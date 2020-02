Lotnisko w Modlinie zagrożone? Zablokowana rozbudowa, problem z połączeniem kolejowym

Radni z Sejmiku Województwa Mazowieckiego wystosowali rozpaczliwy apel. - Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego alarmują, że kwota ponad 100 mln zł zostanie bezpowrotnie stracona. Takie będą konsekwencje braku realizacji tego projektu. Sprzeciwiamy się zaniechaniom PKP-PLK, prowadzącym do marnotrawstwa środków unijnych – mówi radny Bartosz Wiśniakowski, wiceprzewodniczący komisji środowiska.

Trwa kolejny etap bitwy o lotniska na Mazowszu. Przypomnijmy, że rząd chce za wszelką cenę wyprowadzić ruch lotniczy do budowanego za potężne pieniądze portu w Radomiu. Mniej chętnie patrzy na podwarszawski Modlin, który szybko mógłby przejąć nadmiar ruchu z zatłoczonego Okęcia.

Inwestycja utknęła, mimo że znajduje się na liście priorytetów Ministerstwa Infrastruktury. Kolejarze twierdzą, że problemem jest brak przyjętej decyzji środowiskowej. Dokument zaskarżyło Towarzystwo Ochrony Przyrody, a obecnie sprawę bada Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Na wydanie decyzji ma czas do końca lutego.

W sumie powstać ma zelektryfikowany odcinek o długości 5 km. Budowa ma pochłonąć 123 mln zł, z czego unia dosypie aż 80 proc. Do tej pory nie rozpisano przetargu, choć zgodnie z prawem całość trzeba wybudować i rozliczyć do 2023. Inaczej środki ze wspólnoty przepadną.

PKP PLK daje do zrozumienia, że bocznica może nie powstać w całości. Jak pisze portal tvnwarszawa.pl wiceprezes spółki Arnold Bersch przyznał, że inwestycja może zostać podzielona na dwa etapy. Na czas powstałby tylko pierwszy, do przecięcia z drogą krajową nr 62. W takim przypadku, środki na budowę torów w kierunku lotniska przeniesiono by na inny cel.