKI Aleksander Michał: pozycja 1 JANKOWSKA Marta: pozycja 2 DUBANOWSKA Monika Iwona: pozycja 3 PRASEK Adam: pozycja 4 MOLASY Magdalena: pozycja 5 ZIELIŃSKI Mateusz: pozycja 6 ZOWSIK Jakub: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW”: ORLIŃSKI Krzysztof: pozycja 1 POTRZUSKA Olga Agata: pozycja 2 MARDYŁŁO Maciej: pozycja 3 JANKOWSKA Kamila Marta: pozycja 4 KUCZYŃSKI Mikołaj: pozycja 5 KALINOWSKA Anna: pozycja 6 PADEREWSKI Michał Adrian: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAMY REMBERTÓW: MELAK Józef: pozycja 1 JANASZEK Krystyna: pozycja 2 SZCZEPAŃSKI Dariusz: pozycja 3 LELONEK Marianna: pozycja 4 RUSZCZYK Mateusz Dawid: pozycja 5 CEGIEŁKA Henryk: pozycja 6 BARTNICKA-POKWAP Małgorzata Izabela: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Rembertów - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 40 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera": od nr 1 do nr 37/39 nieparzyste oraz od nr 2 do nr 58 parzyste, ul. Czwartaków: od nr 1 do nr 53 nieparzyste oraz od nr 2 do nr 76 parzyste, ul. Drogistów: cała, ul. Dziewiarska: cała, ul. Dziewanowska: cała, ul. Ignacego Paderewskiego: od nr 1 do nr 165 nieparzyste oraz od nr 2 do nr 156A parzyste, ul. Jagodna: cała, ul. Jasówka: cała, ul. Kadrowa: od nr 34 do końca parzyste oraz od nr 27 do końca nieparzyste, ul. Kaletnicza: cała, ul. Katiuszy: cała, ul. Kanonierska: cała, ul. Karolówka: cała, ul. Kordiana: od nr 1 do nr 45 nieparzyste oraz od nr 2 do nr 54 parzyste, ul. Kramarska: cała, ul. Madziarów: cała, ul. Magenta: od nr 100 do nr 154 parzyste oraz od nr 105 do nr 155 nieparzyste, ul. Masztalerska: cała, ul. Orbity: cała, ul. Pancerna: cała, ul. Pielgrzymów: od nr 4 do nr 8A parzyste oraz od nr 1 do nr 7 nieparzyste, ul. Pilarzy: cała, ul. Roty: cała, ul. Strażacka: od nr 104 do końca, ul. Strycharska: od nr 2 do nr 16 parzyste, ul. Szafarzy: cała, ul. Władysława Szeflera "Włada": cała, ul. Zawiszaków: cała, ul. Zawodowa: od nr 1 do nr 13B nieparzyste oraz od nr 2 do nr 14 parzyste, ul. Zecerska: cała, ul. Zesłańców Polskich: cała, ul. Zygmuntów: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SKOK Marta: pozycja 1 RADOMSKA Magdalena Maria: pozycja 2 RADZIKOWSKI Paweł Dominik: pozycja 3 SZYŁAK Władysława Czesława: pozycja 4 WOJCIECHOWSKA-BOREK Ewa: pozycja 5 MAJSZYK Krzysztof Marian: pozycja 6 SIEWKO Adam Paweł: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ZIĘTEK Marcin Łukasz: pozycja 1 DROBOT Jarosław Bogusław: pozycja 2 POGODA Irena: pozycja 3 TRZASKACZ Barbara: pozycja 4 GĄTARSKA Joanna Jadwiga: pozycja 5 MATEJUK Karolina Aneta: pozycja 6 PRUSAKIEWICZ Paweł Remigiusz: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM DLA REMBERTOWA: PORTASIEWICZ Grzegorz: pozycja 1 SZACHERSKI Robert Włodzimierz: pozycja 2 MICHOŃ Magdalena Karolina: pozycja 3 WIERZEJSKA Katarzyna: pozycja 4 KRASOWSKI Krzysztof: pozycja 5 MICHALAK Dagmara: pozycja 6 BACZKOWSKI Zbigniew: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA REMBERTÓW BEZPOŚREDNIO: PŁONKA Marcin Ryszard: pozycja 1 CHOŁUJ Agnieszka Ilona: pozycja 2 CIEŚNIKOWSKA Agnieszka: pozycja 3 ORSZEWSKA Anna: pozycja 4 MISIURA Olaf: pozycja 5 NOWAKOWSKI Maciej Przemysław: pozycja 6 WALCZAK Marcin Arkadiusz: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW”: KARCZMARZ Grzegorz: pozycja 1 ŚLĘZAK Łukasz: pozycja 2 TURSKI Adam: pozycja 3 WERNIK Katarzyna Jolanta: pozycja 4 SOBÓTKA Karolina Maria: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAMY REMBERTÓW: OSIŃSKI Krzysztof Stanisław: pozycja 1 POLAK Urszula: pozycja 2 PAŹ Michał Stanisław: pozycja 3 MAJDAK Piotr Krzysztof: pozycja 4 DZIEKAN-MACIOŁEK Weronika Małgorzata: pozycja 5 KAMIŃSKI Robert Łukasz: pozycja 6 WROCHNA Anna Marta: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Rembertów - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 45 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Admiralska: cała, ul. Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera": od nr 39A do końca nieparzyste oraz od nr 60 do końca parzyste, ul. Bombardierów: cała, ul. Buławy: cała, ul. Cyrulików: od nr 99 do końca, ul. Czerwonych Beretów: cała, ul. Frontowa: cała, ul. Emilii Gierczak: cała, ul. Kadrowa: od nr 2 do nr 32 parzyste oraz od nr 1 do nr 25 nieparzyste, ul. Kominiarska: cała, ul. Konwisarska: od nr 47 do końca nieparzyste oraz od 46 do końca parzyste, ul. Kordiana: od nr 47 do końca nieparzyste oraz od nr 58 do końca parzyste, ul. Liryczna: cała, ul. Markietanki: cała, ul. Michała Okurzałego: cała, ul. Pielgrzymów: od nr 11 do końca nieparzyste oraz od nr 10 do końca parzyste, ul. Plutonowych: cała, ul. Pontonierów: cała, ul. Posłańców: cała, ul. Przewłocka: cała, ul. Rasztowska: cała, ul. Republikańska: cała, ul. Sobiborska: cała, ul. Strycharska: od nr 13 do końca nieparzyste oraz od nr 18 do końca parzyste, ul. Szatkowników: cała, ul. Sztukatorska: cała, ul. Topograficzna cała, ul. Ułańska: cała, ul. gen. Karola Ziemskiego "Wachnowskiego": cała, ul. Zawodowa: od nr 15 do końca nieparzyste oraz od nr 16 do końca parzyste. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: PODCZASKA Magdalena Zofia: pozycja 1 ŁUGOWSKI Andrzej Franciszek: pozycja 2 RUTKOWSKI Artur Sylwester: pozycja 3 LEWANDOWSKA Katarzyna: pozycja 4 TRZCIŃSKA Danuta Anna: pozycja 5 PIOTROWSKI Marek Florian: pozycja 6 PATYNOWSKI Grzegorz Rafał: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: IWANICKI Maciej Andrzej: pozycja 1 LIS Tomasz Wiesław: pozycja 2 FILIPOWICZ Ewa Maria: pozycja 3 GÓRCZYŃSKI Mirosław: pozycja 4 OLSZEWSKA Lidia Małgorzata: pozycja 5 WÓJCIK Natalia Krystyna: pozycja 6 KOŁODZIEJ Tomasz Robert: pozycja 7 STRUMSKI Konstanty Jarosław: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM DLA REMBERTOWA: KOWALCZUK Stanisław Wacław: pozycja 1 OCHENDUSZKA Czesław Roman: pozycja 2 STACHOWICZ Monika Andżelika: pozycja 3 MIELNICZUK Bartłomiej: pozycja 4 SUCHECKA Urszula: pozycja 5 SOSIŃSKI Andrzej Tomasz: pozycja 6 SZYMKOWSKA-KUROWSKA Agnieszka Anna: pozycja 7 WITKOWSKI Remigiusz: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA REMBERTÓW BEZPOŚREDNIO: STARUCH Kamil: pozycja 1 CIULKIN Maciej Grzegorz: pozycja 2 STRZELCZYK Agnieszka Joanna: pozycja 3 SMOLEŃSKA Paulina Maria: pozycja 4 PAWIŃSKA Ewa: pozycja 5 KRÓLICZEK Anna: pozycja 6 WIECZOREK Lucyna Barbara: pozycja 7 PAPAJ Przemysław Patryk: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW”: ZYGA Michał Antoni: pozycja 1 SZMAL Dorota Anna: pozycja 2 JABŁOŃSKA Elżbieta Władysława: pozycja 3 ZGARDZIŃSKI Ariel: pozycja 4 LEDKIEWICZ Anna Barbara: pozycja 5 SOSZKA Jarosław: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAMY REMBERTÓW: NOWICKI Jerzy: pozycja 1 JAWORSKA Katarzyna Iwona: pozycja 2 WROŃSKA Sylwia: pozycja 3 LASZUK Rafał Witold: pozycja 4 ZBROŃSKI Robert Roman: pozycja 5 CZARNECKA Agnieszka Ewa: pozycja 6 SIEMIĄTKOWSKI Andrzej Janusz: pozycja 7 WALKIEWICZ Krzysztof Włodzimierz: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Rembertów - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 42 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Aleja Komandosów: cała, ul. mjr. Franciszka Michała Amałowicza "Tatara": cała, ul. Arsenalska: cała, ul. Norberta Barlickiego: cała, ul. Bellony: cała, ul. Eugeniusza Bocheńskiego "Dubańca": cała, ul. Cyrulików: od nr 1 do nr 97, ul. Dokerów: cała, ul. Dowódców: cała, ul. Dwóch Mieczy: cała, ul. Działyńczyków: cała, ul. Dziewosłęby: cała, ul. Eskulapów: cała, ul. Stanisława Fiszera: cała, ul. Fizyków: cała, ul. Fizylierów: cała, ul. Gawędziarzy: cała, ul. Bronisława Gembarzewskiego: cała, ul. Giermków: cała, ul. Górna: cała, ul. Grawerska: cała, ul. Grzybowa: cała, ul. Haubicy: cała, ul. Franciszka Ilskiego: cała, ul. Instruktorska: cała, ul. Jaworzniaków: cała, ul. Antoniego Kacpury: cała, ul. Klasztorna: cała, ul. Doroty Kłuszyńskiej: cała, ul. Konwisarska: od nr 1 do nr 45 nieparzyste oraz od nr 2 do 44 parzyste, ul. Kuglarska: cała, ul. Stefana Łyszkiewicza "Pechowca": cała, ul. Marsa: od nr 68 do końca parzyste oraz od nr 87 do końca nieparzyste, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego: cała, ul. Płatnerska: cała, ul. Pociskowa: cała, ul. Przebieg: cała, ul. Przedświt: cała, ul. ks. Stanisława Skrzeszewskiego: cała, ul. Suflerska: cała, ul. Księcia Witolda: cała, ul. Zygmunta III: cała, ul. gen. Lucjana Żeligowskiego: cała, ul. Żołnierska: nr 17. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KĘPIŃSKA Anna: pozycja 1 JARZYNA Daniel: pozycja 2 ZARZECKI Witold: pozycja 3 ZAWIŚLAK Andrzej Antoni: pozycja 4 PODGAJSKA-GAJLEWICZ Joanna Stanisława: pozycja 5 LEOŃCZYK Urszula Maria: pozycja 6 SOSZKA Stefan Zdzisław: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KARPOWICZ Marek: pozycja 1 CHMIELEWSKA Marta: pozycja 2 TYBOROWSKI Ryszard Ireneusz: pozycja 3 MASZEK Małgorzata Maria: pozycja 4 IWAŃSKI Daniel: pozycja 5 GRYGUĆ Piotr Maciej: pozycja 6 SAGANOWSKA Magdalena Maria: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM DLA REMBERTOWA: HOPPE Robert Mariusz: pozycja 1 BURTNIAK Barbara: pozycja 2 GŁOWACKA Anna Maria: pozycja 3 KURCZEWSKI Tomasz: pozycja 4 ŻÓŁW Magdalena: pozycja 5 SOKOŁOWICZ Małgorzata Anna: pozycja 6 WILK Maciej: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA REMBERTÓW BEZPOŚREDNIO: KOWALSKA Izabela Helena: pozycja 1 MATULEWICZ Łukasz Marek: pozycja 2 WRZEŚNIEWSKA Teresa Czesława: pozycja 3 DULNIK Marcin Jan: pozycja 4 MURASZKO Dominik: pozycja 5 CZAPSKI Mariusz: pozycja 6 KUROWSKA Edyta Małgorzata: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW”: POGORZELSKI Alfred Jacek: pozycja 1 WIŚNIEWSKA Karolina: pozycja 2 OSIK Krzysztof Bernard: pozycja 3 WERNIK Katarzyna Krystyna: pozycja 4 ZIĘBICKA Mirosława: pozycja 5 TREMBIŃSKI Artur Andrzej: pozycja 6 CHOIŃSKI Stanisław: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAMY REMBERTÓW: KACZYŃSKI Michał: pozycja 1 HAŁAS Edyta: pozycja 2 KUKLA Tomasz: pozycja 3 KSIĄŻEK Aneta Maria: pozycja 4 KALINOWSKI Marcin Paweł: pozycja 5 FOTYGA Martyna Anna: pozycja 6 BRZEZICKA-URBANIAK Małgorzata: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Targówek - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Agatowa, ul. Agnieszki, ul. Amarantowa, ul. Amelińska, ul. Ametystowa, ul. Księżnej Anny, ul. Antygony, ul. Króla Artura, ul. Sz. Askenazego, ul. Bajeczna, ul. P. Bardowskiego, ul. Beczkowa, ul. Benedykta, ul. Birżańska, ul. Blokowa, ul. Błażeja, ul. Błędowska, ul. Błotna, ul. Bogumińska, ul. M. Bohuszewiczówny, ul. Boruty, ul. Bratka, ul. A. Brodowskiego, ul. Bukowiecka od nr 2 do nr 73, ul. Bystra, ul. Byszewska, ul. Chałupnicza, ul. Chemiczna, ul. Chmurna, ul. Chojnowska, ul. Ciemna, ul. Ciżemki, ul. Codzienna, ul. Czarna Droga, ul. Czerwińska, ul. Czerwonej Jarzębiny, ul. Deszczowa, ul. Diamentowa, ul. Dominiki, ul. Don Kichota, ul. Drapińska, ul. K. Drewnowskiego, ul. Dyngus, ul. Dziewanny, ul. Dźwińska, , ul. Ewy, ul. Fantazyjna, ul. Fausta, ul. M. Fersta, ul. Figara, ul. Fioletowa, ul. Gdyńska, ul. Gerwazego, ul. Gibraltarska, ul. Gilarska, ul. Gliwicka, ul. Gniazdowska, ul. Gołębia, ul. Grobelska, ul. Guliwera, ul. Gustawa, ul. Hebanowa, ul. Heloizy, ul. Hutnicza, ul. Ireny, ul. Irminy, ul. Izoldy, ul. Janowiecka, ul. Jeleniogórska, ul. Jesiotrowa, ul. Z. Jórskiego, ul. Józefowska, ul. Kaktusowa, ul. Kanałowa, ul. Karkonoska, ul. Karkonoszy, ul. Karminowa, ul. Kaśki Kariatydy, ul. Kingi, ul. Klamrowa, ul. Klementowicka, ul. Kleopatry, ul. Klukowska, ul. Knyszyńska, ul. Kolejarska, ul. Kolista, ul. Konarowa, ul. Koniczynowa, ul. Korsarska, ul. Korzystna, ul. Koszalińska, ul. Kościeliska, ul. Kościerska, ul. H. Krahelskiej, ul. Kraśnicka, ul. Krośniewicka, ul. Krynoliny, ul. Krzesiwa, ul. Krzewna, ul. Lecha, ul. Leśniewska, ul. Lewicpolska, ul. Lewinowska, ul. Lisia, ul. Litawora, ul. Lniana, ul. Lotnika, ul. Ludwicka, ul. Lwa, ul. Ładna, ul. Łany, ul. Łasińska, ul. Łodygowa, ul. Łubinowa, ul. I. Łukasiewicza, ul. Malachitowa, ul. Matuszewska, ul. Matyldy, ul. Mechaników, ul. Miedzianogórska, ul. Mieszka I, ul. Miłosierna, ul. Mleczna, ul. Młodzieńcza, ul. Montwiłłowska, ul. Mosiężna, ul. Moszczenicka, ul. Mrozowska, ul. Mroźna, ul. Naczelnikowska, ul. Nad Potokiem, ul. Nad Strugą, ul. Nałęcz, ul. Nauczycielska, ul. Nefrytowa, ul. Niedotrzymska, ul. Niesulicka, ul. Nieświeska, ul. Nowosądecka, ul. Odysa, ul. Ogrodnicza, ul. Określona, ul. Oktawii, ul. Ołycka, ul. Palmirska, ul. Panny, ul. Pastelowa, ul. Penelopy, ul. Perłowa, ul. T. Piecyka, ul. Płońska, ul. Pohulanka, ul. Pomocnicza, ul. Ponarska, ul. Poranna, ul. Porannej Bryzy, ul. Pospieszna, ul. Pospolita, ul. Potulicka, ul. Promienna, ul. Protazego, ul. Przecławska, ul. Przewoźników, ul. Przy Wodzie, ul. Pszczyńska, ul. Radzymińska 156, 295, od nr 135 do nr 197 nieparzyste, od nr 203 do nr 277 nieparzyste, od nr 182 do nr 312 parzyste, ul. Rafaela, ul. Rajmunda, ul. Regatowa, ul. M. Reichera, ul. Remontowa, ul. Rolanda, ul. Roślinna, ul. Rozwadowska, ul. gen. T. Rozwadowskiego, ul. Róży Wiatrów, ul. Rusiecka, ul. Rybieńska, ul. Rzeczna, ul. Rzemieślników, ul. Rzewińska, ul. Safony, ul. Samarytanka, ul. Samotna, ul. Sawy, ul. Seledynowa, ul. Senna, ul. Sępolińska, ul. Siarczana, ul. gen. L. Skierskiego, ul. Skorpiona, ul. Skrzypcowa, ul. A. Solińskiego, ul. Sowizdrzała, ul. Spójni, ul. Spytka z Melsztyna, ul. Starozaciszańska, ul. Sterdyńska, ul. H. Sternhela, ul. Strużańska, ul. Strzelca, ul. Z. Stypułkowskiego, ul. Sucha, ul. Swojska, ul. Szklana, ul. Szmaragdowa, ul. Śmieszna, ul. Tarnogórska, ul. Topazowa, ul. Torfowa, ul. Tristana, ul. Trojanowska, ul. Tużycka, ul. Tymiankowa, ul. Uranowa ul. Uroczysko, ul. Ustronna, ul. Utrata, ul. Uznamska, ul. Wallenroda, ul. Warsa, ul. Wieczorowa, ul. Wieniecka, ul. Wierna, ul. Wiewiórki, ul. Wilków Morskich, ul. Władysława Łokietka, ul. Wojskowa, ul. Wolbromska, ul. Wolińska, ul. Wschodnia, ul. Wszeborska, ul. Wyborna, ul. Wyspowa, ul. Zabraniecka, ul. Zaciszańska, ul. Zamiejska od nr 1 do nr 17 nieparzyste, od nr 6 do nr 24 parzyste, ul. Zamkowa, ul. Zarębska, ul. Zastępowa, ul. Zgrzebna, ul. Ziemiańska, ul. Księcia Ziemowita od nr 2 do nr 82, 82A, ul. Zygmuntowska, ul. Żarnowiecka, ul. Żmudzka, ul. Żyzna. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ŻUKOWSKA Angelika Dominika: pozycja 1 SKŁODOWSKI Marcin: pozycja 2 LEWANDOWSKI Łukasz: pozycja 3 KWARTNIK Erlend Maciej: pozycja 4 NOWAKOWSKA Elżbieta Bożenna: pozycja 5 SUCHOŻEBRSKI Zbysław Kazimierz: pozycja 6 MARCZYK Barbara Maria: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SUCHOCKI Rafał Grzegorz: pozycja 1 DĘBICKI Marcin Ryszard: pozycja 2 SIWOŁOWSKI Michał Maciej: pozycja 3 PASTEWKA Małgorzata Halina: pozycja 4 SOSNOWSKA Małgorzata Aleksandra: pozycja 5 DASZYŃSKA Urszula Ewa: pozycja 6 OKRASA Michał Marcin: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: GÓRSKA-MANCZENKO Katarzyna Teresa: pozycja 1 HARASIM Witold: pozycja 2 ZIELIŃSKI Norbert Krzysztof: pozycja 3 KOZIELSKA Dorota Anna: pozycja 4 MOSKALEWICZ Katarzyna Monika: pozycja 5 KATANA Tomasz: pozycja 6 WOJSZCZ Joanna Agnieszka: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY BRÓDNA, TARGÓWKA, ZACISZA: SKWARSKA-MACIEJCZUK Ewa Elżbieta: pozycja 1 MAJEWSKI Jacek: pozycja 2 POTRZEBOWSKA Iwona Ewa: pozycja 3 KOWALSKI Marek: pozycja 4 ŁOPUSZYŃSKA Katarzyna Agnieszka: pozycja 5 PIĄTKOWSKA Marta Agnieszka: pozycja 6 TRZCIŃSKI Patryk Oskar: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA TARGÓWKA - AKTYWNI MIESZKAŃCY BRÓDNA, ZACISZA I TARGÓWKA: PAROL Damian: pozycja 1 KOLOS-KLIMKIEWICZ Agnieszka Elżbieta: pozycja 2 ORACZ Zdzisław: pozycja 3 SIKORSKA Marta: pozycja 4 SAGAŃSKI Zbigniew Jerzy: pozycja 5 KOSATKA Ewelina Zofia: pozycja 6 DOMAGAŁA Artur Medard: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Targówek - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Barkocińska, ul. Bieżuńska, ul. Biruty, ul. Borzymowska, ul. św. Cecylii, ul. Chyrowska, ul. Cmentarna, ul. Cynowa, ul. Dalanowska, ul. Fragment, ul. A. Gajkowicza od nr 1 do nr 15, 17, 19, ul. Goławicka od nr 3 do nr 5, 1, 7, 9, 11, ul. Gorzykowska, ul. Gościeradowska, ul. Handlowa, ul. Hodowlana, ul. Horodelska, ul. Janinówka 14, od nr 1 do nr 47 nieparzyste, ul. H. Junkiewicz, ul. Kolonijna, ul. Kołowa, ul. T. Korzona od nr 1 do nr 117, ul. Kuflewska, ul. Kuniecka, ul. Lidzka, ul. 11-go Listopada 70, 70A, ul. Lusińska, ul. Miedza, ul. Mokra, ul. P. Mondriana, ul. Motycka, ul. Myszkowska, ul. Niwa, ul. Obwodowa, ul. Olgierda, ul. Orańska, ul. Orłowska, ul. M. Ossowskiego, ul. Oszmiańska, ul. Pińska, ul. Plantowa, ul. Płosa, ul. Podobna, ul. Poleska, ul. Prałatowska, ul. Praska, ul. Pratulińska, ul. Pszenna, ul. Radzymińska od nr 93 do nr 113, 121, 123, 126, 128, 140, 150, ul. Rajgrodzka, ul. II Rejonu AK, ul. Rembrandta, ul. Remiszewska, ul. Rogowska, ul. Rzeszowska, ul. ks. P. Skargi: od nr 4 do nr 7, 9, 11, od nr 56 do nr 72, ul. Smoleńska, ul. Stojanowska, ul. J. Szczepanika, ul. Świdnicka, ul. Święciańska, ul. Tykocińska, ul. Unicka, ul. J. Vermeera, ul. Wejherowska, ul. Węgrowska, ul. św. Wincentego od nr 14 do nr 32, od nr 38 do nr 84, ul. Witebska, ul. Złotopolska od nr 1 do nr 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: BITTEL Andrzej: pozycja 1 GRABOWSKI Andrzej Jerzy: pozycja 2 SROCZYŃSKA Magdalena Barbara: pozycja 3 PORYCKA Agnieszka: pozycja 4 SZYMUL Sylwia Małgorzata: pozycja 5 PASTUCHA Agnieszka: pozycja 6 GŁOWACKI Mariusz Rafał: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KRÓLIKOWSKI Cezary Jacek: pozycja 1 KOSMALSKI Michał: pozycja 2 OSÓWNIAK Wojciech Andrzej: pozycja 3 ELAS Marek Leszek: pozycja 4 ANYSZEWSKA Urszula Franciszka: pozycja 5 KARCZEWSKA Beata: pozycja 6 JAKUBOWSKA-DZIK Marta Martyna: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: SZAJKOWSKI Bartosz Sławomir: pozycja 1 RUCYK Justyna Katarzyna: pozycja 2 RUTKOWSKA Monika: pozycja 3 PRZYBYŁA-KOWALSKA Christine Maria: pozycja 4 IWAŃSKI Michał Piotr: pozycja 5 BURKACKI Mariusz Janusz: pozycja 6 KILJAŃCZYK Joanna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY BRÓDNA, TARGÓWKA, ZACISZA: KWIATKOWSKA Małgorzata Izabela: pozycja 1 GAJEWSKI Zbigniew Franciszek: pozycja 2 RODZIEWICZ Grażyna Teresa: pozycja 3 BORAKOWSKI Maks Filip: pozycja 4 KOWALSKI Artur Janusz: pozycja 5 WAWRYK Dorota Małgorzata: pozycja 6 MACIEJCZUK Kamil Jan: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Targówek - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Bartnicza, ul. Baryczków, ul. Bazyliańska, ul. Bolesławicka, ul. Budowlana, ul. Goworowska, ul. św. Hieronima od nr 2 do nr 6, 8, 9, ul. Jarosławska, ul. Julianowska, ul. Kiejstuta, ul. Krakusa, ul. Krzywińska, ul. Kurpiowska, ul. Liwska, ul. Łąkocińska, ul. Łabiszyńska 21A, 21AF, 23, 23A, 23F, ul. Majowa, ul. Myszyniecka, ul. Nadwiślańska, ul. Niemeńska, ul. Nieszawska, ul. św. J. Odrowąża, ul. M. K. Ogińskiego 1, 1A, 3, od nr 5 do nr 7A, od nr 9 do nr 11, 13, 14, 18, od nr 22A do nr 22E, 24, 28, 30, ul. Oliwska, ul. Palestyńska, ul. Poborzańska 2, 4, 7, 8, 9, 9B, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 41, 43, 43A, 45, 45A, ul. Pożarowa od nr 3 do nr 3B, ul. Rembielińska 15, 17, 19, 21A, 23, ul. Siedzibna, ul. Skrajna, ul. Słubicka, ul. Staniewicka, ul. Suwalska od nr 3 do nr 6, od nr 8 do nr 10, 15, ul. W. Syrokomli 1A, 2, 5, 5D, 7/13, 8, 10, 15/19, od nr 21 do nr 25, od nr 27 do nr 29B, od nr 31 do nr 31B, 35, 37B, od nr 39 do nr 39B, ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Toruńska od nr 52 do nr 84 parzyste, 92, ul. Warszawski Świt, ul. Wybrańska, ul. P. Wysockiego 2, 4, 5, 6A, 6D, od nr 8 do nr 9B, 11, od nr 14 do nr 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 32A, 44, 45, 47, ul. Zagraniczna, ul. Żytomierska. