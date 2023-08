Lotnisko Chopina w Warszawie. Rekordowe wyniki portu. "Wynik przekroczył prognozy o blisko 150 tys. osób"

Rekordowy okazał się 16 lipca, wtedy stołeczne lotnisko odprawiło ponad 67 tys. pasażerów. W sumie cały lipiec był najlepszy w historii portu, co oznacza, że "przebito" wyniki sprzed pandemii. "Według wstępnych danych, Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło w lipcu ponad 1,93 mln pasażerów. Oznacza to, że jest to rekordowy lipiec w historii stołecznego portu, a osiągnięty wynik przekroczył prognozy o blisko 150 tys. osób" - przekazało PAP biuro prasowe PPL.

Według najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w pierwszym kwartale 2023 r. Lotnisko Chopina obsłużyło najwięcej pasażerów wśród polskich portów lotniczych - 3,5 mln podróżnych. W efekcie odnotowano o 75,1 proc. większy ruch pasażerski wobec pierwszego kwartału 2022 r., jednocześnie spadek o 4,6 proc. względem analogicznego okresu 2019 r., czyli ostatniego roku przed pandemią Covid-19.