Lodowe szaleństwo na dachu Galerii Młociny

Świąteczne atrakcje, które Galeria Młociny przygotowała dla swoich gości, zachwycają mieszkańców stolicy. Wszystko to za sprawą wyjątkowej iluminacji dekoracji, które kilka dni temu rozświetliły zakupowe aleje Młocin. Na Bielanach nie zabraknie również zimowych szaleństw wśród najpopularniejszych, świątecznych utworów. By umilić odwiedzającym poszukiwania prezentów, w bielańskim centrum handlowym powstało pierwsze w Warszawie lodowisko znajdujące się na dachu budynku. To wspaniała okazja, by wspólnie z najbliższymi aktywnie spędzać zimowe wieczory. Lodowisko będzie czynne przez całą zimę, od poniedziałku do soboty od godziny 10:00 do 22:00, natomiast w niedziele od godziny 10:00 do 21:00. Z kolei na wszystkich tych, którzy zgłodnieją podczas robienia piruetów, czekać będzie wyjątkowa oferta kulinarna Hali Hutnik. Bielańska strefa gastronomiczna Spotkania i Dania ogrzeje wszystkich zmarzluchów. To prawdziwy raj dla miłośników smaków w międzynarodowych odsłonach. Znajdziemy tu dziesiątki restauracji, które zaoferują niezapomniane doznania kulinarne wszystkim zwolennikom łyżwiarstwa i nie tylko.

#CENNIK

a. Wstęp na lodowisko – 5 zł,

b. wypożyczalnia łyżew: 5 zł / h.

c. Chodzik: 10 zł / 30 min

Wstęp oraz wypożyczalnia jest bezpłatna dla klientów Galerii po okazaniu paragonu/ów z dnia bieżącego (czyli za zakupy z dnia, w którym klient będzie korzystał z Lodowiska); na kwotę min. 10 zł.

Na stronie www.galeriamlociny.pl znajdziemy regulamin lodowiska, a także informacje na temat innych, licznych atrakcji oraz wydarzeń, które Galeria Młociny organizuje dla swoich klientów każdego miesiąca.