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WASZCZAK Marek Andrzej: pozycja 1 GOLEC Grzegorz Piotr: pozycja 2 MOKRZANOWSKA Anna Zofia: pozycja 3 DASZEWSKA Małgorzata: pozycja 4 IZYDORCZYK Adrian: pozycja 5 ŁOSIEWICZ Jadwiga Marianna: pozycja 6 BUKOWSKI Andrzej Marcin: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MISZEWSKI Krzysztof Marcin: pozycja 1 MIŚKIEWICZ Jolanta: pozycja 2 KRAKOWSKA Marzena Iwona: pozycja 3 KORDOWIAK-ZDUNEK Katarzyna Ewa: pozycja 4 PIETRASZEK Mariusz: pozycja 5 MIZIOŁEK Mateusz Jakub: pozycja 6 KALINOWSKA Katarzyna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY BRÓDNA, TARGÓWKA, ZACISZA: WINTER Bożena: pozycja 1 NAWROCKA Iwona: pozycja 2 AMBROZIAK Renata: pozycja 3 PACHNOWSKI Adam Janusz: pozycja 4 BIEŻAŃSKI Marek Jan: pozycja 5 SŁODKOWSKA Bożena: pozycja 6 RUCIŃSKI Marek Sławomir: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA TARGÓWKA - AKTYWNI MIESZKAŃCY BRÓDNA, ZACISZA I TARGÓWKA: PACHOLCZYK-MODZELEWSKA Agnieszka Małgorzata: pozycja 1 JEZNACH Dariusz Tomasz: pozycja 2 PAWELEC Iwona Małgorzata: pozycja 3 ZEMBROWSKI Hubert Zbigniew: pozycja 4 WOZIŃSKA Anna Katarzyna: pozycja 5 ALBRECHT Paweł Witold: pozycja 6 GRYCZKO Renata Helena: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Targówek - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 34 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Balkonowa, ul. Simóna Bolívara, ul. Chodecka od nr 1 do nr 6A, 8, ul. F. Groëra, ul. L. Kondratowicza 2, od nr 4 do nr 4C, 18, 22, 37, 41, 43, 45, ul. Krasiczyńska 2, 3, od nr 5 do nr 11, 13, ul. Malborska od nr 1 do nr 16F, ul. Na Grobli, ul. Rembielińska od nr 2 do nr 10C, od nr 12 do nr 14, 20, od nr 24 do nr 24A, od nr 28 do nr 28D, ul. W. Tokarza, ul. św. Wincentego 87, 89, 92, 110, 112, 114, ul. Wyszogrodzka od nr 1 do nr 8, ul. Wyszogrodzka 10, 12, 14, 16, ul. Zielone Zacisze, ul. Żuromińska od nr 1 do nr 19 nieparzyste, parzyste od 2 do 16. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: BORCZYŃSKA Marta: pozycja 1 DĄBROWSKI Andrzej: pozycja 2 MATYSZCZUK Marta: pozycja 3 PADZIK Teresa: pozycja 4 DRABIK Adam: pozycja 5 MAŚLAK Ewa Teresa: pozycja 6 GRZYBOWSKI Zbigniew: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: LASOTA Rafał Dominik: pozycja 1 KOCJAN Piotr Jakub: pozycja 2 RYBCZYŃSKA Monika: pozycja 3 ROKITNICKA Sylwia Anna: pozycja 4 DĘBOWSKA Ewelina: pozycja 5 GARNEK Jarosław: pozycja 6 GÓRSKI Mariusz Grzegorz: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JAMIŃSKI Michał Aleksander: pozycja 1 WYCZÓŁKOWSKA Aneta: pozycja 2 ZĄBKOWSKA Wanda: pozycja 3 BOJCZEW Piotr Jan: pozycja 4 LEWANDOWSKI Zbigniew Mirosław: pozycja 5 GODLEWSKA Agnieszka Ewa: pozycja 6 ZIÓŁKOWSKA Edyta Agnieszka: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY BRÓDNA, TARGÓWKA, ZACISZA: ŻARNECKI Jerzy: pozycja 1 ANTONIEWICZ Mariusz Piotr: pozycja 2 SKRZECZ Patrycja Teresa: pozycja 3 ZAWADKA Adam Andrzej: pozycja 4 MAŁACHOWSKI Tadeusz Adam: pozycja 5 KANIECKA Jolanta: pozycja 6 POTRZEBOWSKA Justyna Izabela: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA TARGÓWKA - AKTYWNI MIESZKAŃCY BRÓDNA, ZACISZA I TARGÓWKA: DROGOSIEWICZ Aleksandra Anna: pozycja 1 RAWICZ Przemysław Piotr: pozycja 2 SZPYT Danuta Franciszka: pozycja 3 MĘŻYK Marcin Jarosław: pozycja 4 MODZELEWSKA-KACZMAREK Aleksandra: pozycja 5 RYMSKI Adam Artur: pozycja 6



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Targówek - okręg numer 5

W okręgu nr 5 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Chodecka od nr 9 do nr 21, ul. Głębocka: od nr 3 do 15A, ul. L. Kondratowicza: 8, 11, 13, 15, 17, 19, 23A, od nr 25A do nr 25F, 27, 29, 29A, 31, 59, od nr 61 do nr 61B, od nr 63 do nr 63C, od nr 65 do nr 65F, ul. A. Kowalskiego, ul. Krasnobrodzka, ul. Łabiszyńska bez 21A, 21AF, 23, 23A, 23F, ul. Łojewska, ul. Osiedlowa, ul. Ostródzka od nr 2 do nr 48 parzyste, od nr 1 do nr 51 nieparzyste, ul. Przy Grodzisku, ul. Rzepichy, ul. Suwalska od nr 11 do nr 13, od nr 16, ul. Turmoncka, ul. św. Wincentego od nr 120 do nr 128G parzyste, 130. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SOSNOWSKA Edyta: pozycja 1 BRUSZEWSKI Paweł: pozycja 2 KRÓL Agnieszka Przemysława: pozycja 3 SROCZYŃSKI Marcin Piotr: pozycja 4 CZARNECKA Klaudyna Monika: pozycja 5 STASZEWSKI Jerzy: pozycja 6 WĄSIK Jakub: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KUROPATWA Wiktoria: pozycja 1 SZYNKIEWICZ Tomasz Paweł: pozycja 2 TOMASZEWSKA Ewa Irena: pozycja 3 GOŁĘBIEWSKI Dariusz Bogusław: pozycja 4 SAWICKI Adam: pozycja 5 BECH Agnieszka Sylwia: pozycja 6 MISIEJKO Elżbieta Izabella: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MROCZEK Joanna: pozycja 1 CIASTEK Jadwiga: pozycja 2 KUTNIEWSKI Łukasz Piotr: pozycja 3 BIELCZENKO Adrian Władysław: pozycja 4 WISZNIA Marta Justyna: pozycja 5 STRANIANEK Sebastian Ludowit: pozycja 6 KRASA Edyta: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY BRÓDNA, TARGÓWKA, ZACISZA: DUCZMAN Jacek: pozycja 1 BOBROWSKI Zygmunt: pozycja 2 BARYCZKA Zofia Teresa: pozycja 3 KŁODA Maria Teresa: pozycja 4 GRODZICKI Wiesław: pozycja 5 SĘK Beata: pozycja 6 PIETRUSZKA Małgorzata Ewa: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA TARGÓWKA - AKTYWNI MIESZKAŃCY BRÓDNA, ZACISZA I TARGÓWKA: JANKOWSKI Bernard Damian: pozycja 1 WOJSZ Katarzyna: pozycja 2 BIELSKI Krzysztof Marian: pozycja 3 MOLSKA Elżbieta Maria: pozycja 4 DYBOWSKA Jolanta Zofia: pozycja 5 KRZYCZKOWSKI Mariusz Marek: pozycja 6 SOBCZYK Łukasz: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursus - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Mariana Keniga: od 1 do 8, 10, 12, 16, 18, 20 od 11 do 17 nieparzyste, ul. Królów Polskich: cała, ul. Magnacka: cała, ul. Orląt Lwowskich: od 22 do 56 parzyste, 31, od 60 do 68 parzyste, ul. Warszawska: 15, 17, od 25 do 33 nieparzyste, od 37 do 51 nieparzyste, od 55 do 61 nieparzyste, od 58 do 66 parzyste, ul. Władysława Hermana: cała, ul. Stanisława Wojciechowskiego: 32, od 34 do 37, 39, 40 do 56 parzyste, 45, 61, 67, ul. Zagłoby: od 2 do 6 parzyste, 9, 10, od 13 do 25 nieparzyste, 18, 20, od 29 do 37 nieparzyste,. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: PUCHALSKI Grzegorz Ryszard: pozycja 1 MUCHA Marek: pozycja 2 ŻMUDA Julia: pozycja 3 WALO Leszek Jan: pozycja 4 SKONIECZNA Krystyna: pozycja 5 SOBOTKA Alina Anna: pozycja 6 FĄK Paweł: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: WACHNICKA Aneta: pozycja 1 PEŁKA Piotr Sławomir: pozycja 2 ŁĄCZYKOWSKA Magdalena Danuta: pozycja 3 LESIAK Jacek: pozycja 4 LIPSKI Kamil Marek: pozycja 5 DOWNAROWICZ Małgorzata: pozycja 6 PARAFINIUK Paweł Mariusz: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE W URSUSIE: KOPCIŃSKA Wanda: pozycja 1 TOBIASZ Grzegorz: pozycja 2 MAZUREK Marzena Edyta: pozycja 3 KRAŚNIEWICZ Dariusz Jan: pozycja 4 JEDLIŃSKA Iga Elżbieta: pozycja 5 KOCENKA Karolina: pozycja 6 KRAS Wiesław: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY BEZPIECZNY I ZIELONY URSUS: CZURYŁO Aneta Katarzyna: pozycja 1 SOBIECH Mikołaj Beniamin: pozycja 2 KOMAROWSKA Karolina Agata: pozycja 3 DRAUS Kornel Łukasz: pozycja 4 KUJAWSKA Dorota Ewelina: pozycja 5 ROETHEL Albert: pozycja 6 CIEŚLIK Piotr Radosław: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursus - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Aktorska: cała, ul. Balicka: cała, ul. Władysława Bełzy: cała, ul. Biernata z Lublina: cała, ul. Bolesława Krzywoustego: cała, ul. Bolesława Śmiałego: cała, ul. Królowej Bony: cała, ul. Józefa Czechowicza: cała, ul. Czerwona Droga: cała, ul. Dyrekcyjna: cała, ul. Mariana Falskiego: cała, ul. Faraona: cała, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego: czała, ul. Władysława Jana Grabskiego: cała, ul. Edwarda Habicha: cała, ul. Tadeusza Hennela: cała, ul. Henryka I Brodatego: cała, ul. Henryka II Pobożnego: cała, ul. Henryka IV Probusa: cała, ul. Herbu Oksza: cała, ul. Jesienna: cała, ul. Wincentego Kadłubka: cała, ul. Kazimierza Jagiellończyka: cała, ul. Kazimierza Odnowiciela: cała, ul. Kazimierza Sprawiedliwego: cała, ul. Kompanii AK "Goplana": cała, ul. Konotopska: cała, ul. Koronacyjna: cała, ul. Lalki: cała, ul. Leszka Białego: cała, ul. Leszka Czarnego: cała, ul. Lipiec Reymontowskich: cała, ul. Listopadowa: cała, ul. Mieszka Starego: cała, ul. Ogniowa: cała, ul. Orląt Lwowskich: od 2 do 8 parzyste, od 14 do 18 parzyste, ul. Orłów Piastowskich: cała, ul. Piechoty Wybranieckiej: cała, ul. Pl. Czerwca 1976 roku: cała, ul. Posag 7 Panien: cała, ul. Przejazdowa: cała, ul. Przemysława II: cała, ul. Quo Vadis: cała, ul. Barbary Radziwiłłówny: cała, ul. Elżbiety Rakuszanki: cała, ul. Silnikowa: cała, ul. Siłaczki: cała, ul. Stanisława Leszczyńskiego: cała, ul. Śmigielska: cała, ul. Karola Taylora: cała, ul. Traktorzystów: cała, ul. Warszawska: 24, 28, 30A, 32, od 36 do 44B parzyste, od 50 do 54 parzyste, ul. Władysława Jagiełły: cała, ul. Władysława Laskonogiego: cała, ul. Stanisława Wojciechowskiego: od 4 do 12, od 15 do 17, od 19 do 29, 31, ul. Wolności: cała, ul. Zaczarowanej Dorożki: cała, ul. Zagłoby: od 1 do 7 nieparzyste, ul. Zielonej Gęsi: cała, ul. Zygmunta Augusta: cała,. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SMERECZYŃSKI Paweł Roman: pozycja 1 WŁODARCZYK Rafał Patryk: pozycja 2 GOŚCICKA Zofia: pozycja 3 MAZURKIEWICZ Ryszard: pozycja 4 JAKUTOWICZ Monika Katarzyna: pozycja 5 FRYSZ Antonina Weronika: pozycja 6 MALINOWSKI Leszek Wacław: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KURZYŃSKA Magdalena Paulina: pozycja 1 JAKACZYŃSKI Maciej Rafał: pozycja 2 KORZENIEWSKI Adrian: pozycja 3 CHEŁKOWSKA Ilona Zofia: pozycja 4 RYNIO Alan: pozycja 5 PRZESŁAW Janina: pozycja 6 KARCZEWSKI Maciej: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE W URSUSIE: CHMIELEWSKI Adam: pozycja 1 BARTOSIŃSKI Grzegorz Leszek: pozycja 2 JARZĘBAK Irena Anna: pozycja 3 KLEPACKA Anna Maria: pozycja 4 KALETA Michał Paweł: pozycja 5 LIPKA Grzegorz Krzysztof: pozycja 6 KAŁUŻNA Anna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY BEZPIECZNY I ZIELONY URSUS: DAUKSZEWICZ Krzysztof: pozycja 1 SOWIŃSKA Karolina Magdalena: pozycja 2 TARABASZ Damian: pozycja 3 ŻABICKA Joanna Monika: pozycja 4 DZIUBAK Marcin: pozycja 5 TRĘBSKA Agata Maria: pozycja 6 MROCZEK Michał Marek: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursus - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Franciszka Adolfa Achera: cała, ul. Karola Adamieckiego: cała, ul. Aleje Jerozolimskie: 226, 226A, 232, 232A, 234, 235, 236, 237A, 245, ul. Apartamentowa: cała, ul. Badylarska: 28, 28A, 30, ul. Balbinki: 1, 2, 4, 6, 8, ul. Władysława Bandurskiego: cała, ul. Baranowska: cała, ul. Stanisława Bodycha: 12, 14, 18, ul. Bohaterów Warszawy: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, ul. Braterstwa Broni: cała, ul. Jana Brzechwy: cała, ul. Józefa Chełmońskiego: cała, ul. Cierlicka: cała, ul. Płk. Stanisława Dąbka: cała, ul. Dzieci Warszawy: 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11J, 13, 15, 15B, 15C, 15D, 15E, 17, 17C, 17D, 18, 19, 20, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 21J, 21K, 21M, 21N, 21O, 21S, 21T, 21U, 21W, 22, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 40B, 40C, 41, 41A, 41B, 41C, 41H, 42, 42A, 43, 44, 45, 46, 49, 49A, 50, 50A, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 55A, 56, 58, 60, ul. Konińska: cała, ul. Tadeusza Kościuszki: cała, ul. Legnicka: cała, ul. 1 Maja: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, ul. Zofii Moraczewskiej od 5 do 9A nieparzyste, ul. Nowotyska: cała, ul. Obrońców Helu: 1, 2, ul. Henryka Opieńskiego: cała, ul. Orderu Uśmiechu: cała, ul. Plutonu AK "Torpedy": cała, ul. Poczty Gdańskiej: cała, ul. Przerwana: cała, ul. Przy Forcie: cała, ul. Rakietników: cała, ul. Rawska: cała, ul. Henryka Rodakowskiego: cała, ul. Rydzyńska: cała, ul. Rynkowa: cała, ul. Ryżowa: cała (bez nr 48) , ul. Skoroszewska: od nr 1 do nr 4, od nr 6 do nr 10, ul. Walerego Sławka: 2, 3/5, 4, 6, 8, 9, ul. Jana Marcina Szancera: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. Świętej Rodziny: cała, ul. Tomcia Palucha: 1, 3, 5, 7, ul. Stefanii Wilczyńskiej od 3 do 9A nieparzyste, ul. Wiosny Ludów: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13A, 13B, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71A, 73, 75, 77, 79B, ul. Zakątek: cała, ul. Zielonogórska: cała, ul. Żywiecka : cała,. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: DRATKIEWICZ Stanisław Krzysztof: pozycja 1 ROGAL Ryszard Leon: pozycja 2 RAKOCZY Anna Emanuela: pozycja 3 STĘPNIAK Łukasz Kamil: pozycja 4 KOMÓR Monika Ewa: pozycja 5 SUSKI Dariusz Michał: pozycja 6 ŁAPO Weronika: pozycja 7 SMERECZYŃSKI Mikołaj Jan: pozycja 8 KRÓLAK Elżbieta: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: FALISZEWSKI Robert Rafał: pozycja 1 MARKOWSKI Kazimierz Szczepan: pozycja 2 WIĘCKOWSKA Aleksandra Maria: pozycja 3 MISZKIEWICZ Maria Małgorzata: pozycja 4 GĘDZIOROWSKI Włodzimierz: pozycja 5 NIŻEWSKA Kinga Maria: pozycja 6 GRZĘDA Marcin Damian: pozycja 7 MAJ Agnieszka: pozycja 8 KACPRZYK Dawid: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE W URSUSIE: KRZEMIEŃ Wiesław: pozycja 1 LEWANDOWSKA Anna Hanna: pozycja 2 ADAMUS Piotr Igor: pozycja 3 CEGIEŁKA Krzysztof: pozycja 4 GAJEWSKA Agnieszka: pozycja 5 HENTKA Joanna Katarzyna: pozycja 6 INDRA Anna Arleta: pozycja 7 SZYMAŃCZAK Barbara Alicja: pozycja 8 CHWAŁEK Piotr: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY BEZPIECZNY I ZIELONY URSUS: SULEWSKI Jacek Tadeusz: pozycja 1 SZMAGAJ Michał Maria: pozycja 2 SOBCZAK Jarosław Eugeniusz: pozycja 3 DULAS Julia Aleksandra: pozycja 4 JASTRZĘBSKA Diana Jadwiga: pozycja 5 SOWIŃSKA Patrycja Joanna: pozycja 6 SOBAŃSKI Robert Paweł: pozycja 7 DAUKSZEWICZ Patrycja: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursus - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 32 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Władysława Bieńczaka: cała, ul. Stanisława Bodycha: 44, 48, 50, 52, 52A, 54, 54B, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68A, 68B, 70, 70A, 78, 80, 82, 86, : ul. Grocholicka: cała, ul. Falentyńska: cała, ul. Kaczorowska: cała, ul. Kajetańska: cała, ul. Kompanii AK "Kordian": cała, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej: cała, ul. Mariana Krawczyka: cała, ul. Jerzego Michałowicza: cała, ul. Ochocka: cała, ul. Piastowska: cała, ul. Piskorska: cała, ul. Prażmowska: cała, ul. Regulska, od nr 1 do nr 62, i nr 64, nr 64B, ul. Słupska: cała, ul. Andrzeja Szomańskiego: cała, ul. Wysoczyńska: cała, Jerzego i Władysławy Włoczewskich: cała, ul. Zygmunta Markerta: cała, ul. II Armii Wojska Polskiego: cała, ul. Aleja Bzów: cała, ul. Stanisława Bodycha: 32, 32C, 34B, 36, 38, 42, 46, 46A, ul. Michała Drzymały: cała, ul. Józefa Chmiela: cała, ul. Prawnicza: cała, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, ul. Henryka Melcera-Szczawińskiego: cała, ul. Kazimierza Pużaka: 4, ul. Robinii: cała, ul. Michała Spisaka: cała, ul. Suchy Las: cała, ul. Żurawicka: cała, ul. Kolorowa: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, , ul. Malinowa: cała, ul. Plac 1905 Roku: cały, ul. Nurzyńska: cała, ul. Kazimierza Pużaka: 2, 3, 5, 7, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego: 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5E, 5G, 5I, 5J, 5K, 5L, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, ul. Tomcia Palucha: 35, 37, 39, ul. Bernarda Wapowskiego: cała ul. Stanisława Bodycha: 92, 92B, 94, 94A, 94B, 94C, 102, 102A, 104, 106A, 110, 112, 118, ul. Górna Droga: cała, ul. Noworegulska: cała, ul. Regulska: 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69A, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80A, 80B, 82, 88, 88A, 88B, 90, ul. Rumiankowa: cała ul. Władysława Hassa: cała, ul. Kolorowa: 19, 24, 26, 28, ul. Tomcia Palucha: 25, 27, 27C, 29, 31, ul. Aleksandra Prystora: cała, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego: 3, 7, 9, ul. Starodęby: cała ul. Jacka i Agatki: cała, ul. Kolorowa: 1, 2, 3, 4, 6, ul. Obrońców Helu: od nr 3 do nr 7, ul. Tomcia Palucha: 2, 2A, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19B, 19C, 21A, 21E, 21G, ul. Walerego Sławka: 11, 13, 15, ul. Skoroszewska: 5, 5A, 5B, 5C, 11, 12, 12E, 12F, 14A, 14E, 18, 20, 20A, 22, 22A, 24, 24A, 26, 26A, ul. Gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego: cała, ul. Ryżowa: 48,. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: GRYLAK Dariusz Sławomir: pozycja 1 NEJMAN Łukasz Krzysztof: pozycja 2 OSIŃSKI Michał Krzysztof: pozycja 3 CHODOROWICZ Grażyna Renata: pozycja 4 DOBCZYŃSKI Jerzy Marian: pozycja 5 RUDAŚ Krzysztof Jarosław: pozycja 6 BUDNIK Jadwiga Janina: pozycja 7 HORN Katarzyna Urszula: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PASTOR Dariusz: pozycja 1 TOKARSKA Joanna: pozycja 2 WOLSKI Piotr: pozycja 3 PASIM-KARAŚ Barbara Wanda: pozycja 4 PIETRZYK Jacek Mieczysław: pozycja 5 ROSIŃSKI Tadeusz: pozycja 6 DUCH Emil: pozycja 7 KESSLER Katarzyna: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE W URSUSIE: DILIS Paweł Piotr: pozycja 1 STERNIK Kazimierz: pozycja 2 DĄBROWSKI Tomasz Zbigniew: pozycja 3 KRZEMIEŃ Alan Oskar: pozycja 4 OLEJARCZYK Iwona Bogumiła: pozycja 5 GROMEK Izabela: pozycja 6 DURKA Wiktoria: pozycja 7 KOŁACZEK Agnieszka Elżbieta: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY BEZPIECZNY I ZIELONY URSUS: BĄKOWSKI Karol Olaf: pozycja 1 SUTYNIEC Michał Paweł: pozycja 2 POPIS Weronika Anna: pozycja 3 STANIEC Agnieszka Maria: pozycja 4 GRUSZKA Barbara: pozycja 5 PRUSZYŃSKI Grzegorz: pozycja 6 TRUSZKOWSKA Agata: pozycja 7 BUGAJ Artur Robert: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursynów - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Achillesa: cała, ul. Akustyczna: cała, ul. Albatrosów: cała, ul. Alternatywy: nieparzyste 1 - 7 , ul. H. Arctowskiego: cała, ul. Baletowa: cała, ul. Barwna: 8, ul. Bażancia: cała, ul. Bekasów: cała, ul. Białej Wody: cała, ul. Białogońska: cała, ul. Białozora: cała, ul. Bociania: cała, ul. Bogatki: cała, ul. Bokserska: strona nieparzysta, ul. Buszycka: cała, ul. Chodzonego: cała, ul. Chóralna: cała, ul. J. Cybisa: cała, ul. Cymbalistów: cała, ul. Cyrhli: cała, ul. Czapli: cała, ul. ks. K. Czarkowskiego: cała, ul. Czempińska: cała, ul. Czerwonych Wierchów: cała, ul. Czterech Wiatrów: cała, ul. Czysta: cała, ul. Dawidowska: cała, ul. Drumli: cała, ul. Drzemlika: cała, ul. Dumki: cała, ul. X. Dunikowskiego: cała, ul. Dzierzby: cała, ul. Dźwiękowa: cała, ul. Fanfarowa: cała, ul. Farbiarska: cała, ul. Flamenco: cała, ul. Fokstrota: cała, ul. Fortepianowa: cała, ul. Gajdy: cała, ul. Galopu: cała, ul. Garłaczy: cała, ul. Gawota: cała, ul. Giewont: cała, ul. Głęboka: cała, ul. Głuszca: cała, ul. Gogolińska: cała, ul. Goryczkowa: cała, ul. Gromowładna: cała, Gruchacza: cała, ul. Grzywaczy: cała, ul. Gżegżółki: cała, ul. Harendy: cała, ul. Harmonii: cała, ul. Hołubcowa: cała, ul. Ibisa: cała, ul. Indycza: cała, ul. Jagielska: cała, ul. A. Janowskiego: cała, ul. Jarząbków: cała, ul. Jaskółcza: cała, ul. Jastrzębia: cała, ul. Jemiołuszki: cała, ul. Jerzyka: cała, ul. Jeziorki: cała, ul. Jurajska: cała, ul. Kadryla: cała, ul. Kajakowa: cała, ul. Kanarkowa: cała, ul. Kapeli: cała, ul. Karczunkowska: cała, ul. Karmazynowa: cała, ul. Karnawał: cała, ul. Katarynki: cała, ul. Kądziołeczki: cała, ul. Klarnecistów: cała, ul. Klubowa: cała, ul. Kłobucka: cała, ul. Kobuza: cała, ul. Kobzy: cała, ul. Kogucia: cała, ul. Kolbaczewska: cała, ul. św. M. Kolbego: cała, ul. Kolibrów: cała, ul. Kondracka: cała, ul. H. Koprowskiego: cała, ul. Kormoranów: cała, ul. Korowodu: cała, ul. A. Kostki Napierskiego: cała, ul. Kotylion: cała, ul. Kórnicka: cała, ul. Kraski: cała, ul. Krasnowolska: cała, ul. Krzesanego: cała, ul. Kujawiaka: cała, ul. Kukułki: cała, ul. Kurantów: cała, ul. Kurkowa: cała, ul. Kuropatwy: strona parzysta, ul. M. Lalewicza: cała, ul. Lambady: cała, ul. Lelka: cała, ul. Leśna: cała, ul. Liptowska: cała, ul. Litworowa: cała, ul. Ludwinowska: cała, ul. Łagiewnicka: cała, ul. Łączyny: cała, ul. Ługi: cała, ul. F. Łukaszczyka: cała, ul. Magury: cała, ul. Makolągwy: cała, ul. T. Makowskiego: cała, ul. Marabuta: cała, ul. Maryli: