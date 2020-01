Lotnisko Warszawa-Radom zyskuje nowe życie. Tak wyglądają pierwsze prace budowlane

Park of Poland rekrutuje. Wodny Disneyland pod Warszawą szuka pracowników. Kiedy otwarcie?

Park of Poland miał być gotowy na koniec roku. Otwarcie - najprawdopodobniej - zostanie przesunięte na wiosnę 2020. Na razie trwa rekrutacja pracowników. - Poszukujemy pracowników do gastronomii, a także obsługi do strefy wodnej oraz saunarium - tłumaczy nam dyrektor personalna p...