Loty do Turcji hitem na lotnisku Chopina. Gdzie wygrzewa się latem Warszawa? Port lotniczy na Okęciu rozpoczyna sezon zimowy

Sezon zimowy na Lotnisku Chopina

W nocy z 26 na 27 października rozpoczęto sezon zimowy na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina. Oznacza to sporo nowych połączeń w atrakcyjnych kierunkach. Od minionej niedzieli Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadziły bezpośrednie loty ze stolicy do Bydgoszczy. Zaplanowano 10 takich rejsów w tygodniu. Z kolei już w kolejną niedzielę (3 listopada) wystartują regularne rejsy do Kolombo na Cejlonie - wyspy znanej z plantacji herbaty, niesamowitej przyrody i pięknych plaż. W ofercie znajdą się 3 rejsy w tygodniu. Już od przyszłego roku krajowy przewoźnik wprowadzi również połączenie na nowe lotnisko Pekinu - Daxing. Otwarcie trasy nastąpi 16 stycznia 2020, a loty odbywać się będą 4 razy w tygodniu.

Wiele nowości szykują również węgierskie linie lowcostowe Wizz Air. Od wtorku 29 października w ich ofercie znajdziemy loty do portowego miasta Ejlat w Izraelu. W siatce połączeń zaplanowano 3 takie rejsy w tygodniu. Już od przyszłego roku Wizz Air wprowadzi także kierunki narciarskie: Grenoble, Turyn i Werona (loty raz w tygodniu). Te pojawią się w ofercie dokładnie 11 stycznia 2020 roku. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia warszawscy pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego połączenia do Edynburga - do wyboru cztery loty w tygodniu.