cała, ul. Maślaków: cała, ul. Mazura: cała, ul. Z. Mączeńskiego: cała, ul. Menueta: cała, ul. Mewy: cała, ul. Modraszki: cała, ul. J. Mortkowicza: cała, ul. Muchomora: cała, ul. Muzyczna: cała, ul. Mysikrólika: cała, ul. Nawłocka: cała, ul. Nowy Służewiec: cała, ul. Oberka: cała, ul. Olczyska: cała, ul. Orfeusza: cała, ul. Organistów: cała, ul. Orkiszowa: cała, ul. Ornak: cała, ul. Osmańska: cała, ul. Otomańska: cała, ul. Papuzia: cała, ul. Pelikanów: cała, ul. Perkoza: cała, ul. Perlicza: cała, ul. Piecuszka: cała, ul. Pieskowa Skała: cała, ul. Pięciu Stawów: cała, ul. RTM. W. Pileckiego: nieparzysta od 61 do 91, 99 i od 107 do 111, ul. Pilotów: cała, ul. Piruet: cała, ul. Plac Farmacji: cała, ul. Pląsy: cała, ul. F. Płaskowickiej: 44, 46, ul. Podolszyńska: cała, ul. Poduchowna: cała, ul. Poleczki: cała, ul. Polki: cała, ul. Poloneza: cała, ul. Pozytywki: cała, ul. Półksiężyca: cała, ul. Prawdziwka: cała, ul. Puchaczy: cała, ul. Puchalska: cała, ul. Puławska: od 266 do 623, ul. Pustułeczki: cała, ul. Puzonistów: cała, ul. Pyrska: cała, ul. Pyszniańska: cała, ul. Rajskich Ptaków: cała, ul. Raniuszka: cała, ul. Rataja: cała, ul. M. Rejewskiego: cała, ul. W. K. Roentgena: strona nieparzysta od 23 do końca, strona parzysta cała, ul. Rolna: cała, ul. E. Romera: 19, ul. Roztoki: cała, ul. Rumby: cała, ul. Rybitwy: cała, ul. Rydzowa: 1, ul. Rysy: cała, ul. Rytmiczna: cała, ul. Salsy: cała, ul. Samby: cała, ul. Samsonowska: cała, ul. Sarabandy: cała, ul. 6 Sierpnia: cała, ul. Słonki: cała, ul. Solistów: cała, ul. Sójki: cała, ul. Sporna: cała, ul. Synogarlicy: cała, ul. Sztajerka: cała, ul. Szumiąca: cała, ul. Średzka: cała, ul. Taborowa, cała, ul. Taneczna: cała, ul. Tango: cała, ul. Tramblanki: cała, ul. Transportowców: cała, ul. Trele: cała, ul. Trombity: cała, ul. Trufle: cała, ul. Tukana: cała, ul. Turkawki: cała, ul. Tyrolska: cała, ul. Uhrocie: cała, ul. Waksmundzka: cała, ul. Walczyka: cała, ul. Wantule: cała, ul. Wędrowców: cała, ul. Wodzirejów: cała, ul. Wyczółki: cała, ul. Zaporoska: cała, ul. Zatorze: cała, ul. Zgorzalska: cała, ul. Zięby: cała, ul. Zimorodka: cała, ul. Złoty Potok: cała, ul. Żołny: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: RADZIWIŁŁ Karol Roman: pozycja 1 KRECZMAŃSKI Sławomir Mateusz: pozycja 2 KUCZYŃSKA Irena: pozycja 3 CZYRKOWSKI Henryk: pozycja 4 FREJ Marta Patrycja: pozycja 5 WITKOWSKA Adela Wanda: pozycja 6 ANDRUSIEWICZ Czesław Mirosław: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: PLOCH Bartosz: pozycja 1 LUBACZ Violetta Joanna: pozycja 2 PAWELCZYK Aleksandra: pozycja 3 PODLEWSKA Zuzanna Ida: pozycja 4 FOJT Maciej Eugeniusz: pozycja 5 KURCZYŃSKA Nicole Ewa: pozycja 6 GIBASIEWICZ Marek Aleksander: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MIODUSZEWSKA Karolina Anna: pozycja 1 GÓRNA Olga: pozycja 2 BARTOSIK Michał Walenty: pozycja 3 ROGATKO Andrzej Leszek: pozycja 4 BAKALARSKI Sławomir: pozycja 5 JASIŃSKI Dariusz Zenon: pozycja 6 ROZBICKA Agata Łucja: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA MIESZKAŃCÓW PROJEKT URSYNÓW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA: ŚWIĄTKOWSKI Piotr Krzysztof: pozycja 1 PIEŃKOSZ Piotr: pozycja 2 WIT Dariusz: pozycja 3 BORKOWSKA Jolanta: pozycja 4 PIOTROWSKA Elżbieta Ewa: pozycja 5 KUDYBA Tomasz Jakub: pozycja 6 WAJSZCZUK Jolanta Dorota: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY URSYNÓW POLSKA 2050: NOWOCIEŃ Paweł Stanisław: pozycja 1 DZIEDZIC Arkadiusz Jacek: pozycja 2 LENARCZYK Leszek: pozycja 3 KOZŁOWSKA Katarzyna: pozycja 4 ROGOZIŃSKA Agnieszka Wioletta: pozycja 5 ZAWGORODNY Sergiusz: pozycja 6 ZIENTARA Marzena Anna: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursynów - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. Komisji Edukacji Narodowej: strona nieparzysta od 81 do 105 , strona parzysta od 84 do 98, al. J. Rodowicza "Anody": cała, ul. Anyżkowa: cała, ul. Arbuzowa: strona parzysta od 94 do 116, ul. Arkadowa: cała, ul. G. Bacewiczówny: cała, ul. B. Bartóka: cała, ul. D. Chłapowskiego: cała, ul. Ciszewskiego: strona parzysta, ul. Cynamonowa: strona nieparzysta od 41 do 47, ul. E. Dembowskiego: cała, ul. Dzwonnicza: cała, ul. Elegijna: cała, ul. Fort Służew: cała, ul. Fosa: cała, ul. S. Herbsta: cała, ul. B. Jastrzębowskiego: cała, ul. Koncertowa: cała, ul. Koński Jar: cała, ul. W. Lachmana: cała, ul. Nowoursynowska: strona parzysta od 164 do 180B, strona nieparzysta od 161 do 177, ul. Nutki: cała, ul. Okaryny: cała, ul. Pasaż Ursynowski: cała, ul. Paszkiewicza: cała, ul. Pięciolinii: cała, ul. Polinezyjska: cała, ul. Przy Grobli: strona nieparzysta, ul. Puszczyka: cała, ul. Renety: cała, ul. E. Romera: 4 i parzyste od 8 do 14, ul. Służby Polsce: cała, ul. O. Sosnowskiego: cała, ul. Stokłosy: cała, ul. W. Surowieckiego: cała, ul. Symfonii: cała, ul. Wiolinowa: cała, ul. Wokalna: cała, ul. Zamiany: cała, ul. Zaolziańska: cała, ul. J. Zaorskiego: cała, ul. W. Zawadowskiego: cała, ul. Związku Walki Młodych: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZADOWIAK Marcin Stefan: pozycja 1 TADLA Mateusz Jacek: pozycja 2 OLĘDZKI Leszek Andrzej: pozycja 3 KLUZKA Ewa Teresa: pozycja 4 ROZWARSKI Ryszard Jerzy: pozycja 5 GRODZKA Małgorzata: pozycja 6 SOKOLNICKA Barbara: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: WIECZOREK Jan Stanisław: pozycja 1 STARĘGA Justyna Monika: pozycja 2 STRZELBICKI Maciej: pozycja 3 CZARNECKA Anna: pozycja 4 PIWOWARCZYK Paweł: pozycja 5 WASILEWSKA Dorota Barbara: pozycja 6 TOMZIK Tomasz Ryszard: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KRASOWSKI Tomasz Wojciech: pozycja 1 SOBOTA Jan: pozycja 2 LEŚNIAK-KLENKIEWICZ Edyta Róża: pozycja 3 BIERNACKI Jakub: pozycja 4 SIKORSKA Alicja Maria: pozycja 5 JANKOWSKA Barbara Alicja: pozycja 6 KLUSEK Wiesław Józef: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA MIESZKAŃCÓW PROJEKT URSYNÓW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA: ANTOSIUK Piotr: pozycja 1 SULEJKO Tomasz Maciej: pozycja 2 TADEUSIAK-KUNCEWICZ Anna Wiesława: pozycja 3 SZOSTAK Michał Tomasz: pozycja 4 ANTOSZEWSKA Amanda Agata: pozycja 5 FREJ-CULEPA Agata Dorota: pozycja 6 BORZYM Bogusław Wojciech: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY URSYNÓW POLSKA 2050: LENARCZYK Paweł: pozycja 1 MIENIEWSKI Daniel: pozycja 2 CIARA Piotr Adam: pozycja 3 KARNOWSKA-WERNER Maria Helena: pozycja 4 LITWIN Sławomir: pozycja 5 GRODZKA Iwonna Anna: pozycja 6 DOMINIAK Agnieszka: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursynów - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. Komisji Edukacji Narodowej: strona nieparzysta od 47 do 61, ul. Alternatywy: 4, 6, ul. R. Amundsena: cała, ul. Atłasowa: cała, ul. Belgradzka: strona parzysta od 44 do 52 , ul. Braci Wagów: cała, ul. Dereniowa: cała, ul. B. Dybowskiego: cała, ul. I. Gandhi: strona nieparzysta od 9 do 35, ul. gminna: cała, ul. Hawajska: cała, ul. L. Hirszfelda: cała, ul. Jaworowa: cała, ul. Jedwabna: cała, ul. Kabacki Zakątek: cała, ul. S. Kazury: cała, ul. Koronkowa: cała, ul. E. Malinowskiego: cała, ul. Marca Polo: cała, ul. Meander: cała, ul. J. Miklaszewskiego: cała, ul. Moczydłowska: cała, ul. Muślinowa: cała, ul. Na Uboczu: cała, ul. Perkalowa: cała, ul. rtmiasto W. Pileckiego: strona parzysta od 104 do 132, ul. Polskie Drogi: cała, ul. Stryjeńskich: strona nieparzysta, ul. M. Szczuki: cała, ul. E. Warchałowskiego: cała, ul. J. Wasilkowskiego: cała, ul. Welurowa: cała, ul. Wełniana: cała, ul. Ziemska: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ROJEWSKI Mateusz Konrad: pozycja 1 POLAK Katarzyna Maria: pozycja 2 BRZOZOWSKA-OLEKSIAK Agnieszka Małgorzata: pozycja 3 RUCIŃSKA Wanda Maria: pozycja 4 MRÓZ Wojciech Sławomir: pozycja 5 JAŚKOWSKA Dorota Beata: pozycja 6 CHMIEL Marcin Paweł: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: SZOSTAK Michał Adrian: pozycja 1 GRONDEK Przemysław Artur: pozycja 2 NOWAK Marta Maria: pozycja 3 WIŚNIEWSKI Grzegorz Witold: pozycja 4 NAWACKA Monika Anna: pozycja 5 BOGUCKA Hanna Marlena: pozycja 6 PODLEWSKI Bartosz Roman: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ZIĘCIAK Ryszard Wawrzyniec: pozycja 1 KUPIECKA Halina Maria: pozycja 2 WÓJTOWICZ Grażyna: pozycja 3 SUCHECKI Bartosz Jan: pozycja 4 TROJNAR Bartosz Andrzej: pozycja 5 RACHUTA Krzysztof Amir: pozycja 6 BONISŁAWSKA Wiesława Regina: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA MIESZKAŃCÓW PROJEKT URSYNÓW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA: ANTOSIUK Maciej Krzysztof: pozycja 1 MACKIEWICZ Maciej Jan: pozycja 2 KOSSEK Bartłomiej Zbigniew: pozycja 3 PIEŃKOSZ Aleksandra: pozycja 4 GUTOWSKA Magdalena Antonina: pozycja 5 MARSZAŁEK Aleksandra Teresa: pozycja 6 KARCZEWSKI Piotr: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY URSYNÓW POLSKA 2050: NIEMYJSKA Katarzyna Małgorzata: pozycja 1 DĄBROWSKI Tomasz Jacek: pozycja 2 KRÓLIKOWSKI Lech Wojciech: pozycja 3 SCHNITZER Krzysztof Aleksander: pozycja 4 DANELCZYK Agnieszka Anna: pozycja 5 SZARSKA Ewa Jadwiga: pozycja 6 KRUKOWSKI Michał Szymon: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursynów - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 34 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. Komisji Edukacji Narodowej: strona parzysta od 36 do 56, ul. Arachidowa: cała, ul. Bajaderki: cała, ul. Belgradzka: 3 i strona parzysta od 4 do 22, ul. Benedykta Polaka: cała, ul. Bulwarowa: cała, ul. J. Ciszewskiego: strona nieparzysta od 1 do 9, ul. Cynamonowa: strona parzysta cała, strona nieparzysta od 1 do 21, ul. Z. Gęsickiego "Juno": cała, ul. M. Grzegorzewskiej: cała, ul. R. Gutta: cała, ul. Imbirowa: cała, ul. Kakaowa: cała, ul. pplk. S. Kiedacza: cała, ul. Kokosowa: cała, ul. S. Kopcińskiego: cała, ul. S. Kulczyńskiego: cała, ul. F. M. Lanciego: cała, ul. Lasek Brzozowy: cała, ul. Letniskowa: cała, ul. E. Lokajskiego: cała, ul. F. Magellana: cała, ul. Mandarynki: cała, ul. Migdałowa: cała, ul. Modelowa: cała, ul. Nowoursynowska: strona parzysta od 102 do 162J, nieparzysta od 85 do 153B, ul. Nugat: cała, ul. Pachnąca: cała, ul. Panoramiczna: cała, ul. Z. Pawlaczyka: cała, ul. B. Pietraszewicza "Lota": cała, ul. Pistacjowa: cała, ul. Przy Bażantarni: 3 i strona parzysta od 2 do 8D, ul. C. Przybylskiego: cała, ul. H. Raabego: cała, ul. Reprezentacyjna: cała, ul. J. Rosoła: strona nieparzysta od 19 do 63, strona parzysta od 20 do 58, ul. M. Sengera "Cichego": cała, ul. K. Sotta "Sokoła": cała, ul. P. E. Strzeleckiego: cała, ul. S. Szolc-Rogozińskiego: cała, ul. L. Teligi: cała, ul. Urwisko: cała, ul. Wesoła: cała, ul. Wrzosowisko: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: RYLSKA Barbara: pozycja 1 BUDZIŃSKI Roman Kazimierz: pozycja 2 ŚWIECKI Przemysław: pozycja 3 SZABLA Anna Aniela: pozycja 4 JAŚKOWSKI Przemysław Jarema: pozycja 5 STANISZEWSKA Dorota Stefania: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: OSOWSKI Michał Edwin: pozycja 1 MUSZYŃSKA Maria Wiktoria: pozycja 2 GOŹDZIKOWSKI Mateusz Wojciech: pozycja 3 RELUGA Aneta Helena: pozycja 4 MACIOSZEK Krystyna Ewa: pozycja 5 KUŚMIRSKI Jan Krzysztof: pozycja 6 SŁOWIK-PAWELEC Agnieszka: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: SIERADZ Tomasz: pozycja 1 SZYMAŃSKA Małgorzata Ewa: pozycja 2 DUBLA Jakub Jan: pozycja 3 WUTTKE-MISZCZAK Irena Małgorzata: pozycja 4 GALANT Łukasz: pozycja 5 ALBRECHT Marcin: pozycja 6 KIETLIŃSKA Mariola Elżbieta: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA MIESZKAŃCÓW PROJEKT URSYNÓW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA: POMIANOWSKI Antoni: pozycja 1 KAZIMIERCZUK Anna Dorota: pozycja 2 STARZYŃSKI Michał Jerzy: pozycja 3 MARKOWSKA Zofia Irena: pozycja 4 STAWROWSKA Daria: pozycja 5 KOZIKOWSKI Chrystian Andrzej: pozycja 6 JANOWSKA Jolanta: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY URSYNÓW POLSKA 2050: SKUBISZEWSKI Piotr Paweł: pozycja 1 DRECKI Roman Włodzimierz: pozycja 2 TURKIEWICZ Danuta Wanda: pozycja 3 SKRZYPCZYŃSKI Jakub Krzysztof: pozycja 4 MAJCHER-TELEON Agnieszka Małgorzata: pozycja 5 KRAWCZYK-DĘBIEC Ewa Małgorzata: pozycja 6 TIETZ Andrzej Tomasz: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Ursynów - okręg numer 5

W okręgu nr 5 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. Komisji Edukacji Narodowej: strona nieparzysta od 1 do 21, strona parzysta od 2 do 26, ul. płk. Z. Baló: cała, ul. Batystowa: cała, ul. Boczniaków: cała, ul. Boglarczyków: cała, ul. K. Borsuka: cała, ul. K. Bronikowskiego: cała, ul. Cichej Wody: cała, ul. S. Dembego: cała, ul. Ekologiczna: cała, ul. Elegancka: cała, ul. Gąsek: strona nieparzysta bez nr 5, 5A, 5B, 57, 79, 81, ul. Gronostaja: cała, ul. J. Iwanowa-Szajnowicza: cała, ul. Jeża: cała, ul. K. Jeżewskiego: strona nieparzysta, ul. Kabacka: cała, ul. Kabacki Dukt: cała, ul. J. Kiepury: cała, ul. Koźlaków: cała, ul. Kretonowa: cała, ul. T. Kulisiewicza: cała, ul. Kuny: cała, ul. Lisi Jar: cała, ul. W. Małcużyńskiego: cała, ul. Małej Łąki: cała, ul. R. Mielczarskiego: cała, ul. Na Przyzbie: cała, ul. Nad Wąwozem: cała, ul. Nowoczesna: cała, ul. Nowoursynowska: od 2 do 82, ul. Plakatowa: cała, ul. Pod Lipą: cała, ul. Pod Strzechą: cała, ul. Podgrzybków: cała, ul. Polnej Róży: cała, ul. Przy Bażantarni: od 10 do 13, ul. Relaksowa: cała, ul. J. Rosoła: od 1 do 18E, ul. Rybałtów: cała, ul. Rzekotki: cała, ul. Sępa-Szarzyńskiego: cała, ul. Skarpa Kabacka: cała, ul. Stryjeńskich: strona parzysta od 6 do 10, ul. P. Telekiego: cała, ul. Trakt Leśny: cała, ul. Ustronie: cała, ul. Villardczyków: cała, ul. M. Wańkowicza: cała, ul. Wąski Jar: cała, ul. Wąwozowa: cała, ul. Wilczy Dół: cała, ul. Za Łąkami: cała, ul. J. Zaruby: cała, ul. J. Żabińskiego: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: DZIK Ireneusz Marek: pozycja 1 WIŚNIEWSKA Alicja Jolanta: pozycja 2 BRZOZOWSKA-LIPCZYŃSKA Jadwiga Małgorzata: pozycja 3 CIEŚLIŃSKI Jerzy Antoni: pozycja 4 KWIATKOWSKA Ewelina: pozycja 5 KRECZMAŃSKI Franciszek Sergiusz: pozycja 6 BOBROWSKI Wojciech: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: WIŚNIEWSKA-ZALESKA Agata Wanda: pozycja 1 GUTOWSKI Maksymilian Kamil: pozycja 2 KOWALSKA Zuzanna Ewa: pozycja 3 CZARNECKI Jeremi Tadeusz: pozycja 4 WIŚNIAK Dawid Florian: pozycja 5 BEREDA Monika Agata: pozycja 6 NOWAK Jerzy Stanisław: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MALESA Krystian Jerzy: pozycja 1 KWIATKOWSKA Bożena Karina: pozycja 2 KONECKI Włodzimierz: pozycja 3 PAJĄK-CZECH Agnieszka Magdalena: pozycja 4 DĄBROWSKI Przemysław Sławosz: pozycja 5 WÓJCIKOWSKA-FIGURA Anna Marta: pozycja 6 WOJCIECHOWSKI Robert Marcin: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA MIESZKAŃCÓW PROJEKT URSYNÓW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW URSYNOWA: BŁASZCZYK Łukasz: pozycja 1 HARIASZ-AJCHEL Nicola Dominika: pozycja 2 ŁOZIŃSKI Adam Jan: pozycja 3 POMIANOWSKA Maria Antonina: pozycja 4 FEJFER Henryk: pozycja 5 KARAŚ-TĘCZA Melania Joanna: pozycja 6 FERENC Rafał: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OTWARTY URSYNÓW POLSKA 2050: SZEMPLIŃSKI Jerzy Tomasz: pozycja 1 SZYMAŃSKA Goretta Agnieszka: pozycja 2 WAŁACH Artur Wojciech: pozycja 3 JAMRÓZ Maria Anna: pozycja 4 GŁOWACZ Maksymilian: pozycja 5 ZAKROCKA Ewa Małgorzata: pozycja 6 HOLDENMAJER Cezary Tadeusz: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wawer - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Akwarelowa: cała, ul. Azaliowa: cała, ul. Barbórki: cała, ul. Begonii: cała, ul. Bluszczowa: cała, ul. Botaniczna: cała, ul. Bychowska: cała, ul. Cedrowa: cała, ul. Cedzyńska: cała, ul. Czarnoleska: cała, ul. B. Czecha: strona nieparzysta od nr 1 do nr 89, ul. Działowa: cała, ul. T. Edisona: cała, ul. Gąsienicowa: cała, ul. Goździków: cała, ul. Gułowska: cała, ul. Harmonistów: cała, ul. Hermanowska: cała, ul. Kaczeńca: cała, ul. Kadetów: strona parzysta od nr 6 do nr 58, strona nieparzysta od nr 1 do nr 33F, ul. Kalinowska: cała, ul. Karpacka: cała, ul. Korkowa: cała, ul. Korsuńska: cała, ul. Kosmatki: cała, ul. Kościuszkowców: cała, ul. Kresowa: od 18 do końca parzyste, od 19 do 33 nieparzyste, ul. H. Łasaka: cała, ul. Łozinowa: cała, ul. Łysakowska: cała, ul. Króla Maciusia: cała, ul. Magnolii: cała, ul. Marsa: strona parzysta od nr 34 do nr 56C, ul. Minerska: cała, ul. Mokrzecka: cała, ul. Morgowa: strona parzysta od nr 10 do nr 22 strona nieparzysta od nr 9 do nr 13, ul. Naddnieprzańska: strona nieparzysta od nr 29 do nr 33Z, strona parzysta od nr 24 do nr 36, ul. Narodowa: cała, ul. Nasturcjowa: cała, ul. Nowowiśniowa: cała, ul. Ogrody: cała, ul. Ojrzanowska: cała, ul. Okularowa: cała, ul. Optyczna: cała, ul. Orlika: cała, ul. Otwarta: cała, ul. Papierowa: cała, ul. Piastowa: cała, ul. Płowiecka: strona nieparzysta od nr 15 do nr 111, ul. Poprawna: cała, ul. Potockich: cała, ul. Powszechna: cała, ul. Przyjaźni: cała, ul. Rekrucka: cała, ul. Reszelska: cała, ul. Rezedowa: cała, ul. Rolnicza: cała, ul. Sezam: cała, ul. Sęczkowa: cała, ul. Sępia: cała, ul. Skokowa: cała, ul. J. Skrzyneckiego: cała, ul. Starego Doktora: cała, ul. Stepowa: cała, ul. Stoczniowców: cała, ul. Storczykowa: cała, ul. J. Strusia: cała, ul. Szpacza: cała, ul. Szumna: cała, ul. Świecka: cała, ul. Tęczowa: cała, ul. Torowa: cała, ul. Tytoniowa: cała, ul. Wał Miedzeszyński: strona parzysta od nr 462 do nr 636, ul. Weselna: cała, ul. Wojsławicka: cała, ul. Zabielska: cała ul. Zgodna: cała, Zielony Las: cała, ul. Związkowa: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KURPIOS Marcin Jacek: pozycja 1 LESZKO Wiesław: pozycja 2 BOCHENEK-PONIECKA Anna: pozycja 3 TABOR Ludwika: pozycja 4 BOGUŚ Mieczysława Irena: pozycja 5 DAROWSKI Marek Józef: pozycja 6 SOKOŁOWSKI Andrzej: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: FLOREK Paweł: pozycja 1 SIENIARSKI Szymon Mikołaj: pozycja 2 MAJOS Edyta Anna: pozycja 3 ORLIŃSKA Anna: pozycja 4 GEMBACKA Magdalena Bogusława: pozycja 5 SIEKUT Adam: pozycja 6 FIRLONG Michał Andrzej: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: GODLEWSKI Wojciech Dariusz: pozycja 1 BUCZYŃSKA Joanna Małgorzata: pozycja 2 NAŁĘCZ Tomasz: pozycja 3 DURKA Aneta Małgorzata: pozycja 4 ŁYSAKOWSKA Elżbieta Helena: pozycja 5 ŁASAK Paweł: pozycja 6 ZAKRZEWSKI Łukasz Wojciech: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA RAZEM DLA WAWRA: PASIERBSKA Olga Anna: pozycja 1 OLEJNIK Agnieszka Małgorzata: pozycja 2 ŻOCHOWSKI Rafał Andrzej: pozycja 3 JAGODZIŃSKI Grzegorz Jacek: pozycja 4 DUMAŁA Izabela: pozycja 5 LESIEWICZ Andrzej: pozycja 6 ROLA Urszula: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA: WOLF-JEDYNAK Izabella: pozycja 1 DEBERT Jerzy Andrzej: pozycja 2 PASIK Dariusz Michał: pozycja 3 MILIK-SZTUKA Dorota Anna: pozycja 4 KALWARCZYK Edward: pozycja 5 CIEŚLA Bogusław Zdzisław: pozycja 6 BUDZYŃSKA Małgorzata: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wawer - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 39 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Antenowa: cała, ul. Anemonów: cała, ul. Arkadii: cała, ul. Białoborska: cała, ul. Bielika: cała, ul. Błękitna: cała, ul. Borków: cała, ul. Borowiecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 85NC, ul. Bronowska: cała, ul. L. Buczkowskiego: cała, ul. Bysławska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31A, ul. Celulozy: cała, ul. Chodzieska: cała, ul. Chorzowska: cała, ul. Ciesielska: cała, ul. Cyklamenów: cała, ul. Cylichowska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 51A, strona parzysta od nr 6 do nr 42, ul. Czarnuszki: cała, ul. Czytelnicza: cała, ul. Darniowa: cała, ul. Dąbrowa: cała, ul. Droga Golfowa: cała, ul. Dychowska: cała, ul. Dymkowska: cała, ul. Dzielnicowa: cała, ul. Dzięcioła: cała, ul. Epokowa: cała, ul. Fiołków: cała, ul. Floksów: cała, ul. Floriana: cała, ul. Gajowa: cała, ul. Gardenii: cała, ul. Gawronia : cała, ul. Gospodarcza: cała, ul. 27 Grudnia: cała, ul. Hajnowska: cała, ul. Heliotropów: cała, ul. Jabłeczna: cała, ul. E. Jankowskiego: cała, ul. Jeziorowa: cała, ul. Kadetów: strona nieparzysta nr 59, strona parzysta od nr 60 do nr 70B, ul. Kaszmirowa: cała, ul. Klimontowska: cała, ul. Kminkowa: cała, ul. Kobryńska: cała, ul. Kombajnistów: cała, ul. Koryncka: cała, ul. Kosaćcowa: cała, ul. Kozieradki: cała, ul. S. Krupki: cała, ul. Kuligowska: cała, ul. Kwiatowa Polana: cała, ul. Kwiatów Polskich: cała, ul. Kwidzyńska: cała, ul. Lebiodowa: cała, ul. Leśniczówka: cała, ul. Ligustrowa: cała, ul. Lipcowa: cała, ul. Lucerny: cała, ul. Łyszkowicka: cała, ul. Malowana: cała, ul. F. Marciniaka: cała, ul. Masłowiecka: cała, ul. Mielecka: cała, ul. Międzyosiedlowa: cała, ul. S. Miłkowskiego: cała, ul. Mirtowa: cała, ul. Morawska: cała, ul. Motylkowa: cała, ul. Mrągowska: cała, ul. Mrówcza: strona parzysta od nr 198 do nr 216, strona nieparzysta od nr 209 do nr 243, ul. Murarska: cała, ul. Mydlarska: cała, ul. Myszołowa: cała, ul. Nagietkowa: cała, ul. Nasza: cała, ul. Odrębna: cała, ul. Ogórkowa: cała, ul. Osadnicza: cała, ul. Ostróżki: cała, ul. Paczkowska: cała, ul. Palmowa: cała, ul. Panoramy: cała, ul. Patriotów: strona nieparzysta od nr 341 do nr 347, ul. Pelargonii: cała, ul. Peonii: cała, ul. Piechurów: cała, ul. Pielęgniarek: cała, ul. Pierwiosnków: cała, ul. Plażowa: cała, ul. Płowiecka: strona parzysta od nr 42 do nr 76A, ul. Pod Brzozami: cała, ul. Podbiałowa: cała, ul. Pokrzywowa: cała, ul. Połaniecka: cała, ul. Południowa , cała, ul. Pomiechowska: cała, ul. Promykowa: cała, ul. Przewodowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 49B, strona parzysta od nr 4 do nr 44L, ul. Przygodna: cała, ul. Przyjacielska: cała, ul. Rabatowa: cała, ul. Rdestowa: cała, ul. Maksymiliana Roli: cała, ul. Romantyczna: cała, ul. Rosiczki cała, ul. Rozchodnikowa: cała, ul. Rubinowa: cała, ul. Ruty: cała, ul. Rychnowska: cała, ul. Sadulska: cała, ul. Scalona : cała, ul. Sikorska: cała, ul. W. Skalmowskiego: cała, ul. Skalnicowa: cała, ul. Snopowa: cała, ul. Solidna: cała, ul. Spadowa: cała, ul. Sporyszowa: cała, ul. Spółdzielcza: cała, ul. Strzygłowska: cała, ul. Stylowa: cała, ul. Sumaków: cała, ul. Szafranów: cała, ul. Szalejowa: cała, ul. Szparagowa: cała, ul. Śnieguliczki: cała, ul. Trakt Lubelski: cała, ul. Ułanów Krechowieckich: cała, ul. Urocza: cała, ul. Uszatki: cała, ul. Wał Miedzeszyński, strona parzysta od nr 66 do nr 456 strona nieparzysta od nr 83 do nr 273, ul. Wapienna: cała, ul. Wawrzynowa: cała, ul. Wąbrzeska: cała, ul. Bronisława Wesołowskiego: cała, ul. Wędkarska: cała, ul. Węglarska: cała, ul. Wiązana: cała, ul. Wichrowa: cała, ul. Widłaków: cała, ul. Widoczna: cała, ul. Wiekowa: cała, ul. Wierchów: cała, ul. Wjazdowa: cała, ul. Władysława IV: cała, ul. Wodniaków: cała, ul. Wodzisławska: cała, ul. W. Wojtyszki: cała, ul. L. Wyczółkowskiego: cała, ul. Wylotowa: cała, ul. Zabłudowska: cała, ul. Zagrodowa: cała, ul. Zakładowa: cała, ul. Zastowska: cała, ul. Zatrzebie: cała, ul. Zawilców: cała, ul. Zerzeńska: cała, ul. Zielona Łąka: cała, ul. Zwoleńska: strona parzysta od nr 2 do nr 88ZB, strona nieparzysta od nr 3 do nr 81T. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KRASNOWOLSKI Andrzej Jan: pozycja 1 KACPROWICZ Sławomir Stanisław: pozycja 2 KOPCIŃSKA Anita Marta: pozycja 3 KUCHARSKA Joanna Małgorzata: pozycja 4 WIŚNIEWSKI Wojciech Piotr: pozycja 5 PAŁCZYŃSKA Barbara: pozycja 6 KUCHARSKI Robert Wiesław: pozycja 7 BUCKA Alfreda Izabella: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SIENIARSKA Agnieszka: pozycja 1 PUZA Agnieszka: pozycja 2 PANKOWSKA Katarzyna Gabriela: pozycja 3 MOSZORO Michał Jerzy: pozycja 4 ZWOLIŃSKI Jacek: pozycja 5 MALCZYK Janusz Wojciech: pozycja 6 PRZYROWSKI Paweł Franciszek: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: BARANIEWSKI Leszek Piotr: pozycja 1 BUDZIK-DRABIK Patrycja Agnieszka: pozycja 2 SOŁTYSIAK Małgorzata Izabella: pozycja 3 LEPIANKA Łukasz Konrad: pozycja 4 NOŻYKOWSKA Magdalena: pozycja 5 UTECHT Rafał Teodor: pozycja 6 KALBARCZYK Karolina Julia: pozycja 7 ŻEBROWSKI Michał Tomasz: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA RAZEM DLA WAWRA: CZERWONKA Rafał: pozycja 1 WAŚKIEWICZ Krzysztof: pozycja 2 SAJKOWSKA Anna Urszula: pozycja 3 SOWIŃSKI Stanisław Jan: pozycja 4 SZCZYGIEŁ Teresa Dorota: pozycja 5 ŁUCZAK-GOLENIA Magdalena Małgorzata: pozycja 6 MIARA Anna: pozycja 7 LANGNER Dominik Jan: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA: GÓJSKI Zdzisław: pozycja 1 GAWRYSZEWSKA Hanna: pozycja 2 KARPISIAK Joanna: pozycja 3 SREBNICKI Grzegorz: pozycja 4 DANKWA Monika Magdalena: pozycja 5 LASKOWSKA-LUDWICZAK Monika Angelika: pozycja 6 DANILUK Józef Mieczysław: pozycja 7 MYTLEWSKI Rafał Jerzy: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wawer - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 45 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja Dzieci Polskich: cała, ul. Aleksandrowska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, ul. Alpejska: cała, ul. Arktyczna: cała, ul. Artystyczna: cała, ul. Astry: cała, ul. T. Axentowicza: cała, ul. Bachusa: cała, ul. Bajkowa: cała, ul. Barwinkowa: cała, ul. Będzińska: cała, ul. Biegunowa: cała, ul. Bielszowicka: cała, ul. Bławatków: cała, ul. Borkowska: cała, ul. Borowiecka: od nr 103 do nr 107, ul. Bosmańska: cała, ul. Brzoskwiniowa: cała, ul. Bursztynowa: cała, ul. Burzliwa: cała, ul. Bylicowa: cała, ul. Celestynowska: cała, ul. Celofanowa: cała, ul. Cementowa: cała, ul. Chylicka: cała, ul. Cygańska: cała, ul. Cylichowska: strona parzysta od nr 48 do nr 102, strona nieparzysta od nr 53 do nr 95, ul. Czarnołęcka: cała, ul. Czatów: cała, ul. B. Czecha: strona parzysta od nr 4 do 104, ul. Czeladnicza: cała, ul. Czołgistów: cała, ul. Daliowa: cała, ul. Draceny: cała, ul. Drwali: cała, ul. Dworcowa: cała, ul. Dzidka Warszawiaka: cała, ul. Dzięcieliny: cała, ul. Dzięgielowa: cała, ul. Ezopa: cała, ul. Frezji: cała, ul. Fromborska: cała, ul. Fuksji: cała, ul. Garncarska: strona parzysta od nr 32 do nr 66, strona nieparzysta od nr 31 do nr 67, ul. Geranii: cała, ul. Gierdawska: cała, ul. Glicynii: cała, ul. Godlewska: cała, ul. Godziszowska: cała, ul. Gręplarska: cała, ul. Gruszy: cała, ul. Hafciarska: cała, ul. Halki: cała, ul. Herbaciana: cała, ul. B. Hertza: cała, ul. Homera: cała, ul. Hortensji: cała, ul. Hufcowa: cała, ul. Izbicka: strona parzysta od nr 4 do nr 104 strona nieparzysta od nr 1 do nr 101A, ul. Izerska: cała, ul. Jagody: cała, ul. Janosika: cała, ul. Januszewska: cała, ul. Jaskrów: cała, ul. Jaszczurcza: cała, ul. Jelenia: cała, ul. Jemiołowa: cała, ul. Jeżynowa: cała, ul. Jontka: cała, ul. Juhasów: cała, ul. Junaków: cała, ul. Kaczy Dół: cała, ul. M. Kajki: cała, ul. Kameliowa: cała, ul. Kartonowa: cała, ul. Kąkolowa: strona parzysta od nr 42A do nr 76, strona nieparzysta od nr 47 do nr 83, ul. Klimatyczna: cała, ul. Kociszewskich: cała, ul. Kocka: cała, ul. Kolarska: cała, ul. Konopna: cała, ul. Koprowa: cała, ul. J. Kossakowskiego: cała, ul. Kosynierów: cała, ul. Koszęcińska: cała, ul. Kożuchowska: cała, ul. Krasnoludków: cała, ul. Krawiecka: cała, ul. K. Króla: cała, ul. Krupnicza: cała, ul. Kruszwicka: cała, ul. Kwitnącej Akacji: cała, ul. Lawendowa: cała, ul. Lewkonii: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45, ul. Limby: cała, ul. Lipkowska: cała, ul. Liścienia: cała, ul. Lubiana: cała, ul. Łabędzia: cała, ul. Łańcucka: cała, ul. Łosicka: cała, ul. Maciejowicka: cała, ul. Malwowa: cała, ul. Marecka: cała, ul. Marty: cała, ul. Marysińska: cała, ul. Mchów: cała, ul. Michalińska: cała, ul. Młodzieży: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, ul. Mniszka: cała, ul. Modrzykowa: cała, ul. Montażowa: cała, ul. Morąska: cała, ul. Mozaikowa: strona nieparzysta od nr 117 do nr 187, 122, 140, ul. Mrówcza: strona parzysta od nr 10 do nr 188 , strona nieparzysta od nr 1 do nr 203A, ul. Nawigatorów: cała, ul. Niebieska: cała, ul. Niemodlińska: cała, ul. Niezapominajki: cała, ul. Obiegowa: cała, ul. Odeska: cała, ul. Odrodzenia: cała, ul. Odsieczy Wiednia: cała, ul. Olchy: cała, ul. A. Orłowskiego: cała, ul. S. Orzechowskiego: cała, ul. J. Osterwy: cała, ul. Ostów: cała, ul. Otawska: cała, ul. Pajęcza: cała, ul. Panny Wodnej: cała, ul. Paprociowa: cała, ul. Patriotów: strona parzysta od nr 132 do nr 264 strona nieparzysta od nr 167 do nr 325, ul Romana Pazińskiego: cała, ul. Perzowa: cała, ul. Pilawska: cała, ul. Piołunowa: cała, ul. Planetowa: cała, ul. Pleciona: cała, ul. Podmokła: cała, ul. Podstawowa: cała, ul. Polarna: cała, ul. Pomarańczowa: cała, ul. Pomologiczna: cała, ul. I Poprzeczna: cała, ul. II Poprzeczna: cała, ul. III Poprzeczna: cała, ul. IV Poprzeczna: cała, ul. V Poprzeczna: cała, ul. VI Poprzeczna: cała, ul. VII Poprzeczna: cała, ul. VIII Poprzeczna: cała, ul. IX Poprzeczna: cała, ul. X Poprzeczna: cała, ul. XI Poprzeczna: cała, ul. XII Poprzeczna: cała, ul. Porostowa: cała, ul. powiatowa: cała, ul. Powojowa: cała, ul. M. Pożaryskiego: cała, ul. Północna: cała, ul. Prabucka: cała, ul. Prymulki: cała, ul. Przedwiośnie: cała, ul. Przelot: cała, ul. Przodowników: cała, ul. Przyleśna: cała, ul. Radłowa: strona nieparzysta od nr 13A do nr 25, strona parzysta od nr 18 do nr 32, ul. Radłowska: cała, ul. Radomszczańska: cała, ul. Rawicka: cała, ul. T. Regera: cała, ul. Rogatkowa: cała, ul. Rosnąca: cała, ul. Rozkoszna: cała, ul. Rozszerzona: cała, ul. Rusałki: strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, ul. Rzeźbiarska: cała, ul. Sejmikowa: cała, ul. Serdeczna: cała, ul. Sielankowa: cała, ul. Skandynawska: cała, ul. Skowronkowa: cała, ul. Skwierzyńska: cała, ul. Słotna: cała, ul. Smardzewska: cała, ul. Smogorska: cała, ul. Smogulecka: cała, ul. Snycerska: cała, ul. Sobierajska: cała, ul. Stradomska: cała, ul. Strzegomska: cała, ul. Strzelińska: cała, ul. Szczytnowska: cała, ul. Szczytowa: cała, ul. Szoferska: cała, ul. K. Szpotańskiego: cała, ul. Szreniawska: cała, ul. Sztygarów: strona nieparzysta od nr 1 do 21, strona parzysta od nr 2 do nr 18, ul. Ślazowa: cała, ul. Ślimaka: cała, ul. Śródborowska: cała, ul. Świebodzińska cała, ul. Tadżycka: cała, ul. Tokarska: cała, ul. Tomaszowska: cała, ul. Trakt Napoleoński: cała, ul. Trawiasta: cała, ul. Trzykrotki: cała, ul. Tulipanowa: cała, ul. Turkusowa: cała, ul. Turniejowa: cała, ul. Ukośna: cała, ul. Ulanowska: cała, ul. Warsztatowa: cała, ul. Wągrowiecka: cała, ul. Wielostronna: cała, ul. Wielowiejska: cała, ul. H. Wierzchowskiego: cała, ul. Wilgi: cała, ul. Wisełki: cała, ul. Wisienki: cała, ul. Włodzicka: cała, ul. Wodyńska: cała, ul. Wolęcińska: cała, ul. Wójcicka: cała, ul. Wspomnień: cała, ul. Wydawnicza: cała, ul. Wygodna: cała, ul. Wysokomazowiecka: cała, ul. Zagajnikowa: cała, ul. Zalipie: cała, ul. Zambrowska: cała, ul. Zasadowa: strona parzysta od nr 2 do nr 48D, strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, ul. Zasobna: cała, ul. Zbójnogórska: cała, ul. Zegrzyńska: cała, ul. Zgorzelecka: cała, ul. Zimowa: cała, ul. Zorzy: cała, ul. Zwoleńska: strona nieparzysta od nr 89 do nr 137, strona parzysta od nr 90 do nr 136, ul. Źródlana: cała, ul. Żarecka: cała, ul. Żegańska: cała, ul. Żeglarska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, ul. Żelechowska: cała, ul. Żonkilowa: cała, ul. Żuławska: cała, ul. Żwanowiecka: strona nieparzysta od nr 93 do nr 123, strona parzysta od nr 100 do nr 130, ul. Życzyńska: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KOTRA Jarosław: pozycja 1 MAKUCH Anna Katarzyna: pozycja 2 POPIOŁEK Jerzy Mariusz: pozycja 3 GAWRYSZEWSKA Urszula Maria: pozycja 4 SZYMANIAK Magdalena: pozycja 5 SZYMAŃSKI Andrzej: pozycja 6 ZAWIERUCHA Radosław Andrzej: pozycja 7 STACHOWICZ Piotr Paweł: pozycja 8 RUSZCZYK Grażyna: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ZWOLIŃSKA Urszula Anna: pozycja 1 ŁODYGA Zbigniew: pozycja 2 PERGOŁ Agnieszka Katarzyna: pozycja 3 RUTKOWSKI Bogdan Witold: pozycja 4 MAKOWSKI Łukasz Marcin: pozycja 5 SZCZEPANKOWSKI Maciej: pozycja 6 SAMOJLUK-ŚLUSARSKA Bożena Joanna: pozycja 7 KWIECIEŃ Edyta Anna: pozycja 8 WIERUS Paulina Anna: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JEZIORSKI Łukasz Tomasz: pozycja 1 CHODECKA Hanna Maria: pozycja 2 KUBIK Łukasz Piotr: pozycja 3 KONARSKA Monika Magda: pozycja 4 WIERZBOWSKA Ludmiła Felicja: pozycja 5 THOMAS Szczepan Stefan: pozycja 6 WASIEWICZ Mikołaj Wiktor: pozycja 7 SADOMSKI Jacek Jerzy: pozycja 8 WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA RAZEM DLA WAWRA: GRZEGORCZYK Piotr: pozycja 1 ANDRZEJEWSKI Jan Karol: pozycja 2 ALBIŃSKA-FRANK Małgorzata: pozycja 3 JASKOWSKA-HLUBIŃSKA Julia Alicja: pozycja 4 ADAMSKI Mateusz Jan: pozycja 5 KULESZA Paweł: pozycja 6 KRUGLIŃSKA Dorota Anna: pozycja 7 KOMARNICKA Beata Ewa: pozycja 8 OLIK Tomasz Stanisław: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA: ROSZKOWSKI Paweł Marek: pozycja 1 GRALIŃSKI Sławomir: pozycja 2 FORYŚ Marian: pozycja 3 FIC Iwona Małgorzata: pozycja 4 LEJK Patrycja Maria: pozycja 5 DEPCZYŃSKA Danuta Teresa: pozycja 6 CHLASTA Karol Czesław: pozycja 7 ZDZIEBŁOWSKA Anna Barbara: pozycja 8 MAJEWSKA-PURCHALAK Magdalena: pozycja 9



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wawer - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 35 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Agrestowa: cała, ul. Arniki: cała, ul. Bambusowa: cała, ul. S. Barcewicza: cała, ul. A. Bardiniego: cała, ul. Bartoszycka: cała, ul. Biernacka: cała, ul. E. Bodo: cała, ul. Napoleona Bonaparte: cała, ul. Bonisławska: cała, ul. Borówkowa: cała, ul. Borysławska: cała, ul. Brodnicka: cała, ul. A. Brücknera: cała, ul. Brzostowska: cała, ul. Bysławska: strona parzysta od nr 2 do nr 104, strona nieparzysta od nr 61 do nr 99A, ul. Bystrzycka: cała, ul. Centurii: cała, ul. Chełchowska: cała, ul. Choinkowa: cała, ul. Chorzelska: cała, ul. Chrobotka: cała, ul. Chryzantemy: cała, ul. Ciekawa: cała, ul. Ciepielowska: cała, ul. Czekanowska, cała, ul. Deptak: cała, ul. Derkaczy: cała, ul. Derwida: cała, ul. Dmuchawcowa: cała, ul. Drohobycka: cała, ul. Drozdowa: cała, ul. Dulczyńska: cała, ul. Dusznicka: cała, ul. Dziecięca: cała, ul. Falenicka: cała, ul. Filmowa: cała, ul. M. Frenkla: cała, ul. Frysztacka: cała, ul. Garncarska: strona parzysta od nr 2 do nr 16A, strona nieparzysta od nr 3 do nr 23A, ul. Gorajska: cała, ul. Gruntowa: cała, ul. Haczowska: cała, ul. Halna: cała, ul. Hiacyntowa: cała, ul. Iglasta: cała, ul. Izbicka: strona nieparzysta od nr 137 do nr 165, strona parzysta od nr 136 do nr 174, ul. S. Jachowicza: cała, ul. Jachtowa: cała, ul. Jagienki: cała, ul. Jałowcowa: cała, ul. Jasnoty: cała, ul. Kalinowa: cała, ul. M. Kamieńskiego: cała, ul. Kąkolowa: strona nieparzysta od nr 3 do nr 45B, strona parzysta od nr 2 do nr 38A, ul. Kąsek: cała, ul. Kędzierzyńska: cała, ul. Kisielicka: cała, ul. Kłodzka: cała, ul. Kocia: cała, ul. Kosodrzewiny: cała, ul. Kowalika: cała, ul. Krajobrazowa: cała, ul. Krokusów: cała, ul. Kronikarska: cała, ul. Kudowska: cała, ul. Kwitnącej Wiśni: cała, ul. Latorośli: cała, ul. Lawinowa: cała, ul. Leśnych Zwierząt: cała, ul. Lewkonii: strona parzysta od nr 2 do nr 58, ul. Liliowa: cała, ul. Lokalna: cała, ul. Lubuska: cała, ul. Macierzanki: cała, ul. Majerankowa: cała, ul. Malczycka: cała, ul. Małowiejska: cała, ul. Marengo: cała, ul. Margerytki: cała, ul. Michalinki: cała, ul. Międzyrzecka: cała, ul. Mimozy cała, ul. Młoda: cała, ul. Młodzieży: strona parzysta, ul. Mozaikowa: strona parzysta od nr 16 do 102, strona nieparzysta od nr 5 do nr 113, ul. Mszańska: cała, ul. Nachyłkowa: cała, ul. Nad Wisłą: cała, ul. Nadarzyńska: cała, ul. Nagłowicka: cała, ul. Narcyzowa: cała, ul. Nenufarów: cała, ul. Niecodzienna: cała, ul. Ochocza: cała, ul. Od Lasu: cała, ul. Odmienna: cała, ul. Olecka: cała, ul. Oliwkowa: cała, ul. Opacka: cała, ul. Optymistów: cała, ul. Orchidei: cała, ul. Ostrogi: cała, ul. Owocowa: cała, ul. Parterowa: cała, ul. Pasażerska: cała, ul. Patriotów: strona parzysta od nr 2 do nr 120/122 strona nieparzysta od nr 1/3 do nr 161, ul. Petunii: cała, ul. Piegży: cała, ul. Pińczowska: cała, ul. Pliszki: cała, ul. Początkowa: cała, ul. Podjazd: cała, ul. Podkowy: cała, ul. Poematu: cała, ul. Poezji: cała, ul. Polany: cała, ul. Popiołów: cała, ul. Popradzka: cała, ul. Porębska: cała, ul. Porośle: cała, ul. Prasowa: cała, ul. Przedmiejska: cała, ul. Przełęczy: cała, ul. Przewodowa: strona nieparzysta od nr 59 do 155, strona parzysta od nr 66 do 140A, ul. Przyjemna: cała, ul. Przylaszczkowa: cała, ul. Ptaków Leśnych: cała, ul. Radłowa strona parzysta od nr 2 do nr 14N, strona nieparzysta od nr 3A do nr 5, ul. Radoszycka: cała, ul. Rafałowska: cała, ul. Ratoszyńska: cała, ul. Ratyniecka: cała, ul. Regionalna: cała, ul. Rejowiecka: cała, ul. Retmańska: cała, ul. Ropczycka: cała, ul. Rościszewska: cała, ul. Rowerowa: cała, ul. Rozmarynu: cała, ul. Rożek: cała, ul. Rusałki: strona parzysta od nr 4 do nr 10, ul. Rusinowska: cała, ul. Rzeczycka: cała, ul. Sadowa: cała, ul. Samorządowa: cała, ul. Sarny: cała, ul. Sieniawska: cała, ul. Skrzypów: cała, ul. J. Smosarskiej: cała, ul. Solurska: cała, ul. Sóweczki: cała, ul. Starczewska: cała, ul. Stargardzka: cała, ul. Stawiszyńska: cała, ul. Stawowa: cała, ul. Sulęcińska: cała, ul. Szachowa: cała, ul. Szafirowa: cała, ul. Sztumska: cała, ul. Sztygarów: strona parzysta od nr 40 do nr 52, ul. ks. S. Szulczyka: cała, ul. Szymbarska: cała, ul. A. Śląskiej: cała, ul. Śpiewna: cała, ul. Średnia: cała, ul. Świtezianki: cała, ul. Tamaryszków: cała, ul. Tasznikowa: cała, ul. Tawułkowa: cała, ul. Techniczna: cała, ul. Telimeny: cała, ul. Trocinowa: cała, ul. Truskolaska: cała, ul. Trzebnicka: cała, ul. Tuberozy: cała, ul. Tyszowiecka: cała, ul. Umowna: cała, ul. W Brzózkach: cała, ul. Wakacyjna: cała, ul. Walcownicza: cała, ul. Wał Miedzeszyński: strona parzysta od nr 2 do nr 64, strona nieparzysta od nr 17 do nr 77, ul. Wasilkowska: cała, ul. Werbeny: strona parzysta od nr 38 do nr 84, ul. Wiązowska: cała, ul. Wierzby: cała, ul. Wiesiołka: cała, ul. Wiślanego Nurtu: cała, ul. Wiślanych Pól: cała, ul. Włókiennicza: cała, ul. Heleny Wolff: cała, ul. Wolna: cała, ul. Wrzosowa: cała, ul. Wyszatycka: cała, ul. Wzorzysta: cała, ul. Zabawna: cała, ul. Zabrzańska: cała, ul. Zagięta: cała, ul. Zagorzycka: cała, ul. Zagórzańska: cała, ul. Zapole: cała, ul. Zapomniana: cała, ul. Zasadowa: strona parzysta od nr 50 do nr 62, strona nieparzysta 39 do 61, ul. Zespołowa: cała, ul. Ziarnista: cała, ul. Złotej Jesieni: cała, ul. Żakowska: cała, ul. Żeglarska: strona parzysta od nr 8 do nr 16, ul. Żmigrodzka: cała, ul. Żnińska: cała, ul. Żołędziowa: cała, ul. Żurawiny: cała, ul. Żwanowiecka: strona nieparzysta od nr 35 do nr 71, strona parzysta od nr 12/24 do nr 92, ul. Żywokostowa: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ZALEWSKI Włodzimierz Jacek: pozycja 1 WYCZÓŁKOWSKI Patryk: pozycja 2 BALINOW Regina: pozycja 3 KOŁAKOWSKA Anna Zofia: pozycja 4 SADOWSKA Maria: pozycja 5 DYGUŚ Maria Józefa: pozycja 6 PABIAN Marcin Dominik: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: GÓRA Elżbieta Zofia: pozycja 1 GMURCZYK Łukasz: pozycja 2 CZERWIŃSKI Sławomir Maciej: pozycja 3 OKOŃ Paweł Kazimierz: pozycja 4 MRÓZ Magdalena: pozycja 5 DĄBROWSKA Monika Maria: pozycja 6 KARCZMARSKA Monika Grażyna: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KROSZCZYŃSKA-GORBATOWSKA Helena: pozycja 1 WOJDA Paweł Konrad: pozycja 2 WÓJCIK Agnieszka Maria: pozycja 3 WIELOWIEYSKA Barbara Zofia: pozycja 4 STANIK Zbigniew: pozycja 5 KĘPKA Grzegorz Tomasz: pozycja 6 MRÓZ Wojciech Piotr: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA RAZEM DLA WAWRA: FRELEK Jan Stanisław: pozycja 1 TOMASZCZYK Andrzej Jerzy: pozycja 2 JANKOWSKI Piotr Krzysztof: pozycja 3 PŁATKOWSKA Paulina Justyna: pozycja 4 BIELIŃSKI Adrian Sylwester: pozycja 5 ZYCHOWICZ Bożena Jadwiga: pozycja 6 RUDOWSKA Dorota: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAWERSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA: GODLEWSKI Dariusz Wojciech: pozycja 1 MAJSZCZYK Adam: pozycja 2 CZERGA Karolina: pozycja 3 REISING Błażej Tomasz: pozycja 4 GOŁAWSKA Anna Maria: pozycja 5 KUROWSKA-JANECKA Agnieszka: pozycja 6 MYSTKOWSKA Danuta Dorota: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wesoła - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Okuniewska: strona nieparzysta, Plac Wojska Polskiego: cały, ul. Akacjowa: cała, ul. Apteczna: cała, ul. Armii Krajowej: cała, ul. Baśniowa: cała, ul. S. Berenta: cała, ul. Boczna: cała, ul. F. Chopina: cała, ul. Cicha: cała, ul. Dowcip: cała, ul. B. Głowackiego: strona parzysta cała, ul. B. Głowackiego: 27, ul. Górna: cała, ul. Jasna: cała, ul. Jaśminowa: cała, ul. Kasztanowa: cała, ul. Kilińskiego: cała, ul. M. Konopnickiej: cała, ul. Kościelna: cała, ul. Kubusia Puchatka: cała, ul. Kwiatowa: cała, ul. Mała: cała, ul. Miła: cała, ul. S. Moniuszki: cała, ul. Ogrodowa: cała, ul. Okuniewska: 6, ul. Powstańców Warszawy: cała, ul. Przechodnia: cała, ul. Prosta: cała, ul. Różana: cała, ul. P. J. Sapiehy: cała, ul. gen. W. Sikorskiego: cała, ul. ks. P. Skargi: cała, ul. Słoneczna: cała, ul. Spokojna: cała, ul. Spółdzielcza: cała, ul. Szarych Szeregów: cała, ul. Tęczowa: cała, ul. Wąska: cała, ul. Współczesna: cała, ul. Zakątek: cała, ul. J. K. Chodkiewicza: cała, ul. Ciasna: cała, ul. S. Czarnieckiego: cała, ul. J. Dwernickiego: cała, , ul. Leśniczówka: cała, ul. Lipowa: cała, ul. Modrzewiowa: cała, ul. A. Kostki Napierskiego: cała, ul. Orla: cała, ul. Parkowa: cała, ul. S. Starzyńskiego: cała, ul. W. Syrokomli: cała, ul. Świerkowa: cała, ul. Wiosenna: cała, ul. Wrzosowa: cała, ul. S. Żółkiewskiego: cała, ul. 1 Praskiego Pułku WP: nieparzyste od 1 do 31, parzyste od 2 do 34. