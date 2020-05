Lufthansa przywraca loty do i z Warszawy. Jakie zasady będą obowiązywać na pokładzie?

Lufthansa wraca do Warszawy i Krakowa

,,Z początkiem czerwca Lufthansa ponownie zaoferuje pasażerom możliwość podróży z Krakowa i Warszawy do Frankfurtu. Oznacza to w sumie 17 cotygodniowych połączeń z Polski. Będą one częścią nowego rozkładu rejsów, który wraz z końcem czerwca pozwoli pasażerom udać się w podróż do kolejnych 130 miast, w porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu połączeń repatriacyjnych, który zakończy się 31 maja” - brzmi komunikat prasowym niemieckiej linii. Połączenia Lufthansy pomiędzy 1 a 14 czerwca 2020 r. dotyczyć będą tygodniowo 12 rejsów 12 z Warszawy do Frankfurtu oraz 5 z Krakowa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystko zależy od tego, kiedy Polska zniesie zakaz lotów. Obecnie obowiązuje on do 23 maja 2020.