LXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie z prestiżową nagrodą. To najlepsza szkoła w całej Unii Europejskiej

Warszawskie liceum z prestiżowym wyróżnieniem

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie otrzymało prestiżowe wyróżnienie “Jan Amos Comenius Prize”. Nagroda za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej została ufundowana przez Komisję Europejską i wynosi 8 tysięcy Euro. Taką nagrodę otrzymuje tylko jedna szkoła z każdego kraju członkowskiego.

Nauczanie o Europie

Nauczycielki z liceum: Jolanta Wiszniewska i Inga Chrościcka Woźniak są autorkami projektu “Od innowacji do Euroscoli”. Ponadto rozpoczęły projekt Erasmus+ ACT 4 Peace w celu zachęcenia społeczności szkolnej do napisania innowacji pedagogicznej “Działaj na Rzecz Pokoju i Tolerancji w korelacji z projektem Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne ACT 4 PEACE oraz do włączenia się do programu „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)”. - Te fakty spowodowały, że tematyka proeuropejska i związane z nią działania stały się stałym elementem codziennej edukacji. Uczniowie sami poszukiwali różnych informacji, inicjowali projekty oraz uczestniczyli w wykładach, warsztatach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski oraz przez różne organizacje pozarządowe. Wynikało to z naturalnej ciekawości i wzrostu świadomości - relacjonują nauczyciele z warszawskiego liceum "Kossuth".