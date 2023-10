Lotnisko Chopina w Warszawie przygotowane na nadchodzącą zimę. Najnowocześniejszy sprzęt i kilkaset osób w pełnej gotowości

Dzisiejsza parada sprzętu, to swego rodzaju próba generalna, ale też wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników działu utrzymania. Akcja Zima trwa do połowy kwietnia, a już następnego dnia zaczynamy przygotowania do kolejnego sezonu. Szkolimy pracowników, remontujemy i modernizujemy sprzęt, zaopatrujemy się w środki chemiczne. Parada Akcji Zima potwierdza naszą gotowość do walki z trudnymi warunkami atmosferycznymi i symbolicznie finalizuje wielomiesięczne przygotowania - mówi Stanisław Wojtera prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A.