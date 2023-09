Lokale wyborcze w Warszawie. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Tarchomińska 14, 03-746 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: ks. Juliana Chrościckiego 14, 02-421 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28C, 01-471 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Władysława Skoczylasa 9, 03-470 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Stanisława Konarskiego 20, 01-464 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Obrońców Tobruku 11, 01-494 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: ks. Juliana Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Zbigniewa Romaszewskiego 19, 01-874 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Koszykowa 26/28, 00-553 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Janusza Meissnera 5, 03-984 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Błękitna 32, 04-648 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Batalionów Chłopskich 87, 01-307 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Płowiecka 77, 04-501 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Carla Goldoniego 1, 01-913 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Kartezjusza 1, 01-480 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Targowa 74, 03-734 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Wojciecha Żywnego 25, 02-701 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Solipska 17/19, 02-482 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Solipska 17/19, 02-479 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22H, 01-471 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Świętokrzyska 18A, 00-052 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Podchorążych 49/61, 00-722 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Józefa Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Chełmska 23, 00-724 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: gen. Władysława Andersa 6/8, 00-201 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Konstancińska 11, 02-936 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Mariana Hemara 16, 03-289 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Łowicka 21, 02-502 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Olgierda 35/41, 03-536 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Szczęśliwicka 50/54, 02-353 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Zygmunta Vogla 62, 02-990 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Twarda 1, 00-114 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: os. Osiedle Przyjaźń 6, 01-355 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Świętojerska 12A, 00-236 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Mariana Smoluchowskiego 2, 02-679 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Zagłoby 17, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: al. Aleja Komandosów 8, 04-485 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Strzelecka 11/13, 03-433 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Bachusa 7, 04-814 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Piotra Wysockiego 11, 03-371 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Radzymińska 232, 03-611 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Topolowa 15, 03-138 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Sprawna 35A, 03-147 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Poezji 5, 04-984 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Obozowa 60, 01-423 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Redutowa 37, 01-106 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Alojzego Felińskiego 15, 01-513 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Rogalińska 2, 01-206 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Saska 59, 03-914 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Hoża 88, 00-682 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Saska 59, 03-936 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Marii Kazimiery 20 l. U10, 01-641 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Powstańców Śląskich 44, 01-381 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: gen. Sylwestra Kaliskiego 25, 01-476 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Kadrowa 9, 04-421 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Elbląska 51, 01-737 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Stanisława Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Elbląska 51, 01-737 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Ludwika Narbutta 31, 02-536 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Hoża 11/15, 00-528 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Anieli Krzywoń 3, 01-391 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Ludwika Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Kajetana Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Emiliana Konopczyńskiego 4, 00-335 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Edwarda Dembowskiego 1, 02-784 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Stefana Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Kłobucka 14, 02-829 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Grenadierów 30A, 04-089 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Hansa Christiana Andersena 4, 01-911 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Rejonowa 6/8, 02-441 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Instalatorów 23, 02-237 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: gen. Tadeusza Pełczyńskiego 30B, 01-471 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Jana Pawła Woronicza 44A, 02-640 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Wspólna 30, 00-519 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Tyniecka 40A, 02-621 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Targowa 50/52, 03-733 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: inne Trakt Lubelski 40, 04-870 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Rokosowska 10, 02-348 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Osowska 81, 04-359 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Strażacka 57, 04-462 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Leonarda 6/8, 01-183 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Starego Doktora 1, 04-551 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Bertolta Brechta 15, 03-473 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Żelazna 71, 00-871 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Ludwika Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Stefana Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Grójecka 79, 02-094 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Ludwika Michała Paca 42, 04-381 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Marywilska 44C, 03-042 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Stanisława Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Plutonowych 10, 04-404 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: gen. Tadeusza Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Azaliowa 10 A, 04-539 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Belgradzka 33, 02-793 