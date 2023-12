Lodowisko pod Pałacem Kultury i Nauki 2023/24. Ślizgawka w centrum Warszawy otworzy się w Mikołajki

W środę, 1 grudnia, działalność rozpocznie sezonowe lodowisko przed Pałacem Kultury i Nauki. (od strony ulicy Świętokrzyskiej). Otwarcie ślizgawki zaplanowano na godz. 10.00. Nieważne, czy jesteście początkującymi, czy doświadczonymi łyżwiarzami, gwarantujemy świetną zabawę!

Jeśli chcesz spędzić aktywnie czas wolny i jednocześnie poprawić swoją kondycję, to lodowisko sezonowe pod Pałacem Kultury i Nauki może być idealnym miejscem dla Ciebie! Jazda na łyżwach to świetna forma ćwiczeń aerobowych, która wzmacnia mięśnie i poprawia koordynację ruchową. Lodowisko oferuje wiele możliwości do nauki i doskonalenia techniki jazdy. Przyjdź do nas i przekonaj sam! - zachęca Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.