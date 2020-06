Lotnisko Chopina w Warszawie. Co dalej z Okęciem po otwarciu CPK?

Centralny Port Komunikacyjny a Lotnisko Chopina w Warszawie. Co z Okęciem po 2027 roku?

Polski rząd nieustannie wierzy w powodzenie inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowoczesne superlotnisko w gminie Baranów (ok. 50 km od Warszawy) ma powstać do 2027 roku. W ramach CPK planowana jest również budowa wielkiej infrastruktury kolejowej, łączącej niemal cały kraj. Zakładając, że taki scenariusz rzeczywiście dojdzie do skutku, funkcje Lotniska Chopina w Warszawie zostaną nieco zmienione. Choćby dlatego, że wszelkie podróże transferowe (tj. loty z przesiadką), które dziś stanowią ok. 30% wszystkich lotów na Okęciu, w całości zostaną przeniesione do Baranowa.

Marcin Horała – pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego tłumaczył, że w pewnym sensie zastosowany zostanie tutaj model londyński, gdzie CPK będzie "polskim Heathrow", zaś Okęcie przybierze formę warszawskiej wersji London-City Airport. Porównując skalę obu tych portów – Heathrow rocznie obsługuje już ponad 80 mln pasażerów, podczas gdy przepustowość London-City Airport jest ograniczona do 6,5 mln pasażerów rocznie.