Lodowisko na dachu Galerii Młociny. To pierwsza taka ślizgawka w Warszawie [ZDJĘCIA]

W Warszawie lodowisk nie brakuje. Możemy je znaleźć tak naprawdę w każdej dzielnicy. Tęczowe, całodobowe, duże, małe - do wyboru do koloru. Jednak takiej ślizgawki jak w bielańskim centrum handlowym próżno szukać gdzie indziej. To pierwsze lodowisko w Warszawie, które znajduje się... na dachu! Możecie zatem wpaść zakupy, a później ZA DARMO pojeździć na lodowisku. To doskonała okazja, żeby wspólnie z najbliższymi aktywnie spędzać zimowe wieczory.