Lot w tunelu aerodynamicznym – co warto wiedzieć?

Aerotunel (wymiennie używa się nazwy tunel aerodynamiczny i aerotunel) to urządzenie, który symuluje swobodne spadanie. Dzięki rozwojowi technologii i niezawodnej myśli technologicznej inżynierów udało się wybudować tunel, który umożliwia ludziom spełnienie marzeń z czasów dzieciństwa. Dlaczego tunel aerodynamiczny stał się tak popularny? Jak działa? Jakie to uczucie być w aerotunelu? Dowiedz się!

Tunel aerodynamiczny – co to jest?

Tunel aerodynamiczny to po prostu symulator lotu. Generuje tak silny, jednorodny strumień powietrza, że człowiek znajdujący się w tunelu unosi się w powietrzu. Co to oznacza? W tunelu aerodynamicznym można po prostu… latać! Swobodnie, bez skrępowanych ruchów i ograniczeń. Aerotunele mają zazwyczaj kilka metrów i średnicy i kilkanaście metrów wysokości. Symulacja swobodnego spadania jest bardzo realistyczna. Co więcej – nie istnieje ryzyko, które towarzyszy nam podczas uprawiania ekstremalnych sportów powietrznych, dlatego tunel aerodynamiczny to alternatywa dla skoku ze spadochronem.

Jak wygląda lot w tunelu aerodynamicznym?

Każda sekunda w tunelu aerodynamicznym jest naprawdę magiczna. Zanim jednak wejdziemy do samego tunelu i zaczniemy latać, należy wykonać kilka kroków. Na początek warto sprawdzić, czy w naszym mieście znajduje się tunel aerodynamiczny . Po wybraniu lokalizacji i rezerwacji terminu, ** zaplanujmy wizytę tak, aby być na miejscu 30 minut wcześniej ** . Dzięki temu na spokojnie wypełnimy niezbędne dokumenty i przejdziemy szkolenie z instruktorem, które czeka nas przed lotem w tunelu aerodynamicznym. Później czeka nas tylko przebranie w specjalny kombinezon i… latanie!

Jak się ubrać na lot w aerotunelu?

Przede wszystkim pamiętaj o odpowiednim obuwiu. Najlepszym wyborem są lekkie, sportowe buty. Przed wejściem do tunelu będziesz poproszony o zmianę obuwia, więc możesz mieć pewność, że klapki ani czółenka nie przejdą. Tego dnia wybierz też wygodne, sportowe ubrania. Zdejmij biżuterię i odstające ozdoby. Resztę stroju zapewnia organizator – na miejscu otrzymasz kombinezon, kask i specjalnie zatyczki do uszu. Chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak przygotować się do lotu w aerotunelu? Przeczytaj artykuł, w którym znajdziesz informacje i wskazówki dotyczące lotu w tunelu aerodynamicznym.

Gdzie w Polsce znaleźć tunel aerodynamiczny?

Pierwszy pionowy tunel aerodynamiczny pojawił się w Polsce w 2012 roku. Dzisiaj znajdziemy ich już znacznie więcej. Są bardzo profesjonalne. Wiatr w tunelu aerodynamicznym osiąga nawet do 270 km/h! Trudno to sobie wyobrazić, prawda? Takich atrakcji możesz doświadczyć już między innymi w Warszawie u Mistrzów Imprez . Warszawski tunel aerodynamiczny jest tak wysoki, że umożliwia wznoszenie się na wysokość 10 metrów! Jesteś akurat w innej części Polski? Bez obaw. Profesjonalne tunele aerodynamiczne znajdziesz też we Wrocławiu i Lesznie.

Ile kosztuje lot w tunelu aerodynamicznym?

Ceny lotów różnią się w zależności od lokalizacji oraz długości lotu. Samodzielnie zdecyduj, czy wybrać jedną sesję, czy jednak zdecydujesz się na więcej. Trzy minuty lotu w tunelu aerodynamicznym to koszt od 199 do 249 złotych. W tej cenie organizator gwarantuje niezbędny sprzęt, o którym wspominaliśmy wcześniej: kask, kombinezon, zatyczki do uszu. Wiemy – nie jest to najtańsza rozrywka. Ciągle jednak kosztuje dużo mniej niż skok ze spadochronem, a gwarantuje niemal identyczne wrażenia. Z całą pewnością jednak możemy stwierdzić, że uczucie swobodnego spadania jest warte każdej ceny.

Lot w aerotunelu – przeciwskazania

Lot w tunelu aerodynamicznym to przede wszystkim rozrywka i świetna zabawa. Pamiętaj jednak o tym, że bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Ogólnie loty w aerotunelu są dostępne niemal dla każdego . Istnieje jednak kilka przeciwskazań. Jeśli masz problemy z kręgosłupem, cierpisz na choroby serca lub dolegliwości neurologiczne – wstrzymaj się z przeżyciem przygody w aerotunelu. Loty nie są też wskazane osobom, które ważą więcej niż 130 kg oraz paniom w ciąży. Przed lotem nie trzeba odbywać badań lekarskich, ale warto znać swój stan zdrowia.

Czy lot w tunelu aerodynamicznym jest bezpieczny?

Tak, lot w tunelu aerodynamicznym jest zupełnie bezpieczny! W niektórych latają już nawet czterolatki! Wyobraź sobie minę człowieka, który może spełnić swoje marzenie o lataniu? Nie ma lepszego sposobu, żeby człowiek wrócił do dziecięcych marzeń i poczuł się jak postać z ulubionej bajki. W tunelu aerodynamicznym możesz swobodnie wznosić się i opadać, niczym Piotruś Pan czy Batman. Odkryjesz w sobie umiejętności, o których nawet nie miałeś pojęcia! Poza tym – lot w aerotunelu to świetny trening całego ciała!

Komu spodoba się lot w tunelu aerodynamicznym?

Lot w tunelu aerodynamicznym to wymarzona atrakcja dla każdego miłośnika podniebnych szaleństw . Trudno opisać słowami, jakie emocje gwarantuje swobodne spadanie i unoszenie się na wysokość kilkunastu metrów. Lot w aerotunelu możesz podarować w formie vouchera na przeżycie. To świetny prezent na 18-stkę dla dziewczyny lub chłopaka . Tak naprawdę spodoba się każdemu! Urodziny męża, imieniny mamy, rocznica ślubu? Zamiast kupować kolejną rzecz, która szybko odejdzie w niepamięć – podaruj bliskiej osobie wspomnienia, które zostaną z nią już na zawsze. Możesz wybrać lot w tunelu aerodynamicznym dla dwojga i przeżyć to razem z nią! Gwarantujemy, że po pierwszej próbie lotu w aerotunelu będziecie chcieli więcej i więcej. A potem może skok ze spadochronem? Kto wie!