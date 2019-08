Lotnisko Chopina w Warszawie. Awaryjne lądowania na Okęciu. Będą opóźnienia w ruchu lotniczym

Awaryjne lądowania na Okęciu

W czwartek 15 sierpnia 2019 roku stołeczne lotnisko wydało dwa komunikaty dotyczące awaryjnych lądowań. Do pierwszego z nich doszło ok. godziny 6 rano. Pilotowi samolotu cargo MD 11 udało się wylądować, jednak tuż po lądowaniu, w trakcie kołowania, w jednym z silników pojawiły się płomienie ognia. Jak poinformowali przedstawiciele lotniska - do akcji natychmiast przystąpiła Lotniskowa Straż Pożarna.

Ogień bardzo szybko opanowano i ugaszono. W trakcie akcji nikt nie ucierpiał - czytamy w komunikacie

Kolejne zajście przydarzyło się już dwie godziny później. Po godzinie 8 rano doszło do awaryjnego lądowania brazylijskich linii lotniczych - W rejsie do Zurichu po starcie z Warszawy, kapitan embraera zgłosił problemy techniczne - podały władze lotniska.

Na pokładzie znajdowało się 90 pasażerów. Z pomocą odpowiednich służb ratowniczych maszyna bezpiecznie wylądowała na pasie. Pasażerowie mogli opuścić pokład, żaden z nich nie doznał obrażeń w wyniku akcji.