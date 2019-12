Loty do USA. Z Warszawy do Waszyngtonu polecimy bezpośrednio jeszcze w 2020 roku

Lot uruchamia bezpośrednie rejsy pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem. W czerwcu 2020 roku pierwszy raz polecimy do stolicy USA bezpośrednio z lotniska Chopina. Lot potrwać ma ponad 9 godzin i będzie realizowany 3 razy w tygodniu: we wtorki, piątki i niedziele. Samoloty wystartują o 16:30 czasu polskiego i przylecą do USA o godzinie 20:30 czasu lokalnego, co, biorąc pod uwagę różnicę czasu oznacza właśnie ponad 9 godziną podróż.

Oprócz połączenia z Waszyngtonem, przewoźnik uruchomi także połączenie bezpośrednie pomiędzy Warszawą a San Francisco, które zadebiutuje w sierpniu 2020 roku. Zmiany w rozkładzie lotów wynikają ze zniesienia przymusu wizowego. Od 11 listopada tego roku obywatele Polski mogą podróżować do USA bez potrzeby wyrabiania specjalnej, kosztownej wizy. Zastąpił ją prosty wniosek, który możemy wypełnić przed wylotem, za pośrednictwem internetu.

Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Waszyngtonu od dawna było na naszej „krótkiej liście”. Podczas dokładnych analiz biznesowych zwróciliśmy uwagę nie tylko na sam fakt połączenia stolic Polski i USA, ale także rokrocznie rosnący potencjał turystyczny i biznesowy tego połączenia.

Ponadto dotychczas Europa Środkowa i Wschodnia nie miały tak dogodnego połączenia do Waszyngtonu. Nowe połączenia do USA są trzonem naszej strategii i na pewno ogłaszając teraz loty do Waszyngtonu, nie mówimy ostatniego słowa - mówi Rafał Milczarski, prezes PLL LOT.