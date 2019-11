Lodowiska w Warszawie 2019. W Aninie na otwarcie gorąca czekolada

Czas na łyżwy!

Już wkrótce rozpocznie się wyczekiwany przez wielu sezon zimowy. A jeśli sezon zimowy to... zabawa na lodowisku. W najbliższą sobotę, 23 listopada o godz. 17:00 odbędzie się uroczyste otwarcie lodowiska w Aninie. Na gości czekać będą tego dnia liczne atrakcje. Animacje, gry i zabawy z nagrodami (nie tylko dla najmłodszych), minirewia na lodzie, a także - jak co roku - gorąca czekolada. To świetna okazja, aby wybrać się tam całą rodzinę. Co ważne, wstęp na ślizgawkę w dniu otwarcia będzie kosztował jedynie 2 zł.

Aninińskie lodowisko będzie czynne w sezonie codziennie w godzinach 9-21. Za bilet normalny 60-minutowy zapłacimy 15 zł. Ulgowy to koszt 9, młodzieżowy i seniora - 5, 50, a całodzienny 29 zł. Jednocześnie z atrakcji może korzystać ponad 100 osób. Na miejscu łyżwiarze mogą skorzystać z z wypożyczalni sprzętu oraz z szafek zamykanych na klucz.

Zimową atrakcję znajdziecie na terenie kompleksu pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. V Poprzecznej 22. W okresie letnim, wiosennym i jesiennym w miejscu ślizgawki funkcjonuje nowoczesny skatepark.

