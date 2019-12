Lot otwiera nowe połączenia. W wakacje polecimy z Warszawy do Włoch i Grecji

Lot otwiera nowe połączenia z Warszawy

Od czerwca przyszłego roku w ofercie Lotu pojawią się dwa nowe kierunki. Samoloty narodowego przewoźnika dotrą na wybrzeże Włoch do kurortu nadmorskiego Rimini oraz na Kretę do miasta Chania. Właśnie rozpoczęła się sprzedaż biletów na rejsy do wspomnianych miast.

Sezonowe połączenie będzie realizowane raz w tygodniu - co sobotę - od 6 czerwca do 26 września 2020, według następującego rozkładu:

LO323 WAW-RMI 14:05-16:05 sobota

LO324 RMI-WAW 16:55-18:55 sobota

LO607 WAW-CHQ 12:55-16:55 sobota

LO608 CHQ-WAW 18:00-20:00 sobota