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: NOWOSIELSKA Elżbieta: pozycja 1 BUCZYŃSKA Emilia Ewa: pozycja 2 MACIĄŻEK Mirosław: pozycja 3 BATYCKI Jakub Piotr: pozycja 4 SIWEK Eugeniusz: pozycja 5 KORZENIEWSKA Jadwiga: pozycja 6 ŁĘCZYCKI Grzegorz Paweł: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KŁOS Edward: pozycja 1 PARADOWSKA Aleksandra Monika: pozycja 2 STACHA Krzysztof Adam: pozycja 3 KSIĘŻOPOLSKA Anna: pozycja 4 JAKÓBCZYK Stefan: pozycja 5 SKAŁA Błażej: pozycja 6 WEBER Grażyna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WESOŁA 2024: ILEWICZ Jolanta Bożena: pozycja 1 CEGIEŁKA Wiesław Marian: pozycja 2 RAWICKI Ryszard Antoni: pozycja 3 ŚNIEGOCKI Tomasz: pozycja 4 ROLA Jadwiga: pozycja 5 BIDZIŃSKA-DAJBOR Gabriela: pozycja 6 MADEJ Roman: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: BANY Grażyna: pozycja 1 LECH-MOTYKA Ewelina: pozycja 2 KALETA Radosław Grzegorz: pozycja 3 MOŚCICKI Maciej: pozycja 4 HORNUNG Katarzyna Małgorzata: pozycja 5 KOSEWSKA Joanna: pozycja 6 KRAWCZAK Radosław: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wesoła - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 30 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Błękitna: cała, ul. Borowa: cała, ul. Borowika: cała, ul. Bukowa: cała, ul. Długa: cała, ul. Gajowa: cała, ul. Jagodowa: cała, ul. A. P. Łaguny: cała, ul. Malinowa: cała, ul. Mokra: cała, ul. J. U. Niemcewicza: od nr 2 do nr 8A, ul. Nowa: cała, ul. Piastowska: cała, ul. Piękna: cała, ul. Przejazdowa: cała, ul. Równa: cała, ul. Rysia: cała, ul. Słowicza: cała, ul. Sosnowa: cała, ul. Spacerowa: cała, ul. Sportowa: cała, ul. Szeroka: cała, ul. Szosowa: cała, ul. Śliska: cała, ul. Środkowa: cała, ul. Warszawska: cała, ul. Wierzbowa: cała, ul. Wschodnia: cała, ul. Wspólna: cała, ul. Za Dębami: cała, ul. Zagajnikowa: cała, ul. Bohaterów z Kopalni „Wujek”: cała, ul. Brata Alberta: cała, ul. Dobra: cała, ul. Dzielna: cała, ul. A. Fredry: cała, ul. Gazowa: cała, ul. Głucha: cała, ul. Jagiellońska: cała, ul. J. Kasprowicza: cała, ul. J. Kochanowskiego: cała, ul. I. Krasickiego: cała, ul. Krótka: cała, ul. J. A. Morsztyna: cała, ul. Piaskowa: cała, ul. Podleśna: cała, ul. Polna: cała, ul. M. Reja: cała, ul. Rembertowska: cała, ul. Urocza: cała, ul. Wilanowska: cała, ul. Wiśniowa: cała, ul. Zachodnia: cała, ul. Zaciszna: cała, ul. Zaułek: cała, ul. Żeglarska: cała, ul. Żytnia: cała, ul. A. Asnyka: cała, ul. W. Broniewskiego: cała, ul. Dębowa: cała, ul. Dzika: cała, ul. C. Godebskiego: cała, ul. Grabiny: cała, ul. L. Idzikowskiego: cała, ul. S. Konarskiego: cała, ul. M. Kopernika: cała, ul. T. Kościuszki: cała, ul. Kozia: cała, ul. J. I. Kraszewskiego: cała, ul. Letnia: cała, ul. Literatów: cała, ul. Lotnicza: cała, ul. 1. Maja: cała, ul. J. Matejki: cała, ul. A. Mickiewicza: cała, ul. G. Narutowicza: cała, ul. J. U. Niemcewicza: od nr 10 do końca, ul. C. K. Norwida: cała, ul. E. Orzeszkowej: cała, ul. B. Prusa: cała, ul. T. Rejtana: cała, ul. W. Reymonta: cała, ul. H. Sawickiej: cała, ul. H. Sienkiewicza: cała, ul. M. Skłodowskiej-Curie: cała, ul. J. Słowackiego: cała, ul. S. Staszica: cała, ul. J. Tuwima: cała, ul. S. Wrońskiego: cała, ul. S. Wigury: cała, ul. S. Żeromskiego: cała, ul. F. Żwirki: cała, ul. 1 Praskiego Pułku WP: nieparzyste od 33 do 83, parzyste od 36 do 78. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ZAREMBA Małgorzata: pozycja 1 ORGAN Nathaniel Matthew: pozycja 2 KOZIELEC Justyna Hanna: pozycja 3 BEDNAREK Antoni: pozycja 4 WOCIAL Marta Luiza: pozycja 5 SIWKO Stanisław Michał: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: CYBULSKA-PRZESŁAW Lidia Irena: pozycja 1 RUSNARCZYK Przemysław Łukasz: pozycja 2 BUCHOLTZ-STEFANIAK Urszula: pozycja 3 GONTARCZYK Arkadiusz Stanisław: pozycja 4 KALISZ Edward: pozycja 5 CAŁUN Kinga Karolina: pozycja 6 WALKOWICZ Piotr Józef: pozycja 7 BOCHEŃCZYK Halina Maria: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WESOŁA 2024: WINIARSKI Leszek Stanisław: pozycja 1 KOSIŃSKA Agnieszka Monika: pozycja 2 GOS Marcin Grzegorz: pozycja 3 CHODKIEWICZ Robert: pozycja 4 KOZŁOWSKA Kinga Elwira: pozycja 5 LYDA Anna Maria: pozycja 6 ŞCURA Victor: pozycja 7 PACZUSKA Marta: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: MARKOWSKA Katarzyna Anna: pozycja 1 WYTRĘBOWICZ Paweł Robert: pozycja 2 NASZEWSKI Bartosz Mariusz: pozycja 3 KOWALCZYK Kamila Ewa: pozycja 4 PAWŁOWSKA Ewa Izabela: pozycja 5 PIÓRKOWSKI Krzysztof: pozycja 6 JANUSEK Agnieszka Maria: pozycja 7 SIEMIŃSKI Jakub: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wesoła - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 26 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Agawy: cała, ul. Ametystowa: cała, ul. Bankowa: cała, ul. Borkowska: cała, ul. Brylantowa: cała, ul. Brzoskwiniowa: cała, ul. Bursztynowa: cała, ul. Cedrowa: cała, ul. Cieplarniana: strona parzysta cała, ul. Cisowa: cała, ul. Cyprysowa: cała, ul. Cyrkonii: cała, ul. Czereśniowa: cała, ul. Daglezji: cała, ul. Daków: cała, ul. Diamentowa: cała, ul. Dolomitowa: cała, ul. Dzikiej Róży: cała, ul. Dzwoneczka: cała, ul. Fabryczna: cała, ul. Flory: cała, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr 1 do nr 51, strona parzysta od nr 2 do nr 100, ul. Grafitowa: cała, ul. Graniczna: cała, ul. Granitowa: cała, ul. Grzybowa: cała, ul. Hebanowa: cała, ul. Hipoteczna: cała, ul. Jana Pawła II: strona parzysta od nr 2 do nr 162 strona nieparzysta od nr 1 do nr 19C, ul. Jarzębinowa: cała, ul. Jaspisowa: cała, ul. Jaworowa: cała, ul. Jesionowa: cała, ul. Jodłowa: cała, ul. Kalinowa: cała, ul. Kamyk: cała, ul. Kazita: cała, ul. Klonowa: cała, ul. Kruszyny: cała, ul. Krzywa: cała, ul. Leszczynowa: cała, ul. Leśna: cała, ul. Limby: cała, ul. Mahoniowa: cała, ul. Malachitowa: cała, ul. Marmurowa: cała, ul. Morelowa: cała, ul. Nefrytowa: cała, ul. Objazdowa: cała, ul. Olchy: cała, ul. Opalowa: cała, ul. Orzechowa: cała, ul. Perłowa: cała, ul. Piotrusia Pana: cała, ul. Platanów: cała, ul. Przyleśna: cała, ul. Ptasia: cała, ul. 1 Praskiego Pułku WP: parzyste od 80 do końca, ul. Rolna: cała, ul. Sagalli: cała, ul. Sekwoi: cała, ul. Sezamkowa: cała, ul. Szafirowa: cała, ul. Szmaragdowa: cała, ul. św. Antoniego: cała, ul. Teodozji: cała, ul. Topazowa: cała, ul. Torfowa: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 1 do nr 29, strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Tramwajowa: cała, ul. Turkusowa: cała, ul. Wawerska: cała, ul. Wiązów: cała, ul. Wydmowa: cała, ul. Agatowa: cała, ul. Alabastrowa: cała, ul. Babiego Lata: cała, ul. Biesiadna: cała, ul. Brzozowa: strona nieparzysta od nr 1 do końca, ul. Irydowa: cała, ul. Jutrzenki: cała, ul. Kamienna: cała, ul. Koralowa: cała, ul. Kryształowa: cała, ul. Majowa: cała, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45, strona parzysta od nr 2 do nr 40, ul. Platynowa: cała, ul. 1 Praskiego Pułku WP: nieparzyste od 85 do końca, ul. Rubinowa: cała, ul. Skalista: cała, ul. Szkolna: cała, ul. Śnieżna: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 31 do nr 59, strona parzysta od nr 22 do nr 64, ul. Wapienna: cała, ul. Wczasowa: cała, ul. Wita Stwosza: cała, ul. Zachodu Słońca: cała, ul. Złotej Jesieni: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: BAŃBURSKI Tomasz: pozycja 1 WOŹNIAKOWSKA Dorota: pozycja 2 KRAWCZYK Krzysztof: pozycja 3 TUSIŃSKI Andrzej: pozycja 4 WIECHA Joanna Grażyna: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MAHOR Marian: pozycja 1 KOZŁOWSKA Anna Agnieszka: pozycja 2 BĄBIK Hanna Barbara: pozycja 3 BORYSŁAWSKI Tomasz Andrzej: pozycja 4 URBAN Anna Maria: pozycja 5 SOBCZAK Eugeniusz Leszek: pozycja 6 KOSTRZEWA Karolina Maria: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WESOŁA 2024: KACPRZAK Krzysztof Edward: pozycja 1 ZIELIŃSKI Hubert: pozycja 2 BIELECKA Małgorzata: pozycja 3 WŁODARCZYK Amelia: pozycja 4 GRESZTA Ewa Dorota: pozycja 5 PAWLINA Zygmunt Jan: pozycja 6 ZAKRZEWSKI Bernard Roch: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: JANUS Paweł: pozycja 1 JĘDRZEJEWSKA-PYRZANOWSKA Magdalena: pozycja 2 IWAŃSKI Mikołaj Karol: pozycja 3 BANY Paweł: pozycja 4 TURCZAŃSKA Aneta: pozycja 5 KLOCEK Maja: pozycja 6 JANECZEK Paulina: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wesoła - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 26 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego: cała, ul. Brzozowa: strona parzysta od nr 2 do końca, ul. Ciekawa: cała, ul. Cieplarniana: strona nieparzysta cała, ul. Dworkowa: cała, ul. Gościniec: strona nieparzysta od nr 53 do końca, strona parzysta od nr 102 do końca, ul. Husarska: cała, ul. Jana Pawła II: strona nieparzysta od nr 19 do końca, strona parzysta od 258 do końca, ul. Jeździecka: cała, ul. Kameliowa: cała, ul. Korzeniowa: cała, ul. ks. J. Iwaniuka: cała, ul. Łąkowa: cała, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 47 do końca, strona parzysta od nr 42 do końca, ul. Nizinna: cała, ul. Pogodna: cała, ul. Polanki: cała, ul. Radosna: cała, ul. Rowowa: cała, ul. Sadowa: cała, ul. Skoczna: cała, ul. Szafranowa: cała, ul. Szklarniowa: cała, ul. Szlachecka: cała, ul. Topolowa: cała, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 61 do końca, strona parzysta od nr 64A do końca, ul. Ułańska: cała, ul. Wiślana: cała, ul. Astrów: cała, ul. Azaliowa: cała, ul. Bazaltowa: cała, Brzozowy Lasek: cała, ul. Chabrów: cała, ul. Cienista: cała, ul. Cyklamenowa: cała, ul. Dalii: cała, ul. K. Dąbrowskiego: cała, ul. Dąbrowy: cała, ul. Dziewanny: cała, ul. Fiołków: cała, ul. Forsycji: cała, ul. Fraszka: cała, ul. Golfowa: cała, ul. Hiacyntowa: cała, ul. Irgi: cała, ul. Irysów: cała, strona parzysta od nr 164 do 256, ul. Klimatyczna: cała, ul. Kolendrowa: cała, ul. Konwaliowa: cała, ul. Krokusów: cała, ul. Lawendowa: cała, ul. Leśnych Ziół: cała, ul. Liryczna: cała, ul. Literacka: cała, ul. Łagodna: cała, ul. Macierzanki: cała, ul. Magnolii: cała, ul. Malwy: cała, ul. Melisy: cała, ul. Paproci: cała, ul. Poezji: cała, ul. Pogodna: strona nieparzysta od nr 19 do końca, strona parzysta od nr 12 do końca, ul. Poświaty: cała, ul. Promienna: cała, ul. M. Rodziewiczówny: cała, ul. Rumiankowa: cała, ul. Sarenki: cała, ul. Sasanki: cała, ul. Słonecznej Polany: cała, ul. Stokrotki: cała, ul. Szermiercza: cała, ul. Szosa Lubelska: cała, ul. Śmiała: cała, ul. Tymiankowa: cała, ul. Wiejska: cała, ul. Zadrzewiona: cała, ul. Zakrętowa: cała, ul. Zamienna: cała, ul. Zapiecek: cała, ul. Zdrojowa: cała, ul. Źródlana: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KĘZIK Anna: pozycja 1 WOJENKA Marcin: pozycja 2 OŁDZIEJ Marcin Paweł: pozycja 3 BOGUSIEWICZ Katarzyna: pozycja 4 ŁADNO Małgorzata Wanda: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: TUCHOLSKA Ewa Magdalena: pozycja 1 CIUPAK Arkadiusz Jerzy: pozycja 2 KUCZMIEROWSKI-ANGELOW Krystian: pozycja 3 KERSCHKE Iwona Małgorzata: pozycja 4 SĘPKA-BARTOLD Olga Kinga: pozycja 5 SENKALSKA Marzena: pozycja 6 ŻARNOCH Maciej Piotr: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WESOŁA 2024: SURAWSKA Maria: pozycja 1 KRZYŻANOWSKI Mariusz Jan: pozycja 2 MARSZAŁEK Danuta Mieczysława: pozycja 3 RESIAK Piotr Tomasz: pozycja 4 SADOWY Ewa: pozycja 5 PIOTRKIEWICZ Jakub Hubert: pozycja 6 RUTKOWSKA-KRYSZTOFIK Anna: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA: PIÓRKOWSKA Karolina Anna: pozycja 1 KLOCEK Maciej Piotr: pozycja 2 KOMORSKI Szymon Piotr: pozycja 3 HORNUNG Wiktor Adam: pozycja 4 JESIONKIEWICZ Przemysław: pozycja 5 JANUS Agnieszka: pozycja 6 STARZYK Agata Izabela: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wilanów - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 23 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja Wilanowska: strona parzysta od nr 2 do nr 18, ul. Królewicza Aleksandra: cała, ul. Augustówka: strona parzysta od nr 4 do nr 14A, ul. Biedronki: cała, ul. Biwakowa: cała, ul. Brodzik: cała, ul. Stefana Cendrowskiego: cała, ul. Chorągwi Pancernej: cała, ul. Czarna: cała, ul. Europejska: cała, ul. Goplańska: strona parzysta od nr 42 do nr 44, strona nieparzysta cała, ul. Gubinowska: cała, ul. Gwiazda: cała, ul. Husarii: cała, ul. Stanisława Jana Jabłonowskiego: cała, ul. Królewicza Jakuba: cała, ul. Jana III Sobieskiego: strona parzysta od nr 4 do nr 18A, ul. Janczarów: cała, ul. Kolegiacka: cała, ul. Koralowa: cała, ul. Kosiarzy: cała, ul. Jakuba Kubickiego: cała, ul. Stanisława Lentza: cała, ul. Leżakowa: cała, ul. Łowcza: cała, ul. Łucznicza: cała, ul. Marconich: cała, ul. Królowej Marysieńki: cała, ul. Młocarni: cała, ul. Murawy: cała, ul. Nałęczowska 47, ul. Namioty: cała, ul. Niedzielna: cała, ul. Niemirowska 1, ul. Obornicka: cała, ul. Odpoczynek: cała, ul. Ostra: cała, ul. Pastewna: cała, ul. Petyhorska: cała, ul. Piechoty Łanowej: cała, ul. Stanisława Kostki Potockiego: cała, ul. Przedatki: cała, ul. Przyczółkowa: strona parzysta od nr 294 do nr 400, ul. Radosna: cała, ul. Resorowa: cała, ul. Rotmistrzowska: cała, ul. Ruczaj: strona nieparzysta od nr 117 do nr 121, strona parzysta od nr 82 do nr 98A, ul. Rumiana: cała, ul. Wandy Rutkiewicz: cała, ul. Sielanki: cała, Skwer Prymasowski: cała, ul. Uprawna: cała, ul. Urodzajna: cała, ul. Zygmunta Vogla: strona nieparzysta od nr 5 do nr 19, strona parzysta od nr 2 do nr 44, ul. Wiertnicza: strona parzysta cała, strona nieparzysta od nr 33 do nr 169, ul. Wiktorii Wiedeńskiej: cała, ul. Wycieczka: cała, ul. Wyprawa: cała, ul. Zawodzie: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZYMAŃSKI Paweł: pozycja 1 KANABUS Krzysztof: pozycja 2 KOŁOMYJSKA-MARANDA Agnieszka: pozycja 3 PIASECKA-SZCZYGIELSKA Iwona Krystyna: pozycja 4 MURAWSKI Janusz Jerzy: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: FERENS Diana Anna: pozycja 1 GŁADYSZ Marek Bohdan: pozycja 2 SOWIŃSKI Janusz Sławomir: pozycja 3 SASIN Jacek Ryszard: pozycja 4 WOŹNIAK Agnieszka Justyna: pozycja 5 KROHSE Marta Maria: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: JANOSKI Franciszek Tomasz: pozycja 1 OTTO Agnieszka Katarzyna: pozycja 2 KRAWCZAK Dariusz Andrzej: pozycja 3 DOMOSŁAWSKI Aleksander Jędrzej: pozycja 4 PORĘBSKA-KOŚĆ Agnieszka: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KRZYŻANOWSKI Rafał: pozycja 1 PUCHALSKA Ewa Magdalena: pozycja 2 MIKUCKI Piotr: pozycja 3 SADOWSKA Ewa: pozycja 4 MAJ-DĄBAL Beata Dorota: pozycja 5 KULIGA Łukasz Paweł: pozycja 6 MUSZYŃSKA Magdalena: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wilanów - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja Rzeczypospolitej: strona parzysta od nr 2 do nr 2A, strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, ul. Amfory: cała, ul. Andrutowa: cała, ul. Bazyliowa: cała, ul. Bogata: cała, ul. Adama Branickiego: strona nieparzysta od nr 3B do nr 25A, ul. Bruzdowa: cała, ul. Calowa: cała, ul. Cicha Dolina: cała, ul. Czekoladowa: cała, ul. Dobrodzieja: cała, ul. Dostatnia: cała, ul. Łukasza Drewny: cała, ul. Estragonowa: cała, ul. Filigranowa: cała, ul. Gąsek: strona nieparzysta od nr 5 do nr 5B, 57, 79 i 81, strona parzysta, ul. Glebowa: cała, ul. Grabalówki: cała, ul. Gratyny: cała, ul. Gronowa: cała, ul. Gwarna: cała, ul. Hektarowa: cała, ul. Herbu Janina: cała, ul. Herbu Korczak: cała, ul. Historyczna: cała, ul. Jerzego Holzera: cała, ul. Hoserów: cała, ul. Jara: cała, ul. Kardamonowa: cała, ul. Karmelowa: cała, ul. Karuzela: cała, rondo Jana Kazimierczaka: całe, ul. Komfortowa: cała, ul. Stefana Korbońskiego: cała, ul. Kremowa: cała, ul. Ku Skarpie: cała, ul. Kwarty: cała, ul. Kwitnącej Łąki: cała, ul. Latoszki: cała, ul. Lawendy: cała, ul. Władysława Lercha: cała, ul. Limonki cała, ul. Łęgowa: cała, ul. Łokciowa: cała, ul. Makowa: cała, ul. Marcepanowa: cała, ul. Marii Eleonory: cała, ul. Metryczna: cała, ul. Nad Wilanówką: cała, ul. Nad Wodą: cała, ul. Niewinna: cała, ul. Nowoursynowska: nr 84, ul. Obok Sadu: cała, ul. Okrzeszyńska: cała, ul. Olęderska: cała, ul. Opieńki: cała, ul. Pałacowa: cała, ul. Ponczowa: cała, ul. Poranek: cała, ul. Potułkały: cała, ul. Prętowa: cała, ul. Przekorna: cała, ul. Przestronna: cała, ul. Przyczółkowa: strona parzysta od nr 22 do nr 210C, strona nieparzysta od nr 1 do nr 279, ul. Ptysiowa: cała, ul. Rosochata: cała, ul. Rosy: cała, ul. Ruczaj: strona nieparzysta od nr 1 do nr 89, strona parzysta od nr 2 do nr 50, ul. Rukoli: cała, ul. Sady Zawadowskie: cała, ul. Sarmacka: strona parzysta od nr 28 do nr 28B, strona nieparzysta od nr 19 do nr 27A, ul. Satynowa: cała, ul. Sągi: cała, ul. Sążnista: cała, ul. Siedliskowa: cała, Skwer Franciszka Pieniaka: cała, ul. Starodawna: cała, ul. Strumień: cała, ul. Syta: cała, ul. Szczególna: cała, ul. Trójpolowa: strona parzysta od nr 4 do nr 6, strona nieparzysta nr 7, ul. Trzmiela: cała, ul. Ulubiona: cała, ul. Zygmunta Vogla: strona nieparzysta od nr 29 do nr 47, strona parzysta nr 62, ul. Waflowa: cała, ul. Wał Zawadowski: strona nieparzysta od nr 1 do nr 139, ul. Waniliowa: cała, ul. Wiechy: cała, ul. Wiedeńska: cała, ul. Włóki: cała, ul. Zakamarek: cała, ul. Zapłocie: cała, ul. Zastruże: cała, ul. Zaściankowa: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: DREWNIAK Anna: pozycja 1 GAŁCZYŃSKI Grzegorz Dariusz: pozycja 2 BIELIŃSKA Magdalena Aneta: pozycja 3 FERENS Michał Sergiusz: pozycja 4 CIEŚLIŃSKI Kacper Jerzy: pozycja 5 NOZDERKA Anna Ewa: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SZYMAŃSKI Krzysztof Paweł: pozycja 1 PORĘBSKI Szymon Kacper: pozycja 2 SALAMON Rafał Marian: pozycja 3 GRUDOWSKA Zofia Joanna: pozycja 4 KRUPA Piotr Jakub: pozycja 5 SONNENBURG Ewelina: pozycja 6 LESZCZYŃSKA Edyta: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KOŚĆ Daniel Patryk: pozycja 1 STANKIEWICZ Agnieszka Wanda: pozycja 2 VONAU Michał Wilhelm: pozycja 3 TRAUTNER Joanna Dorota: pozycja 4 WYJATEK Mikołaj: pozycja 5 CHAKKOUR Nina Zofia: pozycja 6 SKUP Michał Józef: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ZYGAŃSKA Danuta Aleksandra: pozycja 1 SZYMAŃSKI Przemysław Michał: pozycja 2 WŁODARSKA-SĘK Urszula: pozycja 3 LASKOWSKA Bożena Halina: pozycja 4 CZAPIEWSKI Jacek: pozycja 5 DURKA Roman Marek: pozycja 6 WITKOWSKI Grzegorz Ireneusz: pozycja 7 KRÓLICKI Przemysław: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wilanów - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 23 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Aksamitki: cała, Aleja Rzeczypospolitej: strona parzysta od nr 4 do nr 8, strona nieparzysta od nr 17 do nr 33E, ul. Arbuzowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 61, ul. Adama Branickiego: strona parzysta od 10 do nr 20, ul. Dyniowa: cała, ul. J. B. Flatta: cała, ul. Herbu Szreniawa: nr 11, ul. Prymasa Augusta Hlonda: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11T, strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Franciszka Klimczaka: strona nieparzysta od nr 13 do nr 17, ul. Kokosowa: strona parzysta od nr 6 do nr 38, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej: cała, ul. Mango: cała, ul. Melonowa: cała, ul. Mieczykowa: cała, ul. Orszady: cała, ul. Oś Królewska: strona nieparzysta nr 25, strona parzysta od nr 28 do nr 28A, ul. Pamiętna: cała, ul. Paprotki: cała, ul. Pigwy: cała, ul. Rzodkiewki: cała, ul. Sarmacka: strona parzysta od nr 16 do nr 22A, ul. Sejmu Czteroletniego: cała, ul. Winogronowa, cała, ul. Zdrowa: cała, ul. abp. Józefa Teodorowicza: cała, ul. Adama Worobczuka: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ZYMER Filip Marek: pozycja 1 VON NATHUSIUS Krystyna: pozycja 2 ZATORSKA Łucja Helena: pozycja 3 SADOWSKI Tomasz Paweł: pozycja 4 BILIŃSKI Piotr: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: DESPERAT Przemysław: pozycja 1 FALISZEWSKI Bartosz: pozycja 2 BLAŻEVIĆ Bożidar: pozycja 3 PORĘBSKA Hanna Elżbieta: pozycja 4 SZEWCZYK Monika Justyna: pozycja 5 ŁUCZAK Bożena Teresa: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KUSZŁEJKO Tomasz: pozycja 1 FELIGA Sławomir: pozycja 2 BOSCARO Jolanta Iwona: pozycja 3 KRUPA Tomasz Karol: pozycja 4 SZYMANOWSKA Oktawia Małgorzata: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KRÓLAK Hubert Henryk: pozycja 1 GRUDZIŃSKA Magdalena: pozycja 2 CZARNECKI Paweł Józef: pozycja 3 PERKOWSKI Andrzej Krystian: pozycja 4 JAŁOCHA Agnieszka: pozycja 5 MAŁAJOWICZ Jolanta: pozycja 6 KRAUSE-SZACHNA Anna Kamila: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wilanów - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 12 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja Rzeczypospolitej: strona parzysta od nr 10 do nr 24E, Aleja Wilanowska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9A, ul. Aleksandra Gieysztora: cała, ul. Herbu Leliwa: cała, ul. Herbu Pogoń: cała, ul. Kazachska: cała, ul. K. Kieślowskiego: strona nieparzysta od nr 3 do nr 7, ul. Franciszka Klimczaka: strona parzysta od nr 2 do nr 22G, strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, ul. Oś Królewska: strona nieparzysta nr 17, strona parzysta od nr 18 do nr 18C, ul. Rycerstwa Polskiego: cała, ul. Sarmacka: strona parzysta od nr 4 do nr 14C, strona nieparzysta od nr 1 do nr 17. