Lodowisko wraca na Ursynów. To pomysł z budżetu obywatelskiego. Wiemy, kiedy powróci ślizgawka Redakcja Warszawa

Środek lata to zbyt wcześnie, by myśleć o lodowisku? Nie dla radnego Ursynowa. Okazuje się, że mieszkańcy Warszawy wybrali w tegorocznym głosowaniu do budżetu obywatelskiego projekt zakładający kontynuację słynnej ślizgawki. Będzie tam też funkcjonować darmowa wypożyczalnia sprzętu. Kiedy lodowisko zostanie otwarte?