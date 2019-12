Magia świątecznych potraw „U Rysia”

Ryby smażone, tatar z trocia, lin w śmietanie, ale i najpyszniejsze mule czy niezapomniane skwierczące krewetki to tylko niewielka część pozycji z karty „u Rysia”.

To miejsce, które zna każdy Warszawiak i wie, że jest to tawerna, gdzie trzeba rezerwować stolik, żeby nie czeka

, aż zwolni się miejsce.

To codzienne życie tawerny, na święta zaś można zamówić potrawy na nasz wigilijny stół.

To czas na który wielu z nas czeka cały rok. Nasze domy stają się pachnące choinką, piernikami, a atmosfera staje się podniosła i jeszcze bardziej rodzinna. To czas przepełniony zapachem świąt.

„U Rysia” ma propozycję dla zabieganych, dla smakoszy, dla wielbicieli świąt - szef kuchni przygotował specjalne menu świąteczne. Potrawy, które można zamówić i odebrać przed samą wigilią.

Zimne przekąski:

ryba po grecku

karp w galarecie

pasta z ryb słodkowodnych

pstrag w zalewie octowej

sieja w oleju z cebulka

sieja na pierzynce porowej -tatar z troci

Ryby wędzone:

makrela,

pstrąg,

troć,

halibut.

Dania Ciepłe:

czerwony barszcz

pierogi z kapustą i grzybami

flaki z lina

Ryby smażone:

sandacz

halibut

karp

kergulena

Każde z dań zaskoczy swoją wyjątkowością.

Wystarczy wejść na nasz funpage, na stronę urysia.com.pl lub zadzwonić pod nr tel. 791 111 151 i wybrać to co lubi się najbardziej. Zachęcamy i zapewniamy, że my już wybraliśmy.

Wszystkiego najlepszego i najpyszniejszego!