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Łabiszyńska 20 A, 03-397 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Niegocińska 2A, 02-698 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: pl. Plac Zamkowy 6, 00-277 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: pl. Plac Defilad 1, 00-110 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Karolkowa 53A, 01-197 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Rakowiecka 4, 02-519 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Siennicka 40, 04-414 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Marywilska 44, 03-042 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Mińska 1/5, 03-805 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Brukselska 23, 03-938 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Patriotów 347, 04-760 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Patriotów 148, 04-840 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Harfowa 2, 02-384 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Przy Parku 36, 02-384 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Harfowa 2, 02-397 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Patriotów 347, 04-760 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: 1 Sierpnia 36A, 02-134 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Szaserów 118A, 04-386 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Seweryna Goszczyńskiego 17A, 02-610 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Dwóch Mieczy 30/36, 04-491 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Astronautów 5, 02-154 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Ludwika Nabielaka 18A, 00-743 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Teofila Lenartowicza 27, 02-614 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Niegocińska 9, 02-698 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: gen. Waleriana Czumy 6, 01-355 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Kobielska 5, 04-386 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Jana Olbrachta 28, 01-111 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Antka Rozpylacza 2, 01-107 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Jana Feliksa Piwarskiego 5, 00-770 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Czerniakowska 50A, 00-717 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Jałtańska 8, 02-760 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Stefana Bryły 8, 02-685 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Portofino 4, 02-764 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Przy Bernardyńskiej Wodzie 13, 02-943 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Barcelońska 8, 02-762 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Kaspijska 5, 02-760 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Sulmierzycka 1, 02-139 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Jana III Sobieskiego 72B, 02-930 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Czerniakowska 20A, 00-714 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Secemińska 1, 01-485 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10A, 03-984 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Admiralska 17, 00-910 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Kadrowa 9, 04-421 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Śląska 50/52, 02-462 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Sonaty 6A, 02-744 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Boguszewska 4, 01-250 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Ksawerego Pruszyńskiego 1, 01-870 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Lechicka 12D, 02-156 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Wolska 79, 01-141 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Wokalna 1, 02-787 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Taneczna 74, 02-829 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Zagłoby 11, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Dąbrówki 3, 03-914 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Tarnowiecka 4, 04-205 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Równa 2, 03-418 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Zagłoby 27, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Jarocińska 12/14, 04-294 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Grzegorza Przemyka 5, 03-966 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Wrzesińska 10, 03-713 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Tadeusza Rechniewskiego 5B, 03-982 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Czesława Ludwika Rybińskiego 2, 01-611 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Walewska 7, 04-068 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Antoniego Pankracego Łaguny 3, 05-075 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Marymoncka 34, 01-813 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Witolda Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Puszczyka 6, 02-785 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Wojciecha Bogusławskiego 8A, 01-923 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Afrykańska 9, 03-914 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Mandarynki 1, 02-796 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Janusza Meissnera 8B, 03-966 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Hawajska 7, 02-776 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Leonida Teligi 3, 02-777 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Związku Walki Młodych 10, 02-786 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Góralska 1, 01-112 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Eugeniusza Lokajskiego 2, 02-793 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Górna Droga 10, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Pála Telekiego 8, 02-793 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Syta 123, 02-987 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Brązownicza 17, 01-929 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Tadeusza Rechniewskiego 11A, 03-982 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Jerzego Beniamina Flatta 7, 02-972 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Ludna 8, 00-406 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Sarmacka 4, 02-972 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Radosna 11, 02-956 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Jana Cybisa 1, 02-784 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Bracławska 8A, 04-022 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Szaserów 119, 04-349 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 42

adres: Sowia 4, 00-318 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Feliksa Pancera 3, 03-187 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

adres: Stanisława Wojciechowskiego 58, 02-495 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 45

adres: Bernardyńska 14, 02-904 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 43

adres: Hansa Christiana Andersena 7, 01-893 Warszawa numer okręgu do Sejmu: 19 numer okręgu do Senatu: 44

Przychodnia ZOZ

adres: gen. Meriana C. Coopera 5, 01-315 Warszawa

numer okręgu do Sejmu: 19

numer okręgu do Senatu: 45