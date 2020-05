Loty międzynarodowe wznowione w lipcu. Gdzie polecimy na wakacje? Nie wszystkie kierunki będą dostępne

W lipcu będziemy mogli jednak latać tylko w niektórych kierunkach - nie wróci od razu liczba połączeń sprzed pandemii. Na początek będziemy mogli się udać na wakacje do krajów o bardzo niskim lub podobnym do Polski poziomie zakażeń, czyli:

Ze względu na bardzo dużą liczbę chorych we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii oraz Wielkiej Brytanii , połączenia do tych krajów najprawdopodobniej nie zostaną przywrócone, jednak należy pamiętać, że do odmrożenia ruchu lotniczego za granicę pozostał miesiąc, a więc sytuacja może jeszcze ulec zmianie.

Jak zmienią się podróże?

Podróże samolotem nie będą jednak wyglądać tak samo, jak przed pandemią. Pasażerów czekają ogromne zmiany. Podstawą będzie noszenie maseczek - pasażerowie będą musieli je mieć założone od momentu wejścia do terminalu do wyjścia z lotniska w miejscu docelowym. Również pracownicy lotnisk powinni używać maseczek ochronnych, a dodatkowo także rękawiczek. Do tego dojdzie kontrola temperatury pasażera, obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy podróżnymi (co najmniej półtora metra) czy zmiany w odprawie bagażu.

