Lubisz się opalać? Uważaj na udar cieplny. Nie bagatelizuj objawów, mogą oznaczać hipertermię. Co robić, gdy dojdzie do udaru?

Przegrzanie organizmu i udar cieplny, czyli jego najgroźniejsza forma, najczęściej występują w okresie wakacyjnym. Upał towarzyszący nam na co dzień zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach sprzyja hipertermii. Symptomy przegrzania nie powinny być lekceważone, ponieważ mogą prowadzić do bardzo groźnych konsekwencji zdrowotnych, a także zagrażać życiu. Szczególnie częsty i niebezpieczny jest udar słoneczny, do którego dochodzi po dłuższej ekspozycji na promienie słoneczne. Zobacz, jakie są pierwsze objawy przegrzania organizmu i jak należy reagować, kiedy podejrzewamy u kogoś udar cieplny.