Lot z Lotniska Chopina? Oto triki, które ułatwią ci podróż. Dzięki tej wiedzy zaoszczędzisz sobie sporo stresu

Weź ze sobą pustą butelkę i pij do woli

Lotnisko Chopina w Warszawie – te sposoby ułatwią ci podróż

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie to największe lotnisko w kraju – nic więc dziwnego w tym, że niektórzy pasażerowie bardzo stresują się wylotem ze stolicy. Jeśli pierwszy wylot z Warszawy jeszcze przed tobą, koniecznie musisz poznać te sposoby na łatwiejszą i mniej stresującą podróż.

Za ciężki bagaż? Tu nadasz swoje rzeczy osobiste

Większości z nas choć raz w życiu zdarzyło się pakować w pośpiechu, co finalnie skutkowało zbyt dużą wagą walizki i koniecznością wypakowania części rzeczy. To nic przyjemnego – szczególnie, jeśli zawartość bagażu musi zostać na lotnisku. W porcie lotniczym na Okęciu pasażerowie mogą skorzystać z paczkomatu i w ten sposób nadać nadprogramowe przedmioty do swojego miejsca zamieszkania, bez konieczności bezpowrotnego ich utracenia. Uwaga: z usługi mogą skorzystać osoby, które wykupiły przejście Fast Track.