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: PLUTA Markus Uwe: pozycja 1 SMALCERZ Ewa Maria: pozycja 2 RADECKA Maria Gabriela: pozycja 3 CZAPSKA Marta Monika: pozycja 4 POLAK Maciej Wojciech: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: DROP Małgorzata: pozycja 1 SKOLIMOWSKA Olga Maria: pozycja 2 KOPEĆ Izabela Barbara: pozycja 3 GÓRNICKI Mateusz Michał: pozycja 4 KOZERA Patrycja Monika: pozycja 5 WITKOWSKI Aleks Olgierd: pozycja 6 LICHOSIK Mariusz Antoni: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wola - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 20 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Andrychowska, Antka Rozpylacza, Astronomów, Batalionu AK „Pięść”, Białowiejska, M. Bielskiego, Bolecha, O. Boznańskiej, J. Brożka, E. Ciołka, , Człuchowska od 2 do 22A parzyste, Czorsztyńska, E. Dahlbergha, Dalibora, Deotymy, A. Dobiszewskiego, Dobrogniewa, Dywizjonu 303 2, 7, Góralska, Górczewska od 50/52 do 126 parzyste, od 121 do 181G nieparzyste, Jana Olbrachta od 4 do 94C parzyste, od 29 do 63A nieparzyste, Kaprys, Klecka, Koszycka, Kozielska, T. Krępowieckiego, Księcia Janusza, Lędzka, Łacińska, Magistracka, W. Majakowskiego, Mroczna, Newelska, Obozowa od 56 do 118, Okocimska, Ożarowska, W. Pola, al. Prymasa Tysiąclecia od 96 do 102C parzyste od 137 do 155 nieparzyste, W. Przanowskiego, Przy Lasku, F. Raszei, E. Ringelbluma, Romańska, D. Siedzikówny „Inki”, ks. J. Sitnika, J. Sowińskiego parzyste 66, nieparzyste 57, 59, Strąkowa, Stroma, J. Szałka, Szańcowa, K. Szczecińskiego, Traktorzystki, Ulrychowska, Znana. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: PRUSZCZYŃSKA Agata Monika: pozycja 1 KULIŃSKI Mateusz Wojciech: pozycja 2 BORKOWSKI Krzysztof Mariusz: pozycja 3 JASKULSKA Elżbieta Maria: pozycja 4 KRÓLAK Bogusław: pozycja 5 OLBRYCHT Ewa: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: ILLG-LATKO Ewa Małgorzata: pozycja 1 MAŁKOWSKA Elżbieta Maria: pozycja 2 SZEWCZYK Maciej Lucjan: pozycja 3 BLEJSZ Jan Jakub: pozycja 4 ŚWITAŁA Marcelina: pozycja 5 BOGUŚ Jacek Antoni: pozycja 6 CZAPLICKI Filip Mikołaj: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: GIEMZA Kamil Piotr: pozycja 1 KĘCIK-STANISZEWSKA Urszula Anna: pozycja 2 ZIENKIEWICZ Blanka: pozycja 3 WAŁASZEWSKI Kacper Marek: pozycja 4 MIERNIK Robert Dominik: pozycja 5 BOJANOWICZ Marek: pozycja 6 GRZELAK Aleksandra Marta: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wola - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 25 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Batalionu AK „Parasol”, Batalionu AK „Zośka”, Bitwy pod Lenino, Boguszewska, Elekcyjna, Fort Wola, K. Garbińskiego, Gizów, Gniewkowska, Goleszowska, Górczewska od 67 do 97 nieparzyste, Grabowska, Grodziska, Jana Kazimierza , Jana Olbrachta od 3 do 23B nieparzyste, K. Karlińskiego, M. Kasprzaka od 90 do 96, J. Krysta, Monte Cassino, Mszczonowska 6, 8, od 10 do 22, Nakielska, C. K. Norwida, Połczyńska 4, 5, Potrzebna 52B, 54, 54F, 54G, 54H, al. Prymasa Tysiąclecia 85 do 99 nieparzyste, Przyce, Pustola, Redutowa, S. Smolki, Sowińskiego 14, 14B, 16D, 16E, 18, 22, 22A, 24, od 54 do 60 parzyste, 23, 25, od 47 do 49, 49B, 51, 51A, 53, od 53A do 53G nieparzyste, Studzienna, Symboliczna, Sztuk Pięknych, Szulborska, Tylna 5B, Wieluńska, Wolska od 105/107 do 225 nieparzyste, od 94 do 186 parzyste, S. Worcella. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: JURKIEWICZ Kamil Piotr: pozycja 1 JASKULSKI Krzysztof: pozycja 2 MAZUR Jadwiga Beata: pozycja 3 DRZEWIŃSKI Jacek Andrzej: pozycja 4 KRÓLAK Agnieszka Maria: pozycja 5 BIELECKA Zofia: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: JÓŹWIK Przemysław Adam: pozycja 1 SADOWSKI Adam Michał: pozycja 2 PIWOWARCZYK Cezary Paweł: pozycja 3 KOMOROWSKA Katarzyna Maria: pozycja 4 PLECHINGER-KAPCZYŃSKA Grażyna Anna: pozycja 5 NIEWALAK Katarzyna Beata: pozycja 6 BACKIEL Marek Jan: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: RUDZIAK-TAŁAŁAJ Anna: pozycja 1 GAWRYŚ Konrad Andrzej: pozycja 2 LEŚNIAK Edwin Bogdan: pozycja 3 MIESZCZYŃSKI Łukasz Paweł: pozycja 4 JAROSŁAWSKA Anna: pozycja 5 KLEPNER Sławomir Piotr: pozycja 6 ŁAWRYNOWICZ-FILIPIAK Jolanta Teresa: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLA MIESZKAŃCÓW - SPOŁECZNICY Z WOLI: KOCISZEWSKI Kamil: pozycja 1 JANCZAK Agata Urszula: pozycja 2 FABISZEWSKA-SOLARES Joanna Aleksandra: pozycja 3 GRZELAK Honorata Halina: pozycja 4 SKUBIDA Bogusław Janusz: pozycja 5



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wola - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 27 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Agawy, J. Bema od 70 do 76 parzyste, od 81 do 99 nieparzyste, J. Długosza, Działdowska, Giełdowa, Gostyńska, Górczewska od 1 do 47, 53, Grenady, Grzybowska 79, od 81 do 96, Hrubieszowska, Jaktorowska, Karolkowa od 28 do 50 parzyste, 49 nieparzyste, M. Kasprzaka od 2 do 44/52 parzyste, S. Klonowicza, Leonarda, Ludwiki, Młynarska od 26/28 do 54/56/58 parzyste, od 7 do 37A nieparzyste, Płocka, Prosta parzyste od 68 do 70, al. Prymasa Tysiąclecia 60 do 78 parzyste, Przyokopowa od 26 do 45, Rabsztyńska, Rodziny Kluczyńskich, Rogalińska, Siedmiogrodzka, Skierniewicka, Sokołowska, S. Staszica, Syreny, Szlenkierów, J. Szymczaka, Towarowa od 25 do 35 nieparzyste, E. Tyszkiewicza, H. Wawelberga, M. Wierzynka, św. Wojciecha, Wolska od 5/13 do 91 nieparzyste, od 38 do 90 parzyste, Zawiszy, Złocienia, Żytnia od 46 do 70 parzyste, od 55 do 83 nieparzyste. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: JANKOWSKI Karol Wojciech: pozycja 1 KUCHARSKA Maria Sabina: pozycja 2 LIBELT Damian: pozycja 3 WAŁACHOWSKA Anna Agnieszka: pozycja 4 GRZĘDA Waldemar Marek: pozycja 5 GRODZKA Kamila Barbara: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: PECIAK Jolanta Barbara: pozycja 1 ROSZCZYK Aleksander: pozycja 2 BŁASZYK Piotr Kazimierz: pozycja 3 STARZOMSKI Krzysztof Piotr: pozycja 4 WRÓBLEWSKA Edyta Kinga: pozycja 5 MARSZEWIECKI Piotr: pozycja 6 KALISZ Lucyna Antonina: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KUBICKI Bartłomiej Dariusz: pozycja 1 MATUSIK Adam Paweł: pozycja 2 HUSZNO Magdalena Urszula: pozycja 3 SMOLIŃSKI Jarosław Dawid: pozycja 4 PIĄTKOWSKA Jolanta Marianna: pozycja 5 PORZEZIŃSKI Paweł: pozycja 6 JARZYNA-KEKUSZ Bożena Irena: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLA MIESZKAŃCÓW - SPOŁECZNICY Z WOLI: GRZELAK Anna Magdalena: pozycja 1 GAŁKOWSKI Łukasz Michał: pozycja 2 MIERNOWSKA-ZAWADA Agata: pozycja 3 SAWERA Konrad Krzysztof: pozycja 4 RENDECKA Maria Jolanta: pozycja 5 SKUBIDA Elżbieta Eugenia: pozycja 6 GWIAZDOWSKI Leszek Wiesław: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wola - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 20 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: M. Anielewicza od 18 do 49A, Banderii, J. Bellottiego, Burakowska, Dzielna od 52 do 78 parzyste, od 7B do 21 nieparzyste, Dzika 20, 29, Esperanto, E. Gibalskiego, Gliniana, al. Jana Pawła II od 41A do 75 nieparzyste, Kacza, Karolkowa od 56A do 84 parzyste, od 53 do 71 nieparzyste, Kłopot, Kolska, Leszno, Miła od 14 do 26 parzyste, od 25 do 39 nieparzyste, Młocińska, Młynarska 64, 66, Niska od 16A do 31H, Nowolipie 16, od 18 do 31A, Nowolipki 14, 16, od 18 do 29A, 30, 32, 34, 36, Obozowa od 7 do 52B, Okopowa od 14 do 78 parzyste, od 5 do 59A nieparzyste, J. Ostroroga, Pawia od 26 do 73, Piaskowa, Powązkowska 1/1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26A, 26B, 28, 28A, 30, 30B, 32, Radziwie, Słodowiecka, Smocza, al. „Solidarności” od 82 do 128 parzyste, K. Sołtyka, Spokojna, św. Stanisława, Stawki od 19 do 42, Tatarska, Wawrzyszewska, Wolność, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego, Żelazna 90, od 97 do 103B, Żytnia od 1 do 42, 47/51. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: LEWANDOWSKI Jarosław Krzysztof: pozycja 1 ZAKRZEWSKI Waldemar: pozycja 2 ŁAKOMSKA Żaneta: pozycja 3 KRÓLAK Henryka: pozycja 4 MRÓZ Andrzej Jacek: pozycja 5 JANKOWSKA Beata Elżbieta: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: MAKOWIECKA Dorota Agata: pozycja 1 WALUSIEWICZ Krystyna: pozycja 2 SKALIŃSKI Jan Józef: pozycja 3 WĄSIK Marek Wacław: pozycja 4 SZACHNOWSKI Andrzej Tomasz: pozycja 5 TYMIENIECKA Eugenia Józefa: pozycja 6 BALCER-BŁASZYK Natalia: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PUŚCIAN Dariusz Jan: pozycja 1 CHRZANOWSKA Edyta: pozycja 2 KRUSZYŃSKI Tomasz Marek: pozycja 3 CIBOROWSKA Ewa Krystyna: pozycja 4 DOWIATT Michał Karol: pozycja 5 STĘPLOWSKA Ewa Agnieszka: pozycja 6 KOZŁOWSKA Aleksandra Marta: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Wola - okręg numer 5

W okręgu nr 5 startuje 20 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Armatnia, J. Bema od 69 do 73/75 nieparzyste, Berestecka, Biała, Brylowska, Chłodna, Chmielna od 69 do 132/134, Ciepła, Rondo Ignacego Daszyńskiego, Elektoralna 24, 26, 28, pl. Europejski, Grzybowska od 30 do 78, 80, Gumińska, Haberbuscha i Schielego, al. Jana Pawła II od 11 do 35 nieparzyste, Al. Jerozolimskie 56, 56C, 58, Karolkowa 7, 7A, 9, 22/24, M. Kasprzaka od 1/3 do 31B nieparzyste, Kolejowa, J. Korczaka, Krochmalna, S. Krzyżanowskiego, Laskowa, Łucka, Miedziana, Ogrodowa, J. K. Ordona, Pańska od 55 do 100A, Parafialna, I. L. Pereca, , Platynowa, I. Prądzyńskiego, Prosta 2/14, od 18 do 36 parzyste, od 69 do 69E, al. Prymasa Tysiąclecia od 34 do 52 parzyste, od 73 do 83A nieparzyste, Przyokopowa od 1/3 do 10/12, Sienna od 66 do 90 parzyste, od 53 do 93 nieparzyste, Sławińska, al. „Solidarności” od 119/125 do 173 nieparzyste, Srebrna, Stańczyka, Szarych Szeregów, E. Szymańskiego, Śliska od 51 do 60, Towarowa od 3 do 7A nieparzyste, od 2 do 30 parzyste, Tunelowa, Twarda od 28 do 66, Waliców, Władysława Warneńczyka, Wronia, Wschowska E. Zegadłowicza, Złota 58, od 60 do 70 parzyste, od 61 do 83 nieparzyste, Zwrotnicza, Żelazna od 16 do 82/84 parzyste, od 27 do 91 nieparzyste. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: GOSIEWSKA Juliana: pozycja 1 TERLECKI Paweł Andrzej: pozycja 2 ORZEŁ Halina: pozycja 3 MUSZYŃSKA Barbara Urszula: pozycja 4 GAJEWSKI Andrzej Stanisław: pozycja 5 SIKORSKI Marcin Zbigniew: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: PIEKARNIAK Aleksandra: pozycja 1 ZABIRZEWSKA Maja Paulina: pozycja 2 GŁUSZAK Andrzej: pozycja 3 TREPKOWSKA Julia Nadzieja: pozycja 4 SASIN Jakub Gustaw: pozycja 5 GOLIŃSKA Monika Małgorzata: pozycja 6 URBANOWSKI Mariusz: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: HOFFMAN Marcin Włodzimierz: pozycja 1 WIDENKA Ewa Maria: pozycja 2 KWIATKOWSKA Agnieszka Katarzyna: pozycja 3 BARTNIK Wojciech Tomasz: pozycja 4 GEORGE Ewa Elżbieta: pozycja 5 LISEWSKI Robert Piotr: pozycja 6 CICHOSZ Marcin Marian: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Włochy - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 40 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Atlasowa: cała, ul. Ciszewska: cała, ul. Dźwigowa: cała, ul. Galaktyki: cała, ul. Globusowa: cała, ul. Nastrojowa: cała, ul. Nike: cała, ul. Parowcowa: cała, ul. Redaktorska: cała, ul. Rejonowa: cała, ul. Trzcinowa: cała, ul. Wałowicka: cała, ul. Zodiakalna: cała, ul. ks. Juliana Chrościckiego: 1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16/18, 20, 22, ul. Cienista: od 4 do 20, ul. Flagowa: 2 do 4, ul. Koziorożca: cała, ul. Łuczek: cała, ul. Łuki Małe: cała, ul. Łuki Wielkie: cała, ul. Piotra Michałowskiego: cała, ul. Obrońców Pokoju: cała, ul. Promienista: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 10, ul. Przednia: cała, ul. Rybnicka: 29A, 31, 35 i 37 do 103, ul. Świerszcza: 2, ul. Świetlana: 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 11, ul. Tumska: parzyste od 4 do 46, ul. Zdobnicza: cała, ul. ks. Juliana Chrościckiego: parzyste od 26 do 76, ul. Flagowa: 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, ul. Głubczycka: 26 i od 28 do 43, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego: od 29 do 52, ul. Latarnika: od 33 do 33B i od 35 do 62, ul. Notecka: cała, ul. Promienista: 9 i od 11 do 48, ul. Franciszka Szuberta: od 45 do 78, ul. Świetlana: 10, 10A, i od 12 do 42, ul. Tumska: nieparzyste od 3 do 41, ul. Urszuli: parzyste od 6 do 28 i nieparzyste od 17 do 49, ul. Znicz: cała, ul. Dymna: cała, ul. Fraszki: cała, ul. Gęślarska: cała, ul. Głubczycka: parzyste od 6 do 8 i nieparzyste od 1 do 7, ul. Jagny: cała, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego: parzyste od 2 do 8 i nieparzyste od 3 do 9 ul. Latarnika: parzyste od 4 do 18A i nieparzyste od 1 do 11, ul. Obywatelska: parzyste od 26 do 44, ul. Piątkowska: cała, ul. Potażowa: cała, ul. Przepiórki: cała, ul. Przyłęcka: parzyste od 26 do 36 i nieparzyste od 33 do 47A, ul. Rybnicka: parzyste od 2 do 18A i nieparzyste od 1 do 21, ul. Franciszka Szuberta: parzyste od 2 do 24 i nieparzyste od 1 do 25, ul. Świerszcza: od 42 do 88, ul. Wszemirowska: cała, ul. Zaranie: cała, ul. ks. Juliana Chrościckiego: nieparzyste od 13 do 89D, ul. Cykady: cała, ul. Dekarska: cała, ul. Głubczycka: parzyste od 10 do 22A i nieparzyste od 11 do 27, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego: parzyste: od 12 do 26A i nieparzyste od 11 do 25, ul. Latarnika: parzyste od 22 do 34 i nieparzyste od 13 do 29, ul. Obywatelska: nieparzyste od 1 do 13, ul. Niccola Paganiniego: cała, ul. Pianistów: cała, ul. Pola Karolińskie: cała, ul. Przyłęcka: parzyste od 2 do 24 i nieparzyste od 1 do 31, ul. Rybnicka: parzyste od 20 do 36, nieparzyste od 25 do 29, ul. Franciszka Szuberta: parzyste od 26 do 42 i nieparzyste od 27 do 41, ul. Świerszcza: od nr 3 do 40, ul. Urszuli: nieparzyste od 1 do 13, ul. Uśmiech: cała, ul. Władysława Żeleńskiego: cała, ul. Solipska: cała, ul. Zapustna: cała, ul. Batalionu AK "Włochy ": cała, ul. Fasolowa: cała, ul. Akurat: cała, ul. Bolesława Chrobrego: cała, ul. Husarska: od 3 do 12B, ul. Kleszczowa: od 1 do 14A, ul. Łamana: cała, ul. Milanowska: cała, ul. Na krańcu: cała, ul. Popularna: parzyste od 4 do 12, ul. Ryżowa: od 1 do 29 oraz parzyste od 30 do 34, ul. Sklepowa: cała, ul. Szczera: cała, ul. Tomnicka: od 1 do 8A, ul. Tynkarska: cała, ul. Wilczycka: parzyste od 4 do 32. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WOJDALSKI Janusz Andrzej: pozycja 1 REJOWSKI Grzegorz Paweł: pozycja 2 CZUMA Krzysztof Wenancjusz: pozycja 3 BIEGAJ Agnieszka Barbara: pozycja 4 LANGA Renata: pozycja 5 MECKIER Stefan Janusz: pozycja 6 BARANOWSKI Mirosław Józef: pozycja 7 LEGUTOWSKA Zofia Danuta: pozycja 8 CHMIELEWSKA Izabela Renata: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: MUNIO Dariusz Jacek: pozycja 1 JAKUBOWSKA-WĄSOWICZ Magdalena Maria: pozycja 2 TRACZYK Marek: pozycja 3 FRITZ Aleksandra Ewa: pozycja 4 KAMIŃSKI Mirosław: pozycja 5 KULCZYCKA-MIERZEJEWSKA Katarzyna Anna: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: WOJTOWICZ Małgorzata Olga: pozycja 1 TOMCZAK Magdalena Maria: pozycja 2 SOSNOWSKA Aleksandra: pozycja 3 MODZELEWSKI Michał Marian: pozycja 4 DOJER Anna Waleria: pozycja 5 WĄCHALSKI Mateusz Artur: pozycja 6 ORŁOWSKI Jakub Michał: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: CIEKAŃSKA Sylwia Barbara: pozycja 1 BERŁOWSKA Halina Teresa: pozycja 2 ZAŁĘSKI Mateusz: pozycja 3 MARCZAK-RAKOWIECKA Tamara Marta: pozycja 4 PIEC Dawid: pozycja 5 ZIMOLĄG Jarosław Jan: pozycja 6 PLUSKOTA Antoni: pozycja 7 PODEDWORNY Luiza Anna: pozycja 8 BERNATOWICZ Jacek Ryszard: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MIESZKANCÓW DZIELNICY WŁOCHY: PILIŃSKI Sebastian Piotr: pozycja 1 BULWAN Szymon: pozycja 2 IGNATOWSKA Olga: pozycja 3 MODZELEWSKA-SŁOWIŃSKA Aleksandra Mirosława: pozycja 4 DAŁKOWSKA Monika Ewa: pozycja 5 DRÓPIEWSKA Olga: pozycja 6 KOŚCIELSKA-SARBA Marlena Jolanta: pozycja 7 STĘPIEŃ Kamil Waldemar: pozycja 8 LIPIEC Marcin: pozycja 9



