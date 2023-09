Magiczne, ciche i mało znane miejsca pod Warszawą. Idealne na jednodniowe wycieczki. Mieszkańcy je uwielbiają Redakcja

Na północ od Warszawy leży urocza, spokojna miejscowość Pomiechówek. To doskonałe miejsce dla tych, którzy lubią aktywnie wypoczywać. Miejscowość ma liczne atrakcje turystyczne: spływy kajakowy Wkrą, pole golfowe, stadniny koni czy ciekawe trasy rowerowe. Coś dla siebie znajdą tu również miłośnicy wędkowania. Będąc tu koniecznie powinniście poznać z bliska uroki życia na wsi i odwiedzić gospodarstwo agroedukacyjne w Wymysłach. Dzieci dowiedzą się jak kopać grządki warzywne czy jak rozpoznawać zioła. Dorośli będą mogli urządzić sobie piknik lub skorzystać z zajęć tematycznych.

Wycieczki pod Warszawę. Wolny weekend warto poświęcić na wycieczki do podwarszawskich miejscowości. Wystarczy kilkadziesiąt minut samochodem lub pociągiem, by znaleźć ciekawe i atrakcyjne turystycznie miejsca. Wyrwanie się z miejskiego zgiełku pozwoli także naładować akumulatory. To dobry pomysł na odpoczynek, gdy do urlopu jeszcze wiele dni.