Lodowisko na Placu Europejskim. Bezpłatna ślizgawka w pięknej scenerii staruje w Mikołajki

Tej zimy jak co roku na placu Europejskim nie zabraknie świątecznej atmosfery i świetnej zabawy. 6 grudnia o godzinie 17 zostanie otwarte bezpłatne lodowisko. Już od kilku lat plac wśród szklanych wieżowców, że w zimowe popołudnia i wieczory zamienia się w jeden z najprzyjemniejszych i najchętniej odwiedzanych zakątków stolicy.

Lodowisko na Placu Europejskim. Godziny otwarcia

W tym sezonie lodowisko będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16 - 21., w soboty i niedziele od 12 do 21.

W drugi dzień świąt (26 grudnia) oraz w sylwestra będzie można pojeździć w tych samych godzinach co w dni powszednie, natomiast 24, 25 grudnia i 1 stycznia lodowisko będzie nieczynne.

Wypożyczenie łyżew kosztuje 10 zł za godzinę. Osoby przychodzące z własnymi łyżwami nie ponoszą kosztów.

Lodowisko znajduje się na Pl. Europejskim tuż przy rondzie Daszyńskiego. Wstęp na lodowisko jest darmowy.