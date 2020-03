Ludzie masowo usypiają swoje psy w obawie o koronawirusa. "Odbywa się irracjonalne szaleństwo"

Koronawirus rozprzestrzenia się i codziennie słyszymy o nowych przypadkach zakażeń. W międzyczasie zaczęły pojawiać się druzgocące informacje, że ludzie zaczęli masowo usypiać swoje psy. Powód? Boją się zarażenia Covid-19. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś uwierzył w nieprawdziwe informacje, mówiące o tym, że psy rzekomo miałyby być nosicielami koronawirusa.

Kilkanaście dni temu do mediów trafiła wiadomość, że jeden z psów w Hong-Kongu miałby być zainfekowany. Od razu zareagowali eksperci, którzy powiedzieli, że czworonożni przyjaciele nie są zdolni do przenoszenia tego wirusa.

"Najważniejsze jest, aby podczas spacerów dbać o swoją higienę i pod żadnym pozorem nie porzucać swoich zwierząt domowych, bo nie stanowią one dla nas żadnego zagrożenia. Nauczeni doświadczeniami z okresu, w którym panował wirus SARS, jesteśmy przekonani, że zwierzęta nie będą chorować na koronawirusa, a obawy o to, czy mogą przenosić go na człowieka, są bezpodstawne" - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt.