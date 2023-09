Magiczne, ciche i mało znane miejsca blisko Warszawy. Tam warto wybrać się na szybką wycieczkę Redakcja

Piękny pałac otoczony parkiem to propozycja na spacer bez tłumów. W pałacu znajduje się największy zbiór obrazów Józefa Chełmońskiego, rzeźbiarskie przedstawienia Fryderyka Chopina oraz imponujący zbiór plakatów z rozmaitych chopinowskich imprez. W parku na spacerowiczów czeka parkową galerię rzeźb.

Wycieczki pod Warszawę. Wolny weekend warto poświęcić na wycieczki do podwarszawskich miejscowości. Wystarczy kilkadziesiąt minut samochodem lub pociągiem, by znaleźć ciekawe i atrakcyjne turystycznie miejsca. Wyrwanie się z miejskiego zgiełku pozwoli także naładować akumulatory. To dobry pomysł na odpoczynek, gdy do urlopu jeszcze wiele dni.