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Włochy - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 45 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Bratnia: cała, Cegielniana: cała, ul. Drukarzy: parzyste od 8 do 18, ul. Dziupli: cała, ul. Czesława Kłosia: cała, ul. Owalna: cała , ul. Plastyczna: cała, ul. Płużańska: od 5 do 32, ul. Popularna: nieparzyste od 1 do 47, ul. Potrzebna: od 1 do 55, ul. Przecznica: cała, ul. Przesmyk: cała, ul. Składowa: cała, ul. Stajenna: cała, Stawy: cała, ul. Śląska: parzyste od 6 do 52 i nieparzyste od 3 do 31B, ul. Techników: cała, ul. Budki Szczęśliwickie: cała, ul. Chylońska: cała, ul. Czereśniowa: nieparzyste od 63A do końca i parzyste od 102 do końca, ul. Czółenkowa: cała, ul. Drukarzy: parzyste od 26 do 38, ul. Gryczana: cała, ul. Mikołajska: cała, ul. Naukowa: cała, ul. Patrolowa: cała, ul. Popularna: nieparzyste od 49 do 65, ul. Poronińska: cała, ul. Poziomkowa: cała, ul. Starowiejska: cała, ul. Szczęsna: cała, ul. Śląska: parzyste od 54 do 74 i nieparzyste od 33 do końca, ul. Urwana: cała, ul. Wiktoryn: cała, ul. Wyrzyska: cała, ul. Aleje Jerozolimskie 216, ul. Cietrzewia: cała, ul. Denarowa: cała, ul. Dojazdowa: cała, ul. Dukatowa: cała, ul. Husarska: od 13/15 do 62, ul. Karatowa: cała, ul. Kleszczowa: od 15 do 41E, ul. Konewki: cała, ul. Krańcowa: cała, ul. Pana Tadeusza: cała, ul. Płomyka: cała, ul. Popularna: parzyste od 14 do 64, ul. Przerwana: cała, ul. Sobótki: cała, ul. Tomnicka: od 9 do 25, ul. Wilczycka: nieparzyste od 1 do 31, ul. Wylot: cała, ul. Zbocze: cała, ul. Zosi: cała, ul. Aleje Jerozolimskie: parzyste od 192 do 198S, ul. Czereśniowa: nieparzyste od 3 do 53A i parzyste od 6 do 98, Łopuszańska 132, Aleja Krakowska: nieparzyste od 199 do 271, ul. Analityczna: cała, ul. Bakalarska: cała, ul. Borsucza: cała, ul. Działkowa, 131, 131A, ul. Fajansowa: cała, ul. Marcina Flisa: cała, ul. Geologiczna: cała, ul. Głuszycka: cała, ul. Hejnałowa: cała, ul. Jantar: cała, ul. Jutrzenki: od 99/101 do 186, ul. Kazimierza Wielkiego: cała, ul. Kolneńska: cała, ul. Łobeska: cała, ul. Łopuszańska: od 4/6 do 118, ul. Nadziei: cała, ul. Narożna: cała, ul. Nasienna: cała, ul. Orzechowa: cała, ul. Podborska: cała, ul. Porcelanowa: cała, ul. Pryzmaty: cała, ul. Przedpole: cała, ul. Przy torach: cała, ul. Równoległa: cała, ul. Skromna: cała, ul. Startowa: cała, ul. Stokrotki: cała, ul. Szybka: cała, ul. Światowa: cała, ul. Wagonowa: cała, ul. Wschodu Słońca: cała, ul. Zagadki: cała, ul. Zbąszyńska: cała, Aleja Krakowska: parzyste 118 i 134, Aleja Krakowska: nieparzyste od 131 do 195, ul. Boryny: cała, ul. Cyprysowa: cała, ul. Jakobinów: cała, ul. Jamińska: cała, ul. Janiszowska: cała, ul. Jutrzenki: od 81 do 98, ul. Krakowiaków: cała, ul. Leonidasa: cała, ul. Materii: cała, ul. Modularna: cała, ul. Muszkieterów: od 41 do 76, ul. Pawła Lipowczana: cała, ul. Prudnicka: cała, ul. Robotnicza: cała, ul. Saperów: cała, ul. Serwituty: cała, ul. Skrzydlata: cała, ul. Statyczna: cała, ul. Trojańska: cała, ul. Żegoty: cała Aleja Krakowska: nieparzyste od 273/275 do 291B, ul. Instalatorów: cała, ul. Klinkierowa: cała, ul. Rakowska: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: JAROSZ Łukasz: pozycja 1 SIWIK Joanna: pozycja 2 JAKUBOWSKA Luiza Wanda: pozycja 3 DUTKOWSKA Dorota Maria: pozycja 4 BARANOWSKA Jolanta Maria: pozycja 5 CHYLASZEK Monika Kinga: pozycja 6 FINKELSZTEJN Andrzej: pozycja 7 SOPOTNICKI Andrzej: pozycja 8 TKACZYK Mirosław Ryszard: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WĄSOWICZ Michał Janusz: pozycja 1 BOJAR Katarzyna Ewa: pozycja 2 USS Karolina Joanna: pozycja 3 ZDRÓJKOWSKI Piotr Edward: pozycja 4 RAJEWSKA Anna Aleksandra: pozycja 5 GOŁDYN Mateusz: pozycja 6 BIEŃKO Gabriela: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: GAN Przemysław Roman: pozycja 1 PIETRUSZYŃSKI Piotr Wojciech: pozycja 2 GRABOWSKA Magdalena: pozycja 3 GANDURSKA Gabriela Luiza: pozycja 4 WOJTOWICZ Jerzy Michał: pozycja 5 BEM-WOJCIESZEK Hanna Maria: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: CZAPLA Mariusz: pozycja 1 CHWIAŁKOWSKA Iwona Beata: pozycja 2 HAUSMAN Michał: pozycja 3 TARKA Hanna: pozycja 4 OŻGA-ZGUD Marzenna Jolanta: pozycja 5 KLUCZKA Jarosław: pozycja 6 TOMASZEWSKI Mateusz Tadeusz: pozycja 7 BORATYN-LAUDAŃSKA Maria: pozycja 8 LISOWSKI Marcin Tomasz: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MIESZKANCÓW DZIELNICY WŁOCHY: SOSNOWSKI Radosław Tadeusz: pozycja 1 SAŁAGAJ Paweł Piotr: pozycja 2 WARDAK Łukasz: pozycja 3 MAJEWSKA Monika Maria: pozycja 4 TABISZEWSKI Krzysztof Tomasz: pozycja 5 GIEROŃ-KOZINA Bernadetta: pozycja 6 BYKOWSKA Daria Teresa: pozycja 7 LEWANDOWSKA Sylwia Agata: pozycja 8 KAŹMIROWICZ-MŁOT Magdalena: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM NASZE WŁOCHY: WĄSOWSKA Małgorzata: pozycja 1 ILCZUK Paweł: pozycja 2 SZELER Jarosław Martin: pozycja 3 BARCIK Maria: pozycja 4 BARCIK Andrzej Kazimierz: pozycja 5



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Włochy - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 47 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Aksamitna: od 1 do 15 i 17, 17A, Aleja Krakowska: nieparzyste od 85 do 127A i 170A, ul. Al. Legionów Piłsudskiego: cała, ul. Al. Polskiej Organizacji Wojskowej: cała, ul. Badylarska: nieparzyste od 27 do 91, ul. Buńczuk: cała, ul. Centralna: cała, ul. Daleszycka: cała, ul. Długopolska: cała, ul. Działkowa: 26, 28, 30 i nieparzyste od 57 do 97, ul. Dzwonkowa: nieparzyste od 1 do 9, ul. Jutrzenki: od 2 do 79, ul. Krzysztofa Kolumba: 51, 57, 59, 61, 63, ul. Maciejki: cała, ul. Malownicza: cała, ul. Mineralna: cała, ul. Minutowa: cała, ul. Municypalna: cała, ul. Muszkieterów: od 3 do 32, ul. Nieduża: cała, ul. Obotrycka: cała, ul. Perlonowa: cała, ul. Rękodzielnicza: cała, ul. Ruchliwa: cała, ul. Salomejska: cała, ul. Scholastyków: cała, ul. Skibicka: cała, ul. Sycowska: cała, ul. Trzos: cała, ul. Aksamitna: 16, 20 i od 22 do 61, Aleja Krakowska: od 4 do 78 i parzyste od 98 do 102A oraz 110 i 110/114, ul. Działkowa: nieparzyste od 7 do 53, Dzwonkowa: od 17 do 66A, ul. Emaliowa: cała, ul. Finałowa: cała, ul. Foliałowa: cała, ul. Bolesława Gidzińskiego: cała, ul. Hipolitowo: cała, ul. Hipotezy: cała, ul. Janka Muzykanta: cała, ul. Katalogowa: cała, ul. Klinowa: cała, ul. Krzysztofa Kolumba: od 1 do 36A, ul. Krótka: cała, ul. Kurzawska: cała, ul. Na Skraju: parzyste od 2A do 66, ul. Odblask: cała, ul. Ogrodników: cała, ul. Paluch: cała, ul. Pograniczna: cała, ul. Popas: cała, ul. Rebusowa: cała, ul. Andrzeja Struga: cała, ul. Sworzniowa: cała, ul. Szyszkowa: cała, ul. Świetlista: cała, ul. Wolborska: cała, ul. Wykusz, ul. Załuski: cała, ul. Zbiorowa: cała, ul. Żniwna: cała, Aleja Krakowska: parzyste od 212 do 236, ul. Gładka: cała, ul. Komitetu Obrony Robotników : od 54 do 76A, ul. Pilchowicka: cała, ul. Radarowa: od 34 do 65, ul. Sabały: od 21 do 62, ul. Słowicza: 29 i od 31 do 61, ul. Tapicerska: cała, ul. Astronautów: 10, 12, 14, 15, 16, 16A, 17, ul. Stefana Drzewieckiego: cała, ul. Iłżecka: 10, 16, ul. Komitetu Obrony Robotników : 42, 44, 46, ul. Sasanki: 6, 12, 14, ul. Kazimierza Zarankiewicza: 7, 9, ul. Żwirki i Wigury: 10 i numery od 14 do 19, ul. Astronautów: 3, 4, 6, 8, ul. Bastyra: cała, ul. Bogucicka: cała, ul. F. Hynka: od 1 do 3, 5, 7, 9, 17, ul. Kinetyczna: cała, ul. Komitetu Obrony Robotników: od 1 do 40 i 43, ul. W. Modlibowskiej: cała, ul. Osińskiego: cała, ul. Pilotów: cała, ul. Szybowcowa: cała, ul. Czesława Tańskiego: cała, ul. Wirażowa: cała, ul. Kazimierza Zarankiewicza: 4, 6A, ul. Żwirki i Wigury: 1, 1A, 1B, 2B, 3, 5, 9, 9/13, ul. Aleja Dwudziestolatków: 20, Aleja Krakowska: parzyste od 254 do 272, ul. Czardasza : cała, ul. Franciszka Hynka : 4A, ul. Sabały od 4 do 20, Słowicza od 1 do 28, 30, ul. Strubiczów od 1 do 8A, ul. Trapez: cała, ul. Węgorzewska: cała, ul. Aleja Dwudziestolatków: parzyste od 10 do 18 i 15, ul. Lechicka: parzyste od 14 do 14A, 16A, i nieparzyste od 17 do 29, ul. Radarowa: 4A, ul. 1 Sierpnia od 45 do 57, ul. Aleja Dwudziestolatków: nieparzyste od 1 do 3, ul. Lechicka: od 1 do 13 i 15, ul. Radarowa: 1 i od 6A do 32, Aleja Dwudziestolatków parzyste od 2 do 6, ul. Radarowa: 2A, 4, 4B, ul. 1 Sierpnia: nieparzyste od 33 do 41, ul. Leżajska : cała: ul. 1 Sierpnia: 1, 8 i od 11 do 31, ul. Solińska : Cała, ul. Sulmierzycka: cała, ul. Ustrzycka: cała, ul. 1 Sierpnia: 32, 32A, 34, 34A, 36, 36B, 38, 38A, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SIEK Adam Leszek: pozycja 1 ZGAGOWSKA Małgorzata: pozycja 2 PAROWICZ-KULCZUGA Bogusława: pozycja 3 ILICZKO Justyna Teresa: pozycja 4 GÓRALCZYK Marcin Edward: pozycja 5 CHAŁUPKA Tadeusz Andrzej: pozycja 6 SZPIGIEL Alicja Maria: pozycja 7 MUSIAŁ Lech Jerzy: pozycja 8 GAJOWIAK Beata Magdalena: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KOWALISZYN Jerzy: pozycja 1 BRODOWSKI Marcin: pozycja 2 UFNAL Wiesława: pozycja 3 KUROWSKI Patryk Daniel: pozycja 4 JAGIEŁŁO Jolanta: pozycja 5 WASILJEW Elżbieta Krystyna: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: ZAGDAŃSKI Jan Józef: pozycja 1 CZAPLICKA Aleksandra: pozycja 2 WOJTOWICZ Andrzej: pozycja 3 URBAŃSKI Marek Łukasz: pozycja 4 GNIAZDOWSKA Beata: pozycja 5 BŁASZCZYK Dorota: pozycja 6 RÓŻYCKI Bogdan Paweł: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: WYMYSŁOWSKI Dominik Krzysztof: pozycja 1 SOSNOWSKI Sławomir Mikołaj: pozycja 2 DZIEWULSKA Katarzyna Krystyna: pozycja 3 BAUER Magdalena Anna: pozycja 4 JAKUBOWSKI Michał Jakub: pozycja 5 KUŁAKOWSKA Elżbieta: pozycja 6 MIKOŁAJCZUK Stanisław Cezary: pozycja 7 MARIAŃCZYK-CIEŚLAK Paulina Dorota: pozycja 8 SIDDIQUE-OLESIEJUK Mahbub Hossain: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MIESZKANCÓW DZIELNICY WŁOCHY: IZYDORZAK Rafał: pozycja 1 KISIELEW Irena Maria: pozycja 2 SKORZA Sandra Wanesa: pozycja 3 CUPER Damian Konrad: pozycja 4 PISAREK Tomasz: pozycja 5 GRYNKIEWICZ Katarzyna: pozycja 6 ZYGLER Agata: pozycja 7 GAJLEWICZ Stanisław: pozycja 8 KRUPIŃSKI Andrzej Julian: pozycja 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM NASZE WŁOCHY: MODZELEWSKI Sławomir Stanisław: pozycja 1 ILCZUK Wojciech: pozycja 2 MODZELEWSKA Katarzyna Anna: pozycja 3 GOŚCICKI Mateusz: pozycja 4 OGONOWSKI Piotr: pozycja 5 OGONOWSKA Karolina: pozycja 6 ILCZUK Elżbieta: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Śródmieście - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. 29 Listopada: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5 i strona parzysta od nr 10 do nr 18A, ul. Adama Idźkowskiego: cała, ul. Adolfa Suligowskiego: cała, ul. Agrykola: cała, Aleja 3 Maja: cała, Aleja Na Skarpie: cała, Aleja Tomasza Hopfera: 2, 9, 11, Aleje Jerozolimskie: 7, 11/19, 11/19A, Aleje Ujazdowskie: strona parzysta od nr 4 do nr 28 i strona nieparzysta od nr 1/3 do nr 9, ul. Aleksandra Sulkiewicza: cała, ul. Belwederska: strona parzysta od nr 26/30 do nr 56, ul. Bolesława Prusa: 2, ul. Bracka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11/13 i strona parzysta od nr 2 do nr 6/8, ul. Browarna: 4, 6, ul. Cecylii Śniegockiej: 2, 4/6, 8, 10, 13, 13A, 15, ul. Cecylii Śniegockiej: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9, ul. Cicha: cała, ul. Czerniakowska: strona parzysta od nr 124 do nr 178A i strona nieparzysta od nr 139 do nr 209, ul. Czerniakowska: 180, 231, ul. Czerwonego Krzyża: cała, ul. Dobra: strona nieparzysta od nr 3 do nr 19 i strona parzysta od nr 4 do nr 22/24, ul. Dobra: strona parzysta od nr 26 do nr 74 i strona nieparzysta od nr 27 do nr 59, ul. Dragonów: cała, ul. Drewniana: cała, ul. Dynasy: cała, ul. Elektryczna: cała, ul. Emiliana Konopczyńskiego: cała, ul. Fabryczna: od nr 1/3 do nr 32, ul. Francesca Nulla: cała, ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego: cała, ul. Franciszka Salezego Jezierskiego: cała, ul. Frascati: cała, ul. gen. Mariusza Zaruskiego: od nr 3C do nr 12, ul. Gęsta: 1, ul. Górnośląska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45 i strona parzysta od nr 2 do nr 24, ul. Hoża: 20, ul. Ignacego Potockiego: 4, ul. J. Smulikowskiego: cała, ul. Jana Matejki: cała, ul. Jazdów: cała, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego: cała, ul. Juliana Bartoszewicza: cała, ul. Karowa: 31, 31A, ul. Kawalerii: cała, ul. Kazimierza Karasia: 2, ul. Koźmińska: strona nieparzysta od nr 1B do nr 17, ul. Koźmińska: strona parzysta od nr 12 do nr 20A, ul. Krakowskie Przedmieście: strona parzysta od nr 4 do nr 34, ul. Kręta: cała, ul. Krucza: strona parzysta od nr 28 do nr 46, ul. Książęca: cała, ul. Lądowa: cała, ul. Leona Kruczkowskiego: strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Leszczyńska: cała, ul. Lipowa: cała, ul. Ludna: strona nieparzysta od nr 1A do nr 11 i strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. Łazienkowska: cała, ul. Marii Konopnickiej: cała, ul. Miechowska: cała, ul. Mieczysława Orłowicza: cała, ul. Mikołaja Kopernika: strona parzysta od nr 28 do nr 36/40 i nr 43, ul. Mysia: cała, ul. Myśliwiecka: cała, ul. Nowogrodzka: strona nieparzysta od nr 1/3 do nr 11 i strona parzysta od nr 4 do nr 8, ul. Nowosielecka: strona parzysta: od nr 12 do nr 22, ul. Nowy Świat: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11/13 i strona parzysta od nr 2 do nr 6/12, ul. Nowy Świat: 72, ul. Oboźna: cała, ul. Okrąg: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5 i strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. Parkowa: cała, ul. Piękna: 1, 1A, 2/8, ul. Piotra Maszyńskiego: 3, Plac Trzech Krzyży: od nr 4/6 do nr 18, ul. Podchorążych: 38, ul. Profesorska: cała, ul. Przemysłowa: cała, ul. Radna: cała, ul. Rozbrat: 9, ul. Rozbrat: strona parzysta od nr 6 do nr 44A, ul. Senacka: 1, ul. Sewerynów: cała, ul. Solec: strona parzysta od nr 18 do nr 38 i strona nieparzysta od nr 57 do nr 117, ul. Solec: strona parzysta od nr 46 do nr 66, ul. Stanisława Mikkego: 1, 4, ul. Stefana Jaracza: cała, ul. Szara: cała, ul. Szwoleżerów: cała ul. św. Franciszka Salezego: cała, ul. Tamka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 19/23, ul. Tamka: strona parzysta od nr 4 do nr 40, ul. Topiel: strona parzysta od nr 6 do nr 18 i strona nieparzysta od nr 11 do nr 29, ul. Wiejska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21 i strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Wilanowska: cała, ul. Wioślarska, cała, ul. Wiślana: cała, ul. Wspólna od nr 1/3 do nr 6, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie: strona nieparzysta od nr 17 do nr 23 i nr 2, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie: strona parzysta od nr 18 do nr 22 i strona nieparzysta od nr 31/33 do nr 47, ul. Zagórna: cała, ul. Zajęcza: cała, Żurawia od nr 1A do nr 9. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: CHOJNOWSKI Wojciech Maciej: pozycja 1 KOLASIŃSKA Bożena: pozycja 2 SZAŁKOWSKI Jerzy Krzysztof: pozycja 3 KOWALEWSKI Jacek Teodor: pozycja 4 SUCHECKA Krystyna: pozycja 5 SZYKUT Kamil: pozycja 6 PIASECKA Jolanta Ewa: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KRZYSZTOŃ Robert: pozycja 1 LASOCKI Marceli Juliusz: pozycja 2 FIGLAROWICZ Malina: pozycja 3 WITCZAK Łukasz Kamil: pozycja 4 GOMOŁA Wiktoria Oliwia: pozycja 5 BARANOWSKA Maja Anna: pozycja 6 TYSZKA-HEBDA Małgorzata Bożena: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KLIMKIEWICZ Julia Agnieszka: pozycja 1 ROGOWSKI Łukasz Kajetan: pozycja 2 PAJA Teresa Maria: pozycja 3 MISZTA Bartosz Filip: pozycja 4 ADAMCZYK Małgorzata Joanna: pozycja 5 DĄBROWA Krzysztof Eustachy: pozycja 6 GAŁWA Paweł Antoni: pozycja 7 JĘDRZEJEWSKA Agnieszka Katarzyna: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MARTOFEL Paweł Eryk: pozycja 1 SZULCZEWSKA Hanna Monika: pozycja 2 SUFIN-JACQUEMART Ewa Anna: pozycja 3 SALACH Piotr Jan: pozycja 4 RUDKE Danuta: pozycja 5 ASZYK Hubert: pozycja 6 STELMASZAK Piotr Walenty: pozycja 7 JANNASZ-BANASIEWICZ Anna Marta: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY ŚRÓDMIEŚCIA: KRAWCZYŃSKI Wiesław Jan: pozycja 1 WERNER Krzysztof Konrad: pozycja 2 OLSZEWSKA Jadwiga Inga: pozycja 3 MISZCZAK Grażyna Izabela: pozycja 4 DYBOWSKI Krzysztof Tadeusz: pozycja 5 STEMPKOWSKI Michał: pozycja 6 DURKA Alicja Gabriela: pozycja 7 SULIGA Andrzej Paweł: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Śródmieście - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 38 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja Armii Ludowej: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 9, Aleja Armii Ludowej: strona parzysta od nr 4 do nr 30, Aleja Jana Christiana Szucha: cała, Aleja Niepodległości: strona parzysta od nr 186 do nr 222A, Aleja Przyjaciół: cała, Aleja Róż: cała, Aleja Wyzwolenia: strona parzysta od nr 2 do nr 18, Aleja Wyzwolenia: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 15, Aleje Jerozolimskie: strona nieparzysta: od nr 21 do nr 65/79 i strona parzysta od nr 42 do nr 44, Aleje Ujazdowskie: strona nieparzysta od nr 11 do nr 51, ul. Antoniego Grabowskiego: 4, ul. Bagatela: cała, ul. Belwederska: 23, 25, ul. Bracka: strona nieparzysta od nr 23 do nr 25, ul. Chmielna: strona nieparzysta od nr 19 do nr 35, ul. Emilii Plater: strona nieparzysta od nr 7 do nr 31 i strona parzysta od nr 8 do nr 30, ul. Filtrowa: od nr 1 do nr 9, ul. Flory: cała, ul. Fryderyka Chopina : cała, ul. Henryka Albera: 2, ul. Hoża: strona nieparzysta od nr 1 do nr 69, ul. Hoża: strona parzysta od nr 34 do nr 88, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: cała, ul. Jana Pankiewicza: cała, ul. Jaworzyńska: cała, ul. Klonowa: cała, ul. Koszykowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 75 i strona parzysta od nr 4 do nr 34/50, ul. Koszykowa: strona parzysta: od nr 54 do nr 78, ul. Krucza: strona nieparzysta od nr 3 do nr 51 i strona parzysta od nr 6/14 do nr 24/26 i nr 50, ul. ks. Ignacego Skorupki: cała, ul. Lekarska: cała, ul. Litewska: cała, ul. Ludwika Waryńskiego: strona parzysta od nr 6 do nr 12A i nr 26, 28, ul. Ludwika Waryńskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9C, ul. Lwowska: cała, ul. Marcella Bacciarellego: cała, ul. Marszałkowska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 99/101, ul. Marszałkowska: strona parzysta od nr 2 do nr 104/122, ul. Mokotowska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 73 i strona parzysta od nr 4/6 do nr 64, ul. Natolińska: 2, 3, ul. Nowogrodzka: strona parzysta od nr 10 do nr 56A i strona nieparzysta od nr 15 do nr 51, ul. Nowowiejska: strona nieparzysta od nr 1/3 do nr 33 i strona parzysta od nr 4 do nr 24, ul. Oleandrów: cała, Pasaż Stefana Wiecheckiego ”Wiecha”: 4, ul. Piękna: strona nieparzysta od nr 1B do nr 21, ul. Piękna: strona parzysta od nr 12 do nr 28A, ul. Piękna: 31/37, 44, 44A, 46, ul. Piękna: strona nieparzysta od nr 43 do nr 49 i strona parzysta od nr 52 do nr 68A, Plac Konstytucji: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, Plac Konstytucji: strona parzysta od nr 2 do nr 6, Plac Na Rozdrożu: 3, Plac Politechniki: cały, Plac Trzech Krzyży: 3, Plac Unii Lubelskiej: 1, 2, Plac Zbawiciela: cały, ul. Polna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 15 i strona parzysta od nr 2 do nr 54, ul. Poznańska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 23, ul. Poznańska: strona parzysta od nr 2/4 do nr 26, ul. Poznańska: 37, 38, ul. Progi: 1, ul. Rektorska: cała, ul. Służewska: cała, ul. Spacerowa: strona parzysta od nr 2 do nr 20A, ul. Stanisława Noakowskiego: cała, ul. Stanisława Rychlińskiego: 2, ul. Stefana Batorego: strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. Stefanii Sempołowskiej: cała, ul. św. Barbary: cała, ul. św. Teresy: cała, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego: strona parzysta od nr 2 do nr 6, ul. Tytusa Chałubińskiego: strona parzysta od nr 4 do nr 8, ul. Widok: cała, ul. Wilcza: strona nieparzysta od nr 1 do nr 73 i strona parzysta od nr 2/4 do nr 74, ul. Wspólna: strona nieparzysta od nr 25 do nr 75/79 i strona parzysta od nr 30 do nr 56, ul. Wspólna: 62, 70, 72, ul. Żurawia: strona parzysta: od nr 16 do nr 32/34, ul. Żurawia: strona nieparzysta od nr 43 do nr 49. