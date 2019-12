Lodowiska w Warszawie. Straż pożarna pomoże budować lodowiska przy szkołach i w parkach

O co chodzi w akcji "Bezpieczne lodowiska"? Dyrektorzy szkół oraz zarządcy miejskich parków lub innych terenów mogą zwracać się z prośbą o udzielenie wsparcia w organizacji lodowiska. Strażacy służą pomocą w zakresie wylewania wody na przygotowane ślizgawki m.in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich czy osiedli. Podmioty chcące dołączyć do akcji muszą wcześniej przygotować odpowiednią infrastrukturę pod lodowisko. - Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawieniu barierek - tłumaczą strażacy.

Celem akcji jest zastąpienie "naturalnych lodowisk" na zamarzniętych akwenach takich jak rzeki, stawy czy jeziorka, bezpiecznymi lodowiskami sztucznymi. Niestety dzieci i młodzież wciąż mają skłonność do wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne, co stanowi skrajnie niebezpieczną zabawę. Osoba, pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię. Kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmy, a w konsekwencji do utonięcia. - Mimo, że przy brzegu pokrywa lodu wydaje się być gruba i wytrzymała to kilka kroków dalej lód może być bardzo cienki i słaby - przypominają strażacy.