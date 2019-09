LOLEK NO LIMITS, czyli STAND-UP w Lolku. Startuje już od 24 września, co drugi wtorek miesiąca od godz. 20.00.

W sezonie jesienno-zimowym na deski Lolka w wielkim stylu powraca Stand-up No Limits! Lolek ceni upodobania swoich gości i lubi widzieć, kiedy ludzie wypełniają po brzegi ogród Lolka, a do tego śmieją się do rozpuku, słuchając stand-up’erów. Dodatkowo zdrowie psychofizyczne gości Lolka jest niezmiernie ważne. Lolek zachęca, abyście oddali się w ręce profesjonalnych komików i zapomnieli o wszelkich troskach. Weźcie ze sobą znajomych, złapcie dystans, rozgrzejcie mięśnie brzucha i naładujcie śmiechobaterie. W tym sezonie zobaczycie najnowsze skecze, które ujmą publiczność błyskotliwym humorem.

Poniżej przedstawiamy Wam pełny repertuar: 24.09.2019 (wtorek): Tomasz Nowaczyk i Gaweł Feliga – prowadzi Bartłomiej Korbel 08.10.2019 (wtorek): Rafał Rutkowski i Filip Van Der Brym – prowadzi Bartłomiej Korbel 22.10.2019 (wtorek): Łukasz Wolski i Maciej Adamczyk – prowadzi Bartłomiej Korbel 05.11.2019 (wtorek): Marcin Fala Falkiewicz i Maciej Brudzewski– prowadzi Bartłomiej Korbel 19.11.2019 (wtorek): Damian Skóra i Magda Kubicka – prowadzi Bartłomiej Korbel 03.12.2019 (wtorek): Janusz Pietruszka i Michał Kutek – prowadzi Bartłomiej Korbel Dawkowanie: co dwa tygodnie, wtorek o 20:00. WSTĘP WOLNY! Pub Lolek ul. Rokitnicka 20 02-131 Warszawa www.publolek.pl https://www.facebook.com/publolek/