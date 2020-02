Magiczna strefa kluczy Netflixa dostępna przez tydzień w Warszawie. Promuje nowy serial platformy

Magiczna strefa Netflixa w Warszawie

Wydarzenie promuje nową produkcję Netflixa - serial Locke&Key. Co znajdziecie na miejscu? Strefę nawiązującą do magicznych kluczy z serialu. Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z atrakcji, dostanie do wyboru jeden z trzech kluczy - każdy ma inną moc.

Po wejściu do pomieszczenia w zależności od wybranego klucza włączają się różne animacje - odbicie lustrzane, cienie lub płomienie. Będą one podążać za ruchem ciała osoby znajdującej się w środku.

Zobacz zdjęcia ze strefy Locke&Key: