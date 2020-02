Lotnisko w Warszawie wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązkowy pomiar temperatury dla podróżnych

Obowiązkowy pomiar temperatury dla podróżnych

Warszawskie lotnisko Chopina wprowadza dodatkowe środki ostrożności w związku z możliwym zagrożeniem ze strony koronawirusa. Podróżujący, powracający z Chin oraz Włoch będą musieli przejść przez obowiązkowy pomiar temperatury oraz, jeśli będzie ona podwyższona, także wywiad medyczny. Temperatura ma być mierzona termometrem bezdotykowym.

To kolejne środki ostrożności, z którymi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach. Wcześniej loty do Włoch odwołało większość linii lotniczych i biur podróży.