Lotnisko Chopina zostanie zamknięte? "Decyzja do połowy przyszłego roku"

Mikołaj Wild, do niedawna pełnomocnik rządu ds. CPK, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" tłumaczył skomplikowaną sytuację lotniska Chopina. Kilka miesięcy temu, mimo obietnic i zapewnień, wstrzymano dalszą rozbudowę. Wild przyznał, że planowana rozbudowa "na bogato" może nie mieć sensu.

- Kwoty, jakie zaplanowano na inwestycje, nie miały szans zwrócić się do czasu otwarcia CPK. To z kolei oznacza, że zwiększone nakłady musiałyby ponieść linie lotnicze, co oczywiście miałoby negatywny wpływ na rozwój polskiego rynku lotniczego - mówi Wild w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

To jednak nie koniec. Rozbudowa jest wstrzymana, ponieważ aktualnie ważą się losy lotniska Chopina.

- Na prace na Chopinie wpłynie ostateczna decyzja, czy jakikolwiek ruch pozostanie na tym lotnisku po otwarciu CPK. Ta decyzja musi zostać podjęta do połowy przyszłego roku - stwierdził Wild w rozmowie z "Rzeczpospolitą".