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: WOŹNIAK Tomasz Piotr: pozycja 1 ŁOPIŃSKA Helena: pozycja 2 ROŃDA Joanna Maria: pozycja 3 STYPUŁKOWSKI Wiesław: pozycja 4 CHOJNOWSKA Sonia Anna: pozycja 5 ANDRZEJEWSKI Robert Andrzej: pozycja 6 BANDZO-ANTKOWIAK Małgorzata Hanna: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: POŁOWNIAK Piotr Jacek: pozycja 1 SZCZUKOWSKA Emilia Weronika: pozycja 2 WYSOCZAŃSKI-MINKOWICZ Michał Jan: pozycja 3 KASPRZYK Karolina Patrycja: pozycja 4 SZLĄZAK Roman Antoni: pozycja 5 STAROSTA Jan Gustaw: pozycja 6 TURSKA Małgorzata Joanna: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: BARAN Jan Aleksander: pozycja 1 FOLTA Anna: pozycja 2 ARENDARCZYK Ewa Magdalena: pozycja 3 PRUSZYŃSKA Anna Teresa: pozycja 4 POPIELARSKI Julian Maciej: pozycja 5 MICHALSKI Krzysztof Mikołaj: pozycja 6 POPKOWSKA Maria Swietłana: pozycja 7 KLIMOWSKI Michał Edward: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ROLNIK Marcin Bronisław: pozycja 1 MAGDZIŃSKA Katarzyna Anna: pozycja 2 ŻEBROWSKA Małgorzata: pozycja 3 PIECIUKIEWICZ Sławomir: pozycja 4 OZDOWY-BIETKOWSKA Alicja Ewa: pozycja 5 MIERZWIŃSKI Krzysztof Stanisław: pozycja 6 GĄSIOROWSKI Dariusz Sylwester: pozycja 7 JANKOWSKI Cezary Leszek: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY ŚRÓDMIEŚCIA: BIELECKI Łukasz Patryk: pozycja 1 LEGIĘĆ Artur: pozycja 2 DĄBROWSKA Barbara: pozycja 3 ZGUTKA Piotr Konrad: pozycja 4 PAŁCZYŃSKA Irmina Małgorzata: pozycja 5 DRĄCZKOWSKA Małgorzata Katarzyna: pozycja 6 LASKOWSKA Gabriela: pozycja 7 ZIEMIŃSKA Anna-Maria: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Śródmieście - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 26 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja „Solidarności”: 62, 71, 75, 77, Aleja „Solidarności”: strona nieparzysta od nr 81 do nr 117, Aleja Jana Pawła II: strona parzysta od nr 12 do nr 38, Aleje Jerozolimskie: strona parzysta od nr 2 do nr 8, Aleje Jerozolimskie: strona parzysta od nr 28 do nr 32, Aleje Jerozolimskie: strona parzysta od nr 50 do nr 54, ul. Aleksandra Fredry: 6, 8, ul. Aleksandra Krywulta: 2, ul. Antonia Corazziego: cała, ul. Bagno: cała, ul. Bednarska: cała, ul. Białoskórnicza: cała, ul. Bielańska: cała, ul. Boczna: cała, ul. Bracka: strona parzysta od nr 16 do nr 22, ul. Canaletta: cała, ul. Chmielna: od nr 1/3 do nr 18, ul. Chmielna: strona parzysta od nr 20 do nr 36A, ul. Daniłowiczowska: cała, ul. Dobra: 76/78 i strona nieparzysta od nr 87 do 89A, ul. Dowcip: 4, ul. Elektoralna: od nr 2 do nr 23A, ul. Emilii Plater: 36, 36A, ul. Emilii Plater: strona nieparzysta od nr 41 do nr 55, ul. Foksal: cała, ul. Gabriela Piotra Boduena: cała, ul. Garbarska: cała, ul. gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza: 4, ul. Graniczna: cała, ul. Grzybowska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, ul. Grzybowska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9, ul. Henryka Sienkiewicza: cała, ul. Hipoteczna: 2, ul. Jasna: od nr 1 do nr 26, ul. Karowa: strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: cała, ul. Kozia: cała, ul. Krakowskie Przedmieście: strona nieparzysta od nr 1 do nr 87/89 i strona parzysta od nr 42/44 do nr 68, ul. Kredytowa: cała, ul. Królewska: 1/7, 2, 4, 11, 23, 27, ul. Królewska: strona parzysta od nr 14 do nr 18, ul. Królewska: strona nieparzysta od nr 43 do nr 47, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: 1, ul. Krzywopoboczna: cała, ul. Mariańska: 1, ul. Mariańska: 5, 6, ul. Mariensztat: cała, ul. Marszałkowska: 105, 107, 111, 111A, 115, 124, 126/134, ul. Marszałkowska: strona parzysta od nr 136 do nr 142, ul. Mazowiecka: cała, ul. Mikołaja Kopernika: od nr 3 do nr 25, ul. Miodowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, ul. Moliera: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, ul. Moliera: strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. Niecała: cała, ul. Nowy Świat: strona nieparzysta od nr 15/17 do nr 63, ul. Nowy Świat: strona parzysta od nr 18 do nr 68, ul. Nowy Świat: 67, 69, ul. Nowy Zjazd: cała, ul. Okólnik: cała, ul. Ordynacka: cała, ul. Orla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11 i strona parzysta od nr 4 do nr 12, ul. Ossolińskich: 1, 3, ul. Pańska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 7, Plac Bankowy: cały, Plac Defilad: cały, Plac Emila Młynarskiego: 2, Plac Grzybowski: cały, Plac Jana Henryka Dąbrowskiego: cały, Plac marsz. Józefa Piłsudskiego: cały, Plac Mirowski: 1, 1A, Plac Mirowski: strona parzysta od nr 10 do nr 14, Plac Powstańców Warszawy: cały, Plac Stanisława Małachowskiego: cały, Plac Teatralny: cały, Plac Żelaznej Bramy: cały, ul. Próżna: cała, ul. Przechodnia: cała, ul. Przeskok: 2, ul. Ptasia: strona parzysta od nr 2 do nr 6, ul. Romualda Traugutta: cała, Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych: 1, ul. Rysia: 3, ul. Senatorska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17/19 i strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Senatorska: strona parzysta od nr 14 do nr 40 i strona nieparzysta od nr 27 do nr 37, ul. Sienna: strona nieparzysta od nr 39 do nr 45, ul. Smolna: cała, ul. Sowia: cała, ul. Stanisława Moniuszki: cała, ul. Szczygla: cała, ul. Szkolna: cała, ul. Szpitalna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, ul. Szpitalna: strona parzysta od nr 4 do nr 8B, ul. Śliska: 3, 5, 10, ul. Świętokrzyska: 1, 3, 11/21, ul. Świętokrzyska: strona parzysta od nr 12 do nr 36, ul. Świętokrzyska: strona nieparzysta od nr 31/33 do nr 35, ul. Tadeusza Czackiego: cała, ul. Tamka: strona nieparzysta od nr 29 do nr 49, ul. Tłomackie: cała, ul. Trębacka: cała, ul. Twarda: od nr 1 do nr 18, ul. Tylmana Gamerskiego: cała, ul. Warecka: cała, ul. Wierzbowa: cała, ul. Wojciecha Górskiego: cała, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie: 51, ul. Zgoda: cała, ul. Zielna: cała, ul. Zimna: cała, ul. Złota: od nr 1 do nr 48/54 i nr 59. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SUCHECKI Krystian Dominik: pozycja 1 MIGUŁA Remigiusz Marek: pozycja 2 ORZECHOWSKA Hanna Henryka: pozycja 3 GŁOGOSZ Emilia Małgorzata: pozycja 4 KOLASIŃSKA Monika Donata: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: ZIMMERMANN Julia Eliza: pozycja 1 MADERA Paweł Piotr: pozycja 2 SZCZEPANIAK Michał: pozycja 3 KABELIS Filip: pozycja 4 KLIMKIEWICZ Agnieszka Teresa: pozycja 5 PIEKACZ Anita Anna: pozycja 6 CZAPLIŃSKI Maciej: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: CECHOWSKA Katarzyna Anna: pozycja 1 TYSZKA Bartłomiej Marcin: pozycja 2 PIASECKA Joanna: pozycja 3 WENCEL Aleksander Remigiusz: pozycja 4 SOSNOWSKA Urszula Weronika: pozycja 5 NAWROT Jakub Krzysztof: pozycja 6 OLEJNIK Łukasz Krzysztof: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY ŚRÓDMIEŚCIA: KORZEŃ Sylwester Bogusław: pozycja 1 SMAGOWSKA Ewa Maria: pozycja 2 KNAP-DAM Katarzyna Joanna: pozycja 3 KRAWCZYŃSKI Piotr Wacław: pozycja 4 SULIGA Mikołaj Paweł: pozycja 5 KIZINIEWICZ Alojzy Ireneusz: pozycja 6 ZIENIEWICZ Małgorzata Beata: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Śródmieście - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 39 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: Aleja „Solidarności”: strona parzysta od nr 58 do nr 60B, Aleja „Solidarności”: strona parzysta od nr 64 do nr 68A i strona parzysta od nr 72 do nr 82, Aleja Jana Pawła II: strona parzysta od nr 46/48 do nr 52/54, Aleja Jana Pawła II: strona parzysta od nr 64 do nr 74, Aleja Jana Pawła II: strona parzysta od nr 78 do nr 82, ul. Boleść: cała, ul. Bonifraterska: cała, ul. Brzozowa: cała, ul. Bugaj: cała, Bulwar Jana Karskiego: 5, ul. Celna: cała, ul. Ciasna: cała, ul. Długa: cała, ul. Dow Bera Meiselsa: 1, ul. Dziekania: cała, ul. Dzielna: od nr 1 do nr 7A, strona parzysta od nr 8 do nr 12 i nr 24/26, ul. Dzika: od nr 2 do nr 19/23, ul. Franciszkańska: 1, ul. Franciszkańska: od nr 3 do nr 14A, ul. Franciszkańska: 18, ul. Freta: cała, ul. gen. Władysława Andersa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, ul. gen. Władysława Andersa: strona parzysta od nr 6 do nr 30 i strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, ul. gen. Władysława Andersa: 13, 15, ul. gen. Władysława Andersa: 21, 21A, 21B, ul. Inflancka: cała, ul. Jana Kilińskiego: cała, ul. Jezuicka: cała, ul. Józefa Lewartowskiego: cała, ul. Kanonia: cała, ul. Kapucyńska: cała, ul. Kapitulna: cała, ul. Karmelicka: cała, ul. Konwiktorska: cała, ul. Kościelna: cała, ul. Koźla: cała, ul. Krzywe Koło: cała, ul. Leona Schillera: cała, ul. Ludwika Zamenhofa: cała, ul. Międzyparkowa: cała, ul. Miła: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13 i nr 2, ul. Miła: strona parzysta od nr 6 do nr 8 i strona nieparzysta od nr 15 do nr 19, ul. Miodowa: od nr 6 do nr 26, ul. Mordechaja Anielewicza: strona nieparzysta od nr 1A do nr 17, ul. Mordechaja Anielewicza: strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. Mostowa: cała, ul. Muranowska: 1, 2, ul. Nalewki: cała, ul. Niska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 13, ul. Niska: strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Nowiniarska: cała, ul. Nowolipie: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17B i strona parzysta od nr 2 do nr 14A, ul. Nowolipki: strona parzysta od nr 2 do nr 12A, ul. Nowolipki: strona nieparzysta od nr 9 do nr 17C, ul. Nowomiejska: cała, ul. Pamiętajcie o Ogrodach: cała, ul. Pawia: od nr 4 do nr 12F, ul. Piekarska: cała, ul. Piesza: cała, ul. Piwna: cała, Plac Krasińskich: cały, Plac Zamkowy: cały, ul. Podwale: cała, ul. Pokorna: cała, ul. Przyrynek: cała, ul. Rajców: cała, ul. Romana Sanguszki: cała, ul. Rybaki: cała, ul. Rycerska: cała, ul. Rynek Nowego miasta: cały, ul. Rynek Starego miasta: cały, ul. Sapieżyńska: cała, ul. Senatorska: 2, ul. Stanisława Dubois: cała, ul. Stara: cała, ul. Stare Nalewki: 4, ul. Stawki: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5/7, ul. Stawki: strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Szeroki Dunaj: cała, ul. Świętojańska: cała, ul. Świętojerska: cała, ul. Wałowa: cała, ul. Wąski Dunaj: cała, ul. Wenedów: cała, ul. Wiktora Gomulickiego: 5, ul. Włodzimierza Dolańskiego: cała, ul. Wójtowska: cała, ul. Zakroczymska: cała, ul. Zygmunta Słomińskiego: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: GÓRSKI Krzysztof Robert: pozycja 1 NOWAK Alicja Florentyna: pozycja 2 KANIA Ewa Wanda: pozycja 3 KOWALIK Zuzanna Teresa: pozycja 4 CHRUSZCZYK Tadeusz Marceli: pozycja 5 SITKOWSKA Zofia Maria: pozycja 6 PILIKOWSKI Jacek Andrzej: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: BARON-MIERZWA Sonia Anna: pozycja 1 PIETRASIK Adam Marcin: pozycja 2 DUŻYŃSKI Ignacy Michał: pozycja 3 KILANOWSKI Igor Michał: pozycja 4 GÓRECKA Oliwia: pozycja 5 SEMBA Aleksandra Urszula: pozycja 6 PARA Andrzej: pozycja 7 ĆWIK Aleksandra Barbara: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KRAKOWIAK Kacper Piotr: pozycja 1 PIOTROWSKA Zofia Maria: pozycja 2 ZAJDEL Marta Elżbieta: pozycja 3 ŁYSZKOWSKI Michał Szymon: pozycja 4 WASILKOWSKI Stanisław Michał: pozycja 5 CIESIELSKA Marzena Renata: pozycja 6 CHOCIANOWICKI Marek Michał: pozycja 7 DRZAZGA Michał Marek: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ROGÓLSKI Grzegorz Andrzej: pozycja 1 KAŁUSKA-BOLEK Anna Zofia: pozycja 2 KRZEŚNIAK Tomasz Paweł: pozycja 3 WIELOWIEYSKA Anna Maria: pozycja 4 PAOLICELLI Karol: pozycja 5 PIOTROWSKI Hieronim Antoni: pozycja 6 KOPCZYŃSKA Barbara: pozycja 7 JABŁOŃSKI Dariusz: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY ŚRÓDMIEŚCIA: BRZOZOWSKA-JASIŃSKA Blanka Anna: pozycja 1 DOLATA Agnieszka Izabela: pozycja 2 FLISEK Jan Krzysztof: pozycja 3 GIŻYCKA Dorota Paulina: pozycja 4 RZYSKO Sławomir Wojciech: pozycja 5 MAZURKIEWICZ Anita Małgorzata: pozycja 6 SAS Michał Andrzej: pozycja 7 NIEMIRSKA Urszula: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Żoliborz - okręg numer 1

W okręgu nr 1 startuje 27 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. Barszczewska: cała, ul. Bieniewicka: cała, ul. F. Bohomolca: cała, ul. Bytomska: cała, ul. A. Cieszkowskiego: cała, ul. H. Dembińskiego: cała, ul. Drohicka: cała, ul. E. Drużbackiej: cała, ul. A. Dygasińskiego: cała, ul. Dziennikarska: cała, ul. J. Gawińskiego: cała, ul. Gdańska: strona parzysta od 2 do 6B, strona nieparzysta od 1 do 23, ul. M. Gomółki: cała, ul. Gwiaździsta: strona nieparzysta od 5 do 15A, strona parzysta od 2 do 20, ul. E. Jelinka: cała, ul. F. Karpińskiego: cała, ul. F. Kniaźnina: cała, ul. Kolektorska: strona parzysta od 4 do 12, ul. K. Koźmiana: cała, ul. Z. Krasińskiego: 2/4/6, 2A, 8, 10, ul. Krechowiecka: cała, ul. W. Lutosławskiego: cała, ul. Marii Kazimiery: strona parzysta od 18 do 56, strona nieparzysta od 1 do 35 , ul. A. Mickiewicza: strona nieparzysta od 33A do 73, strona parzysta od 30 do 76, ul. H. Modrzejewskiej: cała, ul. Mysłowicka: cała, ul. K. Opalińskiego: cała, ul. J. Ch. Paska: cała, Plac Joachima Lelewela: cały, Plac Thomasa Woodrowa Wilsona: cały, ul. Potocka: cała, ul. K. Promyka: cała, ul. Cz. L. Rybińskiego: cała, ul. F. Rymkiewicza: cała, ul. H. Siemiradzkiego: cała, ul. J. Słowackiego: strona parzysta od 12 do 24, 32/36, 38/46 , 52/54, ul. L. Solskiego: cała, ul. J. Sułkowskiego: cała, ul. K. Szajnochy: cała, ul. J. Święcickiego: cała, ul. ks. Z. Trószyńskiego: cała, ul. Tucholska: cała, ul. Tylżycka: cała, ul. L. Wawrzyńskiej: cała, ul. Mścisławska: cała, ul. S. Twardowskiego: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: BUŁAWA Adam Wojciech: pozycja 1 SKOLIMOWSKA Jolanta Beata: pozycja 2 JASTRZĘBSKI Jan Paweł: pozycja 3 KUKLEWSKI Leszek Tomasz: pozycja 4 KALWODA-SOSNOWSKA Barbara Maria: pozycja 5 GRAJNERT-ŻÓŁCIŃSKA Maria Lucyna: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: SMOCZNY Konrad Fryderyk: pozycja 1 WEREMIJEWICZ Joanna: pozycja 2 KOTOWSKA Anna Sara: pozycja 3 MILEWSKA-DEBA Natalia: pozycja 4 KARLIK Leszek Michał: pozycja 5 PAŁASZ Karol Maksymilian: pozycja 6 JAGACIAK Maciej Piotr: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KLEJN Dorota Jadwiga: pozycja 1 ŚWIEŻAWSKA Anna: pozycja 2 TROJAN Marcin Andrzej: pozycja 3 WROCZYŃSKA-STĘPIŃSKA Liliana Maria: pozycja 4 KRAWCZYK Dariusz Piotr: pozycja 5 PUZYŃSKA Ewa Małgorzata: pozycja 6 KOŚCIELNIK Sebastian Mirosław: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻOLIBORZ MA GŁOS: CICHECKA Joanna Monika: pozycja 1 MIESZKOWSKI Dariusz Stefan: pozycja 2 ASPAAS Katarzyna Anna: pozycja 3 WIETESZKA Andrzej Konstanty: pozycja 4 HOLA-MASIARZ Dorota Monika: pozycja 5 BORATYN Katarzyna Olga: pozycja 6 WINIARSKI Paweł Marcin: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Żoliborz - okręg numer 2

W okręgu nr 2 startuje 27 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. W. Broniewskiego: strona parzysta od 12 do 28, strona nieparzysta od 9A do 23, ul. H. Czaki: cała, ul. Filarecka cała, ul. P. Gojawiczyńskiej: cała, ul. Z. Krasińskiego: strona parzysta od 16 do 42, ul. ks. J. Popiełuszki: strona nieparzysta od 11 do 23, strona parzysta od 14 do 16A, ul. A. Próchnika: cała, ul. Sady Żoliborskie: cała, ul. M. Sarbiewskiego: cała, ul. Sierpecka: cała, ul. J. Słowackiego: 5/13, 15/19, 21/23, 25, 27/33, 19A, 45, ul. P. Suzina: cała, ul. T. Toeplitza: cała, ul. S. Tołwińskiego: cała, ul. Włościańska: cała, ul. Braci Załuskich: cała, ul. Elbląska : strona parzysta od 10 do 12A, ul. Przasnyska: strona parzysta od 8 do 24. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: ZASADA-WYSOCKA Beata: pozycja 1 KNOWSKI Maciej: pozycja 2 ROGALA Anna Maria: pozycja 3 BARTAK Tadeusz Marian: pozycja 4 ŁEPECKI Jan Wiesław: pozycja 5 PIETRYSZYN Jadwiga Marzena: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KACZYŃSKI Piotr Maciej: pozycja 1 GIERZYŃSKI Jan: pozycja 2 KRASNODĘBSKA Anna Maria: pozycja 3 TRYLSKI Łukasz: pozycja 4 RUTKOWSKA Eliza Anna: pozycja 5 ZYSK Adrianna: pozycja 6 MATYSIAK Hubert Andrzej: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JASIONOWSKI Wiktor Szczęsny: pozycja 1 RAPACKA Donata Marta: pozycja 2 ZAJĄC Zbigniew Piotr: pozycja 3 ŻUREK Urszula Agnieszka: pozycja 4 GRZEJSZCZAK Wiesław Tadeusz: pozycja 5 SKOMORUCHA Julia: pozycja 6 TUCHOLSKA Joanna Karolina: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻOLIBORZ MA GŁOS: JANIAK Maria Elżbieta: pozycja 1 ZIELIŃSKA Katarzyna Joanna: pozycja 2 BORUŃ-JAGODZIŃSKI Paweł Antoni: pozycja 3 MILANCEJ Rafał Mieszko: pozycja 4 MALICKA Małgorzata Ewa: pozycja 5 ŻELAZKO Marek Janusz: pozycja 6 KANCLERZ Aleksandra Maria: pozycja 7



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Żoliborz - okręg numer 3

W okręgu nr 3 startuje 31 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: ul. W. Broniewskiego: strona nieparzysta 33, ul. Dolnośląska: cała, ul. S. Dygata: cała, ul. Elbląska: strona parzysta 6, 8, strona nieparzysta od 35 do 67, ul. J. Ficowskiego: cała, ul. A. German: cała, ul. Głogowska: cała, ul. Z. Hübnera: cała, ul. Izabelli: cała, ul. Jasnodworska: cała, ul. K. Jędrusik: cała, ul. Z. Krasińskiego: strona parzysta 58, strona nieparzysta od 41 do 69, ul. Opalińska: cała, ul. Pionierska: cała, pl. Plac Czesława Niemena: cały, ul. Powązkowska: strona nieparzysta od 13 do 43/45, strona parzysta od 40 do 80, ul. Przasnyska: strona parzysta od 2 do 6C, strona nieparzysta od 7 do 17, ul. L. Rydygiera: strona nieparzysta od 9 do 21A, strona parzysta od 6 do 18, ul. Saperska: cała ul. Sybilli: cała ul. Szamocka: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: MICHAŁOWSKI Tomasz Piotr: pozycja 1 SELWANT Wojciech Ryszard: pozycja 2 PIETRASZEK Elżbieta Teresa: pozycja 3 JACAK Waldemar Andrzej: pozycja 4 ROMAN Anna Renata: pozycja 5 PIL Agnieszka: pozycja 6 KERBER Tomasz Marcin: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: PORĘBSKI Łukasz Józef: pozycja 1 ŚWIERCZEWSKA Natalia Magdalena: pozycja 2 KOZŁOWSKI Bartosz Witold: pozycja 3 GRABIAS-KWAŚNIEWSKA Agata: pozycja 4 STEĆ Kacper: pozycja 5 JAKUBOWSKA Izabela Anna: pozycja 6 RACIBORSKI Antoni Henryk: pozycja 7 MIELCARZ Tomasz Andrzej: pozycja 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: RYCHTER Izabela Patrycja: pozycja 1 KUROWSKA Monika Anna: pozycja 2 KLICH Paweł Piotr: pozycja 3 TRZASKA Maria Barbara: pozycja 4 PAKOSZ Paweł Robert: pozycja 5 ZABIELSKA-WRONA Anna Iwona: pozycja 6 KRAJEWSKI Michał: pozycja 7 SMOLIŁO Andrzej Władysław: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻOLIBORZ MA GŁOS: MÜLLER Tadeusz Maximilian: pozycja 1 OSTROWSKI Łukasz Tomasz: pozycja 2 TATAR Ewa Małgorzata: pozycja 3 KALBARCZYK Konrad Stanisław: pozycja 4 DOMAGALSKA Katarzyna: pozycja 5 CHYLEWSKA Dorota Helena: pozycja 6 NIEMEN-OTREMBA Natalia Denique: pozycja 7 GĄSIORKIEWICZ Artur: pozycja 8



Kandydaci do Rady Dzielnic m.st. Warszawy z dzielnicy Żoliborz - okręg numer 4

W okręgu nr 4 startuje 28 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. Wojska Polskiego: cała, ul. Bitwy pod Rokitną: cała, ul. ks. T. Boguckiego: cała, ul. K. Brodzińskiego: cała, ul. S. Czarnieckiego: cała, ul. Dymińska: cała, ul. A. Felińskiego: cała, ul. Forteczna: cała, ul. J. Hauke-Bosaka: cała, ul. S. Hozjusza: cała, ul. A. Jakiela: cała, ul. Kaniowska: cała, ul. W. Kochowskiego: cała, ul. J. Kossaka: cała, ul. J. Kozietulskiego: cała, ul. R. Krajewskiego: cała, ul. Z. Krasińskiego: strona nieparzysta od 1 do 39, ul. J. Lechonia: cała, ul. L. Lisa-Kuli: cała, ul. A. Mickiewicza: strona parzysta od 4 do 28, strona nieparzysta od 9 do 27, ul. L. Mierosławskiego: cała, ul. A. Munka: cała, ul. W. Niegolewskiego: cała, Plac Dionizego Henkla: cały, Plac Inwalidów: cały, Plac Słoneczny: cały, ul. Podstarościch: cała, ul. S. Pogonowskiego: cała, ul. ks. J. Popiełuszki: strona parzysta od 2 do 8, strona nieparzysta od 1 do 7A, ul. L. Rydygiera: 4, 4A, strona nieparzysta od 3 do 7A, ul. J. Szaniawskiego: cała, ul. Śmiała: cała, ul. H. Wieniawskiego: cała, ul. S. Wyspiańskiego: cała ul. gen. J. Zajączka : cała, ul. W. Broniewskiego: strona parzysta od 2 do 8A, ul. Ł. Gołębiowskiego: cała. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: HLEBOWICZ Grzegorz: pozycja 1 SELWANT Janina Maria: pozycja 2 STARZYŃSKA Ewa Monika: pozycja 3 SIKORSKI Grzegorz: pozycja 4 WYSOCKA Maria Barbara: pozycja 5 KOSTRO Tadeusz Józef: pozycja 6 ZAREMBA Izabella Anna: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: JĘDRZEJCZYK Barbara: pozycja 1 LITTMANN Jakob Søren: pozycja 2 MIKUCZYŃSKI Mateusz Mikołaj: pozycja 3 PAWLAK Maria Aleksandra: pozycja 4 WOWKONOWICZ Paweł Adam: pozycja 5 MATUSEWICZ Maciej Jacek: pozycja 6 GODLEWSKA Joanna Maria: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ZIEMIAŃSKA Klaudia Maria: pozycja 1 RUDNICKI Marcin Mikołaj: pozycja 2 TARASZKIEWICZ Tomasz Maciej: pozycja 3 SŁOWIKOWSKA-HAJDAS Ewa Anna: pozycja 4 PIOTROWSKA Magdalena Dorota: pozycja 5 SZYMAŃSKI Aleksander Lech: pozycja 6 PIEŃKOWSKA Sławomira: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻOLIBORZ MA GŁOS: ZJAWIŃSKA Jolanta Maria: pozycja 1 HOMAN Katarzyna Aniela: pozycja 2 CAPAŁA Krzysztof Paweł: pozycja 3 KUŁAKOWSKI Maksymilian: pozycja 4 BARANOWSKA-JANUSZ Malina Halina: pozycja 5 TOMASZEWSKA Małgorzata Maria: pozycja 6 GRABEK Sebastian Paweł: pozycja 7



