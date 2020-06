Lokale wyborcze w gm. Godów - wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w 1 turze?

WYBORY parlamentarne 2015 w Warszawie: frekwencja, okręgi, listy wyborcze, zdjęcia [RELACJA NA ŻYWO]

Punktualnie o godz. 7 rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu, które wyłonią 460 nowych posłów oraz 100 senatorów. Każdy wyborca ma do dyspozycji dwie karty wyborcze. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Wtedy też powinniśmy poznać pierwsze wyniki exit poll.