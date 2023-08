Lotnisko Chopina w Warszawie z nowymi rekordami. Port znalazł się na podium w rankingu dotyczącym punktualności

„Lotnisko Chopina w Warszawie w czerwcu 2023 odprawiło ponad 1,81 mln podróżnych co stanowi aż 102 proc. odbudowy ruchu w stosunku do rekordowego dotychczas czerwca 2019 roku, w którym port obsłużył 1,78 mln pasażerów. Oznacza to, że stołeczny port po raz pierwszy przebił wynik sprzed pandemii” – ogłosił stołeczny port lotniczy.

W pierwszym półroczu Lotnisko Chopina odprawiło ponad 8,34 mln pasażerów.