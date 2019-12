Magiczny ogród ponownie otwarty. Widowiskowa iluminacja, lodowisko i jarmark bożonarodzeniowy [ZDJĘCIA]

Piękna, świąteczna iluminacja zachęca do wieczornych spacerów z rodziną, przyjaciółmi czy ukochaną osobą. Spotkacie tam podświetlone renifery, niedźwiedzie, zające oraz wiewiórki. Do centrum handlowego przejdziecie przed ogromną, rozświetloną bramę.

Od 7 grudnia przy Wola Parku funkcjonuje zimowa strefa sportu. Znajdziecie tam duże lodowisko. Przy ślizgawce o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych działa wypożyczalnia łyżew oraz szatnia. Możecie wybrać się tam od poniedziałku do piątku od godz. 14 do 21, a w weekendy od godz. 10 do 21.

Co więcej, do 23 grudnia w Wola Parku trwa jarmark bożonarodzeniowy. U regionalnych producentów możecie kupić pyszne i zdrowe produkty potrzebne do przygotowania świątecznych potraw. Do tego wiele propozycji na prezenty i mnóstwo ozdób choinkowych.