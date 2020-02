Lotnisko Chopina obsłużyło najwięcej pasażerów ze wszystkich polskich lotnisk w 2019 roku

W Polsce funkcjonuje obecnie 14 lotnisk. Łącznie skorzystało z nich ponad 49 mln pasażerów (o 3,2 mln więcej niż w 2018 roku). Aż 62 procent z nich (ponad 30 mln) skorzystało z lotnisk regionalnych. Reszta, niespełna 19 milionów wybrało lotnisko Chopina w Warszawie.

Zdecydowana większość, bo aż 17,1 mln to byli pasażerowie, którzy wybrali loty międzynarodowe. 1,76 mln skorzystało z warszawskiego lotniska, by dostać się do innego miasta w Polsce.

Top 5 regularnych połączeń w 2019 roku:

Londyn - 1 029 206 pasażerów Paryż - 555 178 pasażerów Kijów - 531 402 pasażerów Frankfurt - 522 491 pasażerów Amsterdam - 512 178 pasażerów

