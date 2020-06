Luksusowy akademik w Warszawie. LivinnX będzie ogromny, a na dachu znajdzie się taras

Przy ul. Jagiellońskiej 82 na warszawskiej Pradze-Północ powstanie prywaty akademik pod szyldem LivinnX. Budynek będzie mieścił się vis-à-vis Akademii Leona Koźmińskiego i tuż obok centrum rozrywkowego Hulakula. Działka, na której zostanie zbudowany, położona jest w pobliżu węzła komunikacyjnego przy Rondzie Starzyńskiego i jednej z głównych arterii prawobrzeżnej strony miasta. W ofercie akademika znajdzie się ok. 650 łóżek i liczne udogodnienia dla studentów, m.in.: siłownia, sale do nauki, sala komputerowa, pokój rozrywki, recepcja 24/7, pralnia, dedykowany parking oraz kawiarnie i restauracje.

LivinnX Kraków to jeden z najnowocześniejszych akademików w Polsce, który został otwarty we wrześniu 2019 roku. Obiekt znajduje się przy ul. Romanowicza 4. Studenci mają do dyspozycji 290 jednostek mieszkalnych oraz 2000 m kw. udogodnień. Obiekt oferuje 710 łóżek dostępnych w 290 jednostkach mieszkalnych o różnej konfiguracji (1-, 2-, 3- i 4-osobowych). Każda z nich jest w pełni umeblowana i posiada strefę dzienną połączoną z aneksem kuchennym, przestrzeń sypialnianą oraz łazienkę.

Studenci mają do dyspozycji m.in. specjalnie zaaranżowane strefy nauki i rozrywki, dużą wspólną kuchnię, całodobową siłownię, saunę, pokój do jogi, ściankę wspinaczkową, pracownię artystyczną, a nawet taras z jacuzzi zlokalizowany na dachu budynku. Na poziomie -1 znajdują się z kolei pralnia i rowerownia. Inwestycję zrealizuje firma deweloperska i inwestycyjna Golub GetHouse, która zrealizowała do tej pory budynki biurowe takie jak: Warsaw Financial Center, International Business Center Warsaw Corporate Center czy ostatnio PRIME